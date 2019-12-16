 Інститут нацпам'яті ініціює поправки до резолюції Генасамблеї ООН для визнання Голодомору геноцидом, - Дробович

В інтерв'ю Прямому директор Українського інституту національної памяті Антон Дробович пояснив, що деякі країни з різних причин не можуть визнати Голодомор геноцидом, але і в українському суспільстві поки немає єдиної думки, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, він уточнив, які можливості, що Ізраїль визнає Голодомор геноцидом: "Звісно, це була б велика перемога, якби Держава Ізраїль визнала Голодомор геноцидом українського народу. Одна з причин, чому це досі не зроблено - це те, що нам потрібно більше наукових зусиль, зокрема, світового рівня публікацій, які б обґрунтовували і пояснювали, чому події 1932-33 років - це саме геноцид".

Дробович підкреслив, що є всесвітньовідома робота Енн Епплбаум на тему Голодомору. "Здавалося б, перемога. А виявляється, що, у нас із нею половина українських експертів не згодна. Зокрема, щодо кількості жертв. Це питання до експертності Енн Епплбаум чи наших істориків? Хто ж зрештою правий? Як же в цьому розібратися тим країнам, для яких це взагалі невідома тема?

Якщо одні говорять, що стільки загинуло, інші, що стільки, виникає "конкуренція жертв", тобто ми не можемо дійти згоди в українському суспільстві, однак, вимагаємо визнання на міжнародній арені. Тому спершу треба чітко підвести риску в внутрішньоукраїнській фаховій дискусії щодо питання Голодомору. І тут не йдеться чи це геноцид, чи ні, це вже визнано законодавстом. Питання лише в більш-менш точній кількості жертв цього злочину", - повідомив директор УІНП.

За його словами, є труднощі і в інших аспектах: "Існує проблема з резолюцією 260 (ІІІ) Генасамблеї ООН. Річ в тому, що коли голосували за цю резолюцію, то врахували поправку СРСР, про виключення з поняття "геноцид" переслідування за класовою ознакою. Звісно, що СРСР протискав таку поправку, бо майже всі репресії були за класовим принципом. Тепер це стає перепоною для деяких країн у визнанні Голодомору геноцидом українського народу. Я хочу спільно з МЗС ініціювати відповідні зміни в резолюцію і повернути її до початкового повного варіанту", - зазначив Дробович.

Водночас, на його думку, може бути використаний вірменський досвід в питанні міжнародного визнання Голодомору, зокрема, залучення діаспори для лобіювання цього питання.

"Саме в діаспорі почалось вивчення Голодомору, як геноциду, бо в СРСР це була заборонена тема. Але варто врахувати один аспект. При лобіюванні визнання Голодомору потрібно ставити на перший план історичні факти, а не ідеологічні конструкти. Не повинно бути якоїсь "конкуренції жертв" чи політичної коньюнктури - лише сухі факти", - підкреслив глава УІНП.

Нагадаємо, багато країн світу вже визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Зокрема, Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду в 2008 році. Відтоді країна щороку вшановує День пам'яті жертв голодомору. На провінційному рівні Голодомор визнали в шести з 13 провінцій і територій Канади.

Обидві палати Конгресу США ухвалили рішення, в яких Голодомор визнано геноцидом українського народу.

Водночас, МЗС Німеччини виступає проти того, щоб німецький Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом. Зокрема, МЗС хоче, щоб петиція була відхилена з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року.