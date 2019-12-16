 Після звільнення Волкера ми відчуваємо дефіцит роботи з американської сторони в переговорах з РФ, - Пристайко

Про це він повідомив в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, глава МЗС відповів, чи ведуться переговори щодо того, щоб на посаду спецпредставника США у справах України було призначено нову людину після відставки Курта Волкера.

"Я говорив з посланцем Державного департаменту про те, що нам цікаво мати таку людину, яка мала б можливість очолити команду переговорів з американського боку. Ми говорили про те, що є різні варіанти реалізації цього. Може бути варіант Вікторії Нуланд, коли вона була офіційним представником Державного департаменту і одночасно помічником державного секретаря, відповідаючи за регіон (при адміністрації Барака Обами - ред.)", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що така людина має усвідомлювати ситуацію, яка відбувається у регіоні.

"Це зручно в тому контексті, що ти усвідомлюєш, що відбувається у цьому регіоні. В тебе є люди, які професійна працюють, тобто дипломати, які працюють на цих напрямках. З іншого боку - те, що робив Курт Волкер. Він був звільнений від щоденних обов’язків на всіх напрямках, і міг концентруватись тільки на напрямку "нормандського процесу". Обидва варіанти забезпечення цікаві по-своєму, і нам вони важливі", - додав глава МЗС.

Він зазначив, що українська сторона "залишає вибір за нашими американськими партнерами, яким саме чином може бути реалізований цей важливий для нас канал зв’язку".

"Безпосередній канал зв’язку був на рівні помічника президента Російської Федерації Владислава Суркова і Курта Волкера. Ми, чесно кажучи, відчуваємо дефіцит цієї роботи з американської сторони, і хотіли би, щоб ця посада була зайнята в будь-якій формі, як можна швидше", - наголосив Пристайко.





