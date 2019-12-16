 Зеленський висловив підтримку українському футболісту Зозулі, якого в Іспанії образили фанати команди-суперника

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбук.
"Роман Зозуля, тебе підтримує не тільки твоя команда, тебе підтримує вся Україна! Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну і допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!" - написав президент.
Нагадуємо, матч другого дивізіону Іспанії між ФК "Райо Вальєкано" і "Альбасете" 15 грудня було зупинено після першого тайму у зв'язку з образами на адресу форварда "Альбасете" українця Романа Зозулі. Фанати ФК "Райо Вальєкано" наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українського футболіста "nazi" (нацист). Через це клуб "Альбасете" відмовився виходити на другий тайм.
Ой, шо-то я наверно не то написал ...
Перед визитом Зеленского к Алиеву Украина выдала Баку азербайджанского активиста
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/15/7234909/
"... В августе российская полиция задержала Исаева, блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.
11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству ЕСПЧ, который применил "правило 39" и запретил его выдачу Азербайджана. После этого активист выехал в Украину.
Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане".
Фанаты Райо Вальекано-отмороженные коммуняки, они сами поддерживают сепаров, бо те такие же леваки, и против испанского правительства.
Райо Вальекано должен быть жестко наказан. Viva Espana!
им похрен на кого срать.
Лучше не надо. После рукопожатия с путиным Ваша рука токсична)
Если уверена, то фото в студию!
И Игроки Команды - Молодцы!