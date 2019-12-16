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 Зеленський прибув до Азербайджану з офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Азербайджанської Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський прибув до Азербайджану з офіційним візитом 01

В рамках візиту заплановано зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також переговори у розширеному форматі. За результатами переговорів очікується підписання міжвідомчих і міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ.

Крім того, Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.

Також президенти України і Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

Зеленський разом із дружиною Оленою планує відвідати Український культурно-освітній центр Бакинського слов'янського університету і зустрітися з представниками української громади в Азербайджані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165684
 
   
 Топ коментарі
 
та кому интересны те два выхухоля...

намного важнее ЭТА новость:
Петро Порошенко

Мені повідомили, що вже більше 3 тисяч людей за три дні взяли участь у марафоні зі збору коштів для визволення генерала Дмитра Марченка. Кожен дав скільки зміг.
Вчора, коли ми з родиною були на службі Божій, предстоятель нашої церкви розповідав притчу про багатих. Там йшлося про те, що коли збирали гроші, Господь подякував вдовиці, яка віддала найменшу копійчину. І коли в Господа запитали, чому так, адже хтось дав набагато більше, Спаситель відповів: "Ви дали частину того, що ви маєте, а вдовиця віддала все. І зараз уповає лише на Господа".
Так само і зараз, кожен дав різні гроші. Може й останні. Але він не зміг залишитися байдужим. Кожному з вас за кожну копійку - велике дякую! Генерала Марченка ми витягнемо!
Решту додасть наша родина.
#FreeMarchenko
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1029804954078617/
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Кирило Галушко

"...Я - кваліфікований історик, який цінує свою репутацію та фахові якості. Я не повинен миттєво психанути і нагнати в соцмережах істерику на чергову «злочинну владу». Я маю пам'ятати, що я є упорядником нарису «Історія України» та статті «українці» для «Енциклопедії історії України». Це фініш багаторічної праці, де брали участь найшанованіші мої колеги за 20 років. Воно невдовзі вийде у світ. Тому я маю обміркувати, оцінити «з точки зору української вічності». Я поміркував, почитав думки експертів. Я ж не юрист, щоб оцінювати правові аспекти. У мене просто історичні аналогії.
Правозахисники пишуть, що під час «дійства Шеремета» були порушені конституційні права моїх співгромадян. Можливо вони здійснили злочин, але хай це доведе суд. Про конкретні правопорушення нехай вам скажуть фахівці.
Але я бачу публічний процес, як у 1937 році, причому це ще не суд. Я, як історик весь час пам'ятаю, що той самий університет, що і я, закінчив шоумен сталінських процесів прокурор Вишинський. Відмінно закінчив. А прокурори не перевелися. Я якось починаю нервувати.
Це очевидна політична кампанія, і одразу зазначимо: шантаж і пресинг щодо волонтерського руху. Я - не найбільш героїчний учасник цього руху, але я пишаюся, що наш проект Likбез до нього відносять. І я на проекті - не один, а всіх нас за телефонні розмови, коли ми лаємося, можуть закатати, як мого прадіда у 1938, у Лук'янівку. Тоді йому вписали одночасно: «монархіст, меншовик, анархіст, автокефал, український буржуазний націоналіст». І «справа Шеремета» мені щось відверто навіює.
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Шикарный был подарок от диктатора диктатору.
Теперь будет хороший прием.
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та кому интересны те два выхухоля...

намного важнее ЭТА новость:
Петро Порошенко

Мені повідомили, що вже більше 3 тисяч людей за три дні взяли участь у марафоні зі збору коштів для визволення генерала Дмитра Марченка. Кожен дав скільки зміг.
Вчора, коли ми з родиною були на службі Божій, предстоятель нашої церкви розповідав притчу про багатих. Там йшлося про те, що коли збирали гроші, Господь подякував вдовиці, яка віддала найменшу копійчину. І коли в Господа запитали, чому так, адже хтось дав набагато більше, Спаситель відповів: "Ви дали частину того, що ви маєте, а вдовиця віддала все. І зараз уповає лише на Господа".
Так само і зараз, кожен дав різні гроші. Може й останні. Але він не зміг залишитися байдужим. Кожному з вас за кожну копійку - велике дякую! Генерала Марченка ми витягнемо!
Решту додасть наша родина.
#FreeMarchenko
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1029804954078617/
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Зеленский прибыл в Азербайджан с официальным визитом ...верхом на активисте Исаеве.
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Служби не коментують.
Так що, скоріше всього.
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если бы эти 3000 людей пришли бы к офису приЗедента с жестким протестом, то новость была бы гораздо приятнее...
А так выглядит что они платят хулигану, что бы он их не бил...
Как то не комильфо...
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головне - вийти ВЧАСНО

Антон Санченко
3 ч. ·

Почитав докладно пояснену заяву Кирила Галушка про його вихід з громадської ради при президенті, залайкав, і подумав, що з цього моменту варто вважати колаборантами (не в хіпстерському, а в справжньому значенні цього слова) тих, хто від цієї влади не відсторонився. І наміри, і методи демонтажу української державності вже гранично зрозумілі, відмазки "я не знав, я для людей" більше не буде.
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кину ссылку, бо зебилы будут орать "ихтамнет".. как недавно - про статью в НьюЙорк Таймз))
https://www.facebook.com/kyrylo.galushko/posts/10221113488445471
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Выйдут три миллиарда!! Зеленський прибув до Азербайджану з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 5315
Если сывочолый гэтьман денег не зажмет, как в прошлый раз.
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похоже тебе моСх зажали при рождении... Зеленський прибув до Азербайджану з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 7014 хотя какой там у тебя моСх - сплошная вата Зеленський прибув до Азербайджану з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 9152
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Куда ж мне до вас бронелобых... 😂
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естественно... вам, ватникам - до уровня нормальных людей никогда не развиться.. Зеленський прибув до Азербайджану з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 7680
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Я про азербайджаеского активиста,которого выдали перед визитом.
Вы знаете что даже раша его не выдала потому что ЕСПЧ запретил его выдавать.
Хоть я неоднозначно и отношусь к европейцам по поичине игнорирования ними прав украинцев,но причем здесь азербайджанец?
Пусть бы нарушили права каких то немцев или французов?
Или сыкотно?
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ну, я про двух выхухолей - монику и кто там в азербайджане сейчас...
хорошо сказали про них:

Визит Зеленского в Азербайджан, на фоне бушующего в Европе мальтийского скандала об убийстве журналистки, в котором прямо обвиняют государственные структуры Азербайджана, да еще и с выдачей Азербайджану политического диссидента скрывавшегося в Украине - идиотизм государственного масштаба.
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п.с. похоже что Алиев потому и пригласил к себе монику обжираться халвой - что моника выдал ему этого диссидента.
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Кирило Галушко

"...Я - кваліфікований історик, який цінує свою репутацію та фахові якості. Я не повинен миттєво психанути і нагнати в соцмережах істерику на чергову «злочинну владу». Я маю пам'ятати, що я є упорядником нарису «Історія України» та статті «українці» для «Енциклопедії історії України». Це фініш багаторічної праці, де брали участь найшанованіші мої колеги за 20 років. Воно невдовзі вийде у світ. Тому я маю обміркувати, оцінити «з точки зору української вічності». Я поміркував, почитав думки експертів. Я ж не юрист, щоб оцінювати правові аспекти. У мене просто історичні аналогії.
Правозахисники пишуть, що під час «дійства Шеремета» були порушені конституційні права моїх співгромадян. Можливо вони здійснили злочин, але хай це доведе суд. Про конкретні правопорушення нехай вам скажуть фахівці.
Але я бачу публічний процес, як у 1937 році, причому це ще не суд. Я, як історик весь час пам'ятаю, що той самий університет, що і я, закінчив шоумен сталінських процесів прокурор Вишинський. Відмінно закінчив. А прокурори не перевелися. Я якось починаю нервувати.
Це очевидна політична кампанія, і одразу зазначимо: шантаж і пресинг щодо волонтерського руху. Я - не найбільш героїчний учасник цього руху, але я пишаюся, що наш проект Likбез до нього відносять. І я на проекті - не один, а всіх нас за телефонні розмови, коли ми лаємося, можуть закатати, як мого прадіда у 1938, у Лук'янівку. Тоді йому вписали одночасно: «монархіст, меншовик, анархіст, автокефал, український буржуазний націоналіст». І «справа Шеремета» мені щось відверто навіює.
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Мені цікаво, а тут він обкуриться шмалі, чи все ж не буде відступати від традиційного коксу?
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Что скажет Аваков по этому поводу? Когда домой. Письмо ведь ждет не дождется.
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Йому і клавіши вистачить... Білої, бо до чорної не дотягнеться
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А чого Зе не взяв із собою Авакова, який народився в Баку?
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Авакову туда низзя. 5-я графа подкачала.
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Навряд чи його би там хтось зачепив🤔
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У нього був би дипломатичний захист.
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Ali Hasan - в Баку восприняли бы приезд армянина с Зе как неуважение....

Восток дело тонкое..... Зеленський прибув до Азербайджану з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 2003
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Це вже ближче до істини. Але Зекоманда друзями для Азербайджану теж не буде.🤗
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Не будет.
Восток дело тонкое...
И то что Аваков армянин тут не играет роли.
Подлецам никто не доверяет.
Если человек поступил подло где гарантия что он точно так же не поступит и с тобой.
Поэтому они активиста приняли и сделали свои выводы.
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И кто что скажет, где в этом визите зрада зрадная затаилась? Кто выведет капитулянта на чистую воду?
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Ну сейчас свиноферма расскажет дежурные шутеечки про рояль и лисапед.
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Тобі свиноферма розповідає жарти?!
Василю... Василю, тримайся... Говорити можеш? Спробуй згадати, яку наркоту ти жер?
(сестро, трясця! швидко паркан сечі й тин крові на експрес-аналіз! Так, галюциногени!)
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Ну кого здесь глючит. Сидит свинобот и дурачка включает. Давай лучше про лисапед трави.
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Подарок с собой привез, упакованный и ленточкой перевязал?
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Вот где сработала система однопартийная и лидер без выбора---так в Азербайджане! Тут много есть что сказать. Да смысла нет уже нам. Пусть хоть за финики договорится вагонами---вкусно и полезно всем. Рванул Азербайджан---армяне там аж сопли с зависти жрут---ведь с кацапами снюхались давно.
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Фініків там нема. Звертайтеся до Єгіпту...
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Во я вкинул. Кто в Иран, кто в ****** посылают, нефтью предлагают интерисоваться. Я в растеряности. Оно к тому идёт на форуме что не дай Бог покажешь ото то--та как кинутся на вкус пробовать с помощью возвратно-поступательных движений. Но даю слово в следующий раз согласовать с Википедией(хотя ни разу не заходил---правда). С наступающим!
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Гранати, помідори, хурма... Багато чого є, але фінікових пальм нема.
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Шо с дуба на кактус, какие финики в Азербайджане?
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С желудями благодаря тебе перепутал. Я финики тут у себя у азиков покупаю---по инерции мышления. Видать водку с кактусов любишь, ту которую дурни с солью и лаймом ковтают. У нас продается не крепкая---36*. Спиртик можно добавить. Шутка.
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В Украине все качественное-водка з перцем, сало объедение, а самогон это вообще отдельная тема. Так как делают самогон в Украине не делают никто в мире, суперочистка, добавление разных ингредиентов. Спецы пробуя такой самогон из фирменной бутылки виски, говорят, что это лучше.
Украинцы во все душу вкладывают, за что бы не взялись, вот только с правителями Украине не везёт пока, может всё-таки получится.
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Главное, чтобы после визита успешного нашего чудо-переговорщика поставки нефти на одесский терминал не прекратились.
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наша первая Леди, самая первая среди первых.
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Ребята кто хочет заработать, ваша "первая леди" собирает инфу

Зеленський прибув до Азербайджану з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 4337
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Дело даже не в красоте. Она именно леди. Достаточно посмотреть любой ролик с ее участием с любой встречи, это утверждение ни у кого не вызовет вопросов.
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к сожалению женскую красоту оцениваю не я, а мой ровесник.
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И какого х*я он к нашим врагам поперся? Или забыл как Азербайджан поддерживает ***** во всех его окупационных делах?
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"ПреЗЕденте" (саме так, в лапках) - тепер на тобі ще й страждання Ісаєва.
Людини, що шукала захисту в Україні - і яку ти підло віддав катам, просто щоб підлизнути.
Борошна сумління не чавитимуть на душу?
Хоча... про що це я?
...
Мерзотник ти. В тебе душа, мов у чуваша - на ній вовки серити поїхали. Тьху мля.
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"Украинского воина Сергея Михальчука, погибшего на Донбассе, похоронят в Харькове 18 декабря".............

Не забывать, зебильные скоты! Зеленський прибув до Азербайджану з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 6518
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Противно на сайт заходить - одна соетрольня. Жаргон кацапский, вульгарщина. Ги одной разумной мысли. Ясно, какой круг избирателей у пэдрота. Такой, какой он сам.
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Толку от этого визита будет ровно столько же сколько и от всех предыдущих... то бишь ни какого...
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пусть там и остается этот чмырь зеленый
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О блин , Зе выходит на новый полит-уровень - Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Зеленський прибув до Азербайджану з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 4865
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Казали розумні люди - лети,лети зелене ла_но...!
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Цікаво, Ісаєв ві сні не приходить?! Щербет буде дуже довго відригуватись!!!
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ЗЄЛЕБОБІКИ! ЗА СОБАЧКУ, НА ДОСТРОКОВИХ, ПРОГОЛОСУЄТЕ???

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ПЕС - партия европейская солидарность - это партия педротиков, причем тут фанаты Зе?
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Я розумію, що для цапів українська мова здається як фєдєрастова... Але це помилка... Вілкрий словник й спробуй ще раз «пожартувати»... Зє дятли все ж таки зє дятли...
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