 СБУ запобігла нападу на нардепа від "СН" Ананченка в Сумах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Співробітники СБУ попередньо отримали інформацію про підготовку до вчинення дій насильницького характеру стосовно народного обранця, що пов'язані з його державною та громадською діяльністю.
Встановлено, що виконавці злочинного "замовлення" отримали від організатора обумовлену грошову винагороду.
У зв'язку з необхідністю попередити вчинення злочину, який несе загрозу життю і здоров'ю народного депутата України, а також з метою встановлення всіх осіб, причетних до його організації та вчинення, співробітники СБУ спільно з прокуратурою провели процесуальне документування їх протиправних намірів.
Під час його проведення дії осіб, причетних до правопорушення, було взято під контроль, завдяки чому заподіяння можливих тілесних ушкоджень або інших насильницьких дій щодо народного обранця було попереджено.
З метою отримання максимально об'єктивної та повної доказової бази щодо всіх учасників вказаного замаху, насамперед стосовно організатора, було прийнято рішення про розміщення у соціальній мережі повідомлення "замовленого" народного депутата про напад на нього двох молодиків у балаклавах.
Оприлюднення цієї інформації дало змогу співробітникам СБУ у повній мірі задокументувати дії організатора та виконавців.
На даний час слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 27 (організація вчинення злочину), ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 346 (закінчений замах на насильство щодо народного депутата України) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору злочину.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, сьогодні народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко заявив, що поблизу його будинку в Сумах на нього напали двоє невідомих в балаклавах.
Но механик только трясся и чинарики стрелял(с)
Ну сумасшедший, что возьмёшь..
Ясно-понятно. Расходимся.
а страна радовалась...
Над ним сегодня все Сумы смеялись из-за "политического покушения".
Он - весьма значительная политическая фигура.
Он - автор десятков законов против мафии и сотен поправок по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти.
А в свободное от работы время он занимается журналистскими расследованиями, которые вывели на чистую воду уже шесть министров, трёх генералов и даже одного, страшно сказать, члена офиса президента.
Именно поэтому так много желающих наказать его за политическую деятельность
или не тому народу служил.
Вроде бы случайный эпизод. В провинциальных Суммах возле подъезда собственного дома двое неустановленных «балаклавщиков» показательно избили… нардепа от «Слуги народа» Ананченкова.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
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Разумеется, это банальность для наших шальных дней. Обыденность. «Ничего нового». И разумеется, это пока совсем НЕ проявление народного гнева из/за нарастающего раздражения и неудовлетворенных ожиданий). Это всего лишь один из наглядных примеров того, что правящая фракция… строго коммерческая.
В ней слишком много больших и малых «групп влияния», где все играют в собственные денежные игры, а стихийные конфликты возникают регулярно. Ну и главное, ключевые неформальные «бенефициары» нынешней партии власти, распорядители существенных пакетов искренне уверены, что нет смысла вести цивилизованные дискуссии по вопросам, если достаточно просто начистить оппоненту (или его публичному нукеру) физиономию…
Шире. Почему у нас все меньше иллюзий? Почему ситуация, конечно, выглядит чуть лучше (сейчас все/таки куда меньше пафоса), чем во времена Порошенко, но все равно никакая?
Почему все те же физиономии на все тех же местах рассказывают старые байки (как нечто бородатое с ником «Кравцов», всерьёз заявивший сегодня, что он удержал УЗ от падения и вообще сделал ее очень крутой кампанией)?
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Почему все катится у нас по наклонной и мы уже не сомневаемся, что в финале нас ждёт очередной супер/баттл? В который уже раз?
Расскажу… Потому что сам это видел неоднократно. В разных персональных исполнениях).
Итак, случайные в общем/то ребята неожиданно выиграли. Получили большой куш.
После первичного шока и многочисленных бутылок охлаждённого шампанского в запотевших бокалах, они уютно расселись. В больших должностях. Осознали себя великими. Их стали слушать с пиететом.
Они начали определять правила, в том числе теневые. К ним тут же стали приходить на поклон и все это очень быстро изменило их вчерашние внутренние миры. Появились «короли жизни», для которых «капуста» стала подножным кормом.
И они тут же начали… торговать - влиянием, делами, должностями, карьерными возможностями. А приходящие все больше становились на колени за похвалу и расположение, предлагали деньги, связи, участие в схемах. Много денег и много схем…
И в какой/то особенно сладкий момент ребята начинают считать, что они все идеально контролируют. И начинают улетать, закрываться, верить в свою богоизбранность…
Ну и конечно они никого не хотят слушать. Вообще. Скучно, даже противно. «Мы же все контролируем!»).
Это только глупым обывателям кажется, что их «делают» во всех позах и все идёт вниз. «Но мы-то все контролируем». Абсолютно.
Оппозиция в кармане («мы ведь с ними трём в ресторанах»). Улица уже своя (потому что рядом сидит Аваков). Медийка дешевая (потому что легко можно скупить). И плюс мы насоздавали массу telegram-каналов. Которые ни на что не влияют, но прикольно же)…
Що, не можна було відійти покурити?!
Защита и родственники российского и азербайджанского блогера Эльвина Исаева призывают Службу безопасности Украины расследовать его похищение в Украине.
Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в пресс-центре «Українських Новин».
Брат блогера Исаева Мирджалил Мираскер Оглы Гасанов сообщил, что он приехал в Украину под угрозой депортации в Азербайджан из-за критики властей.
Он отметил, что Исаев с 2015 года занимается блогерством, а с 2018 года стал особо критиковать политику властей Азербайджана, после чего неоднократно получал угрозы от властей и диаспоры в российском Санкт-Петербурге.
«В 2019 году его задержали около дачи и решили выдворить в Азербайджан. Мы обратились в суд, который отказался его выдворять. Но несмотря на это, его решили все-равно депортировать из России.
Мы посоветовались и решили поехать в Украину и надеялись, что здесь все будет нормально. В сентябре мы приехали в Киев. Брат находился здесь официально.
12 декабря вечером мы установили, что Эльвин перестал выходить на связь. Мы боялись, что его могут похитить. С 13 декабря мы его ищем, нам не говорят, куда он уехал. Мне звонили и сказали, что его задержали сотрудники СБУ и увезли в неизвестном направлении. Мы обратились в СБУ, но нам пока ответа никто не дал. Мы рассчитываем, что власти Украины нам дадут официальное уведомление, что с ним случилось.
Власти Азербайджана сообщили, что Эльвин находится в Баку и его выдали уже, но украинские власти этого не подтверждают«, - рассказал Гасанов.
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Адвокат Исаева Елена Кононец сообщила, что обратилась в СБУ с заявлением о преступлении против ее клиента и просит расследовать его похищение.
«Каким образом человек может пропасть? Это не игла в сене, которую нельзя найти.
Я обращаюсь к спецслужбам - дайте сведения, где находится человек? Он не нарушил таможенную границу, законодательство, условия пребывания. Правоохранительные органы не хотят расследовать похищение Исаева Эльвина.
Как такое возможно?
У нас таки приняли заявление, но нет информации о том, внесли ли данные в Единый реестр досудебных расследований. Я призываю СБУ рассмотреть заявление брата Исаева Эльвина и начать расследование, почему неизвестные прикрываются СБУ и незаконно похитили человека. Сроки его пребывания в Украине не нарушены«, - сообщила адвокат.
Также она подчеркнула, что защита будет обращаться в ООН, а также в Европейский суд по правам человека.
***
В общем, похоже, что украинские спецслужбы таки выдали диктаторскому режиму Азербайджана оппозиционного блогера, а теперь, понимая всю подлость своих действий, тянут время в поиске каких-то «отмазок»…
Но Зеленскому придется ответить…
Хоть не «убили», как Бачбенко: СБУ инсценировала нападение на «Слугу народа» Ананченко Декабрь 16, 2019Без рубрикиКомментарии
Нападение на народного депутата от «Слуги народа» Михаила Ананченко в Сумах оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
По информации спецслужбы, никаких противоправных действий в отношении депутата совершено не было.
Отмечается, что пост в Facebook о нападении со стороны двух молодых людей в балаклавах был опубликован для «получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников покушения [на насилие], прежде всего в отношении организатора».
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По данным СБУ, организатор заплатил группе лиц за нападение на Ананченко из-за его государственной и общественной деятельности.
Исполнителей преступного «заказа» разоблачили до совершения насильственных действий. Их «взяли под контроль, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного избранника было предотвращено».
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору.
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Как видим, дежавю. Похоже, новых нардепов ничему не научила позорная история с «убийством» Бабченко. И они наступают на те же грабли…
По моему таким образом даже " чувакам в балаклавах" ничего не удастся предъявить, бо они нибуя не совершали. А за намерения у нас кажется не судят?....
Печерський райсуд Києва закрив кримінальну справу щодо колишнього лідера Партії регіонів Олександра Єфремова за звинуваченням у голосуванні за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.
Про це повідомляє "Судовий репортер".
Повідомляється, що адвокати просили суд закрити справу, так як орган досудового слідства кваліфікував дії Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна як такі, що призвели до тяжких наслідків немайнового характеру. Проте прийнятий у травні 2014 року закон у зв'язку з підготовкою до безвізового режиму з ЄС декриміналізував злочини в цій частині.
З обвинувального акта та клопотання адвокатів вбачається, що матеріальної шкоди не було завдано, потерпілі у справі відсутні, а цивільний позов не подавався. При цьому в постанові Печерського суду не зафіксовано заперечення прокурора.
У результаті суддя закрив справу з посиланням на п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, яка дозволяє закривати кримінальне провадження після набуття чинності норми про декриміналізацію.
Раз вихопив, а на другий фсб-шники завадили.
«Слуга народа» Ананченко, находясь в диалектическом противоречии со своей фамилией, всунул в местную «Чёрную Дыру», чем релятивистски возбудил ОПГ Адрона, Бариона и Мезона которые кваркнули в Коллайдере (ближайший к местному физфаку гандэлык) и, достигнув высоких энергий (2,0...2,5 промилле), ускорились к Ананченке, с которым и вступили в едрёную реакцию по вышибанию из его организма хиггсонов. Одновременно с этим, Сумская свора бакланов Баканова, воспользовавшись прорытой ФСБ (фактор близости границы) червоточиной (тоннель в пространственно-временном континууме) достигла горизонта событий (т.е. до начала) вышеописанного процесса и его аннигилировала.
"Хочу заявити, щоб будь-які *********** та інші протиправні дії стосовно нашої команди не змінять політичного курсу партії."
Может действительно пьяный где-то где-то упал или подрался и чтобы партию не позорил решили отмазаться спецоперацией СБУ))