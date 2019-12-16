 Залучення "ЛДНР" до переговорів у "нормандському форматі" неприпустиме, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це йдеться в коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко.

"Рішуче засуджуємо спроби будь-яких контактів із т.зв. республіками з тимчасово окупованих територій України. Такого роду контакти, нехай і замасковані під "посередництво", аж ніяк не сприяють досягненню миру, а навпаки шкідливі і - спрямовані на легітимізацію злочинів Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України і міжнародного права загалом", - йдеться в повідомленні.

Вона підкреслила, що формула встановлення миру в Україні - висновок Росією своїх військ і відновлення Україною контролю над державним кордоном.

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"Така позиція підтримується й урядом ФРН, зусилля якого у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі високо цінуються в Україні. Будь-які провокації апологетів агресивної політики Росії сприймаються в Україні як співучасть у злочині", - додала Зеленко.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що глава комітету економічного співробітництва і розвитку, охорони здоров'я фракції "Альтернатива для Німеччини" бундестагу Ульріх Оеме висловив думку, що в переговорах "нормандської четвірки" мають брати участь терористи "ЛДНР".

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