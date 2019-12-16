 Завтра відбудеться перше засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк і нападів на активістів, - нардеп Василів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Ігор Василів.

"Порядок денний засідання такий: 1. Обрання секретаря ТСК; 2. Виступ громадських активістів щодо роботи попередньої ТСК і ситуації з безпекою активістів; 3. Про розширення питань ТСК (є напади, які сталися в цьому році і не розглядалися попередньою ТСК або були внесені нею окремим голосуванням, бо відбулися у 2018 році, але після створення комісії); 4. Запити щодо 55 справах зі "списку Гандзюк" з урахуванням звіту попередньої ТСК + запити по інших нападах, які стануть предметом розгляду вже нової тимчасової комісії; 5. Закріплення регіонів, де відбулися напади, за окремими депутатами", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 12 грудня Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з метою здійснення парламентського контролю над розслідуваннями нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк та інших громадських активістів упродовж 2017-2018 років.

Очолив ТСК народний депутат з фракції "Слуга народу" Ігор Василів, а його заступником стала Соломія Бобровська з фракції "Голос".

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