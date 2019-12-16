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Все про:Данілов (26) РНБО (611) Кривонос Сергій (42)

 Першого заступника секретаря РНБО Коваля призначено відповідальним за територіальну оборону України (оновлено)

Рішенням Ради нацбезпеки та оборони першого заступника секретаря РНБО генерал-полковника Михайла Коваля було призначено відповідальним за територіальну оборону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".

На одній із закритих нарад РНБО було прийнято рішення призначити Коваля відповідальним за напрямок територіальної оборони.

"До 31 грудня має бути повністю закінчена ситуація, пов'язана з цим питанням. І ми розуміємо, що всі, хто сьогодні хочуть долучитися до територіальної оборони, всі добровольці, які хочуть взяти в цьому участь - будуть найближчим час залучені до цього питання", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Зазначимо, сьогодні раніше в ЗМІ поширилася інформація про те, що відповідальним за територіальну оборону України призначили Сергія Кривоноса. Пізніше в редакцію Цензор.НЕТ звернулася пресслужба РНБО і пояснила, що секретар РНБО Данілов обмовився при представленні Коваля.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165616
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас общественное мнение большинства жителей Украины активно готовят по российскому лекалу - "продажные националисты и волонтеры мешают наступлению мира в Украине". Первая задача этого витка информационной войны - это маргинализация патриотического движа. Вторая - купирование протестных настроений (Новый Майдан на Банковой возле АП-ОП быстренько заменили катком - как при яныке поставили йолку на Майдане). Нет протеста - нет оппозиции в стране. Просто - как дважды два. Третья - подготовить все за четыре месяца до нового #норманди под полную сдачу, и в апреле полностью зайти в пророссийскую парадигму - с дешевым газом для крупнных предприятий-гигантов олигархов и их товарами в обмен на "мир", который так жаждет "абсолютное большинство".Только не говорите мне сейчас, что в Париже "не случилось никакой зрады". Все договорились. И воплощают договоренности в жизнь, демонстрируя полную лояльность к российским методичкам и послушание в информационной войне. Интервью президента Украины российским телеканалам - прямое тому подтверждение.
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А почему бутусов это не печатает? подлизывается к ваЗЕлину?

«КВН» - КАК государственно ИДЕЯ? Зеленский в образе Президента - насмешка над всеми нами
Мнения 16-дек, 05:449 3 256 0

После моего довольно резкое письмо с критикой шоумена Зеленского, что прибегнув к манипулятивным телевизионных технологий, временно выдает себя за Президента Украины, даже среди моих близких друзей стали звучать голоса: «Нельзя так открыто называть действующего Президента Украины «гандоном », потому что он, в конце концов может им стать. А это разрушает нашу государственность и доверие к институтам »

20 лет !!! Студия «95 квартал», разрушала нашу государственность и доверие к институтам во всех мыслимых и не мыслимых формах, подвергая обструкции, осмеянию (иногда с особым цинизмом) государственных чиновников всех рангов, включая президентов.

Всячески нивелировало и обесценивала национальную культуру украинцев, выставляя их в образах то туповатых «рагулях-сала», или «майданутых, кастрюлеголових нациков», что выкрикивая «Слава Украине» сидя на унитазных очке.

Зарилась на честь и достоинство государства монологами и репризами «о пpocтитутке, принимающий во все дыры».

Издевалась над избиением студентов на Майдане, зло надсмихалася над сожжением дома Гонтаревой, используя для этого Национальные государственные коллективы.

Всячески отстаивала права трансляции медиапродукта с участием лиц, не признают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лично для меня образцом кварталовских цинизма были выпуски Януковиче, когда актеры квартала зубоскалили над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко, который в то время находились в тюрьме по сфабрикованным против них обвинениями.

Фарс, откровенное пренебрежение к государственным деятелям, разрушение имиджа государства в мире, высмеивание и нивелирование национальной самобытности на фоне дискредитации государственных институтов и подрыва авторитета Верховной Рады, Кабинета Министров, Института Президенства - вот чем все эти 20 лет занимался Владимир Зеленский, заработав не только материальный , но как выяснилось впоследствии, и политический капитал, сейчас конвертирован в президентство главного шоумена и руководителя «Студии 95 квартал».

И теперь вы отказываете мне в праве критиковать того, кто сделал себе на этом сногсшибательную публичную карьеру?

А может я тоже хочу стать президентом ?? !! Шучу ...

К сожалению, на поверхность глубоких вод политического океана бытия в Украине действительно часто всплывает всякое говно: искусственный пластик, женские прокладки, использованные гандон, или дохлые морские обитатели, которыми питается всевозможные трупоеды, путешествующее птицы, поверхностные виды рыб ну и телевизионные каналы.

Я - рыба глубоководная. И из глубины этой необъятной бездне исторического течения вижу, как после первого крепкого шторма, все это поверхностное дерьмо окажется выброшенным на берег. Потому глубинные процессы создания истории еще никто не отменял.

Спасутся только те, кто понимает: настоящее государство можно построить только на базовых гуманитарных ценностях, среди которых «Армия. Язык. Вера »занимают видное место вместе с гражданской преданностью, действенным патриотизмом, волей, достоинством, честью - всем тем, о чем последние годы всячески издевался« 95 квартал ».

«КВН» - не может быть государственно идеей!

Зеленский в образе Президента - насмешка над всеми нами.

«Над кем смеетесь? Над собой смеетесь ... »- эту фразу из бессмертного гоголевского «Ревизора» знают все.

Но знаете, какие слова звучат дальше в цензуре варианте монолога Городничего, обращенного к зрителям в зале?

«Ничего не вижу ... Вижу какие-то свиньи рыла вместо лиц ...»

С классиком трудно спорить ... Крупные планы зрителей в зале дворца «Украина» это наглядно демонстрируют.

Но к пониманию различий между вечным гоголевским и временным юмором нынешнего президента-комедианта «простому избирателю» еще только предстоит дорасти.

Хотя, наверное, это напрасные надежды ... «Ибо народ - всегда прав».

Видимо, мой народ и «народ» 95-го квартала - это, все-таки, два разных народа.

Антін Мухарський
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Єдина нормальна людина в цьому шапіто. Як цей залізний та кремезний дядько зможе працювати з клованами, не уявляю.
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Сейчас общественное мнение большинства жителей Украины активно готовят по российскому лекалу - "продажные националисты и волонтеры мешают наступлению мира в Украине". Первая задача этого витка информационной войны - это маргинализация патриотического движа. Вторая - купирование протестных настроений (Новый Майдан на Банковой возле АП-ОП быстренько заменили катком - как при яныке поставили йолку на Майдане). Нет протеста - нет оппозиции в стране. Просто - как дважды два. Третья - подготовить все за четыре месяца до нового #норманди под полную сдачу, и в апреле полностью зайти в пророссийскую парадигму - с дешевым газом для крупнных предприятий-гигантов олигархов и их товарами в обмен на "мир", который так жаждет "абсолютное большинство".Только не говорите мне сейчас, что в Париже "не случилось никакой зрады". Все договорились. И воплощают договоренности в жизнь, демонстрируя полную лояльность к российским методичкам и послушание в информационной войне. Интервью президента Украины российским телеканалам - прямое тому подтверждение.
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В Днепре в ноябре ходили по квартирам с соцопросом:
- согласны ли вы, что националисты и воинствующее меньшинство мешают установлению мира в Украине;
- согласны ли, что у Партии Регионов (возможна смена названия) есть шанс на возрождение и приход к власти!
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Я надеюсь вы спустили этих рыгов с лестницы?
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Да это бред сивой кобылы, кого вы слушаете... Тут вам порохоботы расскажут!
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Так хряку бєглому ж не дали ЙОлку поставить Першого заступника секретаря РНБО Коваля призначено відповідальним за територіальну оборону України - Цензор.НЕТ 8111
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Нач штаба ССО буде готувати "партизанку"......

добре -
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Секретарь СНБО Данилов оговорился, назначили Коваля. В Кремле ненавидят ССО и все, что с ними связано! Власть пошла угождать Москве, про организацию тер.сопротивления теперь можно забыть! Надежда, как и в 2014 только на себя
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Территориальную оборону УКРАИНЫ, нужно усилить БПЛА беспелотниками камикадзе. Это будет реальное усиление для оборонны. Как это недавно сделала Турция.
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Турция воюет с реальными партизанами, вооруженными в основном калашами и бес серьезных средств ПВО. У нас же - совершенно иной противник, обладающий высокотехнологичным оружием. Потому у нас должна быть совершенно иная стратегия, чем у Турции.
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Другой противник согласен, более коварный и сильнный. Но все равно такие беспилотники - камикадзе не помешают территориальной обороне, они очень эффективны в большом количестве против противника, и принять на вооружение обязательно нужно. И силы резерва бригады в каждой обл. Чернигов,Киев , Сумы , Харьков, Одесса, Луганск должны быть созданы и готовы вступить в бой до того, как они понадобятся, а не запоздало собраны в ходе массовой мобилизации, когда Россия уже начала вторжение. Девиз скаутов "будь готов" здесь подходит как нельзя кстати. Это означает четкую и новую концепцию действий направленных на то, как использовать и управлять профессионалами и получать от них максимум пользы. Но здесь должен работать принцип максимальной рентабельности затрат, а также это не должно потреблять ресурсы, необходимые на передовой. Это означает, что численность должна тщательно контролироваться, иначе это будут просто группы мужчин и женщин не укомплектованные соответствующей техникой.
В Польше в целях пополнения резерва контрактников разворачивают целые рекламные кампании, в Украине же пока не спешат начинать "раскручивать" территориальные войска.

Система будет работать только в том случае, когда бойцы будут подписывать больше контрактов с территориальными бригадами. Украинская армия будет иметь резерв из бойцов, которые будут готовы в любой день мобилизоваться и выполнять боевые задачи.
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Так же нужны ВСУ- ТРОбороне мобильные группы диверсантов, которые могут наносить эффективные удары по врагу в случае прорыва фронта.
Для того чтобы ТРО превратилась в полноценную армию резервистов, нужно создать институт сержантов по образцу армий Запада.
Сержант в армиях Запада - это полноценный командир без офицерского звания, отвечающий за логистику, дисциплину и все, что касается рутины и боевого регламента. Простыми словами, задача сержантов - разгрузить офицеров для выполнения их базовой функции - командования и контроля. Сержант в западной армии это не просто звание, а должность и командирская функция.
Например, в уже упомянутом Израиле сержанты - это отдельная каста, они заканчивают отдельные школы и курсы, имеют свою карьерную лестницу и могут добиться высокого и значимого положения в армии. Они, как правило, мотивированы огромными ОКЛАДАМИ (выше, чем у младших офицеров) и всевозможными льготами от армии. Израильское резервистское войско - невозможно представить без института сержантов.
Нужно понимать, что с ростом сержантского звания, от младшего до мастер-сержанта и выше, только возрастает их уровень компетенции и ответственности. Логистика взвода, роты, батальона и т. д. Логистика подразумевает при этом все, в том числе сон и быт солдата. Поскольку института сержантов сегодня в УКРАИНЕ фактически НЕТ, этим занимаются младшие, а порой и старшие офицеры, решая уйму вопросов, что не оставляет им времени и сил для базовой офицерской функции - боевого командования и совершенствования своих знаний в этой области.
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Вы путаете...институт сержантов в США - это институт профессиональных солдат, а вовсе не терробороны.
Да и предложение передать высокотехнологичные средства терробороне, когда ими даже ВСУ не обеспечены...как-то странно.
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скорее - кинули кость... рейтинги шмаркли сыпаться - даже каток(йолку) под ОП(Г) пришлось ставить..
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скоро опять Порошенко переизберуть - кажуть!!)))
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потому и поствили ЗЕльони Шмаркли Кривоноса Нач штаба ССО готувати "партизанку".....

на свою голову Заступника секретаря РНБО Кривоноса призначили відповідальним за територіальну оборону України - Цензор.НЕТ 7995
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Нет, слишком грозный. Наши люди такого не любят, нужны более мЫролюбивые)
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А почему бутусов это не печатает? подлизывается к ваЗЕлину?

«КВН» - КАК государственно ИДЕЯ? Зеленский в образе Президента - насмешка над всеми нами
Мнения 16-дек, 05:449 3 256 0

После моего довольно резкое письмо с критикой шоумена Зеленского, что прибегнув к манипулятивным телевизионных технологий, временно выдает себя за Президента Украины, даже среди моих близких друзей стали звучать голоса: «Нельзя так открыто называть действующего Президента Украины «гандоном », потому что он, в конце концов может им стать. А это разрушает нашу государственность и доверие к институтам »

20 лет !!! Студия «95 квартал», разрушала нашу государственность и доверие к институтам во всех мыслимых и не мыслимых формах, подвергая обструкции, осмеянию (иногда с особым цинизмом) государственных чиновников всех рангов, включая президентов.

Всячески нивелировало и обесценивала национальную культуру украинцев, выставляя их в образах то туповатых «рагулях-сала», или «майданутых, кастрюлеголових нациков», что выкрикивая «Слава Украине» сидя на унитазных очке.

Зарилась на честь и достоинство государства монологами и репризами «о пpocтитутке, принимающий во все дыры».

Издевалась над избиением студентов на Майдане, зло надсмихалася над сожжением дома Гонтаревой, используя для этого Национальные государственные коллективы.

Всячески отстаивала права трансляции медиапродукта с участием лиц, не признают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лично для меня образцом кварталовских цинизма были выпуски Януковиче, когда актеры квартала зубоскалили над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко, который в то время находились в тюрьме по сфабрикованным против них обвинениями.

Фарс, откровенное пренебрежение к государственным деятелям, разрушение имиджа государства в мире, высмеивание и нивелирование национальной самобытности на фоне дискредитации государственных институтов и подрыва авторитета Верховной Рады, Кабинета Министров, Института Президенства - вот чем все эти 20 лет занимался Владимир Зеленский, заработав не только материальный , но как выяснилось впоследствии, и политический капитал, сейчас конвертирован в президентство главного шоумена и руководителя «Студии 95 квартал».

И теперь вы отказываете мне в праве критиковать того, кто сделал себе на этом сногсшибательную публичную карьеру?

А может я тоже хочу стать президентом ?? !! Шучу ...

К сожалению, на поверхность глубоких вод политического океана бытия в Украине действительно часто всплывает всякое говно: искусственный пластик, женские прокладки, использованные гандон, или дохлые морские обитатели, которыми питается всевозможные трупоеды, путешествующее птицы, поверхностные виды рыб ну и телевизионные каналы.

Я - рыба глубоководная. И из глубины этой необъятной бездне исторического течения вижу, как после первого крепкого шторма, все это поверхностное дерьмо окажется выброшенным на берег. Потому глубинные процессы создания истории еще никто не отменял.

Спасутся только те, кто понимает: настоящее государство можно построить только на базовых гуманитарных ценностях, среди которых «Армия. Язык. Вера »занимают видное место вместе с гражданской преданностью, действенным патриотизмом, волей, достоинством, честью - всем тем, о чем последние годы всячески издевался« 95 квартал ».

«КВН» - не может быть государственно идеей!

Зеленский в образе Президента - насмешка над всеми нами.

«Над кем смеетесь? Над собой смеетесь ... »- эту фразу из бессмертного гоголевского «Ревизора» знают все.

Но знаете, какие слова звучат дальше в цензуре варианте монолога Городничего, обращенного к зрителям в зале?

«Ничего не вижу ... Вижу какие-то свиньи рыла вместо лиц ...»

С классиком трудно спорить ... Крупные планы зрителей в зале дворца «Украина» это наглядно демонстрируют.

Но к пониманию различий между вечным гоголевским и временным юмором нынешнего президента-комедианта «простому избирателю» еще только предстоит дорасти.

Хотя, наверное, это напрасные надежды ... «Ибо народ - всегда прав».

Видимо, мой народ и «народ» 95-го квартала - это, все-таки, два разных народа.

Антін Мухарський
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В чем выразилась шизофрения Мухарського? Замсекретаря СНБО Кривоноса назначили ответственным за территориальную оборону Украины - Цензор.НЕТ 6466 Шизофрения выразилась в твоем высере Замсекретаря СНБО Кривоноса назначили ответственным за территориальную оборону Украины - Цензор.НЕТ 6794
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В еге бреде выразилась. Это не новость, а поток воспаленного сознания и на цензоре этому явно не место.
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Не тебе решать, что печатать на Цензоре. Тем более правду о ничтожном бездарном клоуне и его недоквартале, много лет обсиравшем Украину, украинцев и президентов Украины
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Это не правда, а полная чушь от шизика, давно поехавшего головой.
А решать, конечно, не мне, но и не тебе.
Я просто обосновал твоему коллеге, почему новостной ресурс не обязан печатать не новости, а чьи-то высеры.
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Возьми хотя бы это "временно выдает себя за Президента Украины".
Это же чистая шиза от придурка, не дружащего с реальностью.
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це так і є. Невже Зе хоч краплину схожий на президента?
Він саме вдає з себе президента і по його поведінці помітно що він грає ще одну бездарну роль в ще одному бездарному серіалі.
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Він абсолютно законнообраний президент України - подобається вам, чи ні - українці обрали саме його.
А якщо ви не здатні прийняти реальність - то вам шлях до Павлова разом із шизіком Мухарскім.
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Овощь тоже был типа законно избран обманом и дебилами. И чем закончил? Вот то то.
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Овощ вообще-то незаконно изменил Конституцию и был по сути узурпатором.
А еще овощь посягнул на права и свободы граждан Украины, а потому и был изгнан - то, что он получил свое писать не буду, ибо еще не получил.

Зеля же пока что радикально ничего подобного не сделал - а потому он абсолютно такой же законноизбраннй президент, каким был Порошенко.
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У мене особисто до Мухарського повага є, а ось до зекапітулянта маланського - ані крихти
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меня умилило что жаба Гонтарева предварительно застраховала и спалила свой сарай, который ей теперь нафиг в Украине не нужен, а виноваты в этом кто угодно, кроме мародёрки...
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так ты гонтареву считаешь царевной -лягушкой? Першого заступника секретаря РНБО Коваля призначено відповідальним за територіальну оборону України - Цензор.НЕТ 5003ты однако предусмотрительный ванька-дурак.ну так,на всякий случай
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А вы что - каждую жабу считаете прям царевной? И много вы жаб на веку перецеловали?
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Послід зелених макак, який тут розмазується кожен день, мабуть кращий?
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Тут не розмазується ніякий послід у новинах - бо новини є новини. Просто для соєвих бабуїнів, що зовсім поїхали мізками, будь-яка новина, де не ллють гівно на Зелю є "послідом зелених" та тотальною зрадою.
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Гамнюку Зеленскому четыре (!) раза присылали повестку. Он не явился ни разу. И после этого он не гамно?
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Когда посылали? Куда посылали? Кто об этом знал?

А сам Мухарский явился по повестке? Или он себя тоже гавном считает?

И как можно серьезно относитсья к человеку, который называет абсолютно законноизбранного президента Украины ""временно выдающему себя за Президента Украины""
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Мало того, как президент зеленский - лайно Заступника секретаря РНБО Кривоноса призначили відповідальним за територіальну оборону України - Цензор.НЕТ 4122
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Сам ты лайно, непотреб.
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мабуть всю сінагогу зарядили тут коменти строчить
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да !! но это нужно было делать лет 5 назад... но лучше поздно ....
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а нет ли у новоназначенного намерений расшатать лодки мирных инициатив и борьбы с возможной партизанщиной и добробатами ? ))
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Єдина нормальна людина в цьому шапіто. Як цей залізний та кремезний дядько зможе працювати з клованами, не уявляю.
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Він працює на Україну. Не важливо - чи то з баригами, чи то з клованами.
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Це я й без вас знаю. Військовий, якому доведеться працювати з алкашом Сівухою та сєпаршою Курвалевською. Це ж треба мати дуже міцні нерви, щоб їх не пристрелити.
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Сподіваймося, що нерви дядько має-таки трохи розладнані)
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Он голосовал за четырежды труса Зеленского
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«з баригами»?

То ти голосував 21.04. 2019 за Зеленського?
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Не вгадав.
Я викреслив обох недостойних кандидатів у другому турі.
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Зараз усі зебіли так кажуть. У них навіть не вистачає сміливості зізнатися. Це як ваш Зе паркан сечі робив, так і ви всі за нього не голосували. Але ж хтось його обрав. Хто усі ці - хтось?
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Але то може бути, я теж 2х викреслював, та нижче дописував що не підримую жодного. Не треба всіх хто каже що не голосував ставити до ********, це неприпустимо.
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А що він такого наробив? Як на мене - покищо нічого страшного. І якщо б я за нього голосував - не соромився би.
Але факт є фактом - поки що єдиним президентом України, за якого я голосував, був Ющенко. І там, він був розачаруванням, і ні, я не жалкую, що за нього голосував, бо альтернативою був Яник.
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а як тобі Олена Зеркаль, як потенційний кандидат?
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Можливо. Якщо б до другого туру вийшла б саме вона проти Петі або Зелі - проголосував би за неї.
А ще краще - за Арестовича...
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У цьому підкупає стратегічне мислення...
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Це призначення - просто радянський аналог "відправити начальником штабу в Забайкалля"
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Мабуть встрєтілся с преЗЕдєнтом і рАсставіл точкі над і так Шо той в*****я і призначив... Замсекретаря СНБО Кривоноса назначили ответственным за территориальную оборону Украины - Цензор.НЕТ 2755
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И мы понимаем, что все, кто сегодня хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

ага.очередь из добровольцев.и волонтеров.и все-УБД.
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Ну так поставил невыполнимую задачу, чтоб уволить
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О чем эта должность? Какие у него полномочия будут? "Свадебного генерала"? Хитрозадые зеублюдки.
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Бугага. Зеублюдки и эту фуфлыжную должность зассали отдать Кривоносу.
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А його ще не арештували по підозрі? Борода є, в АТО служив, патріот і на волі? Аууу! Портнов, рюкзаков, шапка-рябка, ви де? Недопрацьовуєте!
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Молодці ! Заплутали так що й ворог не зрозуміє кого назначили відповідальним за тероборону ! )))
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Этого генерала запели в Ялте, и он всю операцию не высовывался.
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Хреново быть ответственным за то,чего не существует...Я ему сочувствую.
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зелёным подсказали, что лучше держать всех реальных патриотов в одном месте и в одном списке..
надеюсь список будет "кодированым"..
дожились - при зебилах украинцам-патриотам лучше шифроваться в Украине, чтобы совсем не просрать страну
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Трешшш! Щойно Цензор писав , що Кривоноса вибрали. А тепер «оновлєно»?
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хрен за вами успеешь ...
был Кривонос, по всем СМИ разлетелось ..., опаньки переиграли, уже Коваль ....
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а зелени пох, шо Кривонос шо Коваль..
ничего себе оговорочки у зекомандЫ.. походу, они и на переговорах за базар не отвечают..
зебилы, это ваш выбор и вы за все происходящее в Украине, идиоты, в ответе, вместе со своим Вошьдьом
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Завтра мабуть знов Кривонос буде призначений Першого заступника секретаря РНБО Коваля призначено відповідальним за територіальну оборону України - Цензор.НЕТ 9373
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Фото Кривоноса, а текст про Коваля. Хоча реально є той і той.
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