 Пропагандистам телеканалу Міноборони РФ "Звезда" на 3 роки заборонили в'їзд, вони вже залишили Україну, - Гітлянська

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, інформує Цензор.НЕТ.
"Знімальній групі телеканалу "Звезда" заборонено в'їзд на три роки за здійснення професійної діяльності для телеканалу, який перебуває в санкційному списку", - сказала Гітлянська. За її словами, знімальна група "Звезди" вже залишила територію України.
При цьому спікер СБУ додала, що співробітники телеканалу в'їхали в Україну як звичайні громадяни, не акредитуючись для роботи журналістами.
Нагадуємо, 12 грудня російський телеканал "Звезда" опублікував інформацію про те, що його знімальна група безперешкодно прибула до Києва з "робочою метою".
или это была совместная ФСБ-СБУ операция по прощупыванию общественного мнения перед слиянием двух братских народов?
Так, згідно з додатком до розміщеного у вівторок на сайті президента України відповідного указу (№133/2017 від 15 травня 2017 р.), санкції застосовуються до російських телекомпаній "ТВ центр", "Росбизнесконсалтинг" (РБК), "НТВ-Плюс", "Телерадиокомпания Воуроженных сил Російської Федерації "Звезда", "ТНТ-Телесеть", яка об'єднує активи московського уряду "Москва Медиа", МІА "Россия Сегодня", "Рен ТВ", та низки інших теле - і радіокомпаній. Зазначені обмежувальні заходи застосовуються строком на 3 роки.
СБУ поверила...
Никто и ничто им не запрещал
Да и как можно запретить, если это одна контора
Або літаки зі "спеціалістами" ЧВК Вагнера, запрошеними "для обеспечения безопасности депутатов СН от анонсированных собакяном нападений".
Бо в нас тут "молодствующие фашистики" та "назгул экстремизма"...
а если надо - запросто
Источник: https://censor.net.ua/n3165678
... нашли таки закон, который они нарушили?
країна суцільної ганьби
Тепер їм навздогін заборонили в'їзд. Але - опіздали.
....Джокер
І одна пропозиція: дозволити кацапам в'їзд в Україну тільки до найближчого дерева, можна з своїм шнурком.