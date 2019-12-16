 Українського воїна Сергія Михальчука, який загинув на Донбасі, поховають в Харкові 18 грудня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Михальчук, 1998 року народження, уродженець села Великі Проходи Дергачівського району Харківської області, молодший сержант, військовослужбовець 4-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України (бригади швидкого реагування), який загинув 14 грудня в районі Світлодарської дуги внаслідок смертельних поранень, що їх зазнав під час артилерійського обстрілу, прикривши своїм тілом бойового побратима.

Завтра, 17 грудня, Сергія Михальчука привезуть у рідне село, де з ним попрощаються в місцевій церкві родичі і знайомі.

У нього залишилися батьки і брат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 грудня на Донбасі, прикривши побратима від розриву російської міни, загинув воїн Нацгвардії Сергій Михальчук. ФОТО