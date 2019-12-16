 Пропагандиста російського НТВ не пустили в Україну, - Держприкордонслужба

Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Йдеться про Олексія Чеботарьова, який прибув до Києва рейсом із Мінська сьогодні після обіду.
"Під час паспортного контролю він вказав, що є представником телеканалу НТВ. Водночас він не зміг підтвердити мету своєї поїздки в Україну. Крім того, цей телеканал є в санкційних списках Ради національної безпеки та оборони. З урахуванням усіх цих обставин, даній особі було відмовлено у в'їзді в Україну", - розповів Демченко.
Він також нагадав, що раніше у в'їзді в країну було відмовлено двом співробітникам НТВ, зокрема, у зв'язку з тим, що вони незаконно відвідували окуповані території Криму і Донбасу.
Он НТВ пропагандирует что ли? )))))
РЖУНИМАГУ.
Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!
Давайте вспомним их всех поимённо.
Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.
Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».
Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…
* Распятый мальчик
* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади
* Два раба и клаптик земли
* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки
* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов
* Консервы из европейских девственниц
* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов
* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка
* Применение монтажной пены при изнасилованиях
* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет
* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.
* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)
* Отравленные конфеты Roshen
* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию
* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо
* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку
* «форму и оружие можно купить в любом военторге»
* Победа Яроша на президентских выборах
* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»
* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название
* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)
* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай
* Нацгвардия расстреливала Донбасс-Арену, когда там стоял «Шахтер» в полном составе
* Дедушка шел за водой мимо украинского блокпоста, ему сказали крикнуть «Слава Украине»… Он отказался, ему прострелили колени, добили в грудь
* Комбат Семенченко и торговля им на экспорт органами раненых украинских солдат
* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы
* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.
* Западенцы-актёры хунты, которыми заменили всё население Славянска. Тут я вам честно скажу: снегирей и рабов я лично придумать могу. Но я физически не в состоянии придумать актёров, которыми заменили население 120-тысячного города, «чтобы скрыть факт его истребления или перемещения куда-либо»!
* 1-я кавалерийская дивизия (США) высадилась в Мариуполе и под видом украинских войск начинает наступление на Ростов - свеженькое, буквально сегодняшнее
* На окраинах Краматорска работают передвижные крематории
* связанные «спинка к спинке» много сотен обнажённых трупов, колышущихся на дне ставков Славянска. «Сотни бледных, гниющих тел» максимум в форменных штанах
* «Успешный немецко-швейцарский врач» с 15-ю клиниками по геронтологии, который привёз на майдан 500 тыс. евро для боевиков Правого сектора. От НТВ, «Россия-1? в это же время о его такой жизни и не знает
* Американцы собираются затопить весь Донбасс аммиаком, чтобы добывать сланцевый уголь
* Оккупация и зачистка Одессы нацистами Нацгвардии в конце декабря 2014 года. С польским и львовским акцентом, избиения девушек за русскую речь. Пропажи людей. «Всё напоминает фильмы про войну». «Люди в шоке», видимо, все оба…
* Инвалид, побитый «не до конца» 6 декабря 2014 г. Его остановили и заставили кричать: «Слава Украине!». Он отказался. Его били так, что патологоанатом показывал отпечатки армейских ботинок.
* Председателя гуманитарного фонда из Енакиева Аллу Белоусову избивали и хотели изнасиловать за то, что она помогала ополченцам (в этом пункте ОЧЕНЬ важно посмотреть её изображение)
* Вооружённые силы Украины под Илловайском воевали на восстановленной и радиоактивной технике из Чернобыльской зоны -
* Украинские диверсанты работают на территории России, в частности, в Грозном
* В Днепропетровске в центре города стоят нацеленные на Москву ракеты, установленные по личному приказу Коломойского
* США завезли в поликлиники страны 42 миллиона доз вакцины «Гердасил», которая приводит к бесплодию и всех женщин. На Юго-Востоке будут насильно колоть ею для стерилизации Донбасса (зачем туда аж 42 миллиона доз, интересно?) -
* Хунта прекратила поставку инсулина на Юго-Восток Украины! Тысячи больных сахарным диабетом обречены на тяжелейшие осложнения и на смерть
* Киевская хунта хочет загнать миллионы людей Юго-Востока в концлагеря. Платит Евросоюз. Первый канал -
* Кличко возил на Майдан боевые психостимуляторы армии США
* 2 мая на рейде Одессы стоял американский военный корабль , который специально облучал одесситов
* Одной беременной вырезали нерождённого ребёнка, чтобы съесть. А ей зашили туда живую кошку. Заканчивается восхитительным «А за злодИяния придется отвечать!»
Что говорят переселенцы из Донецка и Луганска (18+)
Риелтор с большим стажем, Сергей Шулов, поделился на своей странице в Фейсбуке тем, что слышал от переселенцев с востока нашей беспокойной страны.
По своей работе я часто сталкиваюсь с людьми, которые переехали из оккупированных территорий в Днепропетровск.
И каждый из них рассказывает просто офигительные истории!
Делюсь лучшими из них:
1. Семейная пара переехала к нам из Донецка. Держались до последнего, но когда в соседний дом попал снаряд - быстро собрались и укатили в сторону Днепра.
По дороге в Днепр супруга звонит своей маме (мама живёт где-то в Черниговской области, не далеко от граинцы с россией. Или Сумской области... но не суть важно) сказать что они уехали из родного города и приближаются к Днепропетровску. На что мать начала плакать и говорить "Доця, возвращайся обратно, ты ж лагеря там не пройдешь!".
- Какие лагеря ?
- Фильтрационные! Коломойский всех, кто едет в Днепропетровск пропускает через фильтрационные лагеря! Там пытают всех донецких на предмет участия в "ополчении". Мужчин - бьют, женщин - насилуют!
После такого разговора они с опаской приблизились к Днепру. Но, о чудо! Никаких фильтрационных лагерей не оказалось!
2. Парень из Донецка. Там у него была сеть кондитерских магазинов. Решил и у нас парочку открыть. Ездим с ним, показываю ему варианты аренды.
- Сергей, а где у вас Свидетельство регистрации ЧП с печатью Коломойского получают?
Я, едя за рулём, на полном серьёзе:
- пр. Правды 42.
Потом до меня начинает доходить:
-Стоп, какого Коломойского? Какое свидетельство???
- Ну как же ?! Каждый кто приехал из зоны АТО и хочет заниматься бизнесом - обязан получить разрешение Коломойского!
Ржач. Занавес!
3. Моя самая любимая байка! Рассказана одним местным бизнесменом. У него какая-то дальняя родственница из Луганска решила переехать в Днепр. Вместе со своим сыном. Сын там учился в мединституте. До приезда созвонились, он попросил чтоб её сына приняли в наш мед.институт и поселили в общагу. Встречает их на жд вокзале, садит в свою машину, везёт по набережной. Тётя с открытым ртом наблюдает гуляющую молодежь по набережной, которая катается на велосипедах, ролликах, ест мороженное и пьет спокойно пиво. Дальше диалог:
- А где патрули?
- Какие патрули?
- Ну, Правый Сектор. Вооруженные патрули Правого Сектора!
- Нету у нас таких.
Едут дальше.
- А когда комендантский час ?
- Нету у нас его, кто тебе весь этот бред рассказал???
- У нас по телеку говорили...
Привёз в общагу, помог занёсти вещи.
Проходит какое-то время. Звонит она ему вечером и говорит:
- А можно мне выйти из общаги, по городу походить?
- Можно конечно!
Дальше самое смешное! Дама задает вопрос:
- А справку ты мне поможешь получить для Правого Сектора?
- какую справку???
- Ну как же ? Правый Сектор отлавливает женщин детородного возраста, приехавших из Луганска-Донецка и вырезает матку!
К такому повороту событий был ни не готов ни кто ! )))) ей пообещали в кратчайшие сроки сделать справку о том что она уже не в детородном возрасте и строго-настрого приказали всегда её носить с собой в сумочке! А то мало ли, вдруг еще матку вырежут! )))