 Зеленський прибув до Азербайджану з офіційним візитом

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
В рамках візиту заплановано зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також переговори у розширеному форматі. За результатами переговорів очікується підписання міжвідомчих і міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ.
Крім того, Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.
Також президенти України і Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.
Зеленський разом із дружиною Оленою планує відвідати Український культурно-освітній центр Бакинського слов'янського університету і зустрітися з представниками української громади в Азербайджані.
Теперь будет хороший прием.
намного важнее ЭТА новость:
Петро Порошенко
Мені повідомили, що вже більше 3 тисяч людей за три дні взяли участь у марафоні зі збору коштів для визволення генерала Дмитра Марченка. Кожен дав скільки зміг.
Вчора, коли ми з родиною були на службі Божій, предстоятель нашої церкви розповідав притчу про багатих. Там йшлося про те, що коли збирали гроші, Господь подякував вдовиці, яка віддала найменшу копійчину. І коли в Господа запитали, чому так, адже хтось дав набагато більше, Спаситель відповів: "Ви дали частину того, що ви маєте, а вдовиця віддала все. І зараз уповає лише на Господа".
Так само і зараз, кожен дав різні гроші. Може й останні. Але він не зміг залишитися байдужим. Кожному з вас за кожну копійку - велике дякую! Генерала Марченка ми витягнемо!
Решту додасть наша родина.
#FreeMarchenko
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1029804954078617/
-Шалом аллейхем!
Так що, скоріше всього.
А так выглядит что они платят хулигану, что бы он их не бил...
Как то не комильфо...
Антон Санченко
3 ч. ·
Почитав докладно пояснену заяву Кирила Галушка про його вихід з громадської ради при президенті, залайкав, і подумав, що з цього моменту варто вважати колаборантами (не в хіпстерському, а в справжньому значенні цього слова) тих, хто від цієї влади не відсторонився. І наміри, і методи демонтажу української державності вже гранично зрозумілі, відмазки "я не знав, я для людей" більше не буде.
https://www.facebook.com/kyrylo.galushko/posts/10221113488445471
Если сывочолый гэтьман денег не зажмет, как в прошлый раз.
Вы знаете что даже раша его не выдала потому что ЕСПЧ запретил его выдавать.
Хоть я неоднозначно и отношусь к европейцам по поичине игнорирования ними прав украинцев,но причем здесь азербайджанец?
Пусть бы нарушили права каких то немцев или французов?
Или сыкотно?
хорошо сказали про них:
Визит Зеленского в Азербайджан, на фоне бушующего в Европе мальтийского скандала об убийстве журналистки, в котором прямо обвиняют государственные структуры Азербайджана, да еще и с выдачей Азербайджану политического диссидента скрывавшегося в Украине - идиотизм государственного масштаба.
"...Я - кваліфікований історик, який цінує свою репутацію та фахові якості. Я не повинен миттєво психанути і нагнати в соцмережах істерику на чергову «злочинну владу». Я маю пам'ятати, що я є упорядником нарису «Історія України» та статті «українці» для «Енциклопедії історії України». Це фініш багаторічної праці, де брали участь найшанованіші мої колеги за 20 років. Воно невдовзі вийде у світ. Тому я маю обміркувати, оцінити «з точки зору української вічності». Я поміркував, почитав думки експертів. Я ж не юрист, щоб оцінювати правові аспекти. У мене просто історичні аналогії.
Правозахисники пишуть, що під час «дійства Шеремета» були порушені конституційні права моїх співгромадян. Можливо вони здійснили злочин, але хай це доведе суд. Про конкретні правопорушення нехай вам скажуть фахівці.
Але я бачу публічний процес, як у 1937 році, причому це ще не суд. Я, як історик весь час пам'ятаю, що той самий університет, що і я, закінчив шоумен сталінських процесів прокурор Вишинський. Відмінно закінчив. А прокурори не перевелися. Я якось починаю нервувати.
Це очевидна політична кампанія, і одразу зазначимо: шантаж і пресинг щодо волонтерського руху. Я - не найбільш героїчний учасник цього руху, але я пишаюся, що наш проект Likбез до нього відносять. І я на проекті - не один, а всіх нас за телефонні розмови, коли ми лаємося, можуть закатати, як мого прадіда у 1938, у Лук'янівку. Тоді йому вписали одночасно: «монархіст, меншовик, анархіст, автокефал, український буржуазний націоналіст». І «справа Шеремета» мені щось відверто навіює.
Восток дело тонкое.....
Восток дело тонкое...
И то что Аваков армянин тут не играет роли.
Подлецам никто не доверяет.
Если человек поступил подло где гарантия что он точно так же не поступит и с тобой.
Поэтому они активиста приняли и сделали свои выводы.
Василю... Василю, тримайся... Говорити можеш? Спробуй згадати, яку наркоту ти жер?
(сестро, трясця! швидко паркан сечі й тин крові на експрес-аналіз! Так, галюциногени!)
Украинцы во все душу вкладывают, за что бы не взялись, вот только с правителями Украине не везёт пока, может всё-таки получится.
Людини, що шукала захисту в Україні - і яку ти підло віддав катам, просто щоб підлизнути.
Борошна сумління не чавитимуть на душу?
Хоча... про що це я?
...
Мерзотник ти. В тебе душа, мов у чуваша - на ній вовки серити поїхали. Тьху мля.
Не забывать, зебильные скоты!