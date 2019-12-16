 Ворог від початку доби 16 грудня обстріляв наші позиції двічі, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін;
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили один обстріл:
поблизу Верхньоторецька - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
Сьогодні, 16 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
Кличте Бігуса, хай знімає нове кіно.
Атипичный журналист
@jyrnalist
·34 мин
Печерский райсуд Киева закрыл уголовное производство в отношении бывшего лидера Партии регионов Александра Ефремова по обвинению в голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.
========================================================
Якийсь заголовок неправильний в світлі останній подій та трендів .Треба : "апалчєнци абстрєлялі кієвскіх укрокаратєлєй 2 раза-жертв срєді кієвскай хунти нєт".
Як і не може кров не литись на війні.
Не може перемир'я втримати ворожі сили
Які лиш нищити й загарбати прийшли.
Їм треба ця земля..і шоби українці тут не жили
Інакше б їх довік тут зовсім не було.
А перемир'є це для них немов розвага
Бо їм забрати хочеться лише чуже добро.
Тому тримати з ними мир - безглузда справа
І кожен знає, скільки вовка не корми -
Він все одно у ліс свій завертає
Вимочує свій сірий писок у крові.
І ще гарячу плоть у клоччя роздирає
Не перемир'я треба! Тільки Перемога!
Яка б прогнала ворога на довгії роки!
А ми втрачаєм час і молимося Богу...
Та не буває мирним перемир'я на війні…
08.08.2019