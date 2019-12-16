 Законопроєкт про депутатську недоторканність ще більше захищає народних депутатів, - нардепка від "Голосу" Устінова

Про це вона розповіла в коментарі Цензор.НЕТ після засідання правоохоронного комітету, який рекомендував Раді прийняти цей законопроєкт у другому читанні.
"Я хочу ще раз підкреслити, що цей законопроєкт не має нічого спільного зі зняттям депутатської недоторканності. Він ще більше захищає народних депутатів, тому що тепер не можна щодо них починати розслідування без згоди генерального прокурора, тепер не можна буде накласти арешт на майно народного депутата, треба буде його покликати (в суд. - Ред.) і сказати, що ми збираємося заарештувати твоє майно, а депутат просто візьме і поїде за кордон, і його майно ніхто не заарештує", - заявила Устінова.
Вона також підкреслила, що ухвалена поправка передбачає, що "під час виконання депутатських повноважень нардеп не може бути притягнутий до відповідальності".
"Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді і її органах, а також під час здійснення депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп, - цитує поправку Устінова і додає, - Тобто якщо ти під час здійснення депутатських повноважень, як я зараз на комітеті і щось зроблю, то в законі пише, що мене за це не можна притягнути до відповідальності - а це адміністративна і кримінальна".
Крім того, відкривати кримінальне провадження щодо нардепа зможе тільки генеральний прокурор.
"Це означає, що правоохоронні органи - ні ДБР, ні НАБУ не зможуть самостійно починати розслідування щодо депутатів", - говорить Устінова.
Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".
Закон об импичменте они точно так же испаскудили...
Закон спецом прописывают так, что те у кого большинство - будут рвать и топтать оппозицию но их самих никто не сможет привлечь даже за уголовное преступление...
Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что законопроект №2237 о реализации депутатской неприкосновенности еще больше защищает депутатов.
Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ после заседания правоохранительного комитета, который рекомендовал Раде принять этот законопроект во втором чтении.
Зеленский никогда не был при бюджете
факты другие - моника шмаркля ВОРОВАЛ и ВОРУЕТ деньги украинских граждан:
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка". Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Разве не Коломойский констатировал факт, что "Порох спас Украину". Не я, Коломойский. Мне верить не надо. Но ему же ты веришь, верно? Разве не Гончаруком сказано:«Я вообще считаю, что последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но медленно".
Да, медленно, не быстро. Но двигалась.
А что сейчас происходит? Сейчас давят на Украину со всех сторон, а теперь еще изнутри давление растет. И куда она теперь двигается, причем быстро? Так что такого страшного было в "всі вже знають". Я, к примеру, не знаю. Но я вижу то, что происходит сейчас. И я знаю, как это называется....(с)
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильмов. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
Киевский
@Kieffskiy
Виключну роль (хоч і важливу) мають в формуванні держави ні мова, ані армія, ані віра з томосом. Виключну роль має відношення самої держави до громадян, щоб вони БАЖАЛИ в ній жити, як швейцарці або канадці, а не драпали мільйонами світ за очі, бо дома їм нема чого робити.