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Все про:США (5832) Кулеба Дмитро (190) нормандська четвірка (942) Гейл Девід (12) Ортагус (4)

 Віце-прем'єр Кулеба обговорив із заступником держсекретаря США Гейлом дії після Нормандського саміту, - Ортагус

Кроки, які необхідно зробити після Нормандського саміту, обговорив віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба на зустрічі в Держдепі.

Про це повідомила в Twitter прессекретарка Держдепу Морган Ортагус, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, зустріч Кулеби із заступником Держсекретаря США Девідом Гейлом відбулась 13 грудня у Вашингтоні.

"Заступник держсекретаря Гейл підкреслив непохитну підтримку Сполучених Штатів територіальної цілісності і суверенітету України перед обличчям триваючої російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Заступник держсекретаря Гейл і віце-прем'єр-міністр Кулеба обговорили кроки, які повинні відбутися після зустрічі в нормандському форматі від 9 грудня, а також важливість продовження прогресу щодо втілення реформ для забезпечення успіху України.

Віце-премєр Кулеба обговорив із заступником держсекретаря США Гейлом дії після Нормандського саміту, - Ортагус 01

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбувся саміт лідерів нормандської четвірки - президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона, президента РФ Володимира Путіна і федерального канцлера ФРН Ангели Меркель.

Читайте також: Росія, а не Україна втручалася у вибори США у 2016 році, - заступник держсекретаря Гейл. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165685
 
 
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Потерпи. Семь лет войне, а потом - турбокапитуляция. Вот земельку украинскую раздерибанят, и сразу "импементируют минский сговор". Не сомневайся.
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Завести 6-й флот США в Чорне море і погнати кацяпів через міст в паРАШУ.
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Хватит с пиндосами шо-то обсуждать ,они ВСЕГДА играют только на себя, их можно использовать ,но не давать пользоваться собой !
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Обсуждать нужно будет с новым президентом США и его администрацией - а с этими трампами некуй даже тратить времени на беседы - все бессмысленно и результата НОЛЬ .. Віце-прем'єр Кулеба обговорив із заступником держсекретаря США Гейлом дії після Нормандського саміту, - Ортагус - Цензор.НЕТ 5794
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George Tuka
3 год ·

Ех-ма... Цікаве життя!
«Мотор Січ». Одне з провідних підприємств-виробників авіаційних двигунів.
ПРОДАНО.
Продано Китаю.
А яка різниця, запитаєте ви?
Пояснюю.
Китай визнаний США як стратегічний супротивник.
Китай оголосив про реалізацію програми з будівництва авіаносців. Китайці вже опанували будівництво корпусів, електроніки. Навіть - корпусів літаків. Однією з перешкод є відсутність технології будівництва двигунів...
Саме тому КНР і виявила зацікавленість в купівлі українського підприємства.
Сполучені Штати дуже нервово відреагували на ймовірність такої Угоди.
Да, і зрозуміло: кому сподобається, коли країна, якій ти допомогаєш, яка тебе називає «стратегічним партнером», допомогає озброюватись твоєму «стратегічному супротивнику»?
В трьох провідних виданнях США вийшли відповідні статті схожого змісту:
- Нафіга ми допомогаємо Україні, якщо вона допомогає Китаю?!
Історія з продажем акцій цього підприємства тягнеться не перший рік. Свого часу, дізнавшись про такі наміри керівництва «Мотор-Січ», Служба Безпеки навіть порушила кримінальну справу і наклала арешт на акції!
Але, виявляється, є сили, які більш впливові, ніж СБУ...
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