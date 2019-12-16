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Все про:Франція (802) мінські угоди (1668) Понсен (10)

 Мінські угоди вимагають прояснення і додаткової інтерпретації, - посол Франції де Понсен

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає, що мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на сході України вимагають прояснення і додаткової інтерпретації, оскільки не все в них прописано точно з точки зору етапності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я повторюся: мінські угоди залишаються базою, на якій ми працюємо. Поки немає кращого документа, який би окреслив нам цей, можливо, вузький шлях до припинення конфлікту і повернення до миру в цій частині Європи. Водночас із певних аспектів мінські домовленості вимагають прояснення, додаткової інтерпретації.

Не все в них прописано точно з точки зору етапності і залишається простір для того, щоб досягти більшої точності в деяких деталях практичної реалізації цих домовленостей", - сказав де Понсен.

При цьому посол підкреслив, що побажання таких уточнень, адаптації або додаткових інтерпретацій можуть іти не тільки від України, а від будь-якої зі сторін, і вони можуть бути отримані саме в рамках політичного процесу.

"Мінські домовленості намічають нам фінальну мету - мирне повернення Донбасу до складу України. А яким саме буде шлях до цієї мети - це буде визначатися безпосередньо в рамках переговорів, роботи дипломатів", - пояснив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165672
 
 
 Топ коментарі
 
Нахер пошли, лягушатники прокацапские
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О каких таких изменениях лепечет этот агент крымля, если сывочолый гэтьман только на прошлой неделе заявил, что там в его минских договорняках все ОК?
Да це ж зрада дня!!!
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При этом посол подчеркнул, что пожелания таких уточнений,
адаптации или дополнительных интерпретаций могут исходить не только от Украины,
а от любой из сторон, и они могут быть получены именно в рамках политического
процесса. ВОТ С ЭТОГО МОМЕНТА-- ЛЮБОЙ СТОРОНЫ
....поподробней плиз....... это кого имеют ввиду бандитов террористов ОРЛДО????!!!! Минские соглашения требуют прояснения и дополнительной интерпретации, – посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 6491

Источник: https://censor.net.ua/n3165672
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Не бандитов, а экспертов из ОРДЛО. Пояснили же недавно, забыл что ли?..
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это типа Богдана как посмотрю на его анфас и профиль... и сразу текст со стендов....
ИХ разыскаивает милиция.... Внимание Розыск!
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Ещё пояснили, что они должны быть и из уехавших из ОРДЛО на контролируемую территорию.
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В Соглашении нет подписей стороны ОРЛДО. Есть внизу подписи плотвы и захара без юридического статуса. Можно конечно некромантов привлечь, может помогут. Что касается заявления посольства, то им стоит прочитать текст - там более чем все понятно, даже с указанием точных сроков. И они давно уже прошли. Так что сам документ де юре уже не состоятелен.
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Нахер пошли, лягушатники прокацапские
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Посол Поносен мав на увазі "пенетрацію", але виникли складнощі перекладу. Так дівчинку й назвали: " Інтерпретація".
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О каких таких изменениях лепечет этот агент крымля, если сывочолый гэтьман только на прошлой неделе заявил, что там в его минских договорняках все ОК?
Да це ж зрада дня!!!
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Твой обрезанный пархатый кумир заявлял, что против минских, потом что будет будапештский, потом что минский но с трампом, потом что будапештский но с китайцами...и только когда все и везде послали его НАХ, спустился на грешную землю, и понял, что он пустое место.
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Пархатый, именно Зе поднял тему этапности и указал на противоречие в п.9 МС-2. Теперь об этом заговорили и на Западе, а ПОПАредник, только подписал противоречивый МС-2, а тему их уточнений/изменений даже не поднимал. ПОПАредник твой кумир?

Пустое место, откуда ты знаешь, что у Зе обрезанный? проверял? чем, передом или задом?
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Зачем?! Надо просто подкорректировать этапность/очередность некоторых действий.
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Глупость! Зачем комментировать гипотетические примеры с позиции реализма? Надо начать с того, что рукопожатия ничего не вернут, а если бы вернули, то и пожать можно.
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Ви суть відео звели до потиску руки? То воно зовсім про інше. Про смертельну болячку, у вигляді ордло, яка може знищити Україну, Не доведи Боже
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Это вы не поняли начальный посыл про унижение, которое потом продолжается под другим соусом с напоминанием о рукопожатии.

Его же предсказания мне не интересны, ибо там всё преувеличено и искажено.
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..зачем ф топку?..вначале раздел безопасности выполнить, орков прогнать за поребрик и кордон отдать, потом и про выборы думать и все получится.....
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Не иначе начнет,а уже давно начал.
Самое интересное что конечная цель это победа мировой революции,а буржуи продают ему веревку на которой он их и повесит.
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Ситуации разные: израильтяне были в Газе, а потом ушли. ВСУ в ОРДЛО нет. Второй момент: Израиль против Хамаса и/или Ливана - одно соотношение, а Украина против РФ - совсем другое.
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Пунктов всего -- четыре .:
1) Разоружение;
2) Вывод войск с территории;
3) Граница под контролем Украины;
4) Выборы.
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Так на каких условиях Вы ожидаете воплощения в жизнь этих пунктов?
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Будьте реалистами, чтобы Украине диктовать свои условия, нужно быть сильней. Израиль реально сильней и Палестины, и соседних стран, что он не раз доказывает реальными действиями, а не размышлениями экспертов. Поэтому Израиль кладет на резолюции ООН и гневные тирады исламских стран и кроме защиты своей территории попутно устраивает ползучую оккупацию палестинской территории. А еще у него за спиной США. А по нашей ситуации это россияне сегодня контролируют Крым и часть Донбасса,а не украинцы часть российской территории. Вы серьезно считаете, что Украина сегодня может что-то навязать россиянам на переговорах по Крыму и Донбассу? И не важно, кто президент - Зеленский или Порошенко, или даже Ярош. Поэтому тут или оставить все как есть и ждать ослабления соседа, а это может быть через год, а может быть через 100 лет, или принимать компромиссные условия. Или начинать большую войну, атаковать большими силами Донецк, атаковать Крым, быть готовыми к обратной атаке со стороны Курска, Белгорода... а там как получится, то есть пан или пропал.
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Израиль сильнее только потому что хочет быть сильнее - поэтому всегда бил более многочисленного и более вооруженного врага
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Минские соглашения требуют прояснения? Да, еще как требуют, поэтому надо заранее прояснить главный вопрос - а это, выборы. Благодаря им, кацапы хотят оставить эти территории за собой. Поэтому, никаких выборов (тем более, самоуправления) там не должно быть вообще, в течении порядка 10-15 лет и эти территории должны находиться под прямым управлением из Киева. А вот это, уже не входит в планы кацапов, потому что в этом случае, они теряют управление и контроль над территориями. Недаром, они со своими "стратегическими союзниками" настаивают сначала, на проведении выборов, а затем уже все остальное. Другими словами - у кацапов большие планы использовать эти территории и дальше и никуда они уходить не собираются. Наоборот, они хотят войти в Украину через эти территории и довершить оккупацию всей страны. Так сказать, политическим методом или гибридно-политическим (террористическим), а если возникнут проблемы, то и чисто военным. Для этого, кацапы обкладывают Украину уже 5 лет со всех сторон военными базами. Поэтому, возникает вопрос - зачем играть с кацапами в "поддавки" и бесплатно "запускать" их на свою территорию? Понятно, почему французы настаивают на этом - потому, что им откровенно насрать на Украину, они уже живут мечтами о "великом союзе" с кацапами и противостоянии США. Но, в Украине то должны понимать, почему так проталкивают "минский договорняк" с выборами, а тот кто не понимает - тот дебил, или точнее сказать - враг.
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Что-то мало здесь зе-хейтеров. Неужели "крыть" нечем?! Ведь именно Зе поднял тему пересмотра МС-2, а не По, который их подписывал.
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