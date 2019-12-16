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Все про:адвокат (698) залякування (13) Дугарь Яна (11)

 Деяких свідків у справі про вбивство Шеремета почали залякувати, - адвокат Дугарь Коломієць

Адвокат фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що некоторіх свідків у справі "почали залякувати".

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо Яни Дугарь, друзі, не викладайте у відкритий доступ інформацію, кого, коли Яна лікувала, з ким була і т.д. Деяких свідків почали залякувати. Не робіть шкоди справі", - написав Коломієць.

Він додав, що захист зібрав достатньо доказів непричетності Дугар до злочину, які залишилося лише задокументувати.

Адвокат упевнений, що жодного з трьох підозрюваних не звільнять з-під варти або домашнього арешту швидко, адже прокурори нібито не мають наміру подавати клопотання про зміну запобіжного заходу раніше необхідного терміну.

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"Але можуть активно перешкоджати збирати докази вчинення ними злочину передбаченого ч.2 ст. 372 КК (притягнення завідомо невинної до відповідальності), а саме це ми, як захист, повинні робити і робимо", - додав Коломієць.

Деяких свідків у справі про вбивство Шеремета почали залякувати, - адвокат Дугарь Коломієць 01

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165665
 
   
 Топ коментарі
 
За фабрикування справи по вбивству журналіста Шеремета міністра МВС Авакова треба відправити у відставку та порушити кримінальну справу + довести справу рюкзаків за участю його сина до логічного завершення.

Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 8114
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Зебіле, а ця версія розглядалася ?

Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 3630
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37 года возвращаются! Не остановим сейчас - будет кровь!
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Печерский суд Киева решил закрыть уголовное производство против экс-нардепов "Партии регионов" Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна из-за принятия так называемых "диктаторских законов" или "законов 16 января".
Экс-нардепы оправданы.
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Хроника одного презЕдента ...
16.12.2019 г.
Министерство юстиции США прислало официальное письмо-запрос в министерство внутренних дел Украины. Письмо по получении. было изъято из общего документального регистрирования. Содержание письма выясняется.
Состоялся телефонный разговор Миллера (их "Газпром") и Витренко (наш "Нафтогаз"). Разговор состоял в основном из нецензурных выражений г-на Миллера с упоминанием нашего президента и любимой Родины. После взаимных прощаний "Да пошел ты !" стороны бросили трубки. Ждем прибытия из Азербайджана, обожравшегося халвой Зеленского.
Арахамия официально заявил, что их официально предупредили, что их будут бить. В фейеричной истории Украины последних лет это первый случай.
Австрийская полиция задержала двух сотрудников НАБУ за противоправные действия в отношении третьего лица имеющего граждансво Австрии. Нам неизвестно кто имеется ввиду.
Визит Зеленского в Азербайджан, на фоне бушующего в Европе мальтийского скандала об убийстве журналистки, в котором прямо обвиняют государственные структуры Азербайджана, да еще и с выдачей Азербайджану политического диссидента скрывавшегося в Украине - идиотизм государственного масштаба.
Норвежская Scatec Solar остановила проект строительства солнечной электростанции (СЭС) в Херсонской области мощностью 65 МВт из-за возможного сокращения сроков pre-PPA (договорам купли-продажи э/э по действующему "зеленому" тарифу для будущих объектов).
15.12.2019 г.
Кабинет министров согласовал повышение цены на газ для населения на 28,6%, до 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров, в январе 2020 года.
Министр развития экономики Милованов и министр юстиции Малюська официально подали главе Кабинета Министров Украины Гончаруку прошение об отставке. Официальная причина - недостаточное материальное обеспечение.
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Наперед уточню, що я не знаю чи винуваті АТОвці в злочинах, які їм інкримінує влада за вбивство Шеремета, АЛЕ...
Підтверджені і переконливі їх алібі, що були надані суду адвокатами і наведені в ЗМІ, засвідчують наступне:
-або абсолютну некомпетентність влади;
-або про неякісну стадію розслідування самого злочину і необгрунтованість підозр до звинувачуваних;
-або свідому фальсифікацію результатів розслідувань ЗЕленою владою з метою цілеспрямованої дискредитації АТОвців, на догоду чи на замовлення Орди, що вкотре підтверджувало б гібридність ведення нею війни і різноманітність її форм та сфер проти України;
-або небачену досі в історії спецслужб світу - здатність непрофесійних "злочинців" забезпечувати собі якість алібі...
Але, якщо останнє моє "або..." суд не зуміє аргументовано і безспірно довести, тоді:
-На карту поставлено основне - "ху-із-ху" в українській владі, бо сам факт того, що у брифінгу на досудовій стадії взяли участь президент , міністр і прокурор з функціями звинувачення конкретних осіб - є безпрецедентним в цивілізованому світі!
-Очільники влади задали своїм виступом на брифінгу вектор звинувачень для слідчих і суддів, чим спричинили безпрецедентний тиск на суд і в позасудовому порядку, ігноруючи при цьому Конституцію і презумпцію невинуватості, фактично об'явила злочинцями АТОвців.
-Президенту-неучу, але юристу за освітою, ще й досі не відомо, що він порушив Конституцію, закони і права звинувачених ним людей. Він може досхочу звинувачувати, критикувати органи і окремих постаті лише в невірних політичних, господарських, військових гуманітарних і інших діях, рішеннях та поступках, які не носять підсудного характеру. Але не має ПРАВА звинувачувати будь-кого в злочинах кримінального характеру.. Президент за своєю функцією має лише право помилування, але не звинувачування в кримінальних справах...Навіщо вв'язався?
Але ж і міністр , ГенПрокурор, і юридичний радник Резніков мали б це знати - за займаними посадами. Інакше вони цим посадам просто НЕ відповідають! Вони не тільки не "вберегли" президента від невірного кроку, але й самі "втягнулися" в неправомірні дії і втягли президента... Мов, якщо вже й "цар" з нами, - то нам все можна. Факт надзвичайно красномовний... Нагадує середньовіччя і одночасно фрагмент з казки про вовка та ягня- "ти вінават лішь в том, што хочєтся нам кушать"...
-Весь світ розцінюватиме ВСЮ "верхівку" правоохоронної системи як люто ненавидячу патріотів України. Кримінальних і, одночасно, проросійських шоуменів з якими цивілізовані персони не можуть мати НІЯКИХ справ і стосунків.
- Всі "державні діячі", які приймали активну участь в звинуваченнях, у випадку виявлення їх безпідставності, мають виплатити зі свої кишені моральну шкоду необгрунтовано звинуваченим (а не за рахунок коштів бюджету)!
-Правда, у суддів "забрудених" своїми попередніми вердиктами спрямованими проти патріотів, з'явилася змога реабілітуватися перед українським суспільством ( в що мало віриться).
- Зрозуміло, що займані посади учасників брифінгу, слідчих, прокурорів- учасників процесу в Україні - не для них... А в суддів - в залежності від визнання обгрунтованості їх майбутнього вердикту, але після завершення всіх стадій - апеляційної, касаційної і в міжнародних з прав людини...
- Чи не розумніше було б (для розумних) , усвідомлюючи владою безпідставність і натягнутість її звинувачень, завчасно заспівати " пока єщьо нє поздно, кондуктор, нажмі на тормоза..."
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Якщо можна, детальніше про переконливі алібі. Можливо, посилання, щоб багато не друкувати.
Цікава також Ваша думка про міну МОН-50, яка начебто зберігалася Антоненком. Підкинули?
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"Есть паспорт, все отметки. Также билеты на авиаперелет подтверждают, что она уехала из Украины 16 июня и вернулась 13 июля. Она была на территории Румынии и Италии на тот момент, когда было сделано изображение, которое исследовали эксперты", - сообщил адвокат. Адвокат передал эти доказательства судьи.
Ну тут 2 версии насчет мины. Самая простая - подкинули. Либо официальная. Вся страна смотрела брифинг, что их слушают и пишут. А потом приходят с обыском к этому "диверсанту". И такой опытный "диверсант" резко становится типа идиотом и отправляет сообщение брату жены забрать зеленый пакет. Тот идет, забирает и выносит!
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Відразу можу сказати, що я хочу вірити підозрюваним і емоційно на їхньому боці. Вони не зобов'язані доводити свою невинуватість згідно з Законами України (діє презумпція невинуватості). Якщо слідство не надасть прямі, фактичні докази, то їхня провина не буде доведена. Зараз мова йде лише про підозру. Але емоції не мають переважати над розумом.
У попередньому дописі Ви пишете: "Підтверджені і переконливі їх алібі, що були надані суду адвокатами і наведені в ЗМІ". Але потім наводите дані лише про Яну Дугарь, яка була відсутня в Україні з 16.06.2019р. по 13.07.2019р. Адвокат Яни стверджує, що для експертизи було використане фото, зроблене 11.07.2019р. Але офіційної інформації про те, коли дійсно була зроблена фотографія немає.
Підозра, що стосується Яни Дугарь, полягає в тому, що вона начебто фотографувала 15.07.2016 р. та 18.07.2016 р. відеокамери на території, що дотична до місця злочину.
Алібі - це незаперечні докази того, що підозрюваний був відсутній на місці злочину та фізично не міг вчинити дії, у яких його підозрюють. Отже, навіть доведений факт про відсутність Яни в Україні влітку 2019 року не є алібі, бо злочин відбувся у 2016 році. Якщо буде доведений факт, що фото для порівняння зроблені під час її відсутності в Україні, це свідчитиме про помилку слідчих, але не може бути алібі.
Також не зрозуміло, що означає "переконливі ЇХ алібі"? Що відносно Грищенків, Антоненка, Кузьменко?
Я ще раз підкреслю, алібі не є чимось обов'язковим. Це слідство має доводити провину. Але Ви ж для чогось це написали? І цілу низку висновків з цього зробили.
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Третє " або", і є причиною цьому. Перед нами насамперед дуже примитивна спецьоперація по дескредититації, з якої метою- побачемо в майбутньому. Поєднання вулиці та парламентської опозиції- є вироком для Зебільної влади. Це вже зрозуміло, це є тим фактором який є для ціє влади реальною загрозою. Зараз йде боротьба за міськи " поміркованних" або як колись хтось назва- Болота! Воно це болото в більшості, і від його реакції залежить майбутнє цієї влади та Держави в цілому.
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Те, що влада свідомо й вперто пресує захисників держави, остаточно доводить, що ********* - це групка російських агентів і шпигунів. Патріотичній спільноті треба об'єднатися й діяти відповідно. Бо пізно буде.
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37 года возвращаются! Не остановим сейчас - будет кровь!
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У нас була червона лінія 21.04.2019, але *********, совки, манкурти і ватріоти, з криками: «Только нє Порошенко» прямо промчали через неї.
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Если ты не видишь в действиях Порошенко вреда Украины, это не значит, что 72% его не видели! И Зеленского не выбрали, а скорее выбрали то, что прошло во второй тур против Порошенко! И еще, ваше абсолютно не конструктивное нытье еще долго будет длиться? Уже пора бы понять, что толку этого этого ни какого!
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Дійсно освіччені люди вчені ,юристи, політологи, лікарі,вся інтелегенція не побачили в діях Порошенка шкоди Україні, а наркомани,пияки, жінки легкої поведінки,вічно голодні, з вагою поза сто кг. ті що прагнуть хліба і видовищ,що реготали з "Сватів", захоплювались "Слугою народу" на велику, під мікроскопом побачили велику шкоду від дій Порошенка..Ну от у них і пройшло.Але це не кінець.
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Кров буде в будь -якому разі. Але якщо вже судилося пролити власну кров- то хай це буде кров Воїна, а не раба.
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За фабрикування справи по вбивству журналіста Шеремета міністра МВС Авакова треба відправити у відставку та порушити кримінальну справу + довести справу рюкзаків за участю його сина до логічного завершення.

Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 8114
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Не только он, но и прокурор и президент. Надеюсь так и будет...
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Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!!!
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Дугарь это молодая девушка, которая по версии следствия фотографировала камеры наблюдения и таким образом засветила свое лицо? Тогда портретная экспертиза будет тем самым пистолетом, который перевесит сто тысяч других улик.
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Была та девушка именно Дугарь и фотографировала ли в том самом месте - вопрос.
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Там серъезные нестыковки выявились у адвокатов.
И по нахождению в госпитале или в отпуске, и по поездке за границу.
Они боятся запутаться окончательно.
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Просто у Дугарь двойное алиби - она одновременно была и в Италии и в АТО. Оба алиби 100%-е.
Шах и мат, Аваков.
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Там короче как дело было. Она на момен записи камер была в АТО в этом госпитале. Следствие делало экспертизу то есть сравнивали записи с дня убийства и с записями камер с 2019 года, но когда делали эти записи она была заграницей. То есть получается на видео с 2019 года не она. Это видимо следствие сильно облажалось.
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Я так понимаю, речь идет об этом видео, которое было обнародовано следствием еще в 2017 году.
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О! Вот это уровень! Подделка подделки! Просто ВАУ!
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Там такое качество видео что можно кого угодно "опознать" по нему. К тому же эта девочка в это время была в зоне ОСС на какой-то военной базе что подтверждают записи журнала.
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В Италии она была в 2019 году, в то самое время когда сделали запись с камер для экспертизы)).
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та ты шо, а "адвокат" говорит что на момент убийства Шеремета.
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Её обвиняют не в убийстве а в подготовке, что якобы она ходила и снимала места расположения камер. Точней там какая-то девушка ходила с телефоном, и следствие уверено что это была соучастница. Тут тоже есть вопросы к следствию потому что если реальные убийцы вели разведку и знали где находятся камеры, почему они засветились на многих камерах. Но суть не в этом. В то время когда эта девушка попала на запись с камер, подозреваемая Яна Дугарь находилась в военном госпитале далеко от Киева, пробыла она там вроде до сентября о чём свидетельствуют записи журнала с этого госпиталя. Для экспертизы и сравнения следствием были сделаны дополнительные записи с камер в 2019 Яны Дугарь, но когда делались эти записи её не было в стране. Выходит что следствие ошиблось и взяли для экспертизы записи какой-то другой девушки. Ну или плохо сфабриковали дело. Вы в общем внимательней смотрите и слушайте, тогда не будете задавать глупых вопросов.
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А если портертная экспертиза скажет, что эта девушка - Аваков?
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Да ,Аваков явно перестарался ,ну на харьковском рынке такое может быть и проканало ,но тут случай другой .. Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 8536
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Оваков це:
Сашко Білий
зам міністра Дєєва
Княжичі
рюкзаки
Кирил Тлявов
"новий уотергейт" Геращенко (як ілюстрація ролі МВС у виборах)
новоє Зе-літцо
ну і такі дрібниці, як бурштин, пилорами, ринки, гральні автомати, наркопритони...
А тепер ще й вбивство Шеремета
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И как же это пэтя не разглядел в нём такого негодяя ???
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А ничего, что он стал министром по квоте Народного фронта?
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Все. Сепар стратіл і соскользнул.
Хотя прєкрасно знал.
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Не понял ,в каком законе Украины написано про квотный принцип распределения конкретных министерств и ведомств ? Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 7267
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Не дивно. У Вас навіть смайлик сліпий.
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А чим тобі закон допоможе? Те, що Аваков по квоті НФ хіба що тільки кацапи не знаюь...
Ну, читай, якщо сам знайти неспроможний. Сліпим треба доаомагати.

Стаття 9. Призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України
Конституції України та цього Закону. У цьому поданні пропонується повний посадовий склад Кабінету Міністрів України.
декларацією про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
№ 2475-VIII від 03.07.2018}
№ 889-VIII від 10.12.2015}
6. На кожну посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься одна кандидатура.
7. Кандидат на посаду члена Кабінету Міністрів України за пропозиціями депутатських фракцій до розгляду питання про його призначення на пленарному засіданні Верховної Ради України може зустрічатися з депутатськими фракціями та відповідати на їхні запитання.
8. Верховна Рада України розглядає подання та призначає на посаду членів Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України приймає рішення з цього приводу у формі постанови. Рішення щодо призначення членів Кабінету Міністрів України може прийматися як списком, так і щодо окремих посад. Рішення Верховної Ради України щодо призначення члена Кабінету Міністрів України приймається за його присутності.
9. Кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів України вважається відхиленою, якщо Верховна Рада України не прийняла рішення про її призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України.
10. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України, а у випадках, установлених Конституцією України, - Президент України вносить подання про призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному цією статтею.
11. Призначення на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) здійснюється в порядку та з урахуванням вимог, передбачених частинами першою, третьою - десятою цієї статті.
12. Постанова Верховної Ради України в частині призначення члена Кабінету Міністрів України набирає чинності з моменту складення ним присяги у порядку, встановленому статтею 10 цього Закону.
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ЗЕбил, фишка в том, что его назначали не БПП и ПП, а он занимал квоту от Народного Фронта в коалиционном правительстве.
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А генпрокурор, стесняюсь спросить, чей был?
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О, это ещё одна статья для пэтиной банды Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 3211ну ка поведай мне голубок ,в каких законах Украины предусмотрен квотный принцип распределения должности министра МВД Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 3211Не поведаешь ,ибо его НЕТ ,так же как и ума у тебя в голове ... Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 6797
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он воненавидел Порошенко за то что рюкзаки на поверхность вывели , а рюкзакович мстительный. Поэтому и бегали за Порошенко перед выборами.
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Дополню, Народный Фронт - это одно из яиц старой бабки Каломойши в ВР 2014-2019.
Яценюк, Береза, Сабаков итд итп.
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Алекс Охара 483465ab. "пэтя" не СБУ, но при нём все внутренние сепарасты сидели тихо и никому не мешали.
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Ну я в этом совсем не уверен или это не при пэте медведчук прихватил пару-тройку каналов с которых полилось ватное говно ?
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Дитино, ти не курсі, що у нас феодалізм, а МВС- це взагалі окрема шайка-лєйка, і буть хто її не зможе очолити, тільки своя людина.
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Да они уже и сами поняли.. что реально попали... вот у них очко жим-жим и делает... самопроизвольно...
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Головне, щоб це не закінчилося непоправними наслідками для заарештованих (і не тільки). Бо нащадки ді(л)дів з НКВД можуть і втратити береги.
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до судебных заседаний, как можно меньше информации и фамилий со стороны защиты, так что бы все доводы и свидетели становились полной неожиданностью для стороны обвинения ... только так можно задавить этих гаденышей!
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Есть сильное желание и возможности. Закон будет попран и посадят во что бы то ни стало.
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Закон попран был всегда и с возможностями во все времена все было норм у них,
но ... не всегда злодейскому плану суждено быть реализованным ...

поживем увидим ...
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Або знищать до суду. Виб'ють зізнання - а потім "ликвидируют при попьітке к бегству" (мовляв, ось які круті терористи-фашисти, на втечу пішли!)
Зебілам зайде - схавають на ура.
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От мені цікаво - чому редакція сайту спочатку розміщує російськомовну версію новини, якщо першоджерело - україномовне??? Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 3626
Тобто - перекладає з української на російську, а вже потім розміщує новину на україномовній версії сайту!
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смысл шереметгейта-операция прикрытия передачи главного достояния Украины- земли - в распоряжение мирового правительства( иначе Сорос, масоны, мировой еврейский капитал и пр.) Прикрытия отвлечением внимания и замалчиванием на уровнях СМИ и Рады: Аграрный комитет решил ограничить участие общественности в заседаниях по земельной реформе/ Референдум о создании рынка земли не нужен, - Стефанчук.
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не сказано, кто запугивает. Вот тот, кто препятствовал расследованию 3 года, тот и запугивает.
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Аваков, самый коррумпированный чиновник и одновременно самая большая угроза Украине на сегодня после Уйла! Его не мог сдыхаться Порошенко, а Зеленский скоро назначит главой ГПУ, СБУ и Нацгвардии и станет он вторым Берией - палачем украинцев без морали, совести зато с воровскими понятиями!
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О єто так прогнозируемо руководство МВД и криминал спайка а когда жопа горит все методі хороши не забівайте по правовому полю мі живем в зибмабве
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- Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения. Когда будет установлена моя непричастность, за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения. Я также публично растопчу репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу, - сказала Юлия Кузьменко (Лиса)
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От тільки б винести їм (особливо жінці) весь цей жах. Бо нескладно уявити, під який молот тиску, в тому числі й фізичних тортур, вони ВЖЕ потрапили. Там будуть і допити "с особьім пристрастием", і прес-хати, і...
Найгірше - це якщо катюги портнова й собакова проб'ють дно і почнуть вибивати зізнання за методом, який дуже цінував зокрема Єжов... згадаємо справу Косіора - цього упиря не шкода, але нас тут цікавить сам метод (що жахливо, менти його періодично застосовують, щоб розколоти навіть найміцніших):

Однако следователи даже под пытками не могут выбить из Косиора признание своей вины. Тогда Ежов приказывает привести на допрос 16-летнюю дочь арестанта. На глазах у отца девушку изнасиловали несколько милиционеров. Косиор не выдерживает и признает себя виновным. Его дочь отпустили. По дороге домой она бросилась под поезд.
Приговор всем троим - Постышеву, Косиору и Чубарю - был вынесен после снятия Ежова с поста главы НКВД.
Все трое решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 26 февраля 1939 были признаны виновными и получили расстрельный приговор, который в тот же день был выполнен.
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Якщо слідство не надасть нормальних доказів, то ЄСПЛ зніме з зешмарклів останні сподні.
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Да там будут посадки этих ментов и судей. Если не завтра, то послезавтра. Преступники - они и в Африке преступники. Так нагло фальсифицировать дело надо уметь.
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обіцяних змін на краще щось в упор не проглядається ну хоч якихось успіхів. зате негатив все чіткіше вимальовується: як ця справа шита білими нитками, шахрайська "земельна реформа", потім по привату ще не відомо як закінчиться якщо коломойський ще отримає компенсацію як "постраждалий" від україни буде неприємний "сюрприз". чим переговори з кремлем закінчаться теж питання і поки немає остаточних відповідей. світ в кінці тунелю може ще і є але щось тунель якийсь підозріло безкінечно довгий. одних прийнятих законів по деяким з яких теж є питання замало. вважати успіхами те що по деяким питанням не стало гірше теж мабуть неправильно.
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Пора подымать людей, пока эта свора дебилов не создала условий до возврата 37года.
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Вот бы персонифицировать хоть одного запугивателя. А лучше - не одного!
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Добро пожаловать в ментовско-судейский беспредел времён Овоща!
Вы зробили це разом!!!
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Ростислав Шапошников: Журналисты Слідство.інфо опубликовали экспертизу эксперта Ивана Бирча, на которого ссылается Аваков в своем "раскрытии дела Шеремета". Аваков утверждает, что медсестра Яна Дугарь проводила разведку, фотографировала камеры, а хирург Юлия Кузьменко закладывала бомбу и привела ее в действие. Аваков показывает записи с камер наблюдения. Согласно экспертизе Ивана Бирча, на которого ссылается Аваков, но его экспертизу не показал, женщина которая проводила разведку, закладывала бомбу и привела ее в действие - один и тот же человек! Однако, на снимке где женщина проводит разведку, это 100% не Юлия Кузьменко, то есть с учетом вывода эксперта что это была одна женщина, а не две разных, Кузьменко не является тем человеком кто заложил бомбу. И это не Дугарь и у Авакова нет доказательств что бомбу закладывала Дугарь, ее в этом не обвиняют вообще. Вот и все. https://youtu.be/oPLNBrn6B6wРаскрытие дела Шеремета оказалось фейком. Аваков задержал не тех людей. Журналист Павел Шеремет, расследование. ---------------------------------------------...

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