 Деяких свідків у справі про вбивство Шеремета почали залякувати, - адвокат Дугарь Коломієць

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо Яни Дугарь, друзі, не викладайте у відкритий доступ інформацію, кого, коли Яна лікувала, з ким була і т.д. Деяких свідків почали залякувати. Не робіть шкоди справі", - написав Коломієць.

Він додав, що захист зібрав достатньо доказів непричетності Дугар до злочину, які залишилося лише задокументувати.

Адвокат упевнений, що жодного з трьох підозрюваних не звільнять з-під варти або домашнього арешту швидко, адже прокурори нібито не мають наміру подавати клопотання про зміну запобіжного заходу раніше необхідного терміну.

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"Але можуть активно перешкоджати збирати докази вчинення ними злочину передбаченого ч.2 ст. 372 КК (притягнення завідомо невинної до відповідальності), а саме це ми, як захист, повинні робити і робимо", - додав Коломієць.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".