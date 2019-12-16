 Інститут нацпам'яті ініціює поправки до резолюції Генасамблеї ООН для визнання Голодомору геноцидом, - Дробович

В інтерв'ю Прямому директор Українського інституту національної памяті Антон Дробович пояснив, що деякі країни з різних причин не можуть визнати Голодомор геноцидом, але і в українському суспільстві поки немає єдиної думки, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, він уточнив, які можливості, що Ізраїль визнає Голодомор геноцидом: "Звісно, це була б велика перемога, якби Держава Ізраїль визнала Голодомор геноцидом українського народу. Одна з причин, чому це досі не зроблено - це те, що нам потрібно більше наукових зусиль, зокрема, світового рівня публікацій, які б обґрунтовували і пояснювали, чому події 1932-33 років - це саме геноцид".
Дробович підкреслив, що є всесвітньовідома робота Енн Епплбаум на тему Голодомору. "Здавалося б, перемога. А виявляється, що, у нас із нею половина українських експертів не згодна. Зокрема, щодо кількості жертв. Це питання до експертності Енн Епплбаум чи наших істориків? Хто ж зрештою правий? Як же в цьому розібратися тим країнам, для яких це взагалі невідома тема?
Якщо одні говорять, що стільки загинуло, інші, що стільки, виникає "конкуренція жертв", тобто ми не можемо дійти згоди в українському суспільстві, однак, вимагаємо визнання на міжнародній арені. Тому спершу треба чітко підвести риску в внутрішньоукраїнській фаховій дискусії щодо питання Голодомору. І тут не йдеться чи це геноцид, чи ні, це вже визнано законодавстом. Питання лише в більш-менш точній кількості жертв цього злочину", - повідомив директор УІНП.
За його словами, є труднощі і в інших аспектах: "Існує проблема з резолюцією 260 (ІІІ) Генасамблеї ООН. Річ в тому, що коли голосували за цю резолюцію, то врахували поправку СРСР, про виключення з поняття "геноцид" переслідування за класовою ознакою. Звісно, що СРСР протискав таку поправку, бо майже всі репресії були за класовим принципом. Тепер це стає перепоною для деяких країн у визнанні Голодомору геноцидом українського народу. Я хочу спільно з МЗС ініціювати відповідні зміни в резолюцію і повернути її до початкового повного варіанту", - зазначив Дробович.
Водночас, на його думку, може бути використаний вірменський досвід в питанні міжнародного визнання Голодомору, зокрема, залучення діаспори для лобіювання цього питання.
"Саме в діаспорі почалось вивчення Голодомору, як геноциду, бо в СРСР це була заборонена тема. Але варто врахувати один аспект. При лобіюванні визнання Голодомору потрібно ставити на перший план історичні факти, а не ідеологічні конструкти. Не повинно бути якоїсь "конкуренції жертв" чи політичної коньюнктури - лише сухі факти", - підкреслив глава УІНП.
Нагадаємо, багато країн світу вже визнали Голодомор геноцидом українського народу.
Зокрема, Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду в 2008 році. Відтоді країна щороку вшановує День пам'яті жертв голодомору. На провінційному рівні Голодомор визнали в шести з 13 провінцій і територій Канади.
Обидві палати Конгресу США ухвалили рішення, в яких Голодомор визнано геноцидом українського народу.
Водночас, МЗС Німеччини виступає проти того, щоб німецький Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом. Зокрема, МЗС хоче, щоб петиція була відхилена з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року.
Видео 16-дек, 16:519 101 0
Полковник Алексей Ноздрачев - типичный рудимент украинской армии. Штабная крыса которая ничего в своей жизни другого не делала, кроме как хвалила вышестоящее начальство.
Профессиональная армия нужна Украине как воздух.
Совковые рудименты все еще хранящие бюстики Ленина, Сталина или Дзержинского должны навсегда быть вычеркнуты из ее рядов.
Как, впрочем, и "эй полковники" - "штабные крысы", не наученные пониманию того, что такое интересы страны.
Именно таким "эй полковником" и есть начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, который заявил, что украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР», но...
Ветераны не готовы к такому!
По его мнению, уже завтра вся Украина готова в засос целоваться с коллаборантами и мародерами, но вот ветераны мешают.
"Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро.
Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше.
Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали).
Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам", - заявил он.
Оказываются существуют военные традиции которые разрешают обнимать того кто вчера смотрел на тебя через прицел автомата и готов был жизнь отдать чтобы Украина стала колонией России!
Нет, ну не прелесть!
Николай Иванов
Что касается трудов историков, то там вообще мрак жуткий, особенно у Сергийчука с его 7 млн. прямых потерь, если принять его цифру, то выйдет, что в норме украинцы в 1930х годах должны были иметь среднюю продолжительность жизни более 100лет.
Вообще после постановы суда о числе жертв гос. органы должны прекратить исследования по вычислению числа погибших, если суд решил, то спорить с ним за бюджетные деньги нужно запретить, Сергийчук должен быть признан врагом народа и на сайте музея Голодомора тоже цифру нужно привести в соответствие с судом утвержденной.
Так что твои неумелые попытки манипулировать выглядят убого даже по сравнению с топорным исполнением КГБ.
"Беззаконие ради справедливости" - жареный лед, никто не знает точно, в чем заключается справедливость, это невозможно однозначно сформулировать.
Люди с оружием в первую очередь находятся в госструктурах, т.к. власть всегда банда. Бывает, что авторитет правящей банды существенно опускается и плодятся альтернативные бандюки, но жизнь показывает, что даже после их победы в какой либо революции все равно приходится выдумывать правила взаимодействия между самими бандюками и в целом обществе, т.е. опять рождается законность вроде советской после царской.
А 3.14дити атріцатєлєй треба і вже зараз.
А, хотя тут сразу же скажут что мы их по этническому признаку расстреливаем(((( Вот что за засада, хоть бы пару украинцев-олигархов, чтоб не обзывали потом вторым холокостом((