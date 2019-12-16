 Декомунізація, визнання Голодомору геноцидом, протидія російській інформаційній агресії, - Дробович назвав головні завдання УІНП

Про це заявив в інтерв'ю Прямому керівник УІНП Антон Дробович, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завершення декомунізації – це перше. Визнання Голодомору геноцидом українського народу у світі — це друге. Підсилення гуманітарної складової в протидії російській інформаційній агресії — це третє", - повідомив він.

Дробович також пояснив, чому не завершено процес декомунізації.

"Починаючи з публічного простору. Ми виходимо з приміщення УІНП, повертаємо ліворуч, йдемо 500 метрів і бачимо два пам`ятники комуністичної епохи - генералу Ватутіну та учасникам Січневого повстання, які досі не демонтовані. Хоч Ватутіна немає в декомунізаційному переліку, але частина його могили містить послання від комуністичної партії. І це лише видимий прояв, а є ще багато ментальних речей, які нам залишились у спадок від комуністичного періоду.

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Це не означає, що УІНП має нав`язувати якісь догми або тип мислення. Але якщо є нерозуміння в частини суспільства, чому якісь діячі тоталітарного режиму або інші постаті визнаються чи не визнаються героями, то треба провести інформаційну кампанію і пояснити це. Наприклад, розповісти звідки виникає критика і несприйняття у частини суспільства щодо героїчності таких історичних постатей як Дмитро Мануїльський, Микола Щорс чи Андрій Мельник.

Окрім того варто протистояти ментальному патерналізмові та бажанню сильної руки, яка за всіх все вирішить, адже це знову ж таки спадщина радянського мислення", - вважає глава УІНП.

Як і попередній глава інституції Володимир В'ятрович, Дробович впевнений, що після декомунізації має початися процес деколонізації.

"Це дуже граційний концепт у В'ятровича — декомунізація, а за нею деколонізація. Я розумію цю логіку і вона мені близька. Територія України в різні часи була у складі різних імперій, яким було вигідно, щоб ми відчували себе колоніями, зокрема, в плані мислення та ідентифікації. Але давайте не забувати, що колись було й навпаки — Київ був метрополією, а все решта сусідніх князівств — провінцією. Давайте про це не забувати, але певне колоніальне мислення воно досі лишилося і з ним треба боротися. Головною ознакою успішної деколонізації, на мою думку, буде ситуація, коли більшість українців розумітимуть, що вони члени українського суспільства, яке повинно саме вирішувати свою долю і жоден сторонній не може прийти й наказувати нам, що робити і як жити", - підкреслив глава УІНП.