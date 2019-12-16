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Все про:Інститут нацпам'яті (139) Польща (2029) ексгумація (38) Дробович (5)

 Україна більше не буде блокувати ексгумацію польських поховань, це питання гуманізму, - Дробович

Новий глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що Україна більше не перешкоджатиме ексгумації польських поховань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

"Щодо блокування ексгумації поховань, я вважаю, що таке більше не повториться, бо це питання гуманізму і загальнолюдської поваги. Ми зі свого боку не перешкоджатимемо і, думаю, що Польща також не перешкоджатиме таким процесам. Якщо такі факти відбуватимуться, то тут треба залучати міжнародних посередників, але думаю, що таких фактів більше не буде", - сказав Дробович.

При цьому глава Українського інституту національної пам'яті підкреслив, що вандалізм із будь-якого боку неприпустимий.

"Акти вандалізму - це зазвичай провокації. І всім добре відомо, де сидять кінцеві бенефіціари цих провокацій. Тому ми хочемо у співпраці з правоохоронцями показувати цих людей, щоб було зрозуміло, що це не хуліганство, а навмисні спроби поширити ворожнечу між народами", - пояснив він.

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Також директор УІНП заявив про готовність Києва "піти на співпрацю у всьому, що лежить у площині історичних фактів, а не історичних оцінок".

"Я б хотів, щоб нарешті, був випущений спільний українсько-польський підручник. Я думаю, ми його створимо, так чи інакше, за участю Інституту нацпам'яті Польщі, або без нього", - додав він.

Нагадуємо, наприкінці 2017 року Український інститут національної пам'яті ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у зв'язку з актами вандалізму стосовно пам'ятників і пам'ятних знаків на українських могилах у Польщі, зокрема через демонтаж українського пам'ятника в с.Грушовичі (Польща).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165650
 
   
 Топ коментарі
 
А Польша будет блокировать... в Польше будут продолжать разрушать памятники войнам УПА..
И что ты будешь делать? целовать их у гузло?
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Запрет на раскопки это был адекватный ответ на действия поляков в Польше... а теперь что?
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а тепер при цій владі , будемо "приймати" з у усіх сторін
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А Польша будет блокировать... в Польше будут продолжать разрушать памятники войнам УПА..
И что ты будешь делать? целовать их у гузло?
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Запрет на раскопки это был адекватный ответ на действия поляков в Польше... а теперь что?
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а тепер при цій владі , будемо "приймати" з у усіх сторін
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Навіть німцям дозволили своїх забрати, тільки в москалів ще загиблі валяються.
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так німці, не нищили пам'ятних знаків і місць поховань українців, тому і дозволили, а поляки руйнують, брешуть, перешкоджають, тому й отримали адекватну відповідь - заборону
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Никто так украинцев не унижает , как украинцы сами себя . Вы же за это и голосовали .
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В чем ты видишь унижение? Это как раз проявление человечности и соответствие нашим понятиям европейским ценностям, даже если сами европейцы их понимают в виде глубокой озабоченности.
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Думаю, что поляки не оценят этого гуманизма, а точнее, оценят его как очередное проявление слабости...
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Украина занимает правильную позицию открытости.
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От тут правильно "директор УИНП заявил о готовности Киева "пойти на сотрудничество во всем, что лежит в плоскости исторических фактов, а не исторических оценок", оцінка фактів української історії справа українців.
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таким же незамысловаты способом, ляхи добились того, что немцы за свой счет восстаналивают гданьск.

с зебилами у власти, скоро за счет украинских пенсионеров, Украина тоже будет выплачивать репарации ляхам за то что наши предки вздумали обороняться от польской агрессии.
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"Акти вандалізму - це зазвичай провокації. І всім добре відомо, де сидять кінцеві бенефіціари цих провокацій. Тому ми хочемо у співпраці з правоохоронцями показувати цих людей, щоб було зрозуміло, що це не ***********, а навмисні спроби поширити ворожнечу між народами", - пояснив він.

А як він пояснив, що пройшли роки, а пам'ятники УПА в Польщі так і не відновлені? Очевидно "провокатори" і "бенефіціари" сидять на високих посадах у Польщі і до дупи їм питання гуманізму?
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А поляки будуть й надалі руйнувати українські пам'ятники. Влада слуг народу є антиукраїнською за своєю суттю.
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это НЕ вопрос гуманизма, а вопрос дебилизма. Счас поляки выроют кости СВОИХ граждан на нашей территории и предьявят такой увесистый иск в ООН за геноцид против поляков в далёком 1919 году...а вот НАМ ОНИ кости УКРАИНЦЕВ СО СВОЕЙ ТЕРИТОРИИ ТАК И НЕ ОТДАДУТ. Получится опять уступки только с нашей стороны и проигрыш. Только одновременная эксгумация...с точностью до дня.!
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"Я бы хотел, чтобы наконец, был выпущен совместный украинско-польский учебник. Я думаю, мы его создадим, так или иначе, с участием Института нацпамяти Польши, или без него", - добавил он.
Ага, поляки не согласятся ни на ,что кроме как геноцид польского народа украинскими националистами. И кучи памятников с подобными надписями понаставят. (пометят территорию)

Источник: https://censor.net.ua/n3165650
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