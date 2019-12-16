 Новим громадянам України дозволять залишати старе громадянство, - глава Держміграції Соколюк

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив керівник Державної міграційної служби (ДМС) Максим Соколюк, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, перший крок до цього вже зроблено - президентський законопроєкт №2590 подано на розгляд до Верховної Ради.
"Цей документ, ймовірно, ще слід обговорити в парламенті, його може бути змінено. Не виключено, що будуть і додаткові проєкти з цього питання. Але вектор змін встановлено президентом", - зазначив він.
Україні необхідно "наповнення людьми для розвитку нашої країни", говорить Соколюк.
"Зараз визначається, як буде оформлена нова процедура, але дещо вже зрозуміло. Конституційна норма про "єдине громадянство" збережеться: вона означає, що ми і далі сприйматимемо людей як громадян тільки України, незважаючи на те, чи є у них також паспорт іншої держави. А зміна буде в тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта", - зазначив він.
Водночас будуть певні обмеження щодо країн міграційного ризику, до яких належить і держава-агресор, додав чиновник.
"Подвійне громадянство - це певною мірою програма імміграції в Україну. Ми втрачаємо населення, дуже багато втратили економічних мігрантів. Тому маємо запропонувати певним категоріям мігрантів: "Приїжджайте в Україну"... Але гасла "Приїжджайте!"- недостатньо. Потрібна економічна програма, яка б заохочувала це зробити", - підкреслив керівник Головної медичної ради.
йа считайу эта прИкрасна)))
Как подтверждение: семьи российских чиновников не живут в РФ.
Чего вы туда едете, что вам там нравиться чего нет например в Польше, Германии, Италии? Приведите примеры?
всё просто - моих доходов хватит на достойную жизнь в России, а на жизнь в западной европе не хватит.
вы жили в России? я жил в этом году, там всё замечательно по сравнению с Молдовой. а если у вас есть какие-то личные обиды на РФ из-за политики, то это ваши межгосударственные разборки. мне ваще плевать на тот крым.
лично мне Россия ничего плохого не сделала, в гробу я видал тот домбас. разгребайте сами свои проблемы, а я валю подальше от войны, мне своих забот хватает.
половина Молдовы свалила в Россию, очереди в посольство на полгода вперед, назад никто не вернулся.
а я хочу жить в стране с диктатурой и жесткой властью, которая будет держать в узде население и не допускать эти ваши майданы и бардак. мне нужная стабильность, а не проходной двор и онанисты в госдуме. у нас славян свой путь, нам демократия противопоказана. в стране должна быть 1 партия, все выборы отменить, навального в гулаг.
ну каждому свое , удачи
Щенков!
Навмисне не вигадаєш.
Двойной гешефт для слуг...
"Хроники дурдома" - Украинские реалии. "Тупой, ещё тупее".
приїдуть расєянє і проголосують правильно
чернорабочих (zwangsarbeiter)
Вот это поворот!
идиоты конченные