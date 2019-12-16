EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  6394  46
Матеріали за темою:
Все про:МЗС (1972) окупація (2134) Донбас (12764) нормандська четвірка (942)

 Залучення "ЛДНР" до переговорів у "нормандському форматі" неприпустиме, - МЗС

Міністерство закордонних справ України засуджує спроби будь-яких контактів із представниками "ЛДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це йдеться в коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко.

"Рішуче засуджуємо спроби будь-яких контактів із т.зв. республіками з тимчасово окупованих територій України. Такого роду контакти, нехай і замасковані під "посередництво", аж ніяк не сприяють досягненню миру, а навпаки шкідливі і - спрямовані на легітимізацію злочинів Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України і міжнародного права загалом", - йдеться в повідомленні.

Вона підкреслила, що формула встановлення миру в Україні - висновок Росією своїх військ і відновлення Україною контролю над державним кордоном.

Читайте також: Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту"

"Така позиція підтримується й урядом ФРН, зусилля якого у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі високо цінуються в Україні. Будь-які провокації апологетів агресивної політики Росії сприймаються в Україні як співучасть у злочині", - додала Зеленко.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що глава комітету економічного співробітництва і розвитку, охорони здоров'я фракції "Альтернатива для Німеччини" бундестагу Ульріх Оеме висловив думку, що в переговорах "нормандської четвірки" мають брати участь терористи "ЛДНР".

Читайте також: "Цікаво було би прокинутися, а блокпостів немає. Ось це було б добре", - жителі окупованого Донецька про результати "нормандської" зустрічі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165626
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
так моника зе!лох уже пообещал в Париже... при чем тут мид?))
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО: ТЕРОРИСТИ "ДНР" ВИМАГАЮТЬ УЗГОДИТИ З НИМИ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
16 Грудня 2019 15:12
Терористична організація "ДНР" не визнає зміни у Конституцію України щодо децентралізації, якщо вони будуть ухвалені Києвом в односторонньому порядку.
Про це повідомила "міністр закордонних справ "ДНР", представник окупаційної адміністрації ОРДО на переговорах Тристоронньої контактної групи Наталя Ніконорова, передають підконтрольні терористам ЗМІ.
"Будь-які односторонні неузгоджені зміни до Конституції [України] не можуть бути визнані виконанням комплексу заходів і є прямим і грубим порушенням домовленостей. Розраховуємо, що на найближчій зустрічі контактної групи в Мінську 18 грудня нам вдасться розпочати конструктивну діяльність за погодженням всіх правок в українське законодавство, що стосуються долі мільйонів жителів Донбасу", - заявила Ніконорова.
За її словами, це принципова позиція терористів "ДНР".
 показати весь коментар
 
 
На кофейной гуще еще погадай. Говорят точняк выдает ))
 показати весь коментар
 
 
он много чего наговорил половина туфта от припудренного.
 показати весь коментар
 
 
С 2015 года уже четыре года прошло.
Надо было быстрее торопиться с выборами представителей ордле.
Кто не успел тот *******.
 показати весь коментар
 
 
А с ними насалик при свыне поставки угля обговаривало .
 показати весь коментар
 
 
Окупований Донбас годує Україну. Тетяна Чорновол )
 показати весь коментар
 
...тому тепер можна взяти і тупо здати Україну - а ****, папереднікі оно як набікопірили, чого вже там.
 показати весь коментар
 
 
Может быть, лично не слышал, а при сегодняшнем обрезанном пархатом подсвинке, барыжном мародере, напрямую из засРашки возят, за $$$.
 показати весь коментар
 
 
"а вот ваш парашенка" - привычно квакает нам зебил....дак твой зэ ж лучше Порошенко, что ж ты его все вспоминаешь, убогий?
 показати весь коментар
 
Поліція розігнала людей, які блокували російські вагони із вугіллям у Соснівці Місцеві мешканці, атовці та шахтарі цілодобово чергували біля вагонів з початку вересня
 показати весь коментар
 
 
Да ты перепутал,это нынешний зедебил ,предлагает снять блокаду и покупать уголь у бандитов. Или ты хряк не в курсе?
 показати весь коментар
 
Говорите ви правильно. Дієте, на жаль, діаметрально протилежно сказаному.
 показати весь коментар
 
 
Привлечение "ЛДНР" к переговорам в "нормандском формате" недопустимо, допустимо только привлечение на допросы и в суд !!! - заявление МИД совместно с МВД, ГПУ и СБУ ... Привлечение "ЛДНР" к переговорам в "нормандском формате" недопустимо, - МИД - Цензор.НЕТ 5685
 показати весь коментар
 
 
Визги кацапских подсосников в ЕС,как это оэмэ будут раздаваться всё чаще и чаще. Что тому оэмэ? Деньги свиноруские взял,просрался с трибуны да пошел проституток пользовать. Давненько у паршивых бюргеров кацапских танков возле порога не было.
 показати весь коментар
 
 
Та да - їх і в "Мінському форматі" вистачає...
 показати весь коментар
 
 
Залучення "ЛДНР" до переговорів припустимо лише у кімнаті для побачень виправних закладів України або Гааги.. крапка

і дуже дивно (недивно)(, що останнім часом тупорила влади пускає подібні шОпоти з усіх своїх "стволів" на всі боки
 показати весь коментар
 
 
А что тут плохого, пусть привекают и желательно по инициативе слуг урода. Может от 100% поддержки любящего народа все слуги урода во главе с зелемойшей на Ростов рвонут в спешном порядке?
 показати весь коментар
 
 
Нужно было давно внести в ВР и проголосовать Законопроект о признании лнр/днр террористическими организациями. А так, называя террористов "представителями ордло" или "т.н. республиками", или "незаконными формированиями" и т.д. мы их сами легитимизируем, тем самым подыгрывая врагу - мокселям.
Надо строго и жестко : про-российские террористы или про-российские экстремисты. Они каждую ночь обстреливают нас, а мы с ними возимся, а сча вообще "узаконим" их.
 показати весь коментар
 
 
А причём здесь ВР? Организация признается террористической решением суда!
 показати весь коментар
 
 
Не ********! Читай мировую практику! Это на кацапстане верховный суд признает ту или иную организацию террористической и утверждает списки. А в Великобритании списки формирует МИД и подает в Парламент!
 показати весь коментар
 
 
Пошли в дупу ДНР +ЛНР!
Никакого общения. Придёт время- отберём и глаз на жопу натянем.
 показати весь коментар
 
Почему в МЗС до сих пор сепаратистов называют народными республиками, лднр?!
 показати весь коментар
 
не нужно было курить учебник грамматики в школе. для чего нужны кавычки ты не знаешь?
 показати весь коментар
 
Я знаю ,что начало предложения всегда пишется с большой буквы,а ты это знаешь?
 показати весь коментар
 
рахунок УКРАЇНА-рашка - 0:26. ми здобули.
шмаркатий генiй вiд полiтики, або iдiот при владi.



Залучення "ЛДНР" до переговорів у "нормандському форматі" неприпустимо, - МЗС - Цензор.НЕТ 4811





 показати весь коментар
 
нужно людям объяснить как это будет происходить
а то все какие-то тайные соглашения
которые никто не читал в оригинале
все выдержки
 показати весь коментар
 
Сором. Себе не поважати , таке чудити. Тоді потрібно краще домовлятись із ворами в Законі. Ті знають толк у своїй справі та не дозволять лізти на свою територію різній рашонечисті.
 показати весь коментар
 
Тамара, ти б краще запитала МЗС як вони кореспондують несприйняття переговорів з "ЛДНР" і запуском поїздів на данбас..пристайко той ще спеціаліст з інформаційних технологій і зовнішньоторгівельної діяльності..)
 показати весь коментар
 
 
поезда эти все одно идут кругаля, вот отсюда и заблуждение... никак не надо брать этот уголь. тогда эти шариковы не загавкают, а завоют. и поймут кто мать, а кто мачеха.
 показати весь коментар
 
При попередньому президенті українська дипломатія не знала ніяких "ЛДНР". Були виключно озброєні Росією терористичні угруповання. Зараз все плавно, планомірно сповзає - термінологія, дії офіційних осіб - а насправді це злочинна бездіяльність. Росія вбила на Донбасі більше 10 тисяч українців - а Україна в Парижі замість озвучення своєї рішучої незгоди в різких висловах, з довгим списком претензій займає вкрай примирливу позицію - аби тільки ВВ не розгнівався, а то він газовий транзит прикрутить. І ще одне - зовсім не чую голосу тих, хто змушений був покинути житло, роботу на Донбасі і налагоджувати нове життя в Україні - а саме вони повинні заявити на весь світ - Донбас повинні представляти, в тому числі в майбутніх органах влади не терористи, а зовсім інші дончани, і рішуче боротись за це
 показати весь коментар
 
Не папередніки,а свинота парашенкова.
 показати весь коментар
 
Путин чертила поссорил и создал эту войну между гражданами Украины при помощи психологических операций. Украине нужно работать с людьми, которые приезжают в Украину и показывать дружбу, как сограждан. Граждане Украины с Донбасса должны понимать, что остальная Украина - это друзья!!! Нужно объединяться в одну команду против бандитов, которых поставила Москва и не дает жизни. Москва использовала технологию, которую расскажу на примере одного эксперимента. Детей в детском лагере поделили на 2 группы и давали и задания - соревнования между собой и чем дальше, тем задания становились все заклятий в соперничестве и дети стали буквально соперниками и в быту и начали ненавидеть друг друга и доходило до ссор и драк. Так и РФ поделила Украину на 2 группы при помощи своих рычагов - это типа майдан и анти-майдан и беркут. Она создавала в том время а популярной в Украине соц сети - ВК, создавала группы майдан и анти-майдан и беркуты и еще море групп, которые курировали спецслужбы РФ и с той и с другой стороны и они доводили накал до предела между сторонами и использовали много пропаганды, которая играла на эмоциях страха и злости. И они делили народ на 2 лагеря и первые эксперименты были еще в 2004 правда тогда еще были и другие спецслужбы, как SCL Group и это стало известно после скандала с кембридж аналитикой. И чужаки орудуют на просторах Украины и ведут психологические войны в своих интересах и причем и со стороны РФ и со стороны Запада. Они делят народ Украины и проводят свои эксперименты при помощи интернета и СМИ и вербованных людей. Украине нужно создать сильные спецслужбы, которые будут работать на защиту граждан Украины от применения против народа Украины чужаками психологического оружия и психологических операций на территории Украины. Они превратили мирную страну в территорию хаоса при помощи психологического оружия. Украина должна полностью контролировать информацию из за границы преступаемую в Украину. И нужно проводить обучения и проводить в школах уроки специальные защиты от манипуляций и также передачи должны быть по тв про все виды влияния. Фильм "Большой Хак" должны показывать часто по ТВ, чтобы все понимали весь ужас психологических операций. И полностью разжёвывать каждому, как на них влияют в интернете боты, рекомендованный контент даже предлагают спецслужбы, чтобы мнение в свою пользу повернуть. Потом рекламы, группы, посты и море всего создается специальными компаниями, которые должны влиять на мозги людей и это нужно объяснять, чтобы понимали даже самые дурные люди внушаемые. И вторая часть эксперимента с детьми, как их смогли помирить. 2 группы соединили в одну группу и они все ровно ненавидели еще друг друга, но со степенью заданий их вражда прекращалась и ради целей они даже стали дружить и даже самые страшные враги начали становиться лучшими друзьями. Украине нужно сделать из разделенной группы на майдан и анти-майдан и что переросло в войну по заданиям России и Запада, Украину нужно сделать из двух групп одну группу и это самое сложное потому что Россия группу возглавила на Донбассе. Но нужно народу Донбассу вернуть в одну команду с остальной Украиной. Россия установила там информационный щит и люди не смотрят источники Украины и им выбивает только контент России. То бишь алгоритмы работают так Искусственного Интеллекта гугл и соц сетей, что людям предлагают контент, который они смотрят и прописывают и где лайки ставят и комментируют, а тот, что пропускают, тот контент исчезает и не предлагается и Украинский контент исчез из Донбасса за время психологической операции. Украине нужно договориться со спецслужбами США и Запада, чтобы контент только Украины жителям Донбасса предлагался, а вражеский исчез и его заблокировали и т.п. Тут еще проблема с тем конечно, что там пользуются еще российскими яндексом типа и т.п. И они уже делают так в свою пользу. И нужно еще налаживать дружбу с приезжавшими в Украину гражданами Украины с Донбасса!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору