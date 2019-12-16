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 Політика України
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Все про:НАБУ (2188) Ситник (535) Бахматюк (81) Писарук (10)

 Україні загрожує дипломатичний скандал через дії НАБУ в Австрії у справі Бахматюка, - адвокати

НАБУ проводить не санкціоновані правоохоронними органами Австрії слідчі дії у справі Писарука-Бахматюка на території цієї країни, що є грубим втручанням у внутрішні справи Республіки Австрія і загрожує серйозним дипломатичним скандалом для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили адвокати Олега Бахматюка Тетяна Козаченко і Олексій Шевчук у понеділок, 16 грудня, під час пресконференції в УНІАН.

Юристи стверджують - слідчі дії проводяться без відома і узгодження з правоохоронними органами Республіки Австрія. Такі незаконні дії можуть призвести до серйозного дипломатичного скандалу, адже проведення таких несанкціонованих дій є прямим втручанням у внутрішні справи Республіки Австрія.

"Від наших австрійських колег-адвокатів і клієнтів нам стало відомо, що працівники НАБУ на території Австрії вчиняють процесуальні дії без повідомлення місцевих правоохоронних органів. Зокрема були відправлені в позапроцесуальний спосіб виклики і повідомлення. Виклик по повістці на будь-які процесуальні дії - окрема процесуальна дія, передбачена кримінально-процесуальним кодексом. Вона може відбуватись виключно в порядку, передбаченому законодавством. Існує Європейська конвенція про взаємну допомогу в кримінальних справах, стороною якої є Україна, яка чітко визначила, яким чином можуть відбуватися процесуальні дії на території інших держав. НАБУ цієї процедури не дотрималось, без залучення дипломатичних представництв правоохоронних органів Австрії, самостійно проводить слідчі дії. Це є втручанням в суверенітет іншої держави", - заявила юристка Тетяна Козаченко. Відповідні заяви до австрійських правоохоронних органів щодо незаконних дій українських силовиків на території Австрії вже готуються австрійськими адвокатами. На думку українських адвокатів, слідчі ж НАБУ, які чинили ці незаконні дії, і прокурори, які дали на це санкції, можуть переслідуватись кримінально на території Австрії.

Також адвокати повідомили, що НАБУ і досі не надало стороні захисту доступу до матеріалів справи. Тетяна Козаченко розповіла, що доступ до матеріалів справи в НАБУ стороні захисту обіцяють надати не раніше 20 грудня, що є прямим порушенням прав людини. Крім того, НАБУ призначило Олегу Бахматюку державних адвокатів, хоча Міністерство юстиції (Центр з надання безоплатної правової допомоги) та Антикорупційний суд повідомленні, що є адвокати, які офіційно представляють інтереси Олега Бахматюка. Відповідно адвокати і досі не можуть приступити до виконання своїх професійних обов’язків для виконання доручення клієнта представляти його інтереси, що є грубим порушенням прав їх клієнта, закріплених в Конституції України, а саме прав і свобод людини і громадянина - Стаття 59 Конституції говорить, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

"На сьогоднішній день в цю схему, щоб тиснути на Бахматюка і його родину, залучили Мінюст. Знайшли трьох безкоштовних державних адвокатів і видали їм свідоцтва про представництво Бахматюка, Василюк і Мальцева. Тобто, НАБУ для того, щоб створити видимість процесу захисту надало державних адвокатів, попри те, що вони ще тиждень тому відмовились від державних адвокатів", – заявив адвокат Олексій Шевчук. На його думку, НАБУ не хоче їх визнавати адвокатами у справі і намагається нав’язати безкоштовних адвокатів, щоб унеможливити оскарження незаконних дій захисниками.

Адвокати нагадали, що їх клієнти - Олег Бахматюк, Наталія Василюк і Денис Мальцев, не мають жодних процесуальних статусів у цій справі і не можуть їх мати.

"За останні три тижні жодних новин по цій справі від правоохоронних органів немає, бо вони не знають, що робити з цією справою, як її розслідувати, адже адвокати зробили все, щоб унеможливити зловживання. Будь-яких підстав для розшуку пана Бахматюка немає. Вся інформація про розшук Бахматюка є фейковою і Бахматюк у міжнародному розшуку не перебуває. Ми повідомили Інтерпол про те, що ця справа має виключно політичний підтекст", - розповів Олексій Шевчук.

Справа Писарука-Бахматюка, що була повторно відкрита НАБУ в порушення норм чинного законодавства, стосується отримання рефінансування НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам наразі спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ бізнесмену. Окрім того, сам Олег Бахматюк неодноразово пропонував погасити заборгованість банку, виведеного з ринку рішенням НБУ, з застосуванням механізмів реструктуризації, але відповіді на свою пропозицію досі не отримав.

Нагадаємо, що в п’ятницю, 13 грудня, директор НАБУ Артем Ситник програв апеляцію у справі про корупційне діяння. Рівненський апеляційний суд остаточно визнав Артема Ситника винним в корупційному правопорушенні, він має бути звільнений з посади директора Національного антикорупційного бюро України, оскільки потрапляє в реєстр корупціонерів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165610
 
 
 Топ коментарі
 
Австрійці не були на курсах в Трускавці?
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Начхати на дипломатичні скандали, євреї намилилися віджати бізнес і їм пофіг на все на світі! Коли єврей почув запах грошей його ні що не зупинить.
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Молодцы!!!Продолжаем, хуже не будет!
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следователи НАБУ, которые совершали эти незаконные действия, и прокуроры, которые дали на это санкции, могут преследоваться уголовно на территории Австрии.Источник: https://censor.net.ua/n3165610
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Украине уже ничего не грозит. Уже все, что могло случиться, случилось.
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Австрійці не були на курсах в Трускавці?
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Начхати на дипломатичні скандали, євреї намилилися віджати бізнес і їм пофіг на все на світі! Коли єврей почув запах грошей його ні що не зупинить.
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Мало того, что вы нетрадиционной сексуальной ориентации, так ещё и антисемит. Вылитый кацап.
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Ситник, ой Ситник... На що тільки не підеш, щоб втриматись на посаді...
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Австрийская полиция задержала двух сотрудников НАБУ за противоправные действия в отношении третьего лица имеющего гражданство Австрии. Пока непонятно о ком речь.
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Криве різке правосуддя немає нічого спільного із правом і судом. У нас війна, є ворог -росіяни, які кожного дня вбивають українців, які не ухилилися від призову, а ще більше небезпечніші вороги, які сидять всередині, дають громадянам посил, що вороги, це ті, що захищають Україну від ворога.
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у зебилов все дела разваливаються - и революционная необходимость не помогает
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То есть выводить деньги можно, а проводить обыски нельзя. Раз успел сбежать из Украины, значит, кто спрятался, тот и не виноват?
И при чем здесь прилепили дело Сытника в конце?
Раз петюшки возбудившись , раз началась истерика, это знак того, что набу-молодцы, действуют правильно.
А слушать россказни платных адвокатов никто не собирается, им и платят за то, чтобы они что-то рассказывали.
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А вы отомстите австрийцам, наворуйте в Австрии через австрийские фирмы кучу денег из австрийского бюджета и потом переведите эти кровно наворованные деньги в Украину (не забудьте перед этим в гривну перевести) - вот они тогда совсем по-другому запоют, эти двуличные австрийские негодяи! И ихних следователей потом не пускайте в Украину, шоб знали! Слабо?
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