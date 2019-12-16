 Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У власності його сім'ї нерухомість перебуває вже майже рік, хоча, судячи з усього, користувався він будинком і раніше.

Вовк працює в Печерському суді з 2006 року. У 2011 році він був обраний на посаду судді райсуду безстроково.

Якщо подивитися декларації судді за останні 6 років, можна дізнатися, що в 2014 році суддя не декларував ніякого майна, яке б було в його власності. Однак він згадав в декларації житлову нерухомість площею 9,5 кв.м., яка перебувала "у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта". Члени сім'ї судді, зазначені в його декларації на той момент - це його дружина Ксенія Михайлівна Вовк і син Іван Вовк. Також Вовк згадував в документі автомобіль Ssang Yong Rexton 2011 року випуску.







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Згідно з декларацією за наступний, 2015 рік, в сім'ї народилася ще одна дитина і трохи покращилися житлові умови: суддя задекларував квартиру в Києві площею 67,5 кв.м., якою він користувався для "проживання за місцем реєстрації". Як безпосередній власник цього житла в декларації Вовка вказаний Михайло Іванович Татарчук - швидше за все, батько дружини судді, адже Татарчук - дівоче прізвище Ксенії Михайлівни Вовк. Також у 2015 році Вовк задекларував $ 26 тис. готівкових коштів.

У 2016 році нічого не змінилося: в декларації фігурувала та сама квартира батька дружини, той самий автомобіль і $ 26 тис. готівкою. Такою, якщо не враховувати народження у подружжя ще одного сина, ситуація залишилася і в 2017 році. У декларації за 2018, яку Вовк подавав 14 лютого 2019 року, тільки зменшилися заощадження сім'ї - з $ 26 тис. до $ 24 тис.

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Крім того, 30 вересня 2019 року Сергій Вовк подав форму змін до декларації, в якій згадав про отримання заробітної плати. У той же час, як можна дізнатися з Державного реєстру прав на нерухоме майно, 7 лютого 2019 року - його дружина, Ксенія Михайлівна Вовк, за договором дарування придбала права на земельну ділянку площею 0,0648 га в Києві.









На ділянці, розташованій на вулиці 22-й Садовій в Святошинському районі столиці, також розміщений будинок площею 277 кв.м - ним тепер також володіє дружина судді, Ксенія Вовк, яка раніше працювала в апараті Верховного Суду, а потім - помічником приватного нотаріуса.







Щоб переконатися в тому, що власниця незадекларованої нерухомості - дружина Сергія Вовка, а не її повна тезка, досить поглянути на панораму в Google Maps. За збігом, на зйомці ще від травня 2015 біля будинку, яким тепер володіє Ксенія Вовк, як раз припаркований незмінний автомобіль судді - Ssang Yong Rexton 2011 року випуску (пізніше ця модель стала виглядати трохи інакше).









Зазначимо, що згідно з антикорупційним законодавством, поки суддя Вовк закон ще не порушує - будинок повинен з'явитися вже в наступній його декларації. У разі істотної зміни в майновому стані форму змін до декларації необхідно подавати в десятиденний термін з моменту отримання доходу або придбання майна, в разі, якщо сума або вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів. Однак в разі отримання доходу або придбання майна членом сім'ї інформація про отримання доходу або придбанні майна членом сім'ї суб'єкта декларування в терміновому порядку не повідомляється.