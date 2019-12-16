 Петиція до президента про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України набрала необхідну кількість голосів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційне інтернет-представництво президента України.
Петиція вимагає скасування указу президента №422/92 від 18.08.1992 в частині присвоєння Медведчуку звання "Заслужений юрист України".
Підставою для зняття звання є те, що, за висновком дослідження, Медведчук, будучи адвокатом поета Василя Стуса, порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовившись захищати його в суді. Крім того, як нагадує автор, в 1985 році Медведчук так само "захищав" дисидента Миколи Кунцевича.
Станом на 16 грудня петиція набрала понад 25 тисяч підписів, тому має бути розглянута президентом.
Вытянули дело столетней давности и теперь грозно им *********. Вам блин не стыдно?
Мне медведчук тоже глубоко не нравится, но я не считаю поводом травить человека за то, шо он мне по каким-то причинам не нравится. Вы шо *** все подурилы?
Тогда давайте сначала вспоминать косяки Кучмы, Ющенка, Порошенка(!!!), которые ещё свежи в памяти и по которым ещё не все документы "враги" попалили. Давайте им всем вместе одновременно и предъявим! Тогда это будет справедливо. А так...
Если 13%проголосовало за враждебную Украине партию и привело в ВР мертветчуков и прочую мразь-то что удивляться...
Но 13%, по вашему же утверждению, проголосовали! Эти 13 процентов украинцы, или прилетевшие с Марса инопланетяне? А у нас полная ведь свобода слова и мнений в стране, как не перестают нам заявлять депутаты и проолигархические СМИ.
То шо вам не нравится? Сам медведчук или его политическая позиция? И то и другое по всем законам Украины не подсудно. Считается выражением своего мнения или своей политического пристрастия.
И в ВР,и в стране(13%),и на Цензоре.
Завтра будет петиция о возврате названия проспект Жукова в Харькове количеством значительно более 25 тыс. человек.
Так, что никаких петиций и по поводу и без повода.
Сделай доброе дело - проголосуй!
Теперь нужно "надавить" на Зеленского, что бы реализовал свое право как Президента и подписал Указ
На фото крайний справа если кто забыл:
Как такого человека забыть! Загнал шахтеров в копанки и всячески способствовал развалу государства.