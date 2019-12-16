 Законопроєкт про депутатську недоторканність ще більше захищає народних депутатів, - нардепка від "Голосу" Устінова

Про це вона розповіла в коментарі Цензор.НЕТ після засідання правоохоронного комітету, який рекомендував Раді прийняти цей законопроєкт у другому читанні.

"Я хочу ще раз підкреслити, що цей законопроєкт не має нічого спільного зі зняттям депутатської недоторканності. Він ще більше захищає народних депутатів, тому що тепер не можна щодо них починати розслідування без згоди генерального прокурора, тепер не можна буде накласти арешт на майно народного депутата, треба буде його покликати (в суд. - Ред.) і сказати, що ми збираємося заарештувати твоє майно, а депутат просто візьме і поїде за кордон, і його майно ніхто не заарештує", - заявила Устінова.

Вона також підкреслила, що ухвалена поправка передбачає, що "під час виконання депутатських повноважень нардеп не може бути притягнутий до відповідальності".

Читайте також: Після зміни Конституції депутатська недоторканність перестала існувати як явище, - Разумков

"Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді і її органах, а також під час здійснення депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп, - цитує поправку Устінова і додає, - Тобто якщо ти під час здійснення депутатських повноважень, як я зараз на комітеті і щось зроблю, то в законі пише, що мене за це не можна притягнути до відповідальності - а це адміністративна і кримінальна".

Крім того, відкривати кримінальне провадження щодо нардепа зможе тільки генеральний прокурор.

"Це означає, що правоохоронні органи - ні ДБР, ні НАБУ не зможуть самостійно починати розслідування щодо депутатів", - говорить Устінова.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".