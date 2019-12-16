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Все про:обстріл (5797) Донбас (12764) операція Об'єднаних сил (1873)

 Ворог від початку доби 16 грудня обстріляв наші позиції двічі, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили один обстріл:

Читайте також: Від початку поточної доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - Міноборони

поблизу Верхньоторецька - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Сьогодні, 16 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165661
 
 
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Ой, а якще Свинарчуки? Що, так можно було? Як же торгівля на крові? Виходить, що ЗеМіністр Мілованов - тепер Мародер?
Кличте Бігуса, хай знімає нове кіно.

Враг с начала суток 16 декабря обстрелял наши позиции 2 раза, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9949
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Хлопці, обороняйтесь, бо перемир'я тільки на папері.....
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Атипичный журналист

@jyrnalist

·34 мин

Печерский райсуд Киева закрыл уголовное производство в отношении бывшего лидера Партии регионов Александра Ефремова по обвинению в голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.
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Та вы шо.. Не может быть! Это праворадикалы националисты сами себя обстреливают и взрывают.

Враг с начала суток 16 декабря обстрелял наши позиции 2 раза, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6661
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Враг с начала суток 16 декабря обстрелял наши позиции 2 раза, потерь нет, - штаб ООС

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Якийсь заголовок неправильний в світлі останній подій та трендів .Треба : "апалчєнци абстрєлялі кієвскіх укрокаратєлєй 2 раза-жертв срєді кієвскай хунти нєт". Ворог від початку доби 16 грудня обстріляв наші позиції двічі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6625
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Як і не може кров не литись на війні.
Не може перемир'я втримати ворожі сили
Які лиш нищити й загарбати прийшли.
Їм треба ця земля..і шоби українці тут не жили

Інакше б їх довік тут зовсім не було.
А перемир'є це для них немов розвага
Бо їм забрати хочеться лише чуже добро.
Тому тримати з ними мир - безглузда справа

І кожен знає, скільки вовка не корми -
Він все одно у ліс свій завертає
Вимочує свій сірий писок у крові.
І ще гарячу плоть у клоччя роздирає

Не перемир'я треба! Тільки Перемога!
Яка б прогнала ворога на довгії роки!
А ми втрачаєм час і молимося Богу...
Та не буває мирним перемир'я на війні…
08.08.2019
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