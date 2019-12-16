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 Завтра відбудеться перше засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк і нападів на активістів, - нардеп Василів

Завтра, 17 грудня, о 14:30 відбудеться перше засідання Тимчасової слідчої комісії з парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Ігор Василів.

"Порядок денний засідання такий: 1. Обрання секретаря ТСК; 2. Виступ громадських активістів щодо роботи попередньої ТСК і ситуації з безпекою активістів; 3. Про розширення питань ТСК (є напади, які сталися в цьому році і не розглядалися попередньою ТСК або були внесені нею окремим голосуванням, бо відбулися у 2018 році, але після створення комісії); 4. Запити щодо 55 справах зі "списку Гандзюк" з урахуванням звіту попередньої ТСК + запити по інших нападах, які стануть предметом розгляду вже нової тимчасової комісії; 5. Закріплення регіонів, де відбулися напади, за окремими депутатами", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 12 грудня Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з метою здійснення парламентського контролю над розслідуваннями нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк та інших громадських активістів упродовж 2017-2018 років.

Очолив ТСК народний депутат з фракції "Слуга народу" Ігор Василів, а його заступником стала Соломія Бобровська з фракції "Голос".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гандзюк за розслідування про знищення Олешківського лісу присудили премію (посмертно): нагороду отримував батько. ФОТО

Завтра відбудеться перше засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк і нападів на активістів, - нардеп Василів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165634
 
 
 Топ коментарі
 
Хоть одна извилина у бобика но связала что если воин АТО значит порохобот. Не Сивоха же...
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первым делом узнайте как заказчик убийства Мангер стал спонсором "слуги урода"
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первым делом узнайте как заказчик убийства Мангер стал спонсором "слуги урода"
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Первым делом узнали бы какая связь Мангера со Свыней
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Ну наберите,Андрей,связь Мангера и Порошенко. Вам вывалится десяток инфармационно- размышлительных статей.Прочитайте ,проанализируйте высказывания и аргументы всех сторон.Часто за деревьями и леса не видно.А потом кидайтесь к клавиатуре.Если становиться непонятно и возникнут сомнения, то лучше не писать,чем лишь бы отметится.Меньше вероятность случайно нанести вред вместо пользы.
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Вот набрал. Такое вывалилось.


У третьому кварталі 2019 року донорами партії "Слуга народа" стали фірми, печатки котрих знайшли вдома в Олега Семенова - радника Владислава Мангера фігуранта справи про напад на Катеоину Гандзюк... йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
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Ну а вот эта статья Предвыборное убийство: в деле Гандзюк могут быть .,вносит сомнения в объективность расследования.Тем более, что в то время в СБУ нашлись как в своё время "товарищи Филби", в британской МИ 6.Да и сейчас доверие к СБУ,ГПУ сильно подорвано.Есть сильное ощущение что они работают на хозяина. Что вспомнилось Надя Савченко,которая из миномётов 120 мм собиралась по куполу ВР стрелять.Последнее предложение для разрядки.
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По полугодичным сведениям был в Польше,потом вернулся.Дальше молчок.Все суды перенесли.В общем"гранаты были не того калибра".
К Рубану отношение весьма отрицательное.Личный опыт семьи позволяет думать,что он организовал на освобождениях пленных бизнес.Были его слова,что я тебя бы ни за что не освободил,но карта сложилась за тебя.Было видео,где освобождённый пленный(хотел назвать позывной,но не буду)его,Рубана, так материт и рассказывает как он вымогал деньги у его семьи,при этом уже чуть не похоронив его.Но это личное,Всё.
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Какой то очередной порохобот верещит про Зраду? Завтра состоится первое заседание ВСК по убийству Гандзюк и нападениям на активистов, - нардеп Васылив - Цензор.НЕТ 2078
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Хоть одна извилина у бобика но связала что если воин АТО значит порохобот. Не Сивоха же...
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если воин АТО значит порохобот

Не бреши, в армии полно адекватных людей, не только порохоботики.
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Так єто ж ты сам так решил. Твой вывод не мой)
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У тебя глупота мозга, раз ты считаешь, что я так решил.
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если воин АТО значит порохобот

почему не
если мужчина значит порохобот

если есть татуировки значит порохобот

если в черной футболке значит порохобот
?
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Звичайно. Не ордлятина ж якась і не "ванька-асвабадитель" - а якийсь "біндера-фашист, распінатель мальчіков в імя арійской раси. Та еще и порохобот. Ух, провести б их колонной по красной площаді, как ділди нємцєв в 1945!"
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Ух, провести б их колонной по красной площаді, как ділди нємцєв в 1945!"

"Кацап и не мечтай! Завтра состоится первое заседание ВСК по убийству Гандзюк и нападениям на активистов, - нардеп Васылив - Цензор.НЕТ 951
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А вы мозги не пробовали заиметь? Или с пустой головой весело жить?
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Ясно, читати Ви не пробували, але засуджуєте. Завтра відбудеться перше засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк і нападів на активістів, - нардеп Василів - Цензор.НЕТ 5478
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Хорошо, что вам хоть что то ясно - с пустой головой это успех.
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Прийму до уваги Ваш досвід життя з порожньою головою.
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С чего вы взяли, что у меня есть подобный опыт? Эта мысль родилась в пустоте вашей черепной коробки?
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Бо якби у Вас був мозок, Ви б знали, що в порожній голові думки не народжуються. А судячи з Вашого питання "Эта мысль родилась в пустоте вашей черепной коробки?" ця проста істина Вам недоступна.
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Я просто боюсь предполагать, чем вы думаете..
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Так Вам і думати і фантазувати нічим... Завтра відбудеться перше засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк і нападів на активістів, - нардеп Василів - Цензор.НЕТ 6980
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И тут окажутся, как всегда, волонтеры и ветераны российско-украинской войны.
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