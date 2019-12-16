 Новим громадянам України дозволять залишати старе громадянство, - глава Держміграції Соколюк

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив керівник Державної міграційної служби (ДМС) Максим Соколюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, перший крок до цього вже зроблено - президентський законопроєкт №2590 подано на розгляд до Верховної Ради.

"Цей документ, ймовірно, ще слід обговорити в парламенті, його може бути змінено. Не виключено, що будуть і додаткові проєкти з цього питання. Але вектор змін встановлено президентом", - зазначив він.

Україні необхідно "наповнення людьми для розвитку нашої країни", говорить Соколюк.

"Зараз визначається, як буде оформлена нова процедура, але дещо вже зрозуміло. Конституційна норма про "єдине громадянство" збережеться: вона означає, що ми і далі сприйматимемо людей як громадян тільки України, незважаючи на те, чи є у них також паспорт іншої держави. А зміна буде в тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта", - зазначив він.

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Водночас будуть певні обмеження щодо країн міграційного ризику, до яких належить і держава-агресор, додав чиновник.

"Подвійне громадянство - це певною мірою програма імміграції в Україну. Ми втрачаємо населення, дуже багато втратили економічних мігрантів. Тому маємо запропонувати певним категоріям мігрантів: "Приїжджайте в Україну"... Але гасла "Приїжджайте!"- недостатньо. Потрібна економічна програма, яка б заохочувала це зробити", - підкреслив керівник Головної медичної ради.

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