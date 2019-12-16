 Порошенко вніс 19 млн грн для застави, щоб генерал Марченко вийшов із СІЗО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарності".

У повідомленні зазначається: "Як відомо, суд призначив заставу розміром 20 мільйонів гривень. За три дні понад три тисячі активістів зібрали більше мільйона гривень, решту необхідної суми внесла родина Порошенків. Про це лідер партії "Європейська Солідарність" повідомив під час благодійного концерту гурту "Ot Vinta".

"Хтось очікував, що в умовах тотального терору, який організований проти волонтерів, добровольців, наших воїнів, які захистили Україну проти російської агресії, імена яких назавжди вписано в історію України, нас зламають. Але ми не дамо їм жодного шансу нас зламати. Бо правда з нами, Господь з нами", – наголосив Петро Порошенко.

Він також повідомив, що марафон зі збору коштів розпочали три дні тому, оскільки до того генерал Марченко відмовився виходити під заставу, доки його підлеглі перебували у СІЗО. "Позиція справжнього офіцера і генерала. І ми прийняли це рішення, коли ми добилися в суді звільнення наших бойових побратимів", – зазначив Порошенко.

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"Є святі речі. Є ДАП, є ім’я "кіборг". Їх нічого не зупинило. Так само, як не здригнулась рука у ДБР, коли вони підписували порушення справи щодо Марусі Звіробій, щодо Федини. Щодо морякаків, які пішли Керченською протокою. Чи щодо мого наказу на контрнаступ, внаслідок якого українська армія, добровольці, волонтери звільнили дві третини окупованого Донбасу", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко переконаний, що головна мета переслідувань проти патріотів – це намагання переписати героїчну історію України останніх 5 років. "Їхня мета – не посадити Марченка чи навіть Порошенка. Їх мета – переписати історію останніх 5 років нашої з вами держави. Бо їм не подобається ця історія. А їхній справжній мир – це реваншизм, путінізм, за волосся повернення нашої України в кремлівське стойло. І сьогодні ми тут займаємось не тільки звільненням Марченка. Ми захищаємо Україну від спроби оббрехати воїнів, нав’язати інші цінності і обдурити людей", – зазначив Петро Порошенко.

Порошенко також повідомив, що обставини так званої "справи Марченка", добре відомі, і вони свідчать, що в них немає складу злочину. "Немає жодної вини, крім спроби розправитися. Хто розправляється? Ті, хто отримують дзвінки з високих кабінетів і отримують політичні замовлення".

Петро Порошенко подякував кожному, хто не залишився осторонь цієї акції і долучився до збору коштів. "Це не подарунок, тому що всі знають, скільки грошей наша команда витрачає на армію. І побудова протиповітряної оборони, і підтримка спецназівців, і аеророзвідка, і дрони, і боєприпаси. Я не сумніваюся, що найближчим часом ми доведемо, що Марченко не винен , застава повернеться, і кожна копійка буде витрачена в правильному напрямку ", - підкреслив Порошенко.

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Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави із 76 млн грн до 20 млн грн.