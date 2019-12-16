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Все про:геноцид (93) голодомор (217) Інститут нацпам'яті (139) декомунізація (263) Дробович (5)

 Декомунізація, визнання Голодомору геноцидом, протидія російській інформаційній агресії, - Дробович назвав головні завдання УІНП

У пріоритетах Українського інституту національної пам'яті (УІНП), насамперед, - завершення декомунізації.

Про це заявив в інтерв'ю Прямому керівник УІНП Антон Дробович, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завершення декомунізації – це перше. Визнання Голодомору геноцидом українського народу у світі — це друге. Підсилення гуманітарної складової в протидії російській інформаційній агресії — це третє", - повідомив він.

Дробович також пояснив, чому не завершено процес декомунізації.

"Починаючи з публічного простору. Ми виходимо з приміщення УІНП, повертаємо ліворуч, йдемо 500 метрів і бачимо два пам`ятники комуністичної епохи - генералу Ватутіну та учасникам Січневого повстання, які досі не демонтовані. Хоч Ватутіна немає в декомунізаційному переліку, але частина його могили містить послання від комуністичної партії. І це лише видимий прояв, а є ще багато ментальних речей, які нам залишились у спадок від комуністичного періоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У національній пам'яті може не залишитися місця для України та українців", - В'ятрович про призначення Дробовича главою УІНП

Це не означає, що УІНП має нав`язувати якісь догми або тип мислення. Але якщо є нерозуміння в частини суспільства, чому якісь діячі тоталітарного режиму або інші постаті визнаються чи не визнаються героями, то треба провести інформаційну кампанію і пояснити це. Наприклад, розповісти звідки виникає критика і несприйняття у частини суспільства щодо героїчності таких історичних постатей як Дмитро Мануїльський, Микола Щорс чи Андрій Мельник.

Окрім того варто протистояти ментальному патерналізмові та бажанню сильної руки, яка за всіх все вирішить, адже це знову ж таки спадщина радянського мислення", - вважає глава УІНП.

Як і попередній глава інституції Володимир В'ятрович, Дробович впевнений, що після декомунізації має початися процес деколонізації.

"Це дуже граційний концепт у В'ятровича — декомунізація, а за нею деколонізація. Я розумію цю логіку і вона мені близька. Територія України в різні часи була у складі різних імперій, яким було вигідно, щоб ми відчували себе колоніями, зокрема, в плані мислення та ідентифікації. Але давайте не забувати, що колись було й навпаки — Київ був метрополією, а все решта сусідніх князівств — провінцією. Давайте про це не забувати, але певне колоніальне мислення воно досі лишилося і з ним треба боротися. Головною ознакою успішної деколонізації, на мою думку, буде ситуація, коли більшість українців розумітимуть, що вони члени українського суспільства, яке повинно саме вирішувати свою долю і жоден сторонній не може прийти й наказувати нам, що робити і як жити", - підкреслив глава УІНП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165646
 
 
 Топ коментарі
 
сцуко, як він швидко перевзувся Декоммунизация, Голодомор, противодействие российской информационной агрессии, - Дробович назвал главные задачи УИНП - Цензор.НЕТ 3857 ще вчора, воно про хулікост щось там лепетало
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Медведчуковские шавки на росТВ его хвалят, как адекватного. Вятровича ненавидили. Хвалят, что он будет противоположностью Вятровичу. Это о многом говорит.
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*****, як він швидко перевзувся Декоммунизация, Голодомор, противодействие российской информационной агрессии, - Дробович назвал главные задачи УИНП - Цензор.НЕТ 3857 ще вчора, воно про ******** щось там лепетало
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Про Голодомор і не згадував.

"Теперь Институт нацпамяти займется также такими темами, как депортация, шестидесятники, Холокост, АТО/ООС, память об истории до ХХ века."

Источник: https://censor.net.ua/n3165464
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Вони працють по методу, «ткни пса дручком».
Гарчить-дай задню.

Не гарчить, - прожени його .
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Це обережні перевірочні крочки. Методика інша. Не так, як внаглу 30.11.2013.

Хтось ще памятає «необачний» спіч того полковнка ЗС«У», що йому простіше домовитись з сєпаром, чим з добровольцем? І миттєвий відкат?

Тут взагалі «два в одном».
І перевірка суспільства «схаває чи ні?», і сигнал «своїм», що в ЗСУ є такі настрої.
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Прочитал твои комментарии на цензоре и решил не гневить грозных порохоботов. А иначе уже сегодня отменили бы Голодомор и переименовали Кузню на Рыбальском обратно в Ленинскую.
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я до порохоботства не маю жодного відношення, як і до бобіків..... захоплююсь ідеями ультранаціоналізму і культивую велич арійської раси
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А что про Холокост ничего не будет...Ведь только еще вчера обещал что это будет главной темой всех его исследований...
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Він говорить те, що нарід хоче чути.
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Что в башке у этого чепушили, когда он в один ряд ставит Мануильского, Щорса и Мельника?
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Антон Едуардович вважає головним обійтись без Бандери і Шухевича. "Роман та Наталія Шухевичі, ризикуючи життям, переховували в себе єврейську дівчинку Ірину Райхенберг". Головне всім угодити. І Ізраїлю, і рашці, і комунякам ...
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Це по Вашій логіці, переховути єврейську дівчинку, під загрозою розстрілу, героїзм.
А по їх логіці: «оні билі обязани так сдєлать.»
Як зараз ордлівці впевнені, що українці «обязани платіть нам пєнсіі !».
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Медведчуковские шавки на росТВ его хвалят, как адекватного. Вятровича ненавидили. Хвалят, что он будет противоположностью Вятровичу. Это о многом говорит.
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Вятрович разделял страну и делал её слабее, это вроде пытается объединять. Посмотрим.
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Возвеличення комуняцьких утирків, які нищили українців, повинне об'єднати країну? З якого дива?
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Есть 2 пути в исторической политике. Первый - по которому идут слабые страны вроде Польши, второй - путь Британии, Франции, США, Роиссии. Вятрович призывал идти по первому, Дробович - по второму. Лично я - за второй.
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Лягяти під "хотелку" кожного, це прояв сили? Взагалі то, це проституція
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Объединить народ это не проституция, а единственный шанс создать сильную и успешную страну. Посмотрите на те страны, что я назвал. В США одинаково чтут северян и южан в ужасно кровавой гражданской войне, в Англии памятники и Кромвелю и Карлу, во Франции чтут и королей, и Робеспьера, и Наполеона. Но почитание это без фанатизма,- да это исторические личности сражавшиеся за свои идеи во имя США/Англии/Франции. Это достойно уважения.
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В США «чтут» памятники англійським монархам, колонією яких були США?
В Німеччині «чтут» памятники Гілеру?
У Франції «чтут» памятники Віші?
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памятников не видел с вот названия типа King Georges или Prince William чего-то там попадаются
а памятники свалили
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Зачем чтить предателей, продавших страну оккупанту? Вы в своём уме?
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а зачем объединять? это же не самоцель
можно спасаться разбившись на группы
временно разделиться и идти вперед а набрав сил и разбогатев просто вобрать в себя тех кто был временно отделен аак Германия или будущая Корея
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Можно было бы, но у немцев и корейцев нет близкого по языку и истории мощного соседа. Он в Вашем варианте соберёт осколки быстрее, чем успеем разбогатеть..
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Повна хрень, Робесп'єр з Наполеоном були французами, Кромвель з Карлом англійцями, де чтуть іноземних окупантів?
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Троцкий, допустим, не иноземный оккупант, Брежнев тоже. Но вообще согласен, в нашем случае всё сложнее - сначала мы оккупировали Залесье, потом Залесье нас. Хотя почему сложнее? У Баварии с Пруссией, Бургундии с Бретанью или Англии с Шотландией разве не похожая фигня?
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В Баварії вже ні, та й Бургундії теж, вони себе вважають німцями та французами відповідно, а от з шотландцями складніше. І чого це Троцький не іноземний? Народився в сім'ї єврея колоніста.
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В США все колонисты, кроме индейцев. Наполеон - корсиканец, они себя и сейчас французами не все считают.
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Далеко залазим, ми всі тоді колоністи, звідки там вважається люди прийшли, з Африки. В США нащадки колоністів.
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Объединить сложно, хотя бы не разделять.
Но... сторонникам вятровича нужно было, именно, разделение - диктат своих взглядов.
Сторонники вятровича будут недовольны.
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1. Крим це Україна.
2. Україна це: Армія. Віра. Мова.
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Один гордый житель Москвабада решил снять видео про "невкусную" беларусскую тушёнку. Но тут вмешался кот и всё испортил своей голодной непосредственностью. Коты не дадут соврать. Котов не обманешь!

Krychek ‏ @Krychek5 Читать Читать @Krychek5 Еще Ахах! Это как минимум смешно.
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Якщо висказування Дробовича не просто пусті слова, то ще не все пропало.
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Молодцы. Зрады в этом нет. Кремлю не понравится.
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Кремль, цим позеленілим комсомольцям, аплодує стоячи
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Они же рушат их идеологию. Чему аплодировать кремлю ?
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И чего ты молчала,когда дурчинов комсорг-пастор, вышивал ?
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Шо? Ти якось сформулюй думку, якщо здатен. Мовчала, з приводу чого? Комсорг, пастор? Вишивав? Що?
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важно решать проблемы, кторые есть здесь и сейчас ( в Украине, если кто решит острить) Декоммунизация, признание Голодомора геноцидом, противодействие российской информационной агрессии, - Дробович назвал главные задачи УИНП - Цензор.НЕТ 7863
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Совка призначили керувати "Інститутом національної пам'яті" Триндець. Герої зеленої влади- "Дми́трий Заха́рович Мануи́льский (укр. Дмитро Захарович Мануїльський; партийные псевдонимы - «Мефодий», «Фома», «Иван Безработный», В 1905 году член коллегии агитаторов при Петербургском комитете РСДРП. В 1906 году - один из организаторов Кронштадтского, затем Свеаборгского вооружённого восстания; арестован и приговорён к ссылке; бежал из тюрьмы в Киев, где вошёл в комитет РСДРП. В 1910-12 в эмиграции во Франции, отзовист, входил в группу «Вперёд». В 1911 году окончил юридический факультет Сорбонны. В 1912-1913 годах нелегально вёл партийную работу в Петербурге и Москве, затем вновь эмигрировал во Францию."
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Хто видаляє? Я видалила коментар, через помилку
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Цікавий у латентно сєпара критерій правоти.

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Мабуть, подряпана пика нардепа Ананченка так подіяла на гнучкі принципи Дробовича.
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Дробович ти що, проти діючого президента???
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Памятник Щорсу - классный. И никто давно не помнит, что это за Щорс такой... Пускай стоит!
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