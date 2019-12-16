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Все про:громадянство (600) імміграція (10) Держміграція (170) подвійне громадянство (42) Соколюк (13)

 Новим громадянам України дозволять залишати старе громадянство, - глава Держміграції Соколюк

В Україні готуються узаконити подвійне громадянство, свого роду "програму імміграції", націлену на наповнення країни людьми.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив керівник Державної міграційної служби (ДМС) Максим Соколюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, перший крок до цього вже зроблено - президентський законопроєкт №2590 подано на розгляд до Верховної Ради.

"Цей документ, ймовірно, ще слід обговорити в парламенті, його може бути змінено. Не виключено, що будуть і додаткові проєкти з цього питання. Але вектор змін встановлено президентом", - зазначив він.

Україні необхідно "наповнення людьми для розвитку нашої країни", говорить Соколюк.

"Зараз визначається, як буде оформлена нова процедура, але дещо вже зрозуміло. Конституційна норма про "єдине громадянство" збережеться: вона означає, що ми і далі сприйматимемо людей як громадян тільки України, незважаючи на те, чи є у них також паспорт іншої держави. А зміна буде в тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта", - зазначив він.

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Водночас будуть певні обмеження щодо країн міграційного ризику, до яких належить і держава-агресор, додав чиновник.

"Подвійне громадянство - це певною мірою програма імміграції в Україну. Ми втрачаємо населення, дуже багато втратили економічних мігрантів. Тому маємо запропонувати певним категоріям мігрантів: "Приїжджайте в Україну"... Але гасла "Приїжджайте!"- недостатньо. Потрібна економічна програма, яка б заохочувала це зробити", - підкреслив керівник Головної медичної ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закон про подвійне громадянство можуть ухвалити до кінця 2019 року, - заступник глави МЗС Боднар

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165614
 
   
 Топ коментарі
 
Вероятно что бы продавать новоиспеченным гражданам нашу землю?
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Просто Бубочці не подобаються українці.
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это козломордым свинособакам что ли???
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Может будет независимый экзамен по знанию украинского языка, экзамен на знание истории Украины, национальных героев Украины, клятва верности Украине, украинскому народу? Нет, ни хрена этого не будет. Будет ускоренное, второе гражданство для кацапов, пейсатых и др. для махинаций с украинскими землями.
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Це і є головний проект зеленої жаби. Все інше - другорядне.
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Яке цікаве "співпадіння" Новим громадянам України дозволять залишати старе громадянство, - глава Держміграції Соколюк - Цензор.НЕТ 4175 "Иностранцам запретят продавать землю, а за перепродажу будут штрафовать, - советник премьера Мушак" "Новым гражданам Украины разрешат оставлять старое гражданство, - глава Госмиграции Соколюк".
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Штраф за перепродажу буде жостокий - гривень 200. Або 255!!!
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и лугандона и Украины!!!
йа считайу эта прИкрасна)))
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Хороший закон для Української діаспори в Європі та Америці.
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украине не нужны нормальные люди, с зебилами и порохоботами не хочу иметь ничего общего. рад что скоро свалю подальше от этого дурдома.

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А точно ли нормальным есть человек который уезжает жить в РФ?
Как подтверждение: семьи российских чиновников не живут в РФ.
Чего вы туда едете, что вам там нравиться чего нет например в Польше, Германии, Италии? Приведите примеры?
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Ботинок это из лахты. Заява о гражданстве моржовии" и ник Пора домой".
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я еду в Петербург, там нормальный уровень жизни, и у меня есть деньги на квартиру в центре города. вы можете себе позволить купить квартиру в центре Берлина?
всё просто - моих доходов хватит на достойную жизнь в России, а на жизнь в западной европе не хватит.
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А на росие возможна достойная жизнь? Этож какое хреновое достоинство надо иметь для этого.
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а что не так с жизнью в Москве или Питере? по делу без этих русофобских лозунгов есть что сказать?
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да то, что вы там никто и зовут вас никак. Страна , в которой нет ни судов, ни права, ни демократии. Меня всегда изумляли придурки, которые туда уезжали. Вот вроде смотришь, как кто-то по своей воле уезжает в концлагерь или к прокаженным, и думаешь: совсем с катушек слетели..
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такими страшилками пугают южнокорейцев, самому-то не смешно в эту чушь верить?
вы жили в России? я жил в этом году, там всё замечательно по сравнению с Молдовой. а если у вас есть какие-то личные обиды на РФ из-за политики, то это ваши межгосударственные разборки. мне ваще плевать на тот крым.
лично мне Россия ничего плохого не сделала, в гробу я видал тот домбас. разгребайте сами свои проблемы, а я валю подальше от войны, мне своих забот хватает.

половина Молдовы свалила в Россию, очереди в посольство на полгода вперед, назад никто не вернулся.
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демократия - это если в подъезде снять дверь - через неделю исчезнут все лампы, сломают все перила и почтовые ящики, в лифте сожгут кнопки, по ночам на каждом этаже будут бомжи и наркоманы. вот такой в реальности результат у ваших демократий.

а я хочу жить в стране с диктатурой и жесткой властью, которая будет держать в узде население и не допускать эти ваши майданы и бардак. мне нужная стабильность, а не проходной двор и онанисты в госдуме. у нас славян свой путь, нам демократия противопоказана. в стране должна быть 1 партия, все выборы отменить, навального в гулаг.
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а, то вы мазохист из серии "нас е*ут, а мы крепчаем?",
ну каждому свое Новим громадянам України дозволять залишати старе громадянство, - глава Держміграції Соколюк - Цензор.НЕТ 421, удачи
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Ну кроме 86% *********, населяющих ту территорию, включая две упомянутые резервации - все абсолютно типтоп.
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я еду в Петербург, там нормальный уровень жизни/ А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли? Потому что его никто не поймал, Гарри. А почему его никто ещё не поймал, Билли? А потому что он здесь и нахрен никому не нужен./ И в Украине никто не услышит, никто не придёт, и раннею весною соловей не споёт.
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Хто ж це у вас в родині таку хвамілію отримав?
Щенков!
Навмисне не вигадаєш.
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С учетом того куда ты собрался валить, заявление о том, что ты нормальный человек я расцениваю как тонкий сарказм.
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Партия слуг и-бени козламойского на марше.
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ну вот и готовая схема, как не только зарабатывать н а продаже паспортов , но и как продавать землю иностранцам. (паспорт + землЯ)
Двойной гешефт для слуг...
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есть теперь граждане первого и второго сорта, твк надо понимать ......
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Экономическая программа «Земля Недорого» Идиоты в подарок.
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Логіка така: В зв'язку з тим, що ми нев взмозі створити такі умови щоб наші люди отримували нормальну зарплату, то ми створимо такі умови щоб в Україну емігрували люди з тих країн де умови ще гірші, наприклад Африка, Азія і тд
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Ублюдок! Какая необходимость в этом во время войны??? Узаконить убийц на востоке и в Крыму? Тупость зебилоидов зашкаливает. Их надо всех обследовать на наличие серого вещества в голове.
"Хроники дурдома" - Украинские реалии. "Тупой, ещё тупее".
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Может, нужно остановить отток? Или все-таки, украинцев выживают с их земли?
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так і є.
приїдуть расєянє і проголосують правильно
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одно время какая-то партия Германии выступала за отказ от иностранцев. На что оппонент с юмором спросил: а где же вы будете тогда брать подсобных черно рабочих (zwangsarbeiter) Новим громадянам України дозволять залишати старе громадянство, - глава Держміграції Соколюк - Цензор.НЕТ 9072
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Новым гражданам Украины разрешат оставлять старое гражданство
Вот это поворот!
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"Поэтому должны предложить определенным категориям мигрантов: "Приезжайте в Украину"... Но лозунга "Приезжайте!" - недостаточно. Нужна экономическая программа, которая бы поощряла это сделать", - подчеркнул руководитель ГМС."

идиоты конченные
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А что так тоже можно? Ето называется ни твоя ни моя тоесть - проституция!!! Чуть что нарушил закон раз и корочку иностранного гражданина прокурворам в морду тычешь. И в армию не могут тебя забрать. Зашибись. Я даже догадываюсь какие *граждане* приедут в Украину под которых быстренько состряпали етот закон. А не пойти ли мне тоже взять гражданство другой страны оставив гражданство Украины. Одни плюсы от етого. Да еще узаконить двоежонство нужно. Сейчас ета тема поддержится на ура.
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Чому це не можуть. Навпаки - буде служити одразу у двох арміях. А після служби - до буцигарні за співробітництво з ворогом
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А с этим и раньше проблем не было - например, никто не отобрал гражданство США у страхолюдины Супрун после предоставления ей гражданства Украины, как и не было проблем с тройным гражданством ни у сэра Насирова, ни у поца КолоМойши. Но есть один правовой нюансик - лиц с двумя и более гражданствами нельзя брать на военную службу, ибо такой гражданин ставши военнослужащим одного государства, с точки зрения криминального законодательства другого государства, автоматически становится уголовным преступником. Например, ст.447«Найманство» КК України - до пятнашечки на душу населения. А бывает и похуже - один гражданин Италии в АТО повоевал, дорого оно ему стало - пока что без года четвертачёк от итальянской Фемиды. Короче, за узаконенное второе гражданство от уклонистов от срочной службы - респект и уважуха, военкомам - вешалка.
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ну тоді нах таке громадянство - нехай пребувають у статусі негромадян
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Ось як тут розбудовувать щасливу та багату державу, коли поки ти кладеш одну цеглину у стіну ці падли встигають вийняти дві з фундаменту? Новим громадянам України дозволять залишати старе громадянство, - глава Держміграції Соколюк - Цензор.НЕТ 3018
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С чего это? Итак мигрантов чучмеков до фига, и не только..
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Спочатку будуйте мечеті, а тоді запрошуйте мігрантів.
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Опана...Теперь родившиеся в Украине официально будут граждане второго сорта.Ибо у иммигрантов будут право покупать землю ( для чего все и затевается), но не будет никакой обязанности защищать ее.
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Замість українців Україну збираються заселити мігрантами. Запровадження подвійного громадянства неприпустимо. Скоро українці стануть чужинцями на своїй землі. Треба ввести кримінальну відповідальність за подвійне громадянство та заборонити надавати українське громадянство іноземцям.
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вообще уже одурели. Реально страшно новости открывать! каждый день читаешь и думаешь: ну это уже дно, и завтра - стучат снизу....
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Я тоже уею. Такое впечатление, что нанюхались Криворожского кокса - и теперь козу водят.
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Это должно касаться всех граждан Украины. Или - никого. Иначе это означает дискриминацию по гражданству - одним можно иметь несколько паспортов, а для других уголовная ответственность. И ещё одно- таким способом в страну не будет притока мигрантов - только экономическое благополучие и социальные программы увеличивают приток мигрантов, а не паспорт.
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Ну, якщо не можна продавати землю іноземцям то, можна іноземців зробити громадянами. Тимчасово.
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Нам мало дезинтеграции территориальной. Да и демографическая дезинтеграция, по мнению ЗЕлёносопельных, протекает как-то вяло, без должного энтузиазма.
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