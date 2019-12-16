 Ворог від початку доби 16 грудня обстріляв наші позиції двічі, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили один обстріл:

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поблизу Верхньоторецька - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Сьогодні, 16 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".