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Все про:Медведчук (457) Стус (31) петиція (63)

 Петиція до президента про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України набрала необхідну кількість голосів

Петиція про позбавлення звання заслуженого юриста України депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука набрала необхідну кількість голосів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційне інтернет-представництво президента України.

Петиція вимагає скасування указу президента №422/92 від 18.08.1992 в частині присвоєння Медведчуку звання "Заслужений юрист України".

Підставою для зняття звання є те, що, за висновком дослідження, Медведчук, будучи адвокатом поета Василя Стуса, порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовившись захищати його в суді. Крім того, як нагадує автор, в 1985 році Медведчук так само "захищав" дисидента Миколи Кунцевича.

Станом на 16 грудня петиція набрала понад 25 тисяч підписів, тому має бути розглянута президентом.

Читайте також: Зеленський перед зустріччю з Путіним завдав удару по його куму в Києві, затримано особистого охоронця Медведчука Іванова, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165637
 
   
 Топ коментарі
 
Я бы эту падлу лично трактором переехал
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Предлагаю учредить звание ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИУДА УКРАИНЫ и медведчук будет лауреатом
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Ху...ло? Так он ещё при папереднике сказал:" Кума не трогать,а не то-нападу"
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Трындык!
Вытянули дело столетней давности и теперь грозно им *********. Вам блин не стыдно?
Мне медведчук тоже глубоко не нравится, но я не считаю поводом травить человека за то, шо он мне по каким-то причинам не нравится. Вы шо *** все подурилы?
Тогда давайте сначала вспоминать косяки Кучмы, Ющенка, Порошенка(!!!), которые ещё свежи в памяти и по которым ещё не все документы "враги" попалили. Давайте им всем вместе одновременно и предъявим! Тогда это будет справедливо. А так...
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"Косяки"?"кому то не нравиться"???эта мразь-предатель Украины,ее враг,делающей все во вред стране и ее патриотам.Что он кум Путина-вы наверное не в курсе?
Если 13%проголосовало за враждебную Украине партию и привело в ВР мертветчуков и прочую мразь-то что удивляться...
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Все вірно. Єдине зауваження: забагато помилок у слові "*****".
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СДЛУо, регіонали - до чого тут Порошенківське дякую?
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Стоп, стоп, стоп... "Если 13%проголосовало за враждебную Украине партию и привело в ВР мертветчуков и прочую мразь-то что удивляться..."
Но 13%, по вашему же утверждению, проголосовали! Эти 13 процентов украинцы, или прилетевшие с Марса инопланетяне? А у нас полная ведь свобода слова и мнений в стране, как не перестают нам заявлять депутаты и проолигархические СМИ.
То шо вам не нравится? Сам медведчук или его политическая позиция? И то и другое по всем законам Украины не подсудно. Считается выражением своего мнения или своей политического пристрастия.
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Что мне не нравиться?предатели мне не нравяться.
И в ВР,и в стране(13%),и на Цензоре.
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Под шконку псина. Медведчук - враг №1 для государства Украина и должен сидеть в тюрьме с конфискацией.
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Гиршику. знайди в Неті та прочитай уважно повість Дмитра Чобота "Нарцис". Тоді усі дурні запитання зникнуть. А якщо не зникнуть, то все одно коси під розумника, а не виставляй себе шлимазлом.
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Дайте угадаю,кто подписывает эти петиции до сих пор верит в дед мороза?!
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Толку с петиций конечно мало, но это позволяет противостоять односторонности в информационном пространстве!
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Прецендент.
Завтра будет петиция о возврате названия проспект Жукова в Харькове количеством значительно более 25 тыс. человек.
Так, что никаких петиций и по поводу и без повода.
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Гнида ще та.... з екранів своїх каналів не сходить і лапшу вішає, що власник не він.
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Отвлечение внимания от голосования по рынку земли. Ясно что на этой неделе проголосуют и пустят наши чернозёмы с молотка.
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Если дружно подтянемся на Майдан и помешаем ставить йолку, то не проголосуют!..
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https://petition.president.gov.ua/petition/74442?fbclid=*************************************************************
Сделай доброе дело - проголосуй!

Теперь нужно "надавить" на Зеленского, что бы реализовал свое право как Президента и подписал Указ Петиція до президента про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 8651
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В каталажку его. Вместе с поцем Рабиновичем.
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Старый я уже почти, давно школу окончил и на тройки. В смысле не умею это делать. То ли фото-монтаж, компьютерная графика или как оно. Надо харю в рост полный рост мертвечука одеть в форму НКВД. Да народ пуганётся даже молодой. Вот когда личико то и вскроется. Желание сжечь будет непреодолимым у всех. А раз у всех---то тогда и сжечь как ведьму на костре. Рабинович с пересеру бегом до границы с РФ за 50 мин добежит и перебежит!
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Размечтались..., а Печерский суд тем временем сегодня официально закрыл дело против Александра Ефремова. Нет приличных слов, куда мы катимся? https://zn.ua/UKRAINE/efremov-i-soratniki-bolshe-ne-podozrevaemye-v-dele-o-prinyatii-diktatorskih-zakonov-339515_.html
На фото крайний справа если кто забыл:
Петиція до президента про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 9809
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На фото крайний справа если кто забыл:

Как такого человека забыть! Загнал шахтеров в копанки и всячески способствовал развалу государства.
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Идеально совковый сюжет. Рожи. хари, галстуки. официоз. одобрямс, отставники рехнутые в дуб, шестерки задние---и сурово-справедливый краснорожий---вождь красно-кожих! При закладывании первого камня под очередную херню пятилетки. Так бы и смотрел---тогда срать быстрей охота.
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Не знал, что идет сбор подписей за эту петицию, только что проголосовал ЗА! Призываю всех, не смотря на то, что необходимое количество подписей уже собрано, ее поддержать.
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Це все "відволікання". Де візовий режим з ***********? Де депортація прокацапленого населення? Де повне припинення постачання продуктів агресору (ледачі недоумки імпортують 71% продуктів харчування)? Де конфіскація кацапських підприємств в Україні? Чому в валютках міняється "ржубль" - хто це робить і кому потрібні кацапські фантіки з під принтера *****? Петиція до президента про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 1141
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ну а зараз я хочу побачити як Моніка попісяє проти вітру!
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