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Все про:Верховний Суд (475) перейменування (295) УПЦ МП (548)

 Верховний суд України залишив у силі призупинення перейменування УПЦ (МП)

Верховний Суд України залишив без задоволення касаційну скаргу Міністерства культури України на рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення перейменування Української православної церкви (Московського патріархату).

Як повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень, відповідну постанову суд ухвалив за результатами засідання 11 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, які встановили, що застосування заходів забезпечення цього позову шляхом заборони вчинення всім уповноваженим реєстраційним органам будь-яких реєстраційних дій щодо відомостей в ЄДР про Київську Митрополію УПЦ та її структурні релігійні організації до вирішення даного спору по суті заявлених позовних вимог є доцільним та необхідним, оскільки невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи взагалі унеможливити виконання рішення суду, у разі задоволення позовних вимог, та ускладнити ефективний захист і поновлення прав та інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду", - йдеться в обґрунтуванні позиції суду.

При цьому наголошується, що доводи касаційної скарги не спростовують зазначених висновків суду і зводяться до переоцінки встановлених судами першої та апеляційної інстанції обставин.

Постанова набуває законної сили з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 грудня 2018 року ухвалила закон, що зобов'язує УПЦ (МП) у своїй назві зазначити приналежність до Російської православної церкви. 22 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Документ передбачає, що релігійна організація, яка входить до структури релігійної організації з центром у державі, що вчинила військову агресію проти України та тимчасово окупувала її територію, зобов'язана в назві відображати приналежність до такого центру за межами країни. Вона буде зобов'язана у своїй статутній назві повністю зазначати назву тієї організації, частиною якої вона є і центр якої розташований за межами України, з допустимим додаванням слів "в Україні".

Згідно із законом, якщо протягом чотирьох місяців церква з центром у РФ не подасть на реєстрацію зміни до статуту про перейменування, її статут у цій частині втратить чинність.

Мінкультури здійснило релігієзнавчу експертизу та оприлюднило перелік релігійних організацій, які мають внести зміни до своєї назви та статуту, зазначивши серед них і УПЦ (МП).

В УПЦ (МП) заявили, що вони не підпадають під закон, який зобов'язує релігійні організації зазначати в назві свій релігійний центр, якщо такий розташований у країні-агресорі. Згідно з позицією УПЦ (МП), їхній адміністративний центр розташований не в Москві, а в Києві, а зв'язок із Москвою у них лише духовний.

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22 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву Київської митрополії УПЦ (МП) про забезпечення позову у справі про скасування наказу Мінкультури України, згідно з яким Київська митрополія УПЦ (МП) має внести зміни у свою назву.

Згодом Мінкультури подало апеляцію на це рішення суду. Але 22 липня рішення Окружного адмінсуду було підтверджено постановою Шостого апеляційного адміністративного суду.

У відповідь на це Міністерство культури України звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати ці рішення судів й ухвалити нове рішення, яким у задоволенні клопотання про забезпечення позову відмовити. Касаційну скаргу було аргументовано тим, що порядок скасування реєстраційних дій щодо релігійних організацій визначено законодавством і суб'єкти державної реєстрації не можуть здійснювати такі дії.

У листопаді перший заступник міністра культури України Світлана Фоменко заявила, що міністерство найближчим часом має намір активізуватися щодо вирішення питання про перейменування УПЦ (МП), не уточнивши, яких саме заходів має намір вжити відомство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165680
 
 
 Топ коментарі
 
что и следовало ожидать после недавнего посещения Мацковской церкви гарантом с премьером
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только не церкви ..., а идеологического отдела ФСБ РФ в Украине...
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Дивно, московська церква страхається назви "російська".
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что и следовало ожидать после недавнего посещения Мацковской церкви гарантом с премьером
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только не церкви ..., а идеологического отдела ФСБ РФ в Украине...
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Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП)

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Раз так то самі перейменуємо! Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 4153 Купуємо червону фарбу і гарненько великими літерами на фасаді позначаємо-РПЦ !!! Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 1821
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Яку фарбу? Складові коктейлю молотова дешевші і набагато дієвіші!
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Ну фарбу - красный фосфор там, чёрная нефть Верховний суд України залишив в силі призупинення перейменування УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 5589. Шо вы как маленький Верховний суд України залишив в силі призупинення перейменування УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 5589?
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Та ми ж хазяйновиті українці - "мінімум зусиль - максимум результату"! Або бритва Окама "Досягай більшого меншим".
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ТА НЕ ДУРКУЙ!!
ПРИЗУПИНЕННЯ ДО з'ясування НОВИХ ОБСТАВИН це не є відміна ЗАКОНА.
Юридична казуістика в пустопорожніх макитрах пропукінського бидла невміщається.. Верховний суд України залишив у силі призупинення перейменування УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 105
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Дивно, московська церква страхається назви "російська".
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тому що вони - резиденти; вони не можуть світити своє феесбешне коріння.
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запомните: нет никакого укранского президента зеленского, есть галимый слуга кремля зеленский!
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"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что..."
Дальше этот бред читать невозможно. Перевожу на нормальный язык: эти поцы пытаются отменить Закон Украины. Так будет понятнее. Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 2062
Источник: https://censor.net.ua/n3165680
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Предлагаю новое название РПЦ Мракобесного пархатриархата.
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Так і ПГМ підходить - православіє голавного мозга або як варіант "пуйло-гундявское мракобєсіє"
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Що доброго, навіть церква шарахається від назви "російська".
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Так ВР приняла закон,которым обязывает москальскую секту,собственно так и называться. Всем плевать? Законы можно отменять в судах? Так это анархия.
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Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря в День ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС посетил церковь Московского патриархата.

"Возникает логичный вопрос, зачем идти в Московский патриархат? Неужели нельзя поехать в Чернобыль, или поехать к памятнику ликвидаторам на территории Свято-Николаевского храма на Татарке Православной церкви Украины? Зачем идти в храм Русской православной церкви? Это такой знак поддержки РПЦ в Украине?" - говорится в сообщении.

Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 4022
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Зачем Зеленский поперся в УПЦ МП? Так это ж класика по Немцову - "он ********". Верховний суд України залишив в силі призупинення перейменування УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 9510
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тупорила хітродупість"і вашим і нашим" по їх маренню є наймудріша хуцпа.. Верховний суд України залишив у силі призупинення перейменування УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 7438
може в середовищі клоунів так воно і Є.. але ж ЛЮДИ цьому ДИВУЮТЬСЯ...
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по правильному, то мав би піти в синагогу, щоб ні вашим ні нашим, а так вчергове обшмарклявся.
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тенденции таковы, что с кровью будем выхаркивать период зеленых
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ну так в єтот сатанат вся зеленая свора во главе с зе молится ходит...кто же их тронет
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є і такі, є ї віруючі

А ось агностики вважають, що філіал РПЦ в Україні (нехай він маскується під іншими абревіатурами) - є офіційною резидентурою ФСБ. Яку, відповідно до норм міжнародного права, подібно до "дипмісії", неможливо вигнати; тому потрібно хоча би обмежити їх діяльність. В тім числі - обмежити її справдішнім (нефейковим) найменуванням.
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Оберпоп Гундяй своему заму по работе с персоналом о судебном вердикте: «Слава Богу, не придётся Малороссийскому ГлавУпру ксивы, погоны, кокарды, шевроны и петлицы переделывать».
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Зе посилає сигнали ***** , таємні домовленності виконуються.
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Филиал ФСБ РФ - это , так называемый, украинский суд. "*****, сэр!"
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Может верховный суд не такой и верховный а всего навсего коррупционный и прокремлевский?
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Зеленский хочет сократить Верховный суд, Верховный суд в ответ гнобит государство Украина, всё логично.
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Если самый высший суд в Украине прямо работает на росийских окупантов, то не имеет смысла говорить о украинской власти. Ее фактически нет. Страной руководит враг.
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Кто то сомневался? зебильные скоты при власти!
Сначала мову упразднить, потом, веру - полное отсутствие идентификации.....
Выполнение указивок кремляди....... Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 6227
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Доки сам український народ не винесе цю кацабську погань, нічого не буде... Зеленський це союзник російських агресорів... при ньому ми і далі втрачатимемо український суверенітет, котрий потім в майбутному прийдеться з кровю назад вигризати в російських окупантів.
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команда прийшла, і ворог продовжує лізти в наші душі
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Панове, хто тут є приходянином будь-якої православної конфесії: як правильно сформулювати запитання до священика (або кацапського попа) чи інших службовців:
коли спитаєш "якої церковної юрисдикції" ваша церква/парафія - не розуміють. "Якого патріархату" - часто відповідають "ІСТІННОГО" (цього достатньо щоби обірвати розмову).
Словосполучення "церковна юрисдикція" чув від діяспорян. А як це правильно називається в Україні?
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Не ходите к попам - и они умрут как динозавры...
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Я до них не ходив і не ходжу. Просто трапляється що хтось причепиться з тією чи іншою піар-акцією або проханням. Тож я спочатку встановлюю "якої юрисдикції" і в залежності від цього або ввічливо відмовляю, або відкритим текстом посилаю.
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приходянин з савушкіна55 зашморг собі купляй - бо другий коетейль молотова тобі буде останнім Верховний суд України залишив у силі призупинення перейменування УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 797
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Зелёнка на растяжке,между украинцами и совкокацапской завезёнкой.
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Какая растяжка?! Это откровенный жидобольшевик.
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Хтось сумнівався, що за чинного зепризидента суд вирішить по Закону України і на користь держави Україна? Вирішив на користь путінської моспатріархії., як і передбачалось.
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Якщо згадати що ця кацапська церква "заробляє" в Україні 3-4 мільярди доларів, то купити може будь який корумпований суд України. Я вбачаю в таких "рішеннях" прямі ознаки корупції і відтак такі рішення не можуть бути легітимними так як містять склад злочину проти держави Україна. Звідси народ отримує право брати правосуддя у власні руки і створювати умови для припинення діяльності ворожої секти в Україні будь якими доступними засобами. Амінь. Верховний суд України залишив у силі призупинення перейменування УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 9322
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Що,петюшки-Рехформований Поросенком Верховний Суд не подобається?Вас попереджали на Майдані-В яке-б корито Поросяка не всунула МПшне рило-якщо не хапне,то перепаскудить обовязково.УПЦ була,є і буде,а ці всі окупантські МацькоПуйлі ПеЦіУрки,РоПоЦапи,-на юх з України.Скоро приїде Вселенський Патріарх,випише єретикам анафему і все буде УПЦ,як скрізь у світі у перекладі UOC(Ukraine Orthodox Church)Майте вже хоч якогось бога в череві-паскудняк-агресор і той гуртується,аби Томоса вкрасти(вже декілька єпископів МП у ПЦУ влізли),а ви ліквідовуєте одну із власних громад-УПЦ КП,а агресорську не чіпаєте,бо скоти продажні і є Христопродавці.
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Московська церква сцить признатися, що вона російська.
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Навіщо ходити до "церкви" , яка сама навіть своєї назви бридиться ? Це вже не церква , получається , а якась проституція .
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Что то много совпадений после встречи с ****"м в Париже - совпадение - недумаю.
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МП удастся прижать, когда большинство других религиозных организаций выполнят закон.
Например УГКЦ - уния. Православня, подчинившаяся Риму. Австрийская или польская?
ПЦУ - Митрополия Константинопольского патриархата.
...
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Хлопці, я теж обурений, однак ідеться лише про забезпечення позову - тобто призупинення перейменування на час розгляду справи по суті. Це не означає, що РПЦвУ остаточно зберегла свою брехливу назву.
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