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Все про:геноцид (93) голодомор (217) Інститут нацпам'яті (139) ООН (1315) Дробович (5)

 Інститут нацпам'яті ініціює поправки до резолюції Генасамблеї ООН для визнання Голодомору геноцидом, - Дробович

Резолюція Генасамблеї ООН від 9 грудня 1948 року "Попередження і покарання злочину геноциду" не враховує переслідування за класовою ознакою, що заважає багатьом країнам визнати Голодомор геноцидом.

В інтерв'ю Прямому директор Українського інституту національної памяті Антон Дробович пояснив, що деякі країни з різних причин не можуть визнати Голодомор геноцидом, але і в українському суспільстві поки немає єдиної думки, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, він уточнив, які можливості, що Ізраїль визнає Голодомор геноцидом: "Звісно, це була б велика перемога, якби Держава Ізраїль визнала Голодомор геноцидом українського народу. Одна з причин, чому це досі не зроблено - це те, що нам потрібно більше наукових зусиль, зокрема, світового рівня публікацій, які б обґрунтовували і пояснювали, чому події 1932-33 років - це саме геноцид".

Дробович підкреслив, що є всесвітньовідома робота Енн Епплбаум на тему Голодомору. "Здавалося б, перемога. А виявляється, що, у нас із нею половина українських експертів не згодна. Зокрема, щодо кількості жертв. Це питання до експертності Енн Епплбаум чи наших істориків? Хто ж зрештою правий? Як же в цьому розібратися тим країнам, для яких це взагалі невідома тема?

Якщо одні говорять, що стільки загинуло, інші, що стільки, виникає "конкуренція жертв", тобто ми не можемо дійти згоди в українському суспільстві, однак, вимагаємо визнання на міжнародній арені. Тому спершу треба чітко підвести риску в внутрішньоукраїнській фаховій дискусії щодо питання Голодомору. І тут не йдеться чи це геноцид, чи ні, це вже визнано законодавстом. Питання лише в більш-менш точній кількості жертв цього злочину", - повідомив директор УІНП.

За його словами, є труднощі і в інших аспектах: "Існує проблема з резолюцією 260 (ІІІ) Генасамблеї ООН. Річ в тому, що коли голосували за цю резолюцію, то врахували поправку СРСР, про виключення з поняття "геноцид" переслідування за класовою ознакою. Звісно, що СРСР протискав таку поправку, бо майже всі репресії були за класовим принципом. Тепер це стає перепоною для деяких країн у визнанні Голодомору геноцидом українського народу. Я хочу спільно з МЗС ініціювати відповідні зміни в резолюцію і повернути її до початкового повного варіанту", - зазначив Дробович.

Водночас, на його думку, може бути використаний вірменський досвід в питанні міжнародного визнання Голодомору, зокрема, залучення діаспори для лобіювання цього питання.

"Саме в діаспорі почалось вивчення Голодомору, як геноциду, бо в СРСР це була заборонена тема. Але варто врахувати один аспект. При лобіюванні визнання Голодомору потрібно ставити на перший план історичні факти, а не ідеологічні конструкти. Не повинно бути якоїсь "конкуренції жертв" чи політичної коньюнктури - лише сухі факти", - підкреслив глава УІНП.

Нагадаємо, багато країн світу вже визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Зокрема, Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду в 2008 році. Відтоді країна щороку вшановує День пам'яті жертв голодомору. На провінційному рівні Голодомор визнали в шести з 13 провінцій і територій Канади.

Обидві палати Конгресу США ухвалили рішення, в яких Голодомор визнано геноцидом українського народу.

Водночас, МЗС Німеччини виступає проти того, щоб німецький Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом. Зокрема, МЗС хоче, щоб петиція була відхилена з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165656
 
   
 Топ коментарі
 
Почему "эй полковникам" нельзя давать слово
Видео 16-дек, 16:519 101 0

Полковник Алексей Ноздрачев - типичный рудимент украинской армии. Штабная крыса которая ничего в своей жизни другого не делала, кроме как хвалила вышестоящее начальство.

Профессиональная армия нужна Украине как воздух.

Совковые рудименты все еще хранящие бюстики Ленина, Сталина или Дзержинского должны навсегда быть вычеркнуты из ее рядов.

Как, впрочем, и "эй полковники" - "штабные крысы", не наученные пониманию того, что такое интересы страны.

Именно таким "эй полковником" и есть начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, который заявил, что украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР», но...

Ветераны не готовы к такому!

По его мнению, уже завтра вся Украина готова в засос целоваться с коллаборантами и мародерами, но вот ветераны мешают.

"Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро.

Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше.

Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали).

Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам", - заявил он.

Оказываются существуют военные традиции которые разрешают обнимать того кто вчера смотрел на тебя через прицел автомата и готов был жизнь отдать чтобы Украина стала колонией России!

Нет, ну не прелесть!

Николай Иванов
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Європа і Світ чекає поки вимруть всі учасники голодоморів які зробив СССР в Україні, а то інакше доведеться проти сучасної Росії вводити санкції і вимагати грошових відшкодувань для України. А Європа ой як цього боїться. Їм вигідно викачувати з росії нафту і газ, а санкції вводити економічно не вигідно!
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Среди украинцев только единое мнение, что Голодомор и есть геноцид, а мнение понаехавших после 1990 никого не должно интересовать.
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Поправка №1. Майдан був злочином. Суд закрив справи проти диктаторських законів, Єфремова, та компанії.
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Почему "эй полковникам" нельзя давать слово
Видео 16-дек, 16:519 101 0

Полковник Алексей Ноздрачев - типичный рудимент украинской армии. Штабная крыса которая ничего в своей жизни другого не делала, кроме как хвалила вышестоящее начальство.

Профессиональная армия нужна Украине как воздух.

Совковые рудименты все еще хранящие бюстики Ленина, Сталина или Дзержинского должны навсегда быть вычеркнуты из ее рядов.

Как, впрочем, и "эй полковники" - "штабные крысы", не наученные пониманию того, что такое интересы страны.

Именно таким "эй полковником" и есть начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, который заявил, что украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР», но...

Ветераны не готовы к такому!

По его мнению, уже завтра вся Украина готова в засос целоваться с коллаборантами и мародерами, но вот ветераны мешают.

"Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро.

Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше.

Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали).

Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам", - заявил он.

Оказываются существуют военные традиции которые разрешают обнимать того кто вчера смотрел на тебя через прицел автомата и готов был жизнь отдать чтобы Украина стала колонией России!

Нет, ну не прелесть!

Николай Иванов
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Среди украинцев только единое мнение, что Голодомор и есть геноцид, а мнение понаехавших после 1990 никого не должно интересовать.
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Скажите, а мнение понаехавших после 1939-го года может интересовать?
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Голодомор коли відбувся, 33-му? Далі пояснювати?
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Європа і Світ чекає поки вимруть всі учасники голодоморів які зробив СССР в Україні, а то інакше доведеться проти ******** Росії вводити санкції і вимагати грошових відшкодувань для України. А Європа ой як цього боїться. Їм вигідно викачувати з росії нафту і газ, а санкції вводити економічно не вигідно!
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Парень не въезжал в счет жертв голода, потому и не представляет, что добросовестно провести счет просто невозможно. Советскую цифру современные "ученые" признавать не хотят, т.к. она минимум вдвое ниже признанной судом в 2010 году, а все остальные цифры элементарно ставятся под сомнение, хотя бы потому, что невозможно понять, с какого уровня считать сверхсмертность. Народ без понятия, что уровень смертности для Украины был в 1,6 раза ниже среднего для остальной части СССР в 1931 и 1935 годах, которые наши демографы берут за точки для вычисления "нормы", это не озвучивается, но если признать, что все народы СССР имели право жить одинаково долго при "нормальных условиях". то сверхсмертность по всему СССР выйдет одинаковой с 1926 по 1939, только в УССР она будет пиковой в 1933, а в остальных республиках - более равномерно размазанной по годам. Общий процент смертности меж переписями 1926 и 1939 годов после всех их корректировок учеными грантоедами, совершенно одинаков в СССР и УССР.
Что касается трудов историков, то там вообще мрак жуткий, особенно у Сергийчука с его 7 млн. прямых потерь, если принять его цифру, то выйдет, что в норме украинцы в 1930х годах должны были иметь среднюю продолжительность жизни более 100лет.
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Пока живы дети тех, кто пережил Голодомор такая лажа с цифрами будет вызывать только желание отомстить за Голодомор его отрицателям. И этническим братьям организаторов Голодомора.
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Никто ничего не отрицает, если Рада и суд сказали "геноцид", то это геноцид, если суд сказал, что умерло 3 941 тыс. чел., то так и было, а если при этом в СССР за 12 лет умер тот же процент, что в Украине, то это не имеет значения, как и то, что нормальная смертность для украинцев автором экспертизы для суда принята ниже общесоюзной в 1,5 раза. Ежу понятно, что так решил Бог, а его решения бесспорны, как и решения Рады и Апелляционного суда. Согласно постанове суда организаторами геноцида были представители 5 этносов, так что изрядно "этнических братьев" (включая украинцев) по всему миру ждут страшной мсти патриотов.
Вообще после постановы суда о числе жертв гос. органы должны прекратить исследования по вычислению числа погибших, если суд решил, то спорить с ним за бюджетные деньги нужно запретить, Сергийчук должен быть признан врагом народа и на сайте музея Голодомора тоже цифру нужно привести в соответствие с судом утвержденной.
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СБУ несколько лет назад вывалило на свет неприятную всем богоизбранным информацию об организаторах голодомора, можешь поискать. Вроде даже в википедии было.
Так что твои неумелые попытки манипулировать выглядят убого даже по сравнению с топорным исполнением КГБ.
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Какой смысл читать, что "вывалило СБУ", если есть постанова суда? Когда ее другой суд отменит, тогда можно будет философствовать, а пока что приговор окончательный.
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Пфф, когда-то суд постановил, что совершение преступлений против советской власти карается расстрелом. Никто не отменял постановлений, просто сила, которая делала те суды легитимными - исчезла. Так и сейчас, глобальные суды теряют легитимность вместе с расшатыванием сил демократии моими идеологическими братьями. Еще совсем немного, и силы, делавшие легитимными решения нюрнберга, гааги и женевы уйдут в небытие, и тогда законность ради порядка - отойдет на второй план, уступая дорогу беззаконию ради справедливости. Законы - просто бумага, когда нет людей с оружием.
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Постанова суда написана в 2010, неужели с той поры исчезла украинская государственность, силой обеспечивающая ее легитимность?
"Беззаконие ради справедливости" - жареный лед, никто не знает точно, в чем заключается справедливость, это невозможно однозначно сформулировать.
Люди с оружием в первую очередь находятся в госструктурах, т.к. власть всегда банда. Бывает, что авторитет правящей банды существенно опускается и плодятся альтернативные бандюки, но жизнь показывает, что даже после их победы в какой либо революции все равно приходится выдумывать правила взаимодействия между самими бандюками и в целом обществе, т.е. опять рождается законность вроде советской после царской.
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Навіть, не дивлячись на те, що зараз правлять "єдіновєрци" організаторів голодомору, себто жиди, ніхто не відміняв статтю КК про образу честі і гідності Українського народу, до чого прирівнюється заперечення голодомору, до двух років, до речі. А той факт, що в прийнятих, як докази в суді про голодомор документах, що організовували і керували, відповідно, діями "реалізаторів", 89% підписів налалежало керівникам-жидам, 8% росіянам, 2% представникам інших національностей і 1% українцям. Так що харе 3.14здіти.
А 3.14дити атріцатєлєй треба і вже зараз.
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ВІн захищає інтереси України ,чи його цікавить думка антиукраїнських сил ?
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То есть, если мы расстреляем олигархов как классовых врагов, нам за это даже санкции не введут?
А, хотя тут сразу же скажут что мы их по этническому признаку расстреливаем(((( Вот что за засада, хоть бы пару украинцев-олигархов, чтоб не обзывали потом вторым холокостом((
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Крім того цей новий директор Українського інституту національної пам'яті українофоб А.Дробовіч злочинно вважає неправильним "нав'язування" героїв одних регіонів України іншим навіть в умовах ведення неоголошеної війни ворожої РФ проти України. Не потрібно нав'язувати (Героїв України яскравих борців за свободу і незалежність України) Бандеру і Шухевича ", - А.Дробовіч так зробив таку неоднозначну заяву цей проклятий полусепаратист поставлений продажними Зебил - капітулянтами директором УІНП.
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Точніше,це був етноцид українців жидами та москалями.
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Ну значить будем чекати поки порахують кількість замордованих. І доречі , цікавий момент - директолром акцентує увага на тому, що Ізраїль не визнає штучний Голодомор - Геноцидом українців . А чому він визнає ? . А як ніколи не визнає ? . Але тут причина проста - українці не люди . Тому вбивство українця , а тим більше коли знищенно мільйони і це стає статистикою , то не воно варте навіть уваги.
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