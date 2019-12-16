 Залучення "ЛДНР" до переговорів у "нормандському форматі" неприпустиме, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це йдеться в коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко.
"Рішуче засуджуємо спроби будь-яких контактів із т.зв. республіками з тимчасово окупованих територій України. Такого роду контакти, нехай і замасковані під "посередництво", аж ніяк не сприяють досягненню миру, а навпаки шкідливі і - спрямовані на легітимізацію злочинів Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України і міжнародного права загалом", - йдеться в повідомленні.
Вона підкреслила, що формула встановлення миру в Україні - висновок Росією своїх військ і відновлення Україною контролю над державним кордоном.
"Така позиція підтримується й урядом ФРН, зусилля якого у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі високо цінуються в Україні. Будь-які провокації апологетів агресивної політики Росії сприймаються в Україні як співучасть у злочині", - додала Зеленко.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що глава комітету економічного співробітництва і розвитку, охорони здоров'я фракції "Альтернатива для Німеччини" бундестагу Ульріх Оеме висловив думку, що в переговорах "нормандської четвірки" мають брати участь терористи "ЛДНР".
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО: ТЕРОРИСТИ "ДНР" ВИМАГАЮТЬ УЗГОДИТИ З НИМИ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
16 Грудня 2019 15:12
Терористична організація "ДНР" не визнає зміни у Конституцію України щодо децентралізації, якщо вони будуть ухвалені Києвом в односторонньому порядку.
Про це повідомила "міністр закордонних справ "ДНР", представник окупаційної адміністрації ОРДО на переговорах Тристоронньої контактної групи Наталя Ніконорова, передають підконтрольні терористам ЗМІ.
"Будь-які односторонні неузгоджені зміни до Конституції [України] не можуть бути визнані виконанням комплексу заходів і є прямим і грубим порушенням домовленостей. Розраховуємо, що на найближчій зустрічі контактної групи в Мінську 18 грудня нам вдасться розпочати конструктивну діяльність за погодженням всіх правок в українське законодавство, що стосуються долі мільйонів жителів Донбасу", - заявила Ніконорова.
За її словами, це принципова позиція терористів "ДНР".
Надо было быстрее торопиться с выборами представителей ордле.
Кто не успел тот *******.
і дуже дивно (недивно)(, що останнім часом тупорила влади пускає подібні шОпоти з усіх своїх "стволів" на всі боки
Надо строго и жестко : про-российские террористы или про-российские экстремисты. Они каждую ночь обстреливают нас, а мы с ними возимся, а сча вообще "узаконим" их.
Никакого общения. Придёт время- отберём и глаз на жопу натянем.
шмаркатий генiй вiд полiтики, або iдiот при владi.
а то все какие-то тайные соглашения
которые никто не читал в оригинале
все выдержки