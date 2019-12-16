 Чиновники комунального підприємства в Києві привласнили 20 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі програмного забезпечення, - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що чиновники фальсифікували розробку програмного забезпечення на мільйони гривень, виділених у межах цільової програми інформатизації "Електронна столиця".

"Переможцем тендеру на розробку програмного забезпечення для інформатизації житлово-комунального обслуговування у столиці стала київська ІТ-компанія. Комерсанти у 2018 році, під виглядом розробленого на замовлення, поставили до комунального підприємства КМДА вже існуюче програмне забезпечення. Насправді воно використовується комунальними підприємствами столиці ще з 2017 року, а розробка додаткових модулів до нього, згідно з умовами договору, була сфальсифікована", - говориться в повідомленні.

Читайте також: Депутат однієї з місцевих рад Київщини підозрюється в розкраданні 32,5 млн грн, - ГПУ

Посадовці комунального підприємства, у змові із керівництвом компанії-розробника, підробили документи щодо проведених приймальних випробувань. Чиновники перерахували зловмисникам понад 20 мільйонів гривень за "програмне забезпечення", яке, згідно з проведеними експертизами, не відповідає умовам договору.

У межах відкритого кримінального провадження директору комунального підприємства та його заступнику, а також керівнику фірми-розробника, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, вчинене у великих розмірах) КК України.