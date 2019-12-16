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 Політика України
  2017  40
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Все про:агресія (896) МЗС (1972) Росія (14535) жертви (363)

 Збройна агресія Росії забрала 14 тис. життів, 1,5 млн осіб стали переселенцями, - заява МЗС України

Понад 14 тисяч людей загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, починаючи з 2014 року.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 45-ї річниці резолюції Генеральної асамблеї ООН №3314 (XXIX) "Визначення агресії", інформує Цензор.НЕТ.

"Збройна агресія РФ проти України невблаганно збільшує кількість жертв, що за підрахунками міжнародних організацій сягнула більше 40 тисяч осіб, із них понад 14 тисяч – загиблі, 1,5 млн. осіб стали внутрішньо переміщеними особами", - говориться в повідомленні.

У МЗС зазначають, що з 2014 року Україна незмінно кваліфікує міжнародно-протиправні дії Російської Федерації в Криму та на Донбасі як акт агресії. Ми чітко і послідовно доводимо, що такі дії РФ цілковито підпадають під визначення агресії відповідно до пунктів а), b), c), d), e) і g) статті 3 додатка до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) "Визначення агресії", ухваленої 45 років тому", - говориться в заяві.

У МЗС підкреслюють, що воєнні злочини та злочини проти людяності на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, частинах Донецької та Луганської областей мають широкомасштабний, системний характер і є наслідком міжнародного збройного конфлікту, розв’язаного Російською Федерацією проти України 20 лютого 2014 року.

"Україна і надалі докладатиме максимальних зусиль на усіх міжнародних майданчиках та протидіятиме намаганням Росії легітимізувати окупацію АР Крим та м.Севастополь, маючи на меті припинення свавілля російської окупаційної адміністрації в Криму та на частині територій Донецької та Луганської областей", - говориться в заяві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165689
 
 
 Топ коментарі
 
Отож...
А наш президент лагідно спілкується з рашка- журналістами, які закликали кацапів нищити українців.
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Как сказал один кукловод Зеленых - "Пройдет пять лет и кровь забудется..."

... Да гори ты сцука в аду чучело пейсатое за такие слова !! Вооруженная агрессия России унесла 14 тыс жизней, 1,5 млн человек стали переселенцами, – заявление МИД Украины - Цензор.НЕТ 5839
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Отож...
А наш президент лагідно спілкується з рашка- журналістами, які закликали кацапів нищити українців.
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Олена Білозерська написала, що під загрозою переслідувань навіть коментатори.
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, у меня еще со времен Донецка, тревожный чемодан наготове!
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а от я морально не готова до переслідувань патріотів.
мені здавалось, що ці часи давно минули, а то були лише 5 років спокою.
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Актуально. "Друзі це сайт Держдепу США зі злочинами Росії в Україні. Факти, мапи, фото. Він створений російською мовою". Противодействие российской агрессии в Украине - Мирослав Гай
. https://dos-cso.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=754*****************************
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а с преЗЕдентом согласовали? а то опять браниться будет.. и ножками топать
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и при всем при этом есть биоматериал который топит за Рабиновича, Медведчука, Бойко и прочего биоматериала, откуда берутся эти сказочные?
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Щось не зрозумів. Пристайка що, вдома нема?
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"злые люди не разумеют справедливости"
(Притчи Соломона)
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на каждом заседании оон это говорите громко, а запоребриковцу еще в рыло нужно давать каждое заседание - так лучше материал усваивается
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Вооруженная агрессия России унесла 14 тыс жизней, 1,5 млн человек стали переселенцами, - заявление МИД Украины

Ну, тут, как во всём - кому вершки, а кому корешки. Одним - гробы, другим - бабло вагонами.
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МИД говорит агресия рассии.клован говорит шо не... у нас шо МИД с презом в разных странах живут?
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А что скажет сивоха слабонервным вообще не надо слышать.
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Как сказал один кукловод Зеленых - "Пройдет пять лет и кровь забудется..."

... Да гори ты ***** в аду чучело пейсатое за такие слова !!
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кусает кормильца пропагандист пять лет перепечатывающий сайты ДНР и РФ.
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Скажи? От цікаве телятко.

І головне його не банять.
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РосЦякию МЕЛЬДОНИЕВССКУЮ из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?

.
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***
Знову обстрілюють місто,
Стали до бою солдати…
Це...горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…

Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..

Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати
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Как-то это заявление с партией игры ЗЕ в последнее время не очень стыкуется...
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Вооруженная агрессия России / У хозяина Украины гражданина Израиля Коломойского другая точка зрения. Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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Коли до зє довбодятлів дійде вже, що хутіну і фєдєрастам не потрібен мір??? Їм потрібно підкорити Україну... А після - балтійців... Польшу... Румунів... І це буле завжди... Допоки Світ не зрозуміє остаточно, що у дев'яностих сталась помилка - тре було дорозвалити це створіння на нормальні національні країни, а не допомогати цьому монстру відновитись...
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надо, чтобы еще кто-нибудь посчитал искалеченные души и судьбы...
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А атеист Зеленский показательно ходит в московскую Церковь!
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Об этом всегда надо напоминать тем, кто хочет дешёвый газ в обмен на "потепление отношений".
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а зе знает что наш МИД вдруг начал правильные вещи говорить?? То росийская агрессия а не "войска ополченцев" то Зозулю защитили вместо того чтобы с росиянами его задавить как патриота...что то не то))) зе не простит))
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Главное не разменяйте память об этом на «братские чувства», малороссы рампы…
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