 Деяких свідків у справі про вбивство Шеремета почали залякувати, - адвокат Дугарь Коломієць

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо Яни Дугарь, друзі, не викладайте у відкритий доступ інформацію, кого, коли Яна лікувала, з ким була і т.д. Деяких свідків почали залякувати. Не робіть шкоди справі", - написав Коломієць.
Він додав, що захист зібрав достатньо доказів непричетності Дугар до злочину, які залишилося лише задокументувати.
Адвокат упевнений, що жодного з трьох підозрюваних не звільнять з-під варти або домашнього арешту швидко, адже прокурори нібито не мають наміру подавати клопотання про зміну запобіжного заходу раніше необхідного терміну.
"Але можуть активно перешкоджати збирати докази вчинення ними злочину передбаченого ч.2 ст. 372 КК (притягнення завідомо невинної до відповідальності), а саме це ми, як захист, повинні робити і робимо", - додав Коломієць.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Экс-нардепы оправданы.
16.12.2019 г.
Министерство юстиции США прислало официальное письмо-запрос в министерство внутренних дел Украины. Письмо по получении. было изъято из общего документального регистрирования. Содержание письма выясняется.
Состоялся телефонный разговор Миллера (их "Газпром") и Витренко (наш "Нафтогаз"). Разговор состоял в основном из нецензурных выражений г-на Миллера с упоминанием нашего президента и любимой Родины. После взаимных прощаний "Да пошел ты !" стороны бросили трубки. Ждем прибытия из Азербайджана, обожравшегося халвой Зеленского.
Арахамия официально заявил, что их официально предупредили, что их будут бить. В фейеричной истории Украины последних лет это первый случай.
Австрийская полиция задержала двух сотрудников НАБУ за противоправные действия в отношении третьего лица имеющего граждансво Австрии. Нам неизвестно кто имеется ввиду.
Визит Зеленского в Азербайджан, на фоне бушующего в Европе мальтийского скандала об убийстве журналистки, в котором прямо обвиняют государственные структуры Азербайджана, да еще и с выдачей Азербайджану политического диссидента скрывавшегося в Украине - идиотизм государственного масштаба.
Норвежская Scatec Solar остановила проект строительства солнечной электростанции (СЭС) в Херсонской области мощностью 65 МВт из-за возможного сокращения сроков pre-PPA (договорам купли-продажи э/э по действующему "зеленому" тарифу для будущих объектов).
15.12.2019 г.
Кабинет министров согласовал повышение цены на газ для населения на 28,6%, до 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров, в январе 2020 года.
Министр развития экономики Милованов и министр юстиции Малюська официально подали главе Кабинета Министров Украины Гончаруку прошение об отставке. Официальная причина - недостаточное материальное обеспечение.
Підтверджені і переконливі їх алібі, що були надані суду адвокатами і наведені в ЗМІ, засвідчують наступне:
-або абсолютну некомпетентність влади;
-або про неякісну стадію розслідування самого злочину і необгрунтованість підозр до звинувачуваних;
-або свідому фальсифікацію результатів розслідувань ЗЕленою владою з метою цілеспрямованої дискредитації АТОвців, на догоду чи на замовлення Орди, що вкотре підтверджувало б гібридність ведення нею війни і різноманітність її форм та сфер проти України;
-або небачену досі в історії спецслужб світу - здатність непрофесійних "злочинців" забезпечувати собі якість алібі...
Але, якщо останнє моє "або..." суд не зуміє аргументовано і безспірно довести, тоді:
-На карту поставлено основне - "ху-із-ху" в українській владі, бо сам факт того, що у брифінгу на досудовій стадії взяли участь президент , міністр і прокурор з функціями звинувачення конкретних осіб - є безпрецедентним в цивілізованому світі!
-Очільники влади задали своїм виступом на брифінгу вектор звинувачень для слідчих і суддів, чим спричинили безпрецедентний тиск на суд і в позасудовому порядку, ігноруючи при цьому Конституцію і презумпцію невинуватості, фактично об'явила злочинцями АТОвців.
-Президенту-неучу, але юристу за освітою, ще й досі не відомо, що він порушив Конституцію, закони і права звинувачених ним людей. Він може досхочу звинувачувати, критикувати органи і окремих постаті лише в невірних політичних, господарських, військових гуманітарних і інших діях, рішеннях та поступках, які не носять підсудного характеру. Але не має ПРАВА звинувачувати будь-кого в злочинах кримінального характеру.. Президент за своєю функцією має лише право помилування, але не звинувачування в кримінальних справах...Навіщо вв'язався?
Але ж і міністр , ГенПрокурор, і юридичний радник Резніков мали б це знати - за займаними посадами. Інакше вони цим посадам просто НЕ відповідають! Вони не тільки не "вберегли" президента від невірного кроку, але й самі "втягнулися" в неправомірні дії і втягли президента... Мов, якщо вже й "цар" з нами, - то нам все можна. Факт надзвичайно красномовний... Нагадує середньовіччя і одночасно фрагмент з казки про вовка та ягня- "ти вінават лішь в том, што хочєтся нам кушать"...
-Весь світ розцінюватиме ВСЮ "верхівку" правоохоронної системи як люто ненавидячу патріотів України. Кримінальних і, одночасно, проросійських шоуменів з якими цивілізовані персони не можуть мати НІЯКИХ справ і стосунків.
- Всі "державні діячі", які приймали активну участь в звинуваченнях, у випадку виявлення їх безпідставності, мають виплатити зі свої кишені моральну шкоду необгрунтовано звинуваченим (а не за рахунок коштів бюджету)!
-Правда, у суддів "забрудених" своїми попередніми вердиктами спрямованими проти патріотів, з'явилася змога реабілітуватися перед українським суспільством ( в що мало віриться).
- Зрозуміло, що займані посади учасників брифінгу, слідчих, прокурорів- учасників процесу в Україні - не для них... А в суддів - в залежності від визнання обгрунтованості їх майбутнього вердикту, але після завершення всіх стадій - апеляційної, касаційної і в міжнародних з прав людини...
- Чи не розумніше було б (для розумних) , усвідомлюючи владою безпідставність і натягнутість її звинувачень, завчасно заспівати " пока єщьо нє поздно, кондуктор, нажмі на тормоза..."
Цікава також Ваша думка про міну МОН-50, яка начебто зберігалася Антоненком. Підкинули?
Ну тут 2 версии насчет мины. Самая простая - подкинули. Либо официальная. Вся страна смотрела брифинг, что их слушают и пишут. А потом приходят с обыском к этому "диверсанту". И такой опытный "диверсант" резко становится типа идиотом и отправляет сообщение брату жены забрать зеленый пакет. Тот идет, забирает и выносит!
У попередньому дописі Ви пишете: "Підтверджені і переконливі їх алібі, що були надані суду адвокатами і наведені в ЗМІ". Але потім наводите дані лише про Яну Дугарь, яка була відсутня в Україні з 16.06.2019р. по 13.07.2019р. Адвокат Яни стверджує, що для експертизи було використане фото, зроблене 11.07.2019р. Але офіційної інформації про те, коли дійсно була зроблена фотографія немає.
Підозра, що стосується Яни Дугарь, полягає в тому, що вона начебто фотографувала 15.07.2016 р. та 18.07.2016 р. відеокамери на території, що дотична до місця злочину.
Алібі - це незаперечні докази того, що підозрюваний був відсутній на місці злочину та фізично не міг вчинити дії, у яких його підозрюють. Отже, навіть доведений факт про відсутність Яни в Україні влітку 2019 року не є алібі, бо злочин відбувся у 2016 році. Якщо буде доведений факт, що фото для порівняння зроблені під час її відсутності в Україні, це свідчитиме про помилку слідчих, але не може бути алібі.
Також не зрозуміло, що означає "переконливі ЇХ алібі"? Що відносно Грищенків, Антоненка, Кузьменко?
Я ще раз підкреслю, алібі не є чимось обов'язковим. Це слідство має доводити провину. Але Ви ж для чогось це написали? І цілу низку висновків з цього зробили.
И по нахождению в госпитале или в отпуске, и по поездке за границу.
Они боятся запутаться окончательно.
Шах и мат, Аваков.
Сашко Білий
зам міністра Дєєва
Княжичі
рюкзаки
Кирил Тлявов
"новий уотергейт" Геращенко (як ілюстрація ролі МВС у виборах)
новоє Зе-літцо
ну і такі дрібниці, як бурштин, пилорами, ринки, гральні автомати, наркопритони...
А тепер ще й вбивство Шеремета
Хотя прєкрасно знал.
Ну, читай, якщо сам знайти неспроможний. Сліпим треба доаомагати.
Стаття 9. Призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України
Конституції України та цього Закону. У цьому поданні пропонується повний посадовий склад Кабінету Міністрів України.
декларацією про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
№ 2475-VIII від 03.07.2018}
№ 889-VIII від 10.12.2015}
6. На кожну посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься одна кандидатура.
7. Кандидат на посаду члена Кабінету Міністрів України за пропозиціями депутатських фракцій до розгляду питання про його призначення на пленарному засіданні Верховної Ради України може зустрічатися з депутатськими фракціями та відповідати на їхні запитання.
8. Верховна Рада України розглядає подання та призначає на посаду членів Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України приймає рішення з цього приводу у формі постанови. Рішення щодо призначення членів Кабінету Міністрів України може прийматися як списком, так і щодо окремих посад. Рішення Верховної Ради України щодо призначення члена Кабінету Міністрів України приймається за його присутності.
9. Кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів України вважається відхиленою, якщо Верховна Рада України не прийняла рішення про її призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України.
10. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України, а у випадках, установлених Конституцією України, - Президент України вносить подання про призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному цією статтею.
11. Призначення на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) здійснюється в порядку та з урахуванням вимог, передбачених частинами першою, третьою - десятою цієї статті.
12. Постанова Верховної Ради України в частині призначення члена Кабінету Міністрів України набирає чинності з моменту складення ним присяги у порядку, встановленому статтею 10 цього Закону.
Яценюк, Береза, Сабаков итд итп.
но ... не всегда злодейскому плану суждено быть реализованным ...
поживем увидим ...
Зебілам зайде - схавають на ура.
Тобто - перекладає з української на російську, а вже потім розміщує новину на україномовній версії сайту!
2. На СФ пожалуйся.
- Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения. Когда будет установлена моя непричастность, за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения. Я также публично растопчу репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу, - сказала Юлия Кузьменко (Лиса)
Найгірше - це якщо катюги портнова й собакова проб'ють дно і почнуть вибивати зізнання за методом, який дуже цінував зокрема Єжов... згадаємо справу Косіора - цього упиря не шкода, але нас тут цікавить сам метод (що жахливо, менти його періодично застосовують, щоб розколоти навіть найміцніших):
Однако следователи даже под пытками не могут выбить из Косиора признание своей вины. Тогда Ежов приказывает привести на допрос 16-летнюю дочь арестанта. На глазах у отца девушку изнасиловали несколько милиционеров. Косиор не выдерживает и признает себя виновным. Его дочь отпустили. По дороге домой она бросилась под поезд.
Приговор всем троим - Постышеву, Косиору и Чубарю - был вынесен после снятия Ежова с поста главы НКВД.
Все трое решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 26 февраля 1939 были признаны виновными и получили расстрельный приговор, который в тот же день был выполнен.
Вы зробили це разом!!!