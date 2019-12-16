 Завтра відбудеться перше засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк і нападів на активістів, - нардеп Василів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Ігор Василів.
"Порядок денний засідання такий: 1. Обрання секретаря ТСК; 2. Виступ громадських активістів щодо роботи попередньої ТСК і ситуації з безпекою активістів; 3. Про розширення питань ТСК (є напади, які сталися в цьому році і не розглядалися попередньою ТСК або були внесені нею окремим голосуванням, бо відбулися у 2018 році, але після створення комісії); 4. Запити щодо 55 справах зі "списку Гандзюк" з урахуванням звіту попередньої ТСК + запити по інших нападах, які стануть предметом розгляду вже нової тимчасової комісії; 5. Закріплення регіонів, де відбулися напади, за окремими депутатами", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 12 грудня Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з метою здійснення парламентського контролю над розслідуваннями нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк та інших громадських активістів упродовж 2017-2018 років.
Очолив ТСК народний депутат з фракції "Слуга народу" Ігор Василів, а його заступником стала Соломія Бобровська з фракції "Голос".
У третьому кварталі 2019 року донорами партії "Слуга народа" стали фірми, печатки котрих знайшли вдома в Олега Семенова - радника Владислава Мангера фігуранта справи про напад на Катеоину Гандзюк... йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
К Рубану отношение весьма отрицательное.Личный опыт семьи позволяет думать,что он организовал на освобождениях пленных бизнес.Были его слова,что я тебя бы ни за что не освободил,но карта сложилась за тебя.Было видео,где освобождённый пленный(хотел назвать позывной,но не буду)его,Рубана, так материт и рассказывает как он вымогал деньги у его семьи,при этом уже чуть не похоронив его.Но это личное,Всё.
Не бреши, в армии полно адекватных людей, не только порохоботики.
почему не
если мужчина значит порохобот
если есть татуировки значит порохобот
если в черной футболке значит порохобот
?
"Кацап и не мечтай!