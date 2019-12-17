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Все про:депутат (963) напад (693) СБУ (4927) Суми (168)

 СБУ запобігла нападу на нардепа від "СН" Ананченка в Сумах

У Сумах Служба безпеки України запобігла вчиненню насильницьких дій відносно народного депутата України IX скликання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники СБУ попередньо отримали інформацію про підготовку до вчинення дій насильницького характеру стосовно народного обранця, що пов'язані з його державною та громадською діяльністю.

Встановлено, що виконавці злочинного "замовлення" отримали від організатора обумовлену грошову винагороду.

У зв'язку з необхідністю попередити вчинення злочину, який несе загрозу життю і здоров'ю народного депутата України, а також з метою встановлення всіх осіб, причетних до його організації та вчинення, співробітники СБУ спільно з прокуратурою провели процесуальне документування їх протиправних намірів.

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Під час його проведення дії осіб, причетних до правопорушення, було взято під контроль, завдяки чому заподіяння можливих тілесних ушкоджень або інших насильницьких дій щодо народного обранця було попереджено.

З метою отримання максимально об'єктивної та повної доказової бази щодо всіх учасників вказаного замаху, насамперед стосовно організатора, було прийнято рішення про розміщення у соціальній мережі повідомлення "замовленого" народного депутата про напад на нього двох молодиків у балаклавах.

Оприлюднення цієї інформації дало змогу співробітникам СБУ у повній мірі задокументувати дії організатора та виконавців.

На даний час слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 27 (організація вчинення злочину), ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 346 (закінчений замах на насильство щодо народного депутата України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору злочину. 

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко заявив, що поблизу його будинку в Сумах на нього напали двоє невідомих в балаклавах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165652
 
 
 Топ коментарі
 
"Что там было, как ты спасся?" - каждый лез и приставал,
Но механик только трясся и чинарики стрелял(с)
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Это не нападение в Бахмуте на патриота предупреждать. Теперь СБУ защищает только депутатов.
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Депутат Николаевского областного совета, фракция "Оппозиционный блок". Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В прошлом - помощник депутата ВР 6 созыва от "Блока Юлии Тимошенко" Юрия Гнаткевича, помощник депутата ВР 7 созыва от партии "Удар" Сергея Каплина (на общественных началах)

СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах - Цензор.НЕТ 5647
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а в это время Зебандиты внесли закопроект о дебелизации власти убрав из своего закона ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕЧИСЛЕННЫЕ ОБЛАСТИ ИХ НАЗВАНИЕ И АР КРЫМ а потмо все типа есть какие области какие округа и акие то громады а Россия потмо а докажите тчо Одесса входит в понятие Украина а нет такого в ст 133 Конституции сегодня все области и Крым перечислены а Зедебил и агент Путина убирает перечень...а нафига.. а скажу зачем и нафига.... так Кемська волость покажется реальностью..
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"Что там было, как ты спасся?" - каждый лез и приставал,
Но механик только трясся и чинарики стрелял(с)
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Он, гад, над нами издевался!
Ну сумасшедший, что возьмёшь..
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лучше пусть ананченку начистят епучку "люди в балаклавах",чем пустят по кругу будущие коллеги в ВР из дыынэра..
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Ананченко получил деньги за "решение вопросов".. но тупо кинул людей на бабло - решив что оно "слуга народа"..
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Так этот чепушило ссыконцл от СБУшников в балаклавах и потому себе харю свёз от ступеньки?
Ясно-понятно. Расходимся.
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Так он ведь утром волал что его двое в балаклавах отметелили...
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Его должны были отмудохать десять человек, но восьмерых по дороге взяло СБУ.
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дожили за звание сн в морду бьют))))))))) а еще и год не прошел
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а может уже час -х настал ,а мы пропустили ?может уже разрешили их пи...ть ?
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Это не нападение в Бахмуте на патриота предупреждать. Теперь СБУ защищает только депутатов.
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блин...- это была мусорская камедия.... СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах - Цензор.НЕТ 9790
а страна радовалась...
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а мне кажется, что эту лав-стори про операцию придумали сегодня после обеда
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Чтобы хоть как-то отмыть репутацию обосравшегося.

Над ним сегодня все Сумы смеялись из-за "политического покушения".
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Так сегодня же была новость, что его избили. Его что, вообще убить собирались? СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах - Цензор.НЕТ 5322
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Точно-точно. Я даже накропал, шо это возрождение традиции, когда господа давали зуботычины скверным слугам. Поэтому «слуга народа» и отхватил пиндюлину от народа. А балаклавы - это всего лишь от кутюр.
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сафарі на тих слоняр оголосили,чи що? чи вони самі на себе нападають?)
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Нападают,а заказчиков не ловят. Странно это,странно.
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сами же сбушники все и организовали) и людей, и "нападение", и "задержание"))
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Опять проклятые атошники ситуацию дестабилизируют. Ну что ты тут поделаешь?!
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Нужно понять, что новая власть не умеет НИЧЕГО. Они только умеют в пиар. Они врут каждый день, а в следующий день говорят противоположное предыдущему с такими же серьезными лицами. Вот это просто пиар. Это не деятельность, не событие, а мыльный пузырь. Как и вся эта власть.
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А замовники і виконавці знову ветерани?
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кому єто чмо зеленое понадобилось Тупой на тупом в говнофракции
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Зря ты так.

Он - весьма значительная политическая фигура.

Он - автор десятков законов против мафии и сотен поправок по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти.

А в свободное от работы время он занимается журналистскими расследованиями, которые вывели на чистую воду уже шесть министров, трёх генералов и даже одного, страшно сказать, члена офиса президента.

Именно поэтому так много желающих наказать его за политическую деятельность
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Вы хоть бы закончили каким-то смайликом. А то любители СН примут за чистую правду.
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именно потому, что быдло мезмозглое, поменяло президента на клоуна.
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Так. Але "возмущєній" від тих, хто тоді аж руки щатамувсв і ногами тупотів чомусь нема. 🤔
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Плохо служил,
или не тому народу служил.
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Короли и капуста, или Почему в Украине снова все катится по наклонной - политолог Декабрь 16, 2019Без рубрикиКомментарии

Вроде бы случайный эпизод. В провинциальных Суммах возле подъезда собственного дома двое неустановленных «балаклавщиков» показательно избили… нардепа от «Слуги народа» Ананченкова.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
В тему:
В Сумах избили «слугу народа» Ананченко
Разумеется, это банальность для наших шальных дней. Обыденность. «Ничего нового». И разумеется, это пока совсем НЕ проявление народного гнева из/за нарастающего раздражения и неудовлетворенных ожиданий). Это всего лишь один из наглядных примеров того, что правящая фракция… строго коммерческая.
В ней слишком много больших и малых «групп влияния», где все играют в собственные денежные игры, а стихийные конфликты возникают регулярно. Ну и главное, ключевые неформальные «бенефициары» нынешней партии власти, распорядители существенных пакетов искренне уверены, что нет смысла вести цивилизованные дискуссии по вопросам, если достаточно просто начистить оппоненту (или его публичному нукеру) физиономию…
Шире. Почему у нас все меньше иллюзий? Почему ситуация, конечно, выглядит чуть лучше (сейчас все/таки куда меньше пафоса), чем во времена Порошенко, но все равно никакая?
Почему все те же физиономии на все тех же местах рассказывают старые байки (как нечто бородатое с ником «Кравцов», всерьёз заявивший сегодня, что он удержал УЗ от падения и вообще сделал ее очень крутой кампанией)?
В тему:
После Кравцова в «Укрзализныце» останется только куча металлолома и никакой перспективы - нардеп
Почему все катится у нас по наклонной и мы уже не сомневаемся, что в финале нас ждёт очередной супер/баттл? В который уже раз?
Расскажу… Потому что сам это видел неоднократно. В разных персональных исполнениях).
Итак, случайные в общем/то ребята неожиданно выиграли. Получили большой куш.
После первичного шока и многочисленных бутылок охлаждённого шампанского в запотевших бокалах, они уютно расселись. В больших должностях. Осознали себя великими. Их стали слушать с пиететом.
Они начали определять правила, в том числе теневые. К ним тут же стали приходить на поклон и все это очень быстро изменило их вчерашние внутренние миры. Появились «короли жизни», для которых «капуста» стала подножным кормом.
И они тут же начали… торговать - влиянием, делами, должностями, карьерными возможностями. А приходящие все больше становились на колени за похвалу и расположение, предлагали деньги, связи, участие в схемах. Много денег и много схем…
И в какой/то особенно сладкий момент ребята начинают считать, что они все идеально контролируют. И начинают улетать, закрываться, верить в свою богоизбранность…
Ну и конечно они никого не хотят слушать. Вообще. Скучно, даже противно. «Мы же все контролируем!»).
Это только глупым обывателям кажется, что их «делают» во всех позах и все идёт вниз. «Но мы-то все контролируем». Абсолютно.
Оппозиция в кармане («мы ведь с ними трём в ресторанах»). Улица уже своя (потому что рядом сидит Аваков). Медийка дешевая (потому что легко можно скупить). И плюс мы насоздавали массу telegram-каналов. Которые ни на что не влияют, но прикольно же)…
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За землю ему глаза выцарапают или, натянут на ж...
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СБУ! Ви що робите?
Що, не можна було відійти покурити?!
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Защита и родственники Исаева требуют от СБУ расследовать его похищение, грозят обратиться в ООН и ЕСПЧ Декабрь 16, 2019Без рубрикиКомментарии
СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах - Цензор.НЕТ 4423Защита и родственники российского и азербайджанского блогера Эльвина Исаева призывают Службу безопасности Украины расследовать его похищение в Украине.
Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в пресс-центре «Українських Новин».
Брат блогера Исаева Мирджалил Мираскер Оглы Гасанов сообщил, что он приехал в Украину под угрозой депортации в Азербайджан из-за критики властей.
Он отметил, что Исаев с 2015 года занимается блогерством, а с 2018 года стал особо критиковать политику властей Азербайджана, после чего неоднократно получал угрозы от властей и диаспоры в российском Санкт-Петербурге.
«В 2019 году его задержали около дачи и решили выдворить в Азербайджан. Мы обратились в суд, который отказался его выдворять. Но несмотря на это, его решили все-равно депортировать из России.
Мы посоветовались и решили поехать в Украину и надеялись, что здесь все будет нормально. В сентябре мы приехали в Киев. Брат находился здесь официально.
12 декабря вечером мы установили, что Эльвин перестал выходить на связь. Мы боялись, что его могут похитить. С 13 декабря мы его ищем, нам не говорят, куда он уехал. Мне звонили и сказали, что его задержали сотрудники СБУ и увезли в неизвестном направлении. Мы обратились в СБУ, но нам пока ответа никто не дал. Мы рассчитываем, что власти Украины нам дадут официальное уведомление, что с ним случилось.
Власти Азербайджана сообщили, что Эльвин находится в Баку и его выдали уже, но украинские власти этого не подтверждают«, - рассказал Гасанов.
В тему - Зрада! Перед визитом Зеленского к Алиеву Украина выдала Баку азербайджанского активиста
Адвокат Исаева Елена Кононец сообщила, что обратилась в СБУ с заявлением о преступлении против ее клиента и просит расследовать его похищение.
«Каким образом человек может пропасть? Это не игла в сене, которую нельзя найти.
Я обращаюсь к спецслужбам - дайте сведения, где находится человек? Он не нарушил таможенную границу, законодательство, условия пребывания. Правоохранительные органы не хотят расследовать похищение Исаева Эльвина.
Как такое возможно?
У нас таки приняли заявление, но нет информации о том, внесли ли данные в Единый реестр досудебных расследований. Я призываю СБУ рассмотреть заявление брата Исаева Эльвина и начать расследование, почему неизвестные прикрываются СБУ и незаконно похитили человека. Сроки его пребывания в Украине не нарушены«, - сообщила адвокат.
Также она подчеркнула, что защита будет обращаться в ООН, а также в Европейский суд по правам человека.
***
В общем, похоже, что украинские спецслужбы таки выдали диктаторскому режиму Азербайджана оппозиционного блогера, а теперь, понимая всю подлость своих действий, тянут время в поиске каких-то «отмазок»…
Но Зеленскому придется ответить…
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😆тобто "ляща" йому надавали свої. Тонко працюють у Сумах
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Это слуга, у которого нет ни одного законопроекта, ни одной правки. Заказчиками стали его избиратели, решили настроить на рабочий лад.
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И какую-такую великую политику крутил в Сумах депутат Ананаскин?
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Что то не так в нашем государстве

Хоть не «убили», как Бачбенко: СБУ инсценировала нападение на «Слугу народа» Ананченко Декабрь 16, 2019Без рубрикиКомментарии
СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах - Цензор.НЕТ 837Нападение на народного депутата от «Слуги народа» Михаила Ананченко в Сумах оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
По информации спецслужбы, никаких противоправных действий в отношении депутата совершено не было.
Отмечается, что пост в Facebook о нападении со стороны двух молодых людей в балаклавах был опубликован для «получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников покушения [на насилие], прежде всего в отношении организатора».
- В Сумах избили «слугу народа» Ананченко
По данным СБУ, организатор заплатил группе лиц за нападение на Ананченко из-за его государственной и общественной деятельности.
Исполнителей преступного «заказа» разоблачили до совершения насильственных действий. Их «взяли под контроль, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного избранника было предотвращено».
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору.
***
Как видим, дежавю. Похоже, новых нардепов ничему не научила позорная история с «убийством» Бабченко. И они наступают на те же грабли…
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Так если его не π..zдили, то как это помогло кого то изобличить?
По моему таким образом даже " чувакам в балаклавах" ничего не удастся предъявить, бо они нибуя не совершали. А за намерения у нас кажется не судят?....
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Улыбаемся и машем...

Печерський райсуд Києва закрив кримінальну справу щодо колишнього лідера Партії регіонів Олександра Єфремова за звинуваченням у голосуванні за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.
Про це повідомляє "Судовий репортер".
Повідомляється, що адвокати просили суд закрити справу, так як орган досудового слідства кваліфікував дії Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна як такі, що призвели до тяжких наслідків немайнового характеру. Проте прийнятий у травні 2014 року закон у зв'язку з підготовкою до безвізового режиму з ЄС декриміналізував злочини в цій частині.
З обвинувального акта та клопотання адвокатів вбачається, що матеріальної шкоди не було завдано, потерпілі у справі відсутні, а цивільний позов не подавався. При цьому в постанові Печерського суду не зафіксовано заперечення прокурора.
У результаті суддя закрив справу з посиланням на п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, яка дозволяє закривати кримінальне провадження після набуття чинності норми про декриміналізацію.
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не те щоб такий вже кровожерний але якщо в народу інших інструментів тиску на владу не залишилось то нічого дивного що є бажаючи натовкти пики своїм слугам.
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Т.е. репу ему раскрасили для съёмок очередной серии "Сватов" или "Слуги урода". Бездарно зелёные гримёры работают- гематомы "от удара" вообще не видно. СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах - Цензор.НЕТ 5250 СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах - Цензор.НЕТ 4855
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Говорила ж прабабушка - учи правнучёк Теорию относительности, тоже самое бабушка о Специальной и мама об Общей теориях относительности. Не учил - дураком остался - теперь никак не пойму, как это «Слугу народа» Ананченку сначала отмудохали какие-то представители народа в балаклавах, а уже потом Сумское УСБУ это дело предотвратило. Видать в Сумах с пространственно-временным континуумом чёто не то - отхватить предотвращённую пидюлину. А может пиндюлина квантовой была? А мо червоточина? А шо, если Ананченко влез в якусь «Чёрную Дыру» по соседству, а каким-то Бозонам Хиггса это не понравилось - вот это плодотворная гипотеза.
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А тривіальне рішення цієї загадки не пробував?
Раз вихопив, а на другий фсб-шники завадили. СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах - Цензор.НЕТ 7019
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Та говорят, шо в Сумах СБУ-шники. Или ФСБ-шники туда прорыли червоточину для зуботычин?
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Уважаю физику но тут всё намного проще. Никакого нападения не было. То всё инсценировка и грим на лице. Короче этим клоунам скоро вообще никто не верить не будет.
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Это антинаучное мракобесие, напрочь разрушающее плодотворную гипотезу:
«Слуга народа» Ананченко, находясь в диалектическом противоречии со своей фамилией, всунул в местную «Чёрную Дыру», чем релятивистски возбудил ОПГ Адрона, Бариона и Мезона которые кваркнули в Коллайдере (ближайший к местному физфаку гандэлык) и, достигнув высоких энергий (2,0...2,5 промилле), ускорились к Ананченке, с которым и вступили в едрёную реакцию по вышибанию из его организма хиггсонов. Одновременно с этим, Сумская свора бакланов Баканова, воспользовавшись прорытой ФСБ (фактор близости границы) червоточиной (тоннель в пространственно-временном континууме) достигла горизонта событий (т.е. до начала) вышеописанного процесса и его аннигилировала.
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нарешті для сбу знайшлась достойна робота захищати слуг від народу
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То от чим СБУ займається! А я, дурень, думав, що це поліцейська робота, а СБУ працює на захист країни від зовнішніх загроз та їх попередження...
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необходимо срочно отправить всю фракцию в безопасную страну, числа до 17 января, дабы лишить преступников потенциальных жертв " жестоких" нападений.
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Так ели это всё была инсценировка зачем было писать такой пафосный текст?
"Хочу заявити, щоб будь-які *********** та інші протиправні дії стосовно нашої команди не змінять політичного курсу партії."
Может действительно пьяный где-то где-то упал или подрался и чтобы партию не позорил решили отмазаться спецоперацией СБУ))
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А если бы пропал безвести то "нету тела нету дела". Робіть висновки патріоти. Найбільше ворога лякає невідомість, кацапа непублічна смерть, а жида смерть дочок і всіх їх разом дуже лякає втрата майна улюбленого... СБУ запобігла нападу на нардепа від "СН" Ананченка в Сумах - Цензор.НЕТ 6111
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в призвищі земляка помилка другу Н випадково на друкували замість Л !
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