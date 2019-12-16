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 Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м. ФОТО

Один із суддів, залучених до обрання запобіжних заходів у справі Шеремета, Сергій Вовк із Печерського районного суду, поки не задекларував будинок у столиці площею 300 кв.м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У власності його сім'ї нерухомість перебуває вже майже рік, хоча, судячи з усього, користувався він будинком і раніше.

Вовк працює в Печерському суді з 2006 року. У 2011 році він був обраний на посаду судді райсуду безстроково.

Якщо подивитися декларації судді за останні 6 років, можна дізнатися, що в 2014 році суддя не декларував ніякого майна, яке б було в його власності. Однак він згадав в декларації житлову нерухомість площею 9,5 кв.м., яка перебувала "у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта". Члени сім'ї судді, зазначені в його декларації на той момент - це його дружина Ксенія Михайлівна Вовк і син Іван Вовк. Також Вовк згадував в документі автомобіль Ssang Yong Rexton 2011 року випуску.

Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м 01

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Згідно з декларацією за наступний, 2015 рік, в сім'ї народилася ще одна дитина і трохи покращилися житлові умови: суддя задекларував квартиру в Києві площею 67,5 кв.м., якою він користувався для "проживання за місцем реєстрації". Як безпосередній власник цього житла в декларації Вовка вказаний Михайло Іванович Татарчук - швидше за все, батько дружини судді, адже Татарчук - дівоче прізвище Ксенії Михайлівни Вовк. Також у 2015 році Вовк задекларував $ 26 тис. готівкових коштів.

Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м 02

У 2016 році нічого не змінилося: в декларації фігурувала та сама квартира батька дружини, той самий автомобіль і $ 26 тис. готівкою. Такою, якщо не враховувати народження у подружжя ще одного сина, ситуація залишилася і в 2017 році. У декларації за 2018, яку Вовк подавав 14 лютого 2019 року, тільки зменшилися заощадження сім'ї - з $ 26 тис. до $ 24 тис.

Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак

Крім того, 30 вересня 2019 року Сергій Вовк подав форму змін до декларації, в якій згадав про отримання заробітної плати. У той же час, як можна дізнатися з Державного реєстру прав на нерухоме майно, 7 лютого 2019 року - його дружина, Ксенія Михайлівна Вовк, за договором дарування придбала права на земельну ділянку площею 0,0648 га в Києві.


Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м 04

На ділянці, розташованій на вулиці 22-й Садовій в Святошинському районі столиці, також розміщений будинок площею 277 кв.м - ним тепер також володіє дружина судді, Ксенія Вовк, яка раніше працювала  в апараті Верховного Суду, а потім - помічником приватного нотаріуса.

Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м 05

Щоб переконатися в тому, що власниця незадекларованої нерухомості - дружина Сергія Вовка, а не її повна тезка, досить поглянути на панораму в Google Maps. За збігом, на зйомці ще від травня 2015 біля будинку, яким тепер володіє Ксенія Вовк, як раз припаркований незмінний автомобіль судді - Ssang Yong Rexton 2011 року випуску (пізніше ця модель стала виглядати трохи інакше).

Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м 06
Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м 07

Зазначимо, що згідно з антикорупційним законодавством, поки суддя Вовк закон ще не порушує - будинок повинен з'явитися вже в наступній його декларації. У разі істотної зміни в майновому стані форму змін до декларації необхідно подавати в десятиденний термін з моменту отримання доходу або придбання майна, в разі, якщо сума або вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів. Однак в разі отримання доходу або придбання майна членом сім'ї інформація про отримання доходу або придбанні майна членом сім'ї суб'єкта декларування в терміновому порядку не повідомляється.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165589
 
   
 Топ коментарі
 
Сергей Вовк из Печерского районного суда судил майдановцев = особо ценный кадр для зеленых соплей = антимайдана
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Одной из "улик" по делу Шеремета является наличие у подозреваемых элитной недвижимости. Если это "улика", то тогда можно сделать вывод, что убийца - сам Вовк. А шо? Завалил журналиста, получил хату 300 метров и переводит стрелки на других. Бинго!!!
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почитай что именно было реформировано, толчкоголовый!
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Я такий бот сої як твої нікчемної зелі ,зрозумій неук.
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Ну вот спрашивается, нужен ли такой "бедный"судья, да и нафик он не нужен...
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7 февраля 2019 года кто был при власти? так, что нехай соя молчит.
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Окрім скандального з загальносумнівною репутацією печерського суду інших судів в Україні більше нема? Чи цей самий ручний?
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"какой ни есть - а все родня!"(С В.Высоцкий)
Из донецких он.
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Ни один человек не то что порядочный, а просто с минимальным инстинктом самосохранения, не будет мараться об это грязное и гнусное дело.
А судья Вовк повязан намертво, попробует "соскочить" - убьют.
Пусть пока проводит время с комфортом, бежать то ему совершенно некуда.
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Я вижу на горизонте Суды Великого Линча, Вовки, Портновы доиграются. С нетерпением ожидаю линчевания. И что самое интересное норпод будет подерживать в полной мере
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.Є така стара українська традиція, дарувати жінкам суддів домівки.
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"в Киеве три домика.
Один домик подарю судье,
Понимаю - это экономика" ("Кольщик" - песня о Допе)
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Жене судьи Вовка, ведущего дело Шеремета, подарили дом в Киеве площадью 300 кв.м. ОООО! Это точно девушка -десантница ему купила...
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ВОЛАЙТЕ, ХОТЬ СОПЛЯМИ.... - ЦЕ ЇМ, "ВОВКАМ", ПО "ЦИМБАЛАМ"......
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"кіреевскій" суд міста київ продовжує чорні справи
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Судьи стареют,размножаются и жиреют.
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Думав колись - чому ми десятиліттями сидимо у купі лайна. Вже під старість зрозумів - тому, що ми і є, ота сама купа лайна... І це, якось особливо чітко, відчувається, коли читаєш коментарі на "Цензорі"...Бутусов може і сам ще не розуміє, що створив смітник...
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Старість і мудрість не завжди ідуть поруч. Інколи старість приходить сама.
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Сама старість, то пів-біди. Та часто з деменцією.
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НЕОБХОДИМО ЕГО С АНТОНЕНКО В ОДНУ КАМЕРУ ПОСАДИТЬ !)
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Да, это он, знаменитый судья Вовк.
И что примечательно - тоже бородатый, Вовк бороду отрастил! Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м - Цензор.НЕТ 9815
Надо бы экспертизу провести знаменитой пленки Авакова, одев Вовка в кепку.
"Зуб даю" (по Богдану) - Вовк на той пленке.
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Зайчик, котик, беги скорее покупать баночку вазелина, такую, которую один ваш российский депутат кому- там на открытие школы после ремонта подарил публично (во всем ваших российских СМИ писали намедни).
Поскольку зачистка подштанцев в ЛДНР после ее "ре-интеграции в РФ" будет проводится чеченами Кадырова (что я более чем одобряю ), то вазелин у вас в ЛДНр скоро будет тааоваром дефицитным.
Ты же лахтинское импортозамещение из ЛДНР?
Беги в аптеку за вазелином Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м - Цензор.НЕТ 4239
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Насчет покупки :фазенды" Вовком удивляться не стоит:
"В августе 2019 года судья Сергей Вовк удовлетворил иск бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства. Вовк постановил взыскать с государственного бюджета почти 7 миллионов гривен в пользу Портнова."
(https://24tv.ua/ru/sergej_vovk_sudja_biografija_skandaly_i_gromkie_dela_sudi_n1249064, выделено мной)

7 миллионов гривен - это почти 300 тысяч долларов США.
Если Вовк, как и положено, берет с клиента 50% в случае выигрыша дела, то Вовк получил 150 тысяч долларов.
И что примечательно, ИЗ ГОСБЮДЖЕТА.
Поздравляю вас, ЗЕбуины Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м - Цензор.НЕТ 766 , это вы, именно вы, оплатили Вовку и его бабе "сервиз королевского фарфора", ванные с "ослиным молоком" и что там еще полагается по статусу для донецкой гопоты, выбившейся в люди. Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м - Цензор.НЕТ 5643
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Да ты что такое говоришь, лахтинское импортозамещение из ЛДНР?
Да неужто вы совсем в ЛДНР обнаглели и забрали у Портнова не 50%, как все приличные люди, а все 75%?
Совсем вы рамсы попутали, донецкие, чтобы луганского Портнова так общипывать.
Совесть нужно иметь, уголовники.
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ПОциент коррекционного класса луганской школы, прочти еще раз, со словарем:
"В августе 2019 года судья Сергей Вовк удовлетворил иск бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова "
В августе 2019 года!
Идиот, при чем тут дом?
Это только ты, лох жалкий, копеечный дом за 150 тысяч баксов покупаешь, для судьи Вовка то petty cash!
Иди, двоечник, Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м - Цензор.НЕТ 2787
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Ничего, Вовк, гуляй пока что, бежать то тебе все равно некуда, разве что в ЛДНР.
Но поскольку проект "ре-интеграции" ЛДНР в Украину на российских "особых" условиях потерпел крах, то ЛДНР будут "ре-интегрировать" уже в РФ. А это означает, что в ЛДНР грядет очень большая зачистка обдроченцев, ибо эти садисты-уголовники на территории РФ властям не нужны (кто знает, кому захочется их против российской илитки использовать, или даже хоть против дворника любимой кошки российской илитки).
Для зачистки подштанцев направят, несомненно, чечен Кадырова.
О, это будет "епопея". Дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у Києві площею 300 кв.м - Цензор.НЕТ 958
Подштанцы быстренько вспомнят, что в украинских тюрьмах (в отличии от чеченского зиндана) бошки не рубят саперными лопатками и ломануться в Украину сдаваться (благо, украинские паспорта сожгли только гидроцефалы).
Ломанется вместе с ними и ЛДНР-ская илитка, чечены Кадырова ведь не только зачисти подштанцев проведут, но и ассеты ЛДНР-ские "подчистят".
Так что и в ЛДНР для судьи Вовка места не будет уютного.
Потому и предлагаю ему провести его последние годы (а может и не годы, может, месяцы) жизни в комфорте, в обществе приятных женщин, тонкого вина, фазаньих языков, устриц и так далее...
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или он рогоносец или хабарнык.скорей всего все до кучи.
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Самый справедливый суд в мире должен поощряться и быть мотивирован выносить эти самые «справедливые» решения.
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