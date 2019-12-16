 Першого заступника секретаря РНБО Коваля призначено відповідальним за територіальну оборону України (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".
На одній із закритих нарад РНБО було прийнято рішення призначити Коваля відповідальним за напрямок територіальної оборони.
"До 31 грудня має бути повністю закінчена ситуація, пов'язана з цим питанням. І ми розуміємо, що всі, хто сьогодні хочуть долучитися до територіальної оборони, всі добровольці, які хочуть взяти в цьому участь - будуть найближчим час залучені до цього питання", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Зазначимо, сьогодні раніше в ЗМІ поширилася інформація про те, що відповідальним за територіальну оборону України призначили Сергія Кривоноса. Пізніше в редакцію Цензор.НЕТ звернулася пресслужба РНБО і пояснила, що секретар РНБО Данілов обмовився при представленні Коваля.
- согласны ли вы, что националисты и воинствующее меньшинство мешают установлению мира в Украине;
- согласны ли, что у Партии Регионов (возможна смена названия) есть шанс на возрождение и приход к власти!
добре -
В Польше в целях пополнения резерва контрактников разворачивают целые рекламные кампании, в Украине же пока не спешат начинать "раскручивать" территориальные войска.
Система будет работать только в том случае, когда бойцы будут подписывать больше контрактов с территориальными бригадами. Украинская армия будет иметь резерв из бойцов, которые будут готовы в любой день мобилизоваться и выполнять боевые задачи.
Для того чтобы ТРО превратилась в полноценную армию резервистов, нужно создать институт сержантов по образцу армий Запада.
Сержант в армиях Запада - это полноценный командир без офицерского звания, отвечающий за логистику, дисциплину и все, что касается рутины и боевого регламента. Простыми словами, задача сержантов - разгрузить офицеров для выполнения их базовой функции - командования и контроля. Сержант в западной армии это не просто звание, а должность и командирская функция.
Например, в уже упомянутом Израиле сержанты - это отдельная каста, они заканчивают отдельные школы и курсы, имеют свою карьерную лестницу и могут добиться высокого и значимого положения в армии. Они, как правило, мотивированы огромными ОКЛАДАМИ (выше, чем у младших офицеров) и всевозможными льготами от армии. Израильское резервистское войско - невозможно представить без института сержантов.
Нужно понимать, что с ростом сержантского звания, от младшего до мастер-сержанта и выше, только возрастает их уровень компетенции и ответственности. Логистика взвода, роты, батальона и т. д. Логистика подразумевает при этом все, в том числе сон и быт солдата. Поскольку института сержантов сегодня в УКРАИНЕ фактически НЕТ, этим занимаются младшие, а порой и старшие офицеры, решая уйму вопросов, что не оставляет им времени и сил для базовой офицерской функции - боевого командования и совершенствования своих знаний в этой области.
Да и предложение передать высокотехнологичные средства терробороне, когда ими даже ВСУ не обеспечены...как-то странно.
на свою голову
Когда? (Часть 2)
Когда? (Часть 3)
Когда? (Часть 4)
Когда? (Часть 5)
не бойтесь,части совсем недлинные
«КВН» - КАК государственно ИДЕЯ? Зеленский в образе Президента - насмешка над всеми нами
Мнения 16-дек, 05:449 3 256 0
После моего довольно резкое письмо с критикой шоумена Зеленского, что прибегнув к манипулятивным телевизионных технологий, временно выдает себя за Президента Украины, даже среди моих близких друзей стали звучать голоса: «Нельзя так открыто называть действующего Президента Украины «гандоном », потому что он, в конце концов может им стать. А это разрушает нашу государственность и доверие к институтам »
20 лет !!! Студия «95 квартал», разрушала нашу государственность и доверие к институтам во всех мыслимых и не мыслимых формах, подвергая обструкции, осмеянию (иногда с особым цинизмом) государственных чиновников всех рангов, включая президентов.
Всячески нивелировало и обесценивала национальную культуру украинцев, выставляя их в образах то туповатых «рагулях-сала», или «майданутых, кастрюлеголових нациков», что выкрикивая «Слава Украине» сидя на унитазных очке.
Зарилась на честь и достоинство государства монологами и репризами «о пpocтитутке, принимающий во все дыры».
Издевалась над избиением студентов на Майдане, зло надсмихалася над сожжением дома Гонтаревой, используя для этого Национальные государственные коллективы.
Всячески отстаивала права трансляции медиапродукта с участием лиц, не признают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Лично для меня образцом кварталовских цинизма были выпуски Януковиче, когда актеры квартала зубоскалили над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко, который в то время находились в тюрьме по сфабрикованным против них обвинениями.
Фарс, откровенное пренебрежение к государственным деятелям, разрушение имиджа государства в мире, высмеивание и нивелирование национальной самобытности на фоне дискредитации государственных институтов и подрыва авторитета Верховной Рады, Кабинета Министров, Института Президенства - вот чем все эти 20 лет занимался Владимир Зеленский, заработав не только материальный , но как выяснилось впоследствии, и политический капитал, сейчас конвертирован в президентство главного шоумена и руководителя «Студии 95 квартал».
И теперь вы отказываете мне в праве критиковать того, кто сделал себе на этом сногсшибательную публичную карьеру?
А может я тоже хочу стать президентом ?? !! Шучу ...
К сожалению, на поверхность глубоких вод политического океана бытия в Украине действительно часто всплывает всякое говно: искусственный пластик, женские прокладки, использованные гандон, или дохлые морские обитатели, которыми питается всевозможные трупоеды, путешествующее птицы, поверхностные виды рыб ну и телевизионные каналы.
Я - рыба глубоководная. И из глубины этой необъятной бездне исторического течения вижу, как после первого крепкого шторма, все это поверхностное дерьмо окажется выброшенным на берег. Потому глубинные процессы создания истории еще никто не отменял.
Спасутся только те, кто понимает: настоящее государство можно построить только на базовых гуманитарных ценностях, среди которых «Армия. Язык. Вера »занимают видное место вместе с гражданской преданностью, действенным патриотизмом, волей, достоинством, честью - всем тем, о чем последние годы всячески издевался« 95 квартал ».
«КВН» - не может быть государственно идеей!
Зеленский в образе Президента - насмешка над всеми нами.
«Над кем смеетесь? Над собой смеетесь ... »- эту фразу из бессмертного гоголевского «Ревизора» знают все.
Но знаете, какие слова звучат дальше в цензуре варианте монолога Городничего, обращенного к зрителям в зале?
«Ничего не вижу ... Вижу какие-то свиньи рыла вместо лиц ...»
С классиком трудно спорить ... Крупные планы зрителей в зале дворца «Украина» это наглядно демонстрируют.
Но к пониманию различий между вечным гоголевским и временным юмором нынешнего президента-комедианта «простому избирателю» еще только предстоит дорасти.
Хотя, наверное, это напрасные надежды ... «Ибо народ - всегда прав».
Видимо, мой народ и «народ» 95-го квартала - это, все-таки, два разных народа.
Антін Мухарський
А решать, конечно, не мне, но и не тебе.
Я просто обосновал твоему коллеге, почему новостной ресурс не обязан печатать не новости, а чьи-то высеры.
Это же чистая шиза от придурка, не дружащего с реальностью.
Він саме вдає з себе президента і по його поведінці помітно що він грає ще одну бездарну роль в ще одному бездарному серіалі.
А якщо ви не здатні прийняти реальність - то вам шлях до Павлова разом із шизіком Мухарскім.
А еще овощь посягнул на права и свободы граждан Украины, а потому и был изгнан - то, что он получил свое писать не буду, ибо еще не получил.
Зеля же пока что радикально ничего подобного не сделал - а потому он абсолютно такой же законноизбраннй президент, каким был Порошенко.
А сам Мухарский явился по повестке? Или он себя тоже гавном считает?
И как можно серьезно относитсья к человеку, который называет абсолютно законноизбранного президента Украины ""временно выдающему себя за Президента Украины""
То ти голосував 21.04. 2019 за Зеленського?
Я викреслив обох недостойних кандидатів у другому турі.
Але факт є фактом - поки що єдиним президентом України, за якого я голосував, був Ющенко. І там, він був розачаруванням, і ні, я не жалкую, що за нього голосував, бо альтернативою був Яник.
А ще краще - за Арестовича...
ага.очередь из добровольцев.и волонтеров.и все-УБД.
и это-в воюющей стране.
надеюсь список будет "кодированым"..
дожились - при зебилах украинцам-патриотам лучше шифроваться в Украине, чтобы совсем не просрать страну
был Кривонос, по всем СМИ разлетелось ..., опаньки переиграли, уже Коваль ....
ничего себе оговорочки у зекомандЫ.. походу, они и на переговорах за базар не отвечают..
зебилы, это ваш выбор и вы за все происходящее в Украине, идиоты, в ответе, вместе со своим Вошьдьом