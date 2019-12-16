 Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик, - Філатов про запропоновані Зеленським зміни до Конституції

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи внесений президентом України Володимиром Зеленським проєкт змін до Конституції щодо децентралізації, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик. Щоб було зрозуміло, після таких змін до Конституції можна простою парламентською більшістю приєднати до Дніпра, наприклад селище Горького з однієї вулиці, і оголосити нові вибори в "новій територіальній громаді". А можна з Дніпра виключити, наприклад Таромське, зробити його новою громадою і знову ж оголосити нові вибори у новостворених громадах: Таромській і Дніпрі (без Таромського). А можна з Дніпра зробити 8 громад. Або 16. Або 32. Знову ж у турборежимі 226-ма голосами. А можна без змін до Конституції об'єднати Харківську та Львівську області, тільки тому, що в першій в облраду потрапили багато депутатів із "За життя", а в другій - з "Голосу". Або приєднати до Запоріжжя Місяць. Просто тому, що хочеться. ... Пекло", - заявив Філатов.

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Раніше був опублікований текст законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації: Префекти, округу та місцеві референдуми.