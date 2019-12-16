 Мінські угоди вимагають прояснення і додаткової інтерпретації, - посол Франції де Понсен

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я повторюся: мінські угоди залишаються базою, на якій ми працюємо. Поки немає кращого документа, який би окреслив нам цей, можливо, вузький шлях до припинення конфлікту і повернення до миру в цій частині Європи. Водночас із певних аспектів мінські домовленості вимагають прояснення, додаткової інтерпретації.
Не все в них прописано точно з точки зору етапності і залишається простір для того, щоб досягти більшої точності в деяких деталях практичної реалізації цих домовленостей", - сказав де Понсен.
При цьому посол підкреслив, що побажання таких уточнень, адаптації або додаткових інтерпретацій можуть іти не тільки від України, а від будь-якої зі сторін, і вони можуть бути отримані саме в рамках політичного процесу.
"Мінські домовленості намічають нам фінальну мету - мирне повернення Донбасу до складу України. А яким саме буде шлях до цієї мети - це буде визначатися безпосередньо в рамках переговорів, роботи дипломатів", - пояснив він.
адаптации или дополнительных интерпретаций могут исходить не только от Украины,
а от любой из сторон, и они могут быть получены именно в рамках политического
процесса. ВОТ С ЭТОГО МОМЕНТА-- ЛЮБОЙ СТОРОНЫ
....поподробней плиз....... это кого имеют ввиду бандитов террористов ОРЛДО????!!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3165672
ИХ разыскаивает милиция.... Внимание Розыск!
Да це ж зрада дня!!!
Пустое место, откуда ты знаешь, что у Зе обрезанный? проверял? чем, передом или задом?
Его же предсказания мне не интересны, ибо там всё преувеличено и искажено.
Самое интересное что конечная цель это победа мировой революции,а буржуи продают ему веревку на которой он их и повесит.
1) Разоружение;
2) Вывод войск с территории;
3) Граница под контролем Украины;
4) Выборы.