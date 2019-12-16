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 Політика України, Спорт
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Все про:Зеленський (3892) Іспанія (258) футболіст (70) Зозуля (28)

 Зеленський висловив підтримку українському футболісту Зозулі, якого в Іспанії образили фанати команди-суперника

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку українському футболісту Роману Зозулі у зв'язку з образами з боку фанатів під час матчу другого дивізіону в Іспанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбук.

"Роман Зозуля, тебе підтримує не тільки твоя команда, тебе підтримує вся Україна! Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну і допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!" - написав президент.

Нагадуємо, матч другого дивізіону Іспанії між ФК "Райо Вальєкано" і "Альбасете" 15 грудня було зупинено після першого тайму у зв'язку з образами на адресу форварда "Альбасете" українця Романа Зозулі. Фанати ФК "Райо Вальєкано" наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українського футболіста "nazi" (нацист). Через це клуб "Альбасете" відмовився виходити на другий тайм.

Зеленський висловив підтримку українському футболісту Зозулі, якого в Іспанії образили фанати команди-суперника 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Образи на адресу Зозулі схожі зі штампами російської пропаганди, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165666
 
   
 Топ коментарі
 
Зозуля после игры с сарказом ответил фанатам, которые считают его нацистом, передает в Twitter Carrusel Deportivo. "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. А потому что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для народа это неприемлемо", - сказал Зозуля, имея ввиду рабочий район южного Мадрида, в котором проживают фанаты "Райо Вальекано".
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Владимир Александрович в знак солидарности и поддержки тоже одел, как и Зозуля, футболку с портретом Бандеры !

Ой, шо-то я наверно не то написал ...
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А я вот удивился, что многие на Цензоре стали писать всякие гадости про сборную Испании, в поддержку каталонских и баскских сепаров... Что за чушь? Причем здесь испанская сборная? Какая нафиг Каталония?
Фанаты Райо Вальекано-отмороженные коммуняки, они сами поддерживают сепаров, бо те такие же леваки, и против испанского правительства.
Райо Вальекано должен быть жестко наказан. Viva Espana!
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Хто? Бубочка в Баку і навряд знає хто такий Зозуля, адмін його аккаунта молодець.
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Владимир Александрович в знак солидарности и поддержки тоже одел, как и Зозуля, футболку с портретом Бандеры !

Ой, шо-то я наверно не то написал ...
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ну админ то Пьетра полюбому молодец больше!!!)))
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К слову, в канун визита в Баку, актер, который зазывал "всех людей, любящих свободу приезжать в Украину," и гарантировал всем гражданство:

Перед визитом Зеленского к Алиеву Украина выдала Баку азербайджанского активиста
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/15/7234909/
"... В августе российская полиция задержала Исаева, блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.
11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству ЕСПЧ, который применил "правило 39" и запретил его выдачу Азербайджана. После этого активист выехал в Украину.
Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане".
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Мне интересно, почему экстренно не вмешивалось ЕСПЧ по второму случаю экстрадиции?
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Зозуля после игры с сарказом ответил фанатам, которые считают его нацистом, передает в Twitter Carrusel Deportivo. "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. А потому что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для народа это неприемлемо", - сказал Зозуля, имея ввиду рабочий район южного Мадрида, в котором проживают фанаты "Райо Вальекано".
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Дарма Зозуля спускається до їх рівня.
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Сподіваюсь на те, що це фейк, бо приїхавши гастером в іньшу країну казати таке публічно про громадян цієї країни може тільки йолоп.
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а че тогда он сопли в раздевалке пускал?
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Правильно іспанскім казлам, яким путлєр засрав голову.
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В чем Зрада не знаю, но подхвачу ваши идеи, будем голосить вместе!
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Одна беда: на Зеленского там срали точно как и на Зозулю...
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А я вот удивился, что многие на Цензоре стали писать всякие гадости про сборную Испании, в поддержку каталонских и баскских сепаров... Что за чушь? Причем здесь испанская сборная? Какая нафиг Каталония?
Фанаты Райо Вальекано-отмороженные коммуняки, они сами поддерживают сепаров, бо те такие же леваки, и против испанского правительства.
Райо Вальекано должен быть жестко наказан. Viva Espana!
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коментар відмічено як спам  
 
всякие гадости на цензоре пишут всякие порохоботы и кремлеботы

им похрен на кого срать.
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А я удивился, почему власти Испании не реагируют на оскорбления украинца в Испании. Персона украинца публичная, потому делать скидку на то, что им о проблеме неизвестно, не получится. Какова же реакция властей Испании ? А практически никакой, причем это не в первый раз. Может быть все-таки стоит иногда напоминать испанской власти о том, что фашизм и борьба с сепаратизмом - принципиально разные вещи ?
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Подождем реакции, еще не вечер. Пускай посольство и МИД подключаются.
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слишком много внимания паре бухим наследникам испанских фашистов....
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може це спланована спец операція по поверненню Зозулі до українського клубу? До щоб і по дешевше?
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как жалко этого миллионера. обидели жертву парикмахера. обязательно президента подключить и сессию верховной рады провести
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Этот миллионер был на передке и материально помогал нашим военным,не единожды
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..правильно.. давайте, Владимир Александрович, присоединяйтесь уже ко всем нашим.. бросьте уже ту хйловскую "кость" с нормандии грызть.. а то вы совсем, как неродной, к украинцам..)(
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Жму руку!", - написал Президент.

Лучше не надо. После рукопожатия с путиным Ваша рука токсична)
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Ты ничего не перепутала?
Зеленський висловив підтримку українському футболісту Зозулі, якого в Іспанії образили фанати команди-суперника - Цензор.НЕТ 4287

Если уверена, то фото в студию!
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Разсмеши смешного Нет не перепутала.Ваше фото уже не аргумент. Оно из прошлой жизни..а Вы проголосовали за настоящее и будущее. Кстати в какую студию? 95 Квартала?Вот эту и передайте.))
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Очень скептически отношусь к деятельности Зеленского, но, за этот пост, ему уважение.
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Все верно Зеленский сделал.
И Игроки Команды - Молодцы!
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А де слова підтримки від Петра п'ятого - взірця патріотизму?
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Зазуле надо было просто наклепать ФК "Райо Вальекано" по больше голов, что бы они успокоились.
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Димова завіса з патріотичних слововипердів перед капітуляцією. Зюзю - геть!
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ФК "Райо Вальекано" заслужив технічну поразку! Браво менеджмент Альбасете. Браво Зозуля!
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ШанПанЗе!!! Вы конечно молодец что отреагировали( хоть и с опозданием),но бросьте ету кацапскую привычку обращатся к незнакомому человеку на ты. Вы с ним знакомы,он Вам родственник, пили на брудершафт, он давал согласие на разгавор на ты, вы отец нации???.Господин Зеленский ето елементарно, етому Вас должна была научить еще мама Римма.И даже сейчас еще не позно научиться Вам вед сорок второй и Вы не лох. Ненавижу ету барско-помещицко-партийную привычку будь какой меленькой сраной шишки говорить с человеком на ТЫ!!!!! Президент покажите пример!!!
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Спасибо Гомункулу, утешил. Лучше бы свинарчуков посадил и прекратил наживаться на войне Зеленський висловив підтримку українському футболісту Зозулі, якого в Іспанії образили фанати команди-суперника - Цензор.НЕТ 16
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Шура семенец ,алік аліков одні кацапи. Зеленський висловив підтримку українському футболісту Зозулі, якого в Іспанії образили фанати команди-суперника - Цензор.НЕТ 5214
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