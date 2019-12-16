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Все про:вбивство (1998) експертиза (140) Шеремет (289)

 Висновки фахівців, які робили експертизи у справі вбивства Шеремета, суперечать один одному, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Журналісти "Слідство.Інфо" заявили про те, що висновки фахівців, які проводили експертизу у справі вбивства Павла Шеремета суперечать один одному.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Слідство.Інфо.

У тексті на Фейсбук-сторінці редакції зазначається: "Обґрунтовані сумніви. Поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Основний аргумент правоохоронців - експертиза. Вона нібито доводить, що підозрювані та особи, зафіксовані на камерах спостереження, - одні й ті ж люди.

Ми ретельно вивчили цю експертизу і виявили: висновки фахівців суперечать один одному. Більш того - дослідження британського експерта, на авторитет якого посилається Аваков, взагалі ставить під сумнів результати розслідування. Однак, ця експертиза взагалі не увійшла до фінального звіту поліції.

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Як думаєте, можна, спираючись на такі неоднозначні висновки, оголошувати підозру у вбивстві?"

Висновки фахівців, які робили експертизи у справі вбивства Шеремета, суперечать один одному, - Слідство.Інфо 01

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165676
 
   
 Топ коментарі
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

Мейд-ін-Лубянка.
Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, з метою дестабілізації ситуації в країні...
...От ви глумитесь і флешмобите, а я акурат такі текстики, тільки в рос. версії, періодично почитую в себе на сторінці від 2015-го р.* - саме так, з незначними редакційними відмінностями, стандартно звучать звинувачення на мою адресу від фсбшних ботів, за якими адмін тут "чистить" і часом мені показує. (За останній рік до цього набору ще додалося, що я "нацистка" - а це вже півкроку й до "арійської раси", якої раніше не було, - плюс почали з'являтися боти україномовні: гугл-транслейт-версія.)

Тобто, МВС України і лубянські боти списують - з одної й тої самої методички.
І "відома людина" Павел Шеремет - також звідти. Бо це в Україні про небіжчика, царство йому небесне, громадяни (крім київських журналістів + тих, хто побував у нього в ефірі) вперше масово довідалися щойно в день його вбивства. А от у Росії Павел Шеремет дійсно БУВ "відомою людиною", навіть ДУЖЕ, - людиною-леґендою, іконою російської ліберальної тусовки. Там, не тут. У них, не в нас. "Не в Киеве Богдан, а в селе Селифан" (с).
Переплутали пацани - списали з чекістанського без поправки на місцевість.
Вкотре повторюю: люди, читайте. Культура читання дає змогу розпізнати вовка "по голосу" ще до того, як він скине маску.
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ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ ПРОГОЛОСУЮТЬ ЗАВТРА БЕЗ ОБГОВОРЕНЬ
17 грудня Законопроєкт 2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), внесений президентом Володимиром Зеленським, виноситься на голосування.
"Зміни до Конституції виносяться на голосування вже завтра.
Без обговорень. Без дискусії з суспільством.
Турборежим по ліквідації місцевого самоврядування увімкнений"
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Може є багато різних статей, але я вірю своїм очам - жінка на фото вбивць вища за чоловіка. І це є гарантією, що затримано не вбивць!!!
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На фото если мужик выпрямится то будет все 20см
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Якщо дати волю мусорам, то вони і з слона верблюда зроблять. 220 вольт на ратиці і визнається.... Висновки фахівців, які робили експертизи у справі вбивства Шеремета, суперечать один одному, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 8276
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Тут вполне логичная и основанная на реальных фактах версия.
http://mech.org.ua/crime-ua/killing-sheremet-ua.html
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Как всегда ложь от Авакова! Мы уже видели фальсификат видео с Саакашвили, дело по убийству Бузины! Авакян только патриотов сажает! Сепары гуляют на воле.
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Основне, що хочуть цим показати - те що не можна критикувати владу. Це закидали на брифінгу двом жінкам. Їх розмови по телефону були не більше як розмови ніяк не повязані із діями. Вазелін своєю присутністю здійснював тиск на суд. Для нього найважчий злочин українців, це оборона своєї країни. Основна ідея: хто боронить країну - злочинець. критикувати зелених -тяжкий злочин.
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в УКРАЇНІ влада належить НАРОДУ!! а не вибраним(призраченим службовцям)... Висновки фахівців, які робили експертизи у справі вбивства Шеремета, суперечать один одному, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 8519
ґебельси пукіна ТУПО цього не розуміють... бо вони ментальні РАБИ
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Нацдружины аваковские уже не интересуются капитуляцией от Зеленского и импортом электроэнергии из РФ для бабломойского так как они интересовались торговлей на крови от Порошенка. Гребаное продажное авакянское стадо.
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ЗЕлена шмаркля и его коМАНДА уперлись в потолок, для них вершина карьеры - работать клоунами. На большее они умишком не вышли. Когда рыгоаналы судили Луцика и леди Ю, я еще тогда сказал, что Бандюкович доиграется, а для судьи это будет последнее дело. Так и случилось. Тоже самое вангую и для ЗЕленой дрысли и его стада придурков из квартала. Эту зеленую чуму сметут намного быстрее. Бандюкович царствовал почти 4 года, аЗЕдрысля не протянет и 2. Его сметут, как высохшее говно на обочине дороги.
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Ясно что доверия Авакову нет и не может быть, как постоянному нарушителю законов Украины. Даже на прессконференции, официальном мероприятии, он говорит на руском в нарушения закона "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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Мы тщательно изучили эту экспертизу и обнаружили: выводы специалистов противоречат друг другу. Источник: https://censor.net.ua/n3165676

А мину,которую пытался вынести из дома родственник обвиняемого,вы не изучили?Или ту мину,которая не разорвалась под автомобилем предпринимателя с днк арестованных?Изучите пожалуста.И в суд в качестве адвокатов,там и посоревнуетесь,кто прав,а кто не прав.А то если все уголовные дела будут по телеку вместо судов рассматривать,наступит хаос и анархия.И не дай бог,повторюсь,не дай бог,взлетит на воздух машина с журналистами из "слидство инфо".К кому тогда побежите помощи искать,к волонтерам или ветеранам?
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А свідетелям Г+Г таку інформацію подають, чи ця "крамола", не для незміцнілого розуму?
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ну это вообще нужно быть дебилом, чтобы ссылаться на доказательства которые не соответствуют выводам авакина, назначившего убийц через массмедиа!
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короче народ, страну криворожское убоище разваливает медленно но уверенно.
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Медленно????
да уж куда быстрее то.
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мммммммм да.По ходу А фак оф пилит сук на котором сидит.Если Зе вовремя не отпочкуется от него то грохнутся они вместе,заодно прихватив рейтинг последнего.И вопрос тут не в том что "не тех взяли",а в том что не имея доказательной базы они "лепят горбатого" и упорно сцут против ветра.Скандал начинает набирать обороты и запросто может "похоронить преЗЕ вместе со свитой.Так бывает часто.Прилетает оттуда откуда не ждешь.
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просто вихопили з толпи кілька неугодних і почали ліпити ніби докази , памятаєте ,так було з тим стрілком з супермаркету , работяга на стройці ,якого призначили кіллером.Роки йдуть а нічого не міняється ,тоді ще були ті прохесіонали ,за якими вони зараз сльози ллють ,а де теперішні профі .вони навіть елементарного не вміють ,не знають нічого ,не розуміють ,що і як треба робити , тупі і це вже діагноз . ці нові поліцейські ,які прийшли за ідею ,напевне вже всі позвільнялись , залишились ,ті хто в цю систему вписався і маразм їх і вседозволеність крепчає з кожним днем .Завтра можуть призначити кіллеромбудь кого і їм за це нічого небуде .
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"Более того - исследование британского эксперта, на авторитет которого ссылается Аваков, вообще ставит под сомнение результаты расследования. Однако, эта экспертиза вообще не вошла в финальный отчет полиции."
Источник: https://censor.net.ua/n3165676

Она и НЕ может войти.
Британский эксперт - это профессор, работающий в БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ организации (я уже приводила ее реквизиты на форуме).
Его заключение - это его личное МНЕНИЕ.
Имеет полное право.
Таких мнений можно собрать по всему миру "вагон и маленькую тележку", у каждого эксперта.
Но это будут МНЕНИЯ, а не ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
Потому и прикладывать их к делу нельзя, на них так и будет указано, что МНЕНИЕ.
Мнение может высказать каждый.

И у меня есть мнение, и я его выскажу: Квартал вы попали по-крупному, по-настоящему с этим грязным, мерзким делом. И НИКТО не поверит вам, что вы не знали, что Антоненко -еврей, когда обвинили его в "расовом превосходстве", потому что все помнят вашу шуточку про Бабий Яр.
Свечки ставьте, Квартал, всем вашим богам.
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В том, что Антоненко - еврей - есть большие сомнения.
Скорее всего - эта очередная еврейская деза для размывания протестов.
Но на самом деле национальность не имеет значения -
если человек считает себя украинским Патриотом.
Проблема в том, что для подавляющего числа хитрожопых Украина не Родина, а гешефт.
И сегодня они у руля...
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Нет, что Вы. такими вещами Антоненко шутить бы не стал, да и проверить легко.
Какие уж тут сомнения.
Но главное дело в том, что все обвинение построено на том, что Антоненко решил убить Шеремета, чтобы "доказать свое арийское превосходство".
Убийство евреем белоруса, для "доказательства арийского расового превосходства" требует немедленной дозы галоперидола авторам сего сценария.
Авторов найти нетрудно.
Дело в том, что полгода назад на радио "Комсомольская Правда" заявили, что "бендеровцы пришли из Молдовы и сожгли Хатынь".
Зачем жителям города Бендеры понадобилось во 2-ю мировую "жечь Хатынь" - я Х/З. но сценарий - вот он.
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Любые исследования и расследования, в т.ч. и в области уголовного права, непосредственно связаны с такой наукой, как логика. Исторически и фактически весь сыск всегда базировался на логике. Логика же не существует без анализа, который может быть построен только на основании исследований разных по сути фактов, предположений и противоречий в событиях. Без этих действий решения могут принимать только обезбашенные догматы и демагоги. Истина же может быть достигнута только на основании анализа противоречий - это непременный атрибут этого процесса. Поэтому в данном случае ставить в вину правоохранителям наличие противоречивых фактов на этапе не законченных следственных действий по крайней мере не корректно. Тем более, если процесс покушения на Шеремета готовился профессионально и также на основании логики, то в этом также проявляется противоречие между запланированными и выполненными действиями организаторов убийства и следствием. Если есть противоречия, значит работа ведется! Поэтому сейчас нужно прекратить весь этот адвокатский и подхватываемый журналистами ежедневный шухер, вылавливаемый на основании не полных, а порой и случайных для анализа материалов расследовании, набраться терпения и ждать окончания расследования. Вот это будет соответствовать логике
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а де в слідчих логіка від початку ?
який вигадали мотив - захоплення націоналістичними ідеями ?
особливо за білу расу вписався рифмастер, який на татара схожий.
брєдятіна повна.
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Кажется, в правильных иногда действиях власти Петро преподал урок! А его зеленый последователь ничего не сделал за полгода, чтобы предотвратить развал государства от безнаказанности ворюг у власти! И с Петра надо было начинать. а не кормить людей загадочным молчанием, или обещаниями , типа "дайте , детки, только срок - будет вам и белка, будет и свисток"!
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Обое хитрожопые, только в разных модификациях.
И не нужно разбираться в их особенностях.
Для спасения страны требуется:
1. Представители титульной нации во власти (никак на связанные с хитрожопыми).
2. Лишение хитрожопых контроля над прессой и ТВ (во избежание зомбирования лохов)
3. Жесткая селекция хитрожопых в экономике (ибо подавляющее большинство - наворовали)
И все буде добре!
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Тупому народишку прыснули в глаза желтую жидкость и Зелю еще на пресс конференцию притащил ,а когда выясняется что все это фуфло, придумают новые отмазки! Только чтоб стоять у корыта и крышевать игорный бизнес,проституток и доить мелкий бизнес ! Мрак продолжается и усиливается !
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"Доказано британскими учёными". Всё, что нужно знать про украинское кривосудие. Уровень бульварной прессы.
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Ну подвзорвали засланого козачка, ну и что?
Почему столько кипиша?
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поліціянти ліплять з атошників винних у тяжких вбивствах.
це політичне замовлення.
при владі УРОДИ
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Було три подання на арешт трьох підозрюваних.
Як сталося що компьютер Печерського суду у кожному випадку вибрав одного і того ж суддю???
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сАбаков сказал
Зе поддержал
Вовк денежки получил
какая- такая экспертиза??
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