 Мінські угоди вимагають прояснення і додаткової інтерпретації, - посол Франції де Понсен

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я повторюся: мінські угоди залишаються базою, на якій ми працюємо. Поки немає кращого документа, який би окреслив нам цей, можливо, вузький шлях до припинення конфлікту і повернення до миру в цій частині Європи. Водночас із певних аспектів мінські домовленості вимагають прояснення, додаткової інтерпретації.

Не все в них прописано точно з точки зору етапності і залишається простір для того, щоб досягти більшої точності в деяких деталях практичної реалізації цих домовленостей", - сказав де Понсен.

При цьому посол підкреслив, що побажання таких уточнень, адаптації або додаткових інтерпретацій можуть іти не тільки від України, а від будь-якої зі сторін, і вони можуть бути отримані саме в рамках політичного процесу.

"Мінські домовленості намічають нам фінальну мету - мирне повернення Донбасу до складу України. А яким саме буде шлях до цієї мети - це буде визначатися безпосередньо в рамках переговорів, роботи дипломатів", - пояснив він.

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