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Все про:офшор (184) ДПСУ (7) Верланов Сергій (22)

 Завдання ДПС - протидіяти виведенню доходів в офшори, - Верланов

Кабінет міністрів на чолі з прем’єром Олексієм Гончаруком у тісній взаємодії з Верховною Радою активно працює над перекриттям можливостей застосування схем ухилення від оподаткування за допомогою низькоподаткових юрисдикцій. У свою чергу, Державна податкова служба перезавантажує напрямок податкового контролю за репатріацією з України доходів нерезидентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова ДПС Сергій Верланов на міжнародній практичній конференції "Україна антиофшорна", яку організувала Торгово-промислова палата України.

За словами очільника ДПС, податкова служба має у своєму розпорядженні всі ресурси, аби здійснювати якісний контроль операцій з низькоподатковими юрисдикціями: налагоджений обмін податковою інформацією з іноземними компетентними органами, доступ до цінових баз даних, а головне - фахових співробітників, які постійно підвищують свою кваліфікацію.

"Станом на зараз ратифіковані протоколи зі Швейцарією, Великобританією та Кіпром, які є найбільш популярними серед українського бізнесу для виведення доходів за кордон, враховуючи понижені або нульові ставки оподаткування пасивних доходів. Тепер такі схеми стануть просто невигідні, а бюджет додатково отримає сотні мільйонів гривень", - сказав Верланов.

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Голова ДПС додав, що далі податкова очікує на імплементацію правил BEPS, важливого інструменту для справедливого оподаткування бізнесу.

"Наше завдання - це протидія виводу доходів в офшори", - зазначив він.

За словами Сергія Верланова, якщо за 2017 рік податкова отримала 2 тисячі звітів про контрольовані операції в межах трансфертного ціноутворення на суму 1,5 трлн грн, то за 2018 - близько 2,5 тисячі на суму 2,2 трлн грн. Згідно з статистикою, найбільші обсяги контрольованих операцій українські платники податків здійснюють із контрагентами, зареєстрованими в Швейцарії (33%), на Кіпрі (7,9%), в ОАЕ (6,3%). При цьому 46% від загального обсягу цих операцій складають операції банків та 31% - товарні операції.

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За словами очільника податкової, структура контрольованих операцій за предметом свідчить, що найбільшим за обсягом є експорт товарів (43% - 2,4 трлн грн). У свою чергу, в структурі експорту товарів найбільшу частку займають агропромислова продукція – 17%, мінеральна сировина (руди) – 20%, метали – 20%.

"Тому сьогодні в фокусі нашого контролю за трансфертними цінами експортери саме цієї групи товарів. Також досить прискіпливу увагу приділяємо операціям з нематеріальними активами та операціям з фінансуванню українського бізнесу материнськими структурами", – наголосив  Верланов.

Нагадаємо, раніше Сергій Верланов заявив, що у 2020 році податкова планує скоротити кількість планових перевірок бізнесу на 20% у порівнянні з 2019 роком, але при цьому підвищити їхню якість.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165625
 
 
 Топ коментарі
 
Это как...даже пан Зе не сможет воспользоватся своими многочисленными офшорами?
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И столица автоматически переедет в Васюки .
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А чувак с ксивой презЕдента от этого не пострадает... ему бабло в офшоры из паРаши капает...
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Это как...даже пан Зе не сможет воспользоватся своими многочисленными офшорами?
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Сможет, но если верить Гончаруку, это будет невыгодно .
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Вопрос - кому будет невыгодно. И это точно будет не пан Зе
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Таки может воспользоваться- у мальчика оффшоры честно заработанные.
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И столица автоматически переедет в Васюки .
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Таки да, и очень! Папаша пожалел на новый презерватив, пошел по второму кругу, теперь вся страна мучается.
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Чё сразу "мучается"? Мучаются только порохоботы. Остальные радуются. Вы шо, форум Цензора не читаете?
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В том и дело, что те, кого нарекли "порохоботами", дают работу 73% дебильной черни, тупому электоральному быдлу, а потом скулят, почему маленькая зарплата и рост цен.

23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
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Это переходный период . Дайте президенту больше времени.
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Да-да, щас он олигархов как разгонит, бабло их каак отберёт да зелебобикам кааак раздаст!
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Судя по постам мучаются таки зебизяны. У них до сих пор Порошенко Президент.
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Мы хотим сказать, что ********** таки ой! Схеми виведення доходів у Швейцарію, Велику Британію і Кіпр тепер будуть просто невигідні, а бюджет додатково отримає сотні мільйонів гривень, - Верланов - Цензор.НЕТ 8038
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А чувак с ксивой презЕдента от этого не пострадает... ему бабло в офшоры из паРаши капает...
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Нууу Пьётек нам тоже самое рассказывал)))
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Чайка, офшоры с Панамы плавно перетекли в Белиз. Там рядом, если шо. И это уже правильные офшоры, квартальные, не барыжные. Смотри, не путай!
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Суд разрешил Коломойскому не платить государству 3 млрд гривен дивидендов
Шестой апелляционный административный суд отменил решение предыдущей инстанции и удовлетворил иск «Укрнафты» об отмене обязательств по выплате 90% от прибыли компании за 2018 год в виде дивидендов.
Об этом свидетельствует постановление суда от 14 ноября.
«Укрнафта» должна была выплатить дивиденды согласно постановлению Кабмина №364, принятого 24 апреля этого года. Решение правительства касалось компаний, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежит государственным предприятиям.
В случае с «Укрнафтой» таким акционером выступал НАК «Нафтогаз», владеющий 50% + 1 акцией, еще около 42% принадлежит офшорным фирмам Игоря Коломойского.
Прибыль компании за 2018 год составила 6,63 млрд грн. Таким образом, на выплату дивидендов «Укрнафта» должна была передать практически 6 млрд гривен, из которых 3 млрд грн должно было поступить в госбюджет.
«Укрнафта» оспорила указанное постановление правительства в Окружном административной суде Киева, который удовлетворил иск. После этого Кабмин обжаловал решение первой инстанции, и при повторном рассмотрении дела, суд встал на сторону государства.
Такое решение в свою очередь оспорила «Укрнафта» и добилась в апелляции повторной отмены обязательств по выплате дивидендов.
«Апелляционную жалобу Открытого акционерного общества «Укрнафта» удовлетворить. Постановление Окружного административного суда города Киева от 10 сентября 2019 - отменить», - говорится в решении суда.
Решение аргументировано тем фактом, что первая инстанция могла пересмотреть ранее принятое постановление только в случае появления в деле новых фактов. Поскольку новых обстоятельств не появилось, первоначальное решение должно было остаться в силе.
Не смотря на наличие контрольного пакета акций «Укрнафты» в собственности «Нафтогаза», контроль над предприятием фактически остается в руках Игоря Коломойского.О том как олигарх получил контроль над компанией и почему глава Антикоррупционного бюро просит помощи правительства для борьбы с Коломойским,
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Верланову верю! Да и как можно не верить этому святому человеку, в декларации которого НАЛИЧНЫМИ 200 тыс.$ ?Схеми виведення доходів у Швейцарію, Велику Британію і Кіпр тепер будуть просто невигідні, а бюджет додатково отримає сотні мільйонів гривень, - Верланов - Цензор.НЕТ 7154
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сотни милионнов гривен охеренная сума
очередная роса
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они правда верят в то, что мелют ?
бабло выводят чтоб самим слинять
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Ну нет , конечно. Они это для нас рассказывают.
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вывода доходов в Швейцарию, Великобританию и Кипр теперь будут просто невыгодны...

Зато станут выгодны выводы доходов в Гондурас, Испанию и Мадагаскар.
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Весь мир включая США не может запретить офшоры, а зебилы тут про "перемогу" рассказывают
Не будет Кипра - будет остров Мэн, или Делавер, или Панама, или Каймановы острова. Куча стран готовых предоставлять низкую ставку налога на пассивный капитал.
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Гумовий виріб-Петро Олексійович Порошенко-неодноразово обіцяв навести порядок з офшорами та ринком бурштину...навіть Закон обіцяв провести...
Мабуть часу не вистачило...томос животворящий, цукеркові фабрики та магазини, агрохолдінги, земелька халявна - багато часу та сил вимагають.
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зебил, ты в курсе, что у нас щас самый лучший руководитель в истории? А Порошенко уже почти год как не президент. Кстати, что там за непорядок с оффшорами?
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Баран, ти в курсі, що офшори видумав не Зеленський, та що вони законодавчо присутні в світі?...Та що Зеленський , дякуючи твому гумовому виробу, та тупорилим членам партії ПЕС, тільки 4 місяці має можливість впливати на законодавство?...4 місяці проти кілька десятків років створювання схем, за якими мерзотники на кшталт Петра Порошенка грабували країну ФАКТИЧНО, знаходячись в законодавчому полі!!!
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ахаха, фєєричній зєбіл)) воно тіки 4 місяці може впливати на законодавство)) зате не забуло підм'яти під себе всі суди та силовиків...ти справді вважаєш, що зЄ покінчить із борошнами наріду України?
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З борошнами наріду ти покінчиш...бо тільки ти один знаєш, що це таке)))
Силовики ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ(якщо ти знаєш, що це таке)"підм"яті" під Президента...
А про суди - то є твої тупі баранячи вигадки!
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зєбіл, воно і є зєбіл...прощавай, більше бісера не мечу
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то й не мечи, бо ти бісер з козиним екскрементами переплутав...гарного дня.
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Невыгодно будет зубожилым. Впрочем, как всегда
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не будет нормальных законов если в Украине, то смываются(валят за бугор) деньги, люди и земля за ними Завдання ДПС - протидіяти виведенню доходів в офшори, - Верланов - Цензор.НЕТ 3512
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Офшори Зеленського повернуть і знімуть податки?
Чи то тільки для гоїв закон?
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а у Зеленського є офшори?
перелік оприлюдніть...
чи не в Панамі, часом?
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Кіпр. 48 000 000 , наскільки пам'ятаю. Все офіційно.
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