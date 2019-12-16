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Все про:Меркель (585) Путін (4336) Північний потік (417) транзит газу (116)

 Путін і Меркель у телефонній розмові обговорили транзит газу Україною і підсумки нормандського саміту

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили транзит російського газу територією України і результати нормандського саміту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Порушено також актуальні для забезпечення енергобезпеки країн Євросоюзу питання співпраці в газовій галузі, зокрема в контексті перспектив транзиту російського природного газу територією України після 1 січня 2020 року і здійснення проєкту "Північний потік - 2", - йдеться в повідомленні.

Під час розмови дано позитивну оцінку підсумкам саміту в "нормандському форматі", що пройшов у Парижі 9 грудня, на якому узгоджено деякі кроки з реалізації мінського комплексу заходів, зазначили в Кремлі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165629
 
 
 Топ коментарі
 
Состоялся телефонный разговор Миллера ("Газпром") и Витренко ("Нафтогаз"). Разговор состоял в основном из непечатных выражений г-на Миллера с упоминанием нашего президента и всех артистов Вечернего квартала. А потом был звонок Меркель, с жалобой на Витренко. Он молоток и держится как нужно. Посылая вдаль не только Миллера, но и Зеленского.
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Що виконувати, неіснуючий контракт (на 2020рік)?
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І? 2 шулери чергову аферу обговорили. Головне - аби янелох не повівся на їх задуми. А щодо янелоха є сумніви.
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Что там все обсуждать, выполнять надо.
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Що виконувати, неіснуючий контракт (на 2020рік)?
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Так это ****** ************ список "чего исполнять" передало?
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І? 2 шулери чергову аферу обговорили. Головне - аби янелох не повівся на їх задуми. А щодо янелоха є сумніви.
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Состоялся телефонный разговор Миллера ("Газпром") и Витренко ("Нафтогаз"). Разговор состоял в основном из непечатных выражений г-на Миллера с упоминанием нашего президента и всех артистов Вечернего квартала. А потом был звонок Меркель, с жалобой на Витренко. Он молоток и держится как нужно. Посылая вдаль не только Миллера, но и Зеленского.
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По слухам, зюзик послан 3 раза за вечер...😁
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Итак самый важный момент, как я считаю это то, что Зеленский перетянул на свою сторону Меркель и Макрона по пункту передачи контроля за границей. Пуйло настаивал, чтобы контроль был передан после выборов, но выборы, когда присутствуют "незаконные вооружённые формирования" (мягкая формулировка - но по факту войска РФ), выборами считать нельзя, и ни Германия, ни Франция и никто из ЕС такие выборы не признает. Поэтому единственная жизнеспособная формула это - сначала граница - потом выборы. И ни Германия, ни Франция даже не возражали! Только Пуйло был в ярости, поэтому устроил на следующий день истерику с криками "Сребреница", хотя рашка 25 лет твердила "ихтамнет", мол, никакой резни не было...
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РЕАЛЬНО КЛОУНАДА СПЛОШНАЯ! А ЧТО ШМЕРКЕЛЬ В ПАРИЖЕ ДЕЛАЛА? КОГДА ОНИ УЖЕ ПОШЛЮТ БОТОКСНОГО ПУЙЛА КУДА ПОДАЛЬШЕ И ПЕРЕСТАНУТ ЛИЗАТЬ ЕМУ ЗАД?
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Когда станут энергонезависимой державой.
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Я думал, что Путин и Меркель по телефону обсудили вопрос деоккупации Крыма. Для Украины это важней, чем транзит кацапского газа, газа оккупантов
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а ше могу говорить комсомольша с кгбистом?
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Для РФ газ як і мовп московитська- це зброя. От вони і курликають про те,що б коли Путін буде ПУЛЯТИ, то Німеччина буде ,,СПАТИ!
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