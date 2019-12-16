 Висновки фахівців, які робили експертизи у справі вбивства Шеремета, суперечать один одному, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Слідство.Інфо.
У тексті на Фейсбук-сторінці редакції зазначається: "Обґрунтовані сумніви. Поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Основний аргумент правоохоронців - експертиза. Вона нібито доводить, що підозрювані та особи, зафіксовані на камерах спостереження, - одні й ті ж люди.
Ми ретельно вивчили цю експертизу і виявили: висновки фахівців суперечать один одному. Більш того - дослідження британського експерта, на авторитет якого посилається Аваков, взагалі ставить під сумнів результати розслідування. Однак, ця експертиза взагалі не увійшла до фінального звіту поліції.
Як думаєте, можна, спираючись на такі неоднозначні висновки, оголошувати підозру у вбивстві?"
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
http://mech.org.ua/crime-ua/killing-sheremet-ua.html
ґебельси пукіна ТУПО цього не розуміють... бо вони ментальні РАБИ
А мину,которую пытался вынести из дома родственник обвиняемого,вы не изучили?Или ту мину,которая не разорвалась под автомобилем предпринимателя с днк арестованных?Изучите пожалуста.И в суд в качестве адвокатов,там и посоревнуетесь,кто прав,а кто не прав.А то если все уголовные дела будут по телеку вместо судов рассматривать,наступит хаос и анархия.И не дай бог,повторюсь,не дай бог,взлетит на воздух машина с журналистами из "слидство инфо".К кому тогда побежите помощи искать,к волонтерам или ветеранам?
да уж куда быстрее то.
Источник: https://censor.net.ua/n3165676
Она и НЕ может войти.
Британский эксперт - это профессор, работающий в БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ организации (я уже приводила ее реквизиты на форуме).
Его заключение - это его личное МНЕНИЕ.
Имеет полное право.
Таких мнений можно собрать по всему миру "вагон и маленькую тележку", у каждого эксперта.
Но это будут МНЕНИЯ, а не ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
Потому и прикладывать их к делу нельзя, на них так и будет указано, что МНЕНИЕ.
Мнение может высказать каждый.
И у меня есть мнение, и я его выскажу: Квартал вы попали по-крупному, по-настоящему с этим грязным, мерзким делом. И НИКТО не поверит вам, что вы не знали, что Антоненко -еврей, когда обвинили его в "расовом превосходстве", потому что все помнят вашу шуточку про Бабий Яр.
Свечки ставьте, Квартал, всем вашим богам.
Скорее всего - эта очередная еврейская деза для размывания протестов.
Но на самом деле национальность не имеет значения -
если человек считает себя украинским Патриотом.
Проблема в том, что для подавляющего числа хитрожопых Украина не Родина, а гешефт.
И сегодня они у руля...
Какие уж тут сомнения.
Но главное дело в том, что все обвинение построено на том, что Антоненко решил убить Шеремета, чтобы "доказать свое арийское превосходство".
Убийство евреем белоруса, для "доказательства арийского расового превосходства" требует немедленной дозы галоперидола авторам сего сценария.
Авторов найти нетрудно.
Дело в том, что полгода назад на радио "Комсомольская Правда" заявили, что "бендеровцы пришли из Молдовы и сожгли Хатынь".
Зачем жителям города Бендеры понадобилось во 2-ю мировую "жечь Хатынь" - я Х/З. но сценарий - вот он.
який вигадали мотив - захоплення націоналістичними ідеями ?
особливо за білу расу вписався рифмастер, який на татара схожий.
брєдятіна повна.
И не нужно разбираться в их особенностях.
Для спасения страны требуется:
1. Представители титульной нации во власти (никак на связанные с хитрожопыми).
2. Лишение хитрожопых контроля над прессой и ТВ (во избежание зомбирования лохов)
3. Жесткая селекция хитрожопых в экономике (ибо подавляющее большинство - наворовали)
И все буде добре!
Почему столько кипиша?
це політичне замовлення.
при владі УРОДИ
Як сталося що компьютер Печерського суду у кожному випадку вибрав одного і того ж суддю???
Зе поддержал
Вовк денежки получил
какая- такая экспертиза??