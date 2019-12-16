 Пропагандистам телеканалу Міноборони РФ "Звезда" на 3 роки заборонили в'їзд, вони вже залишили Україну, - Гітлянська

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, інформує Цензор.НЕТ.

"Знімальній групі телеканалу "Звезда" заборонено в'їзд на три роки за здійснення професійної діяльності для телеканалу, який перебуває в санкційному списку", - сказала Гітлянська. За її словами, знімальна група "Звезди" вже залишила територію України.

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При цьому спікер СБУ додала, що співробітники телеканалу в'їхали в Україну як звичайні громадяни, не акредитуючись для роботи журналістами.

Нагадуємо, 12 грудня російський телеканал "Звезда" опублікував інформацію про те, що його знімальна група безперешкодно прибула до Києва з "робочою метою".

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