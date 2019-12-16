 Завдання ДПС - протидіяти виведенню доходів в офшори, - Верланов

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова ДПС Сергій Верланов на міжнародній практичній конференції "Україна антиофшорна", яку організувала Торгово-промислова палата України.

За словами очільника ДПС, податкова служба має у своєму розпорядженні всі ресурси, аби здійснювати якісний контроль операцій з низькоподатковими юрисдикціями: налагоджений обмін податковою інформацією з іноземними компетентними органами, доступ до цінових баз даних, а головне - фахових співробітників, які постійно підвищують свою кваліфікацію.

"Станом на зараз ратифіковані протоколи зі Швейцарією, Великобританією та Кіпром, які є найбільш популярними серед українського бізнесу для виведення доходів за кордон, враховуючи понижені або нульові ставки оподаткування пасивних доходів. Тепер такі схеми стануть просто невигідні, а бюджет додатково отримає сотні мільйонів гривень", - сказав Верланов.

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Голова ДПС додав, що далі податкова очікує на імплементацію правил BEPS, важливого інструменту для справедливого оподаткування бізнесу.

"Наше завдання - це протидія виводу доходів в офшори", - зазначив він.

За словами Сергія Верланова, якщо за 2017 рік податкова отримала 2 тисячі звітів про контрольовані операції в межах трансфертного ціноутворення на суму 1,5 трлн грн, то за 2018 - близько 2,5 тисячі на суму 2,2 трлн грн. Згідно з статистикою, найбільші обсяги контрольованих операцій українські платники податків здійснюють із контрагентами, зареєстрованими в Швейцарії (33%), на Кіпрі (7,9%), в ОАЕ (6,3%). При цьому 46% від загального обсягу цих операцій складають операції банків та 31% - товарні операції.

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За словами очільника податкової, структура контрольованих операцій за предметом свідчить, що найбільшим за обсягом є експорт товарів (43% - 2,4 трлн грн). У свою чергу, в структурі експорту товарів найбільшу частку займають агропромислова продукція – 17%, мінеральна сировина (руди) – 20%, метали – 20%.

"Тому сьогодні в фокусі нашого контролю за трансфертними цінами експортери саме цієї групи товарів. Також досить прискіпливу увагу приділяємо операціям з нематеріальними активами та операціям з фінансуванню українського бізнесу материнськими структурами", – наголосив Верланов.

Нагадаємо, раніше Сергій Верланов заявив, що у 2020 році податкова планує скоротити кількість планових перевірок бізнесу на 20% у порівнянні з 2019 роком, але при цьому підвищити їхню якість.

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