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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5832) Нуланд (46) Пристайко (293) Волкер Курт (499)

 Після звільнення Волкера ми відчуваємо дефіцит роботи з американської сторони в переговорах з РФ, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що Україна зацікавлена, аби на посаду спеціального представника США у справах України була призначена нова людина.

Про це він повідомив в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, глава МЗС відповів, чи ведуться переговори щодо того, щоб на посаду спецпредставника США у справах України було призначено нову людину після відставки Курта Волкера.

"Я говорив з посланцем Державного департаменту про те, що нам цікаво мати таку людину, яка мала б можливість очолити команду переговорів з американського боку. Ми говорили про те, що є різні варіанти реалізації цього. Може бути варіант Вікторії Нуланд, коли вона була офіційним представником Державного департаменту і одночасно помічником державного секретаря, відповідаючи за регіон (при адміністрації Барака Обами - ред.)", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що така людина має усвідомлювати ситуацію, яка відбувається у регіоні.

"Це зручно в тому контексті, що ти усвідомлюєш, що відбувається у цьому регіоні. В тебе є люди, які професійна працюють, тобто дипломати, які працюють на цих напрямках. З іншого боку - те, що робив Курт Волкер. Він був звільнений від щоденних обов’язків на всіх напрямках, і міг концентруватись тільки на напрямку "нормандського процесу". Обидва варіанти забезпечення цікаві по-своєму, і нам вони важливі", - додав глава МЗС.

Він зазначив, що українська сторона "залишає вибір за нашими американськими партнерами, яким саме чином може бути реалізований цей важливий для нас канал зв’язку".

"Безпосередній канал зв’язку був на рівні помічника президента Російської Федерації Владислава Суркова і Курта Волкера. Ми, чесно кажучи, відчуваємо дефіцит цієї роботи з американської сторони, і хотіли би, щоб ця посада була зайнята в будь-якій формі, як можна швидше", - наголосив Пристайко.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165631
 
 
 Топ коментарі
 
Трамп прогавнил Зеленскому отплатил уволив Волкера
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Посоны наша первая ПАБЕДА!!! Корабль моники дал течь и крысы спасая свои жепы и бабки эвакуируются с тонущего корабля

После увольнения Волкера мы испытываем дефицит работы с американской стороны в переговорах с РФ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9088
После увольнения Волкера мы испытываем дефицит работы с американской стороны в переговорах с РФ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4647
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Трамп прогавнил Зеленскому отплатил уволив Волкера
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Посоны наша первая ПАБЕДА!!! Корабль моники дал течь и крысы спасая свои жепы и бабки эвакуируются с тонущего корабля

После увольнения Волкера мы испытываем дефицит работы с американской стороны в переговорах с РФ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9088

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Посон, мы украинцы, голосовавшие за Зеленского, тоже не против увольнения этого соросенка
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Их не уволят. Они министры и несмотря на заявление, их так просто не отпустят. Это вроде как грабители в процессе ограбления банка, вдруг согласятся на то, что их кореш просто уйдут домой и забудут про происходящее. Такого в природе не бывает. Эти уже "завязли" по самые помидоры и отвечать придется по полной программе.
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Что там за письмецо из минюста США в МВД Украины привалило? К чему бы это?
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Дефицит ума у вас у Зеленой чумы - потому что вы работаете не для Украины !!!
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Блин, какая Нуланд? Хотите опять напороться на те же грабли?
Ищите новых людей, не вымазанных в соево-демократском дерьме.
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Меньше бы телепали дурными языками и фильтровали то, что произносят, и Волкер был бы на прежней должности и позора на весь земной шар не имели бы.
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Этот Пристайко - якесь таке, как бы сказать помягче... щось там пристайко, не отлипнет никак.
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Курт був для Украіни,як сенатор Маккейн- ДРУГОМ!. А тепер Трамп дасть те,що не потрібне ні нам,нікому,а може зовсім нікого не дасть,бо там теж гроші рахувати вміють,тим більш що ми тепер для них....ЧУЖІ!
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