 СБУ запобігла нападу на нардепа від "СН" Ананченка в Сумах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники СБУ попередньо отримали інформацію про підготовку до вчинення дій насильницького характеру стосовно народного обранця, що пов'язані з його державною та громадською діяльністю.

Встановлено, що виконавці злочинного "замовлення" отримали від організатора обумовлену грошову винагороду.

У зв'язку з необхідністю попередити вчинення злочину, який несе загрозу життю і здоров'ю народного депутата України, а також з метою встановлення всіх осіб, причетних до його організації та вчинення, співробітники СБУ спільно з прокуратурою провели процесуальне документування їх протиправних намірів.

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Під час його проведення дії осіб, причетних до правопорушення, було взято під контроль, завдяки чому заподіяння можливих тілесних ушкоджень або інших насильницьких дій щодо народного обранця було попереджено.

З метою отримання максимально об'єктивної та повної доказової бази щодо всіх учасників вказаного замаху, насамперед стосовно організатора, було прийнято рішення про розміщення у соціальній мережі повідомлення "замовленого" народного депутата про напад на нього двох молодиків у балаклавах.

Оприлюднення цієї інформації дало змогу співробітникам СБУ у повній мірі задокументувати дії організатора та виконавців.

На даний час слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 27 (організація вчинення злочину), ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 346 (закінчений замах на насильство щодо народного депутата України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору злочину.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко заявив, що поблизу його будинку в Сумах на нього напали двоє невідомих в балаклавах.