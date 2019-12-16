 Декомунізація, визнання Голодомору геноцидом, протидія російській інформаційній агресії, - Дробович назвав головні завдання УІНП

Про це заявив в інтерв'ю Прямому керівник УІНП Антон Дробович, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Завершення декомунізації – це перше. Визнання Голодомору геноцидом українського народу у світі — це друге. Підсилення гуманітарної складової в протидії російській інформаційній агресії — це третє", - повідомив він.
Дробович також пояснив, чому не завершено процес декомунізації.
"Починаючи з публічного простору. Ми виходимо з приміщення УІНП, повертаємо ліворуч, йдемо 500 метрів і бачимо два пам`ятники комуністичної епохи - генералу Ватутіну та учасникам Січневого повстання, які досі не демонтовані. Хоч Ватутіна немає в декомунізаційному переліку, але частина його могили містить послання від комуністичної партії. І це лише видимий прояв, а є ще багато ментальних речей, які нам залишились у спадок від комуністичного періоду.
Це не означає, що УІНП має нав`язувати якісь догми або тип мислення. Але якщо є нерозуміння в частини суспільства, чому якісь діячі тоталітарного режиму або інші постаті визнаються чи не визнаються героями, то треба провести інформаційну кампанію і пояснити це. Наприклад, розповісти звідки виникає критика і несприйняття у частини суспільства щодо героїчності таких історичних постатей як Дмитро Мануїльський, Микола Щорс чи Андрій Мельник.
Окрім того варто протистояти ментальному патерналізмові та бажанню сильної руки, яка за всіх все вирішить, адже це знову ж таки спадщина радянського мислення", - вважає глава УІНП.
Як і попередній глава інституції Володимир В'ятрович, Дробович впевнений, що після декомунізації має початися процес деколонізації.
"Це дуже граційний концепт у В'ятровича — декомунізація, а за нею деколонізація. Я розумію цю логіку і вона мені близька. Територія України в різні часи була у складі різних імперій, яким було вигідно, щоб ми відчували себе колоніями, зокрема, в плані мислення та ідентифікації. Але давайте не забувати, що колись було й навпаки — Київ був метрополією, а все решта сусідніх князівств — провінцією. Давайте про це не забувати, але певне колоніальне мислення воно досі лишилося і з ним треба боротися. Головною ознакою успішної деколонізації, на мою думку, буде ситуація, коли більшість українців розумітимуть, що вони члени українського суспільства, яке повинно саме вирішувати свою долю і жоден сторонній не може прийти й наказувати нам, що робити і як жити", - підкреслив глава УІНП.
"Теперь Институт нацпамяти займется также такими темами, как депортация, шестидесятники, Холокост, АТО/ООС, память об истории до ХХ века."
Источник: https://censor.net.ua/n3165464
Гарчить-дай задню.
Не гарчить, - прожени його .
Хтось ще памятає «необачний» спіч того полковнка ЗС«У», що йому простіше домовитись з сєпаром, чим з добровольцем? І миттєвий відкат?
Тут взагалі «два в одном».
І перевірка суспільства «схаває чи ні?», і сигнал «своїм», що в ЗСУ є такі настрої.
А по їх логіці: «оні билі обязани так сдєлать.»
Як зараз ордлівці впевнені, що українці «обязани платіть нам пєнсіі !».
В Німеччині «чтут» памятники Гілеру?
У Франції «чтут» памятники Віші?
а памятники свалили
можно спасаться разбившись на группы
временно разделиться и идти вперед а набрав сил и разбогатев просто вобрать в себя тех кто был временно отделен аак Германия или будущая Корея
Но... сторонникам вятровича нужно было, именно, разделение - диктат своих взглядов.
Сторонники вятровича будут недовольны.
2. Україна це: Армія. Віра. Мова.
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Krychek @Krychek5 Читать Читать @Krychek5 Еще Ахах! Это как минимум смешно.