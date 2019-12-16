 У ДМС відмовилися повідомити, чи депортувала Україна громадянина Азербайджану Ісаєва

Позицію відомства Громадському радіо озвучила заступник начальника відділу Управління комунікацій та електронних сервісів ДМС Інна Ганенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до Закону про захист персональних даних, ми не маємо права коментувати інформацію про осіб, які зверталися до міграційної служби. Тому підтвердити або спростувати факт, який вас цікавить, зокрема, примусового видворення цієї особи, не можу", - сказала Інна Ганенко.
Нагадаємо, напередодні про видачу Україні Ельвіна Ісаєва заявила Державна міграційна служба Азербайджану. Згідно з цими даними, 12 грудня Україна депортувала Ісаєва.
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Почитав докладно пояснену заяву Кирила Галушка про його вихід з громадської ради при президенті, залайкав, і подумав, що з цього моменту варто вважати колаборантами (не в хіпстерському, а в справжньому значенні цього слова) тих, хто від цієї влади не відсторонився. І наміри, і методи демонтажу української державності вже гранично зрозумілі, відмазки "я не знав, я для людей" більше не буде.
Так вот это ж и есть ответ.
Победивший по данным эксзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский призывает страны постсоветского пространства на примере Украины увидеть реальную возможность неожиданного исхода выборов главы государства.
"Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины, всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас - все возможно!", - сказал В.Зеленский. (21.04.2019 г.)