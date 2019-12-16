 Віце-прем'єр Кулеба обговорив із заступником держсекретаря США Гейлом дії після Нормандського саміту, - Ортагус

Про це повідомила в Twitter прессекретарка Держдепу Морган Ортагус, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, зустріч Кулеби із заступником Держсекретаря США Девідом Гейлом відбулась 13 грудня у Вашингтоні.

"Заступник держсекретаря Гейл підкреслив непохитну підтримку Сполучених Штатів територіальної цілісності і суверенітету України перед обличчям триваючої російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Заступник держсекретаря Гейл і віце-прем'єр-міністр Кулеба обговорили кроки, які повинні відбутися після зустрічі в нормандському форматі від 9 грудня, а також важливість продовження прогресу щодо втілення реформ для забезпечення успіху України.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбувся саміт лідерів нормандської четвірки - президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона, президента РФ Володимира Путіна і федерального канцлера ФРН Ангели Меркель.

Читайте також: Росія, а не Україна втручалася у вибори США у 2016 році, - заступник держсекретаря Гейл. ВIДЕО