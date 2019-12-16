 Збройна агресія Росії забрала 14 тис. життів, 1,5 млн осіб стали переселенцями, - заява МЗС України

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 45-ї річниці резолюції Генеральної асамблеї ООН №3314 (XXIX) "Визначення агресії", інформує Цензор.НЕТ.
"Збройна агресія РФ проти України невблаганно збільшує кількість жертв, що за підрахунками міжнародних організацій сягнула більше 40 тисяч осіб, із них понад 14 тисяч – загиблі, 1,5 млн. осіб стали внутрішньо переміщеними особами", - говориться в повідомленні.
У МЗС зазначають, що з 2014 року Україна незмінно кваліфікує міжнародно-протиправні дії Російської Федерації в Криму та на Донбасі як акт агресії. Ми чітко і послідовно доводимо, що такі дії РФ цілковито підпадають під визначення агресії відповідно до пунктів а), b), c), d), e) і g) статті 3 додатка до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) "Визначення агресії", ухваленої 45 років тому", - говориться в заяві.
У МЗС підкреслюють, що воєнні злочини та злочини проти людяності на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, частинах Донецької та Луганської областей мають широкомасштабний, системний характер і є наслідком міжнародного збройного конфлікту, розв’язаного Російською Федерацією проти України 20 лютого 2014 року.
"Україна і надалі докладатиме максимальних зусиль на усіх міжнародних майданчиках та протидіятиме намаганням Росії легітимізувати окупацію АР Крим та м.Севастополь, маючи на меті припинення свавілля російської окупаційної адміністрації в Криму та на частині територій Донецької та Луганської областей", - говориться в заяві.
А наш президент лагідно спілкується з рашка- журналістами, які закликали кацапів нищити українців.
ФСБ, тьфу блин, СБУ!...
мені здавалось, що ці часи давно минули, а то були лише 5 років спокою.
. https://dos-cso.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=754*****************************
(Притчи Соломона)
Ну, тут, как во всём - кому вершки, а кому корешки. Одним - гробы, другим - бабло вагонами.
... Да гори ты ***** в аду чучело пейсатое за такие слова !!
І головне його не банять.
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
Знову обстрілюють місто,
Стали до бою солдати…
Це...горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…
Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..
Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати