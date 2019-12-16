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Все про:Азербайджан (118) депортація (193) ДМС (13) Ісаєв Ельвін (3)

 У ДМС відмовилися повідомити, чи депортувала Україна громадянина Азербайджану Ісаєва

Державна міграційна служба, посилаючись на закон про захист персональних даних, відмовляється повідомити, чи депортувала Україна в Азербайджан Ельвіна Ісаєва.

Позицію відомства Громадському радіо озвучила заступник начальника відділу Управління комунікацій та електронних сервісів ДМС Інна Ганенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до Закону про захист персональних даних, ми не маємо права коментувати інформацію про осіб, які зверталися до міграційної служби. Тому підтвердити або спростувати факт, який вас цікавить, зокрема, примусового видворення цієї особи, не можу", - сказала Інна Ганенко.

Нагадаємо, напередодні про видачу Україні Ельвіна Ісаєва заявила Державна міграційна служба Азербайджану. Згідно з цими даними, 12 грудня Україна депортувала Ісаєва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165687
 
 
 Топ коментарі
 
Трусливое и подлое шакалье под руководством зебила
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В ГМС отказались сообщить, депортировала ли Украина азербайджанского активиста Исаева

Так вот это ж и есть ответ.
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Антон Санченко
3 ч. ·

Почитав докладно пояснену заяву Кирила Галушка про його вихід з громадської ради при президенті, залайкав, і подумав, що з цього моменту варто вважати колаборантами (не в хіпстерському, а в справжньому значенні цього слова) тих, хто від цієї влади не відсторонився. І наміри, і методи демонтажу української державності вже гранично зрозумілі, відмазки "я не знав, я для людей" більше не буде.
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Антон Санченко
3 ч. ·

Почитав докладно пояснену заяву Кирила Галушка про його вихід з громадської ради при президенті, залайкав, і подумав, що з цього моменту варто вважати колаборантами (не в хіпстерському, а в справжньому значенні цього слова) тих, хто від цієї влади не відсторонився. І наміри, і методи демонтажу української державності вже гранично зрозумілі, відмазки "я не знав, я для людей" більше не буде.
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Сейчас вам про 73% избирателей зелебени расскажут. Единицы могут признать, что их поимели как лохов

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Так у Мавроди хоть идея была, он был идеалист, он реально верил что можно завалить международную систему финансового рынка. А тут же, отсутствие идеи как таковой вообще, впрочем как и принципов! Мавроди- авантюрист, но вместе с тем, образованный, интелектуальный человек, кроме того, еще и рассказы писал, причем очень неплохие, он прекрасно разбирался в человеческой психологии, и использовал человеческие грехи и жажду к халяве, но делал это, абсолютно искренно! Прикиньте, он аккумулировал в МММ реть бюджета России на тот период! 18 камазов налички вывезли из его личного хранилища, и он был идеалистом! Он до сих пор говорит, что деньги ему нужны были чтобы честно учавствовать в приватизации России. О нем снят фильм - Пиррамида- так вот ,многие факты - остаются абсолютно верными- он был в жизни реальным аскетом, ездил на старом ЗИМе , жил в обычной квартире,хотя за это бабло, мог купить себе Остров! Я не иделизирую Его- но это реальный персонаж не из нашего мира. И мне он больше стмпатичен чем абсолютно никчемный Торчок.
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В ГМС отказались сообщить, депортировала ли Украина азербайджанского активиста Исаева

Так вот это ж и есть ответ.
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Трусливое и подлое шакалье под руководством зебила
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Наивный, повелся :

Победивший по данным эксзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский призывает страны постсоветского пространства на примере Украины увидеть реальную возможность неожиданного исхода выборов главы государства.
"Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины, всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас - все возможно!", - сказал В.Зеленский. (21.04.2019 г.)
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ух ты....вспомнили о защите персональных данных...
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Плкидькам комфортніше прикидатися шлангом!
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При чому тут Закон про захист персональних даних?!!! Ідійоти і ДЕБІЛИ!!! А гірше всього, що це було зроблено всупереч рішенню європейського суду!!! На догоду алієву перед візитом полудурка!!!
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А Тумгоева забыли? О нем никто уже не вспоминает. Тоже втихаря выдали, и не подали в списки на обмен
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Конечно забыли,его же при мальдивской ******** выдали!А кто такой этот мамед? Он за нас воевал,или нагадил дома ,а к нам прятаться прибежал? Может украл что?Порохнявым проституткам лишь бы дерьмо на вентилятор побросать,суть им не важна!
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цей айзер має виключно прокацапські погляди. навіщо барига його взагалі сюди пустив?
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