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 Чиновники комунального підприємства в Києві привласнили 20 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі програмного забезпечення, - СБУ

Служба безпеки України викрила корупційний механізм розкрадання коштів міського бюджету посадовцями одного з комунальних підприємств Київської міськдержадміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що чиновники фальсифікували розробку програмного забезпечення на мільйони гривень, виділених у межах цільової програми інформатизації "Електронна столиця".

"Переможцем тендеру на розробку програмного забезпечення для інформатизації житлово-комунального обслуговування у столиці стала київська ІТ-компанія. Комерсанти у 2018 році, під виглядом розробленого на замовлення, поставили до комунального підприємства КМДА вже існуюче програмне забезпечення. Насправді воно використовується комунальними підприємствами столиці ще з 2017 року, а розробка додаткових модулів до нього, згідно з умовами договору, була сфальсифікована", - говориться в повідомленні.

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Посадовці комунального підприємства, у змові із керівництвом компанії-розробника, підробили документи щодо проведених приймальних випробувань. Чиновники перерахували зловмисникам понад 20 мільйонів гривень за "програмне забезпечення", яке, згідно з проведеними експертизами, не відповідає умовам договору.

У межах відкритого кримінального провадження директору комунального підприємства та його заступнику, а також керівнику фірми-розробника, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, вчинене у великих розмірах) КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165658
 
 
 Топ коментарі
 
Из этого всего,интересует приговор. И конечно же моя любимая конфискация имущества.Да будет так.
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Это что за формулировка такая мягкая? Пишите как есть - украли!
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Злочинна влада пресує патріотів-айтішників. Майдан не за горами.
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Это что за формулировка такая мягкая? Пишите как есть - украли!
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Из этого всего,интересует приговор. И конечно же моя любимая конфискация имущества.Да будет так.
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ааа, ну тоді не читай. Це роблять не для вироків
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А могли бы и не воровать, а просто красиво пристроится к кормушке, как небезызвестный пуштун.
Чиновники коммунального предприятия в Киеве присвоили 20 млн грн бюджетных средств при закупке програмного обеспечения, - СБУ - Цензор.НЕТ 3953
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Злочинна влада пресує патріотів-айтішників. Майдан не за горами.
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Ничего себе! Какое-то коммунальное предприятие, и то 20 миллионов стырило. И ведь их дофига, этих коммунальных предприятий!
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Пор всей стране воруют миллиарды. Украина исключительно комфортная зона для грабежа бюджета. Все продается и все покупается.
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очень важно иметь программное обеспечение для шанцевого инструмента!
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