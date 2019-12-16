 Завдання ДПС - протидіяти виведенню доходів в офшори, - Верланов

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова ДПС Сергій Верланов на міжнародній практичній конференції "Україна антиофшорна", яку організувала Торгово-промислова палата України.
За словами очільника ДПС, податкова служба має у своєму розпорядженні всі ресурси, аби здійснювати якісний контроль операцій з низькоподатковими юрисдикціями: налагоджений обмін податковою інформацією з іноземними компетентними органами, доступ до цінових баз даних, а головне - фахових співробітників, які постійно підвищують свою кваліфікацію.
"Станом на зараз ратифіковані протоколи зі Швейцарією, Великобританією та Кіпром, які є найбільш популярними серед українського бізнесу для виведення доходів за кордон, враховуючи понижені або нульові ставки оподаткування пасивних доходів. Тепер такі схеми стануть просто невигідні, а бюджет додатково отримає сотні мільйонів гривень", - сказав Верланов.
Голова ДПС додав, що далі податкова очікує на імплементацію правил BEPS, важливого інструменту для справедливого оподаткування бізнесу.
"Наше завдання - це протидія виводу доходів в офшори", - зазначив він.
За словами Сергія Верланова, якщо за 2017 рік податкова отримала 2 тисячі звітів про контрольовані операції в межах трансфертного ціноутворення на суму 1,5 трлн грн, то за 2018 - близько 2,5 тисячі на суму 2,2 трлн грн. Згідно з статистикою, найбільші обсяги контрольованих операцій українські платники податків здійснюють із контрагентами, зареєстрованими в Швейцарії (33%), на Кіпрі (7,9%), в ОАЕ (6,3%). При цьому 46% від загального обсягу цих операцій складають операції банків та 31% - товарні операції.
За словами очільника податкової, структура контрольованих операцій за предметом свідчить, що найбільшим за обсягом є експорт товарів (43% - 2,4 трлн грн). У свою чергу, в структурі експорту товарів найбільшу частку займають агропромислова продукція – 17%, мінеральна сировина (руди) – 20%, метали – 20%.
"Тому сьогодні в фокусі нашого контролю за трансфертними цінами експортери саме цієї групи товарів. Також досить прискіпливу увагу приділяємо операціям з нематеріальними активами та операціям з фінансуванню українського бізнесу материнськими структурами", – наголосив Верланов.
Нагадаємо, раніше Сергій Верланов заявив, що у 2020 році податкова планує скоротити кількість планових перевірок бізнесу на 20% у порівнянні з 2019 роком, але при цьому підвищити їхню якість.
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Шестой апелляционный административный суд отменил решение предыдущей инстанции и удовлетворил иск «Укрнафты» об отмене обязательств по выплате 90% от прибыли компании за 2018 год в виде дивидендов.
Об этом свидетельствует постановление суда от 14 ноября.
«Укрнафта» должна была выплатить дивиденды согласно постановлению Кабмина №364, принятого 24 апреля этого года. Решение правительства касалось компаний, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежит государственным предприятиям.
В случае с «Укрнафтой» таким акционером выступал НАК «Нафтогаз», владеющий 50% + 1 акцией, еще около 42% принадлежит офшорным фирмам Игоря Коломойского.
Прибыль компании за 2018 год составила 6,63 млрд грн. Таким образом, на выплату дивидендов «Укрнафта» должна была передать практически 6 млрд гривен, из которых 3 млрд грн должно было поступить в госбюджет.
«Укрнафта» оспорила указанное постановление правительства в Окружном административной суде Киева, который удовлетворил иск. После этого Кабмин обжаловал решение первой инстанции, и при повторном рассмотрении дела, суд встал на сторону государства.
Такое решение в свою очередь оспорила «Укрнафта» и добилась в апелляции повторной отмены обязательств по выплате дивидендов.
«Апелляционную жалобу Открытого акционерного общества «Укрнафта» удовлетворить. Постановление Окружного административного суда города Киева от 10 сентября 2019 - отменить», - говорится в решении суда.
Решение аргументировано тем фактом, что первая инстанция могла пересмотреть ранее принятое постановление только в случае появления в деле новых фактов. Поскольку новых обстоятельств не появилось, первоначальное решение должно было остаться в силе.
Не смотря на наличие контрольного пакета акций «Укрнафты» в собственности «Нафтогаза», контроль над предприятием фактически остается в руках Игоря Коломойского.О том как олигарх получил контроль над компанией и почему глава Антикоррупционного бюро просит помощи правительства для борьбы с Коломойским,
очередная роса
бабло выводят чтоб самим слинять
Зато станут выгодны выводы доходов в Гондурас, Испанию и Мадагаскар.
Не будет Кипра - будет остров Мэн, или Делавер, или Панама, или Каймановы острова. Куча стран готовых предоставлять низкую ставку налога на пассивный капитал.
Мабуть часу не вистачило...томос животворящий, цукеркові фабрики та магазини, агрохолдінги, земелька халявна - багато часу та сил вимагають.
Силовики ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ(якщо ти знаєш, що це таке)"підм"яті" під Президента...
А про суди - то є твої тупі баранячи вигадки!
Чи то тільки для гоїв закон?
перелік оприлюдніть...
чи не в Панамі, часом?