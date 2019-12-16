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 Політика України
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 Суд розблокував перехід частин ЗСУ на нову систему харчування, - Міноборони

Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував дію наказу Міноборони України про переведення військових частин на нову систему харчування.

"11 грудня, Шостим апеляційним адміністративним судом винесено постанову по справі, якою скасовано ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 02.08.2018 про відмову у скасуванні заходів забезпечення позову, а також скасовано заходи забезпечення адміністративного позову, встановлені ухвалою суду 16.07.2019", - йдеться в повідомленні Міноборони, передає Цензор.НЕТ

В оборонному відомстві відзначають, що предметом спору у даній справі є визнання протиправним та нечинним наказу Міністерства оборони України від 04 березня 2019 року № 90 "Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних Сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році".

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"В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що зазначений вище наказ Міністерства оборони України містить ознаки регуляторного акту та регулює адміністративні відносини між Міністерством оборони України, як органом державної влади та господарюючими суб’єктами, як наслідком (на думку позивача) підлягає скасуванню, оскільки прийнятий з порушенням відповідної процедури (необхідної для регуляторних актів)", - нагадали в пресслужбі міністерства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165600
 
   
 Топ коментарі
 
Накінець то МЛЯТЬ. Із за парутварио заблокували реформу. Тварі кончені
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сделай человеку плохо, а потом сделай как было...
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Накінець то МЛЯТЬ. Із за парутварио заблокували реформу. Тварі кончені
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парутваріо треба судить за саботаж проти безпеки держви.
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Наконец-то, благодаря преЗЕденту, солдаты начнут нормально питаться.... Суд разблокировал переход частей ВСУ на новую систему питания, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9828
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сделай человеку плохо, а потом сделай как было...
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Интересно, кто первый пропиарится на этом событии?...
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ага, це як з електичками в Унітазії - одні відмінии, а сцарь взад вернув.
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Я дмб 89... так у нас даже 1 го варианта не было.сыр???какой на ..уй сыр!вода с капустой 1.капуста без воды 2.кисель с бромом 3.все.
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Всьо правільно
Совєтскій солдат бил нацелєн добить хрючєво із вєщьмешка врага !
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Генерал-Енакиевская группировка снова у руля.....
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странно, почему это наше дурноватое ГБР и её мудоруковАдитель Труба, не возбудили уголовное дело против Пороха за реформу питания по НАТОвскому образцу..
еще столько вариантов сесть в лужу, или пернуть в Трубу, а ГБР упустили это момент..
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Ха ха, как смешно. Труба шага не сделает без шоколадника . Зе держат за дурака, пока он думает что все под контролем Богданчика.
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А в Гаагскій Трібунал, за бомбардіровку дєтскіх ясєль Дамбасса?
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І Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи їм: "Промовляйте до Їзраїлевих синів, кажучи: Оце та звірина, що будете їсти зо всієї худоби, що на землі: Кожну з худоби, що має розділені копита, і що має копита роздвоєні розривом, що жує жуйку, - її будете їсти".
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пусть зебики объяснят зачем вообще это надо было блокировать
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А постачання однострою, броників, випустити Марченко і його команди???
А зє шмаркля не бажає вибачитись, за те що обсирав всі реформи???
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