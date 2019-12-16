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Все про:Філатов (243) децентралізація (267)

 Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик, - Філатов про запропоновані Зеленським зміни до Конституції

Запропонований президентом України Володимиром Зеленським варіант змін до Конституції суттєво спрощує процедуру зміни території громад, областей та ін. Це відкриває можливість для маніпуляцій.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи внесений президентом України Володимиром Зеленським проєкт змін до Конституції щодо децентралізації, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик. Щоб було зрозуміло, після таких змін до Конституції можна простою парламентською більшістю приєднати до Дніпра, наприклад селище Горького з однієї вулиці, і оголосити нові вибори в "новій територіальній громаді". А можна з Дніпра виключити, наприклад Таромське, зробити його новою громадою і знову ж оголосити нові вибори у новостворених громадах: Таромській і Дніпрі (без Таромського). А можна з Дніпра зробити 8 громад. Або 16. Або 32. Знову ж у турборежимі 226-ма голосами. А можна без змін до Конституції об'єднати Харківську та Львівську області, тільки тому, що в першій в облраду потрапили багато депутатів із "За життя", а в другій - з "Голосу". Або приєднати до Запоріжжя Місяць. Просто тому, що хочеться. ... Пекло", - заявив Філатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа децентралізації Зеленського повертає Україну до авторитаризму, - Сюмар

Раніше був опублікований текст законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації: Префекти, округу та місцеві референдуми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165586
 
   
 Топ коментарі
 
тебе бы мозгов, а не сапог
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Бачили очі, кого вибирали
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".. пункт 8-1, який позволяет людям президента, префектам, снимать с должности любого избранного мэра или главу громады. Правда типа временно. Но мы же помним, что в Украине нет ничего более постоянного, чем временное. А еще в этих правках есть возможность отменять решения местных советов. В общем, про свое право избирать и делегировать полномочия своим избранникам можете забыть. Президенту видимо лучше знать, что вам надо. И теперь деребан земли и бюджетов пойдет под контролем ОП. А противодействие этому ДБР, СБУ и ГПУ? Так их руководство фактически назначает президент. А значит это будет "пчелы против меда". Ну, что можно об этом сказать? Чистая попытка узурпация от Зеленского, Богдана и Ермака. И привет из Эрэфии. Президент, который уже может назначать практически всех, даже главу ДБР, становится фактически царем.

Милые юноши из ОП, хочу вам сказать извините, но засуньте себе это в табу. И вот против этого изменения в Конституцию многие уже будут готовы выходить на Майдан. Или внесете правку, которой запретите Майдан?"(с)Береза
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китайский налетчик он..критикан.. Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции - Цензор.НЕТ 9263
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моника зе!лох під час Нормандського саміту легітимізував вимогу росіян про особливий статус Донбасу на постійній основі та знизив критерії демократичності майбутніх виборів у ОРДЛО.
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".. пункт 8-1, який позволяет людям президента, префектам, снимать с должности любого избранного мэра или главу громады. Правда типа временно. Но мы же помним, что в Украине нет ничего более постоянного, чем временное. А еще в этих правках есть возможность отменять решения местных советов. В общем, про свое право избирать и делегировать полномочия своим избранникам можете забыть. Президенту видимо лучше знать, что вам надо. И теперь деребан земли и бюджетов пойдет под контролем ОП. А противодействие этому ДБР, СБУ и ГПУ? Так их руководство фактически назначает президент. А значит это будет "пчелы против меда". Ну, что можно об этом сказать? Чистая попытка узурпация от Зеленского, Богдана и Ермака. И привет из Эрэфии. Президент, который уже может назначать практически всех, даже главу ДБР, становится фактически царем.

Милые юноши из ОП, хочу вам сказать извините, но засуньте себе это в табу. И вот против этого изменения в Конституцию многие уже будут готовы выходить на Майдан. Или внесете правку, которой запретите Майдан?"(с)Береза
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Зеля - овощ 2, слуги урода - младорыгианалы
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Появился текст проекта изменений в Конституцию, который внесён Зеленским как неотложный.

Районы ликвидируются, вместо них округа. Вместо государственных администраций вводится должность префекта. Президент может приостановить полномочия любого органа местного самоуправления с одновременным назначением временного государственного уполномоченного.

Админтер устройство, включая список и границы областей утверждается Верховной Радой законом. Напомню, сейчас это прописано в Конституции. Это шаг к полному перекраиванию административной Карты Украины, с укрупнением районов-округов и областей.

Глава областной и окружной Рады ротируется ежегодно.

Предлагается дать возможность ВР законом определять правовой статус отдельных админ-территориальных единиц. Ну например, специальный правовой статус Донецкой и Луганской области безо всяких изменений Конституции, просто законом через 226 голосов

Красиво делает нас разом.
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Если Филатову не нравятся, значит, хорошие сапоги, надо брать.
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- Гражданин, Зеленский насрал вам на голову.
- Если ты, порохобот, бесишься, значит правильно все делает Владимир Александрович.
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и при этом совсем не важно, что он делает !!!
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коли попугайчик пришиє тобі вбивство принца гамлєта і я обурюватимусь його свавіллю ти й надалі будеш повторювати що правільно всьо дєлаєт владімір алєксандровіч ?
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це все спільними зусилями бариг-ПРойдисвітів , свинарчуків і абинеюльок. маємо те що маємо.
на жаль . ще довго мабуть матимемо бо бариги-ПРойдисвіти , свинарчуки і абинеюльки нікуди не поділись. змінять в чергове маски, назви і знову до корита.
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извини, я с религиозными фанатиками дискуссии не веду.
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зеленский взял за основу закон при порошенко..на 90% уверен..
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а сам почитать не пробовал сначала или методички г+г такие прислали??
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Пан Зеленский просто очень хочет мир, но твоим скудным умом это не понять. А для мира надо принять некоторые законы. Вот грамотные люди возлагают на него надежды. Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции - Цензор.НЕТ 1594

//// Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины - Петра Порошено и Владимира Зеленского - отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
«Один президент начинал войну, новый президент - собственно, краеугольным камнем [его обещаний] было завершение войны», - сказал Песков, добавив, что в целом «констатировать разницу» в подходах двух президентов «не дело Москвы».Он добавил, что в Кремле надеются, что план Зеленского будет реализован и что Украина выполнит минские договоренности. ////
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Как бред? Новые законы максимально подгоняют под стандарты РФ, что бы в случае чего не пришлось сразу много менять и людям было комфортно. Но это если вдруг, что, конечно, очень мало вероятно, будет присоединение Украины к РФ.
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В каком месте бред? Новый закон, который внес Зеля, почти копирует "вертикаль власти" в РФ.
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"Пан Зеленский просто очень хочет мир, но твоим скудным умом это не понять. А для мира надо принять некоторые законы. Вот грамотные люди возлагают на него надежды. "
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Ты своим волдырём между ушей даже не в состоянии понять, что ключи от "мира", которого так хочет "пан зеленский" , находятся в руках у путина.
И их можно только КУПИТЬ.
И твой "пан зеленский" так хочет этого "русского мира", так хочет, что готов отдать за него
всю страну, со всей её государственностью, независимостью, землёй, людьми, промышленностью и т.д.
"Оно ОЧЕНЬ ХОЧЕТ МИР".
И собирается заплатить за него.
Дорого.
По максимуму.
И "грамотные люди" возлагают на него надежды.
ОНО-то свалит, ему есть куда.
Что будут делать "грамотные люди"?
Израиль всех не примет.
И виллы в Италиях есть, видимо, не у всех "грамотных людей".
ИЛИ У ВСЕХ ?
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Я то это отлично понимаю, а вот ты оценить тонкий юмор не смог. Так что на счёт волдыря между ушей - это к зеркалу. Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции - Цензор.НЕТ 9040
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а референдум о границах с "учетом мнения местних жителей".
Єто ж сказка. Именно его ***** и не хватало в 2014.
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Децентрализация а на самом деле Федерализация а еще просто с феодализацией под князьков и царя ПУ
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Централизация под царя, с последующим статусом от царя Донбассу, причем Донбассу всему, а не только оккупированой части...Ермак придумает....
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Короче скоро сбудется мечта *****. Украинцы будут воевать между собой за громады и территории а Рашка будет откусывать каждый год по новому куску незаметно. Кроме того теперь кремлю будет легче договориться с каждой громадой по отдельности чем сейчас со всей Украиной целой.
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так они и хотят раздробить на губернии и волости, в каждой будет сидеть очередной клоун из 95 квартала и будет решать какой референдум проводить и к чему присоединяться, например к белгородской иль сразу к варонижской губернии, посмотри всё события по сериалу с клоуном на лисапеде, там будущая карта Украины.
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вот мне интересно - когда терпение у всех закончиться - нас тянут во времена, даже хуже, чем при овощи - шо всех все устраивает
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выкатывай броневик ,предводитель команчих и начинай дебош
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А є ті, хто порівняє закон пороха із законом зе?
Земні здається що вони будуть схожі на 95 процентів!
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Геном людини та шпнпанзє відрізняються трохи більше як на 1%.
Всього 1% і яка різниця! Чи ти різниці не бачиш? Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции - Цензор.НЕТ 3516
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чи не дуже складна метафора для законопроектів?
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"Закон Пороха" залишився в 21-му квітні 2019 ріку. Все що зараз приймається - це закон зубожілого лохторату, поціновувачів 95-го кравталу та ідєйних зелених.
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В школе учился?
На сколько здесь процентов отличается:
"Казнить, нельзя помиловать" и "Казнить нельзя, помиловать"
?
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Закон об импичменте принятый предыдущей радой... и принятый зеленым стадом отличаются друг от друга процентов на пять... НО... это абсолютно разные законы...
В первом случае импичмент можно было обьявить в течении года... в случае с законом от зеленого стада импичмент можно будет обьявлять от начала и до китайской пасхи...
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А ничего, что под тот хороший закон надо было вначале Конституции изменить?
Порядок импичмента, причем достаточно подробно выписан в Конституции и никаким законом его изменить невозможно. Тот закон был написан под лохов, которым бы красиво рассказали про новый и хороший закон, а в случае реальной угрозы импичмента просто через КС отменяли его как неконституционный и вуаля. Никакого импичмента уже нет, так как нет закона.
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Ему выборы важны. А не как привести в порядок приписанную улицу.
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73% не могут ошибаться

Бубочка наведет порядок в стране железной рукой
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Та да... миллиарды мух тоже не ошибаются хавая гавно вместо шоколада...
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Бубачка решил себя сделать царем... а в итоге будет губернатором одного из округов паРаши...
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Та ладно, Боря, ну какой китайский лётчик... всем давно известно - ты японский космонавт!!!
Жаль, что до сих пор не в тюрьме, вместе со своей Лысой Машкой, ой, Мишкой!
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Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, нет лучше китайский космонавт, так пафоснее и все таки мечта.
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Федерализация от *****
На наших глазах малоросы разваливают Украину
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На ваших глазах ще и сооснователя партии рыгов посадят, Петра Незаменимого!
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Кто ж его посадит!
Он же резидент фсб
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Ну а что вы хотели если президент - тупо кретин и таких же полудурков набрал в команду...
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Мери міст та голови ОДА, де розташовані водоканали-ліцензіати, звернулись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з проханням терміново відкоригувати Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции - Цензор.НЕТ 4033 тарифи на послуги водопостачання та водовідведення на 2020 рік.Мери та губернатори просять Нацкомісію підняти тарифи на воду » Інсайдер Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции - Цензор.НЕТ 4033
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Філатка таки льотчик, тільки не китайський а коломойський.
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Смотрю я на эту херню... Так и хочется переформатировать эту всю Систему и откатиться к старой Конституции и когда народных депутатов избирал народ и мог их теоретически отозвать, а не по этим *лядским списком *лядских партий, когда всякая шваль попадает в ВР.
Насчет Зеленского. Плохо не тогда, когда человек невысокого роста. Плохо, когда человек низок.
Прошу не записывать меня в порохоботы, т.к. о Мародере я еще худшего мнения.
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Филатив остряк Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик, - Філатов про запропоновані Зеленським зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 7923 и ненамеренно помочился на мельницу порохоботов...... А ни че что любая норма конституции ссылается к туевой кучей законов которые всё это и регулируют....например если в результате поглощения население населенного пункта изменилось на 25% то проводят выборы, это логично, а в конституцию этого нельзя вносить для гибкости законодательства, так что Зеленский прав!!! В чем зрада?? Да и префекты имеют право забанить то что не в интересах локальных жителей!
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Скажи какая норма не имеет земных законов а я поржу над тобой
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Я безкоштовні консультації не даю, а Зебілам встановлюю надбавку за тупість.
Читати вмієш? Не усі мізки засрав дебільними серіалами? ну то гугли!
Почни із Конституції на яку ти послався і якою твій Зебіл щодня підтерається:

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
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Спасибо что подтвердил всё сказанное мной Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик, - Філатов про запропоновані Зеленським зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 4888

надо в конституции прописать право порохоботов переходить улицу на красный свет, исправить несправедливость, бо Ылита, чо
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угу, підтвердив, про надбавку за тупість.
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Філатов заспокойся, ніякі села до Дніпра приєднувати не будуть. Зелі потрібно Малоросію до ***** приєднати, села то не його рівень!
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Та приєднання вже йде повним ходом за законом Порошенко. Деякі мери вже підм'яли під себе до п'яти сіл.
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І що в цьому поганого? Стануть "городськими"
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А чем ета *децентрализация* отличается от федерализации предложенной окупантами?
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У Пети спроси, он ее начинал.
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Это новые и новые подтверждения того что зе это некомпетентный лох, который поперся в политику, и 73% болванов, которые избрали неподходящего человека на должность президента. Может у него и были благие намерения, но без соответствующей квалификации и опыта можно сделать только хуже!
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Все, що забажав путін, тільки це назвали децентралізацією.
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Тим, хто не зрозумів: Постійно міняючи межі громади місцеві сцарьки дають собі змогу балотуватися в мери скільки завгодно разів обходячи закон про неможливість бути обраним більше двох разів підряд. Таким чином мер Бучі Федорук, міняючи статус населеного пункта править вже друге десятиліття. Крім того, мер більшого населеного пункту завжди може підмяти під себе якесь село з метою розширити свої володіння.
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зебильное мудачье, состоящее из идиотов, шутов, массажистов и прочих проходимцев принялось перекраивать Украину. и это в условиях войны! и без всяких референдумов.
Зешобла так захотела, а вернее она гробит Украину по заказу пуйла и кремляди.


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Це зебіли не зрозуміють. Щоб вони краще зрозуміли, то призначити цих спеціалістів на всі руки хірургами на операцію, коли ці ідіоти потраплять в лікарню. Круто?
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Что можно сказать Филатову? Филатов козел. Филатов сильно хотел быть хорошим для всех, так подчеркивал свою, блд, аполитичность, что забыл главное правило: если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. Пусть теперь хавает вместе с 73%.
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А что он по твоему должен был сделать. Зеленым говном обмазаться, что бы его "новая власть" не трогала.
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Поясняю, что хотел сказать Филатов - в такой редакции границы громад можно перекраивать под выборы.
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Кремль хочет федерализацию Украины. И пытаются ее протолкнуть под любым вазилином.
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Янелох, он такой. Предательство - это его отношение к Украине. Не даёте отводить войска за Львов, так собранием ЖЭКа можно разрушить территориальную целостность Украины - типа, "хотим в Эмираты, или Пириж, или в Воронеж". Янелох - двоечник и придурок. Ему бы зелёнки попить по утру, шоб вавку в голове залечить. Конченный... же.
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Внимание!! В данный момент времени филовская мразота захватывает все городские кладбища. Рэйдер чертов.

https://dp.informator.ua/2019/12/12/rejderskij-zahapt-kp-ritualnaya-sluzhba-sotrudnikov-ne-puskayut-na-rabochie-mesta/
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Земля, децентралізація, розведення, судові справи проти учасників АТО, що це дає українцям? Може відразу зенелоха в Ростов?
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В днепре захват всех кладбищ главным рэйдером филатовым
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Як тимчасовий захід в перехідних положеннях закону, щоб отримати контроль кордону і скоректувати результати виборів....
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Этот ад называется планированный хаос - дестабилизация страны.
таков заказ Москвы
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАМАГАЄТЬСЯ УЗАКОНИТИ ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ОРДЛО І ЗАПУСТИТИ ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНИ - ВОЛОДИМИР АР'ЄВ
Зміни до Конституції України, запропоновані президентом Зеленським, реалізують путінський сценарій федералізації та злиття України під вимоги Кремля.

Про це написав депутат фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар'єв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Війна - це мир. Свобода - це рабство. Неуцтво - це сила». Орвелл втілюється у змінах до Конституції», - так прокоментував Володимир Ар'єв зміни до Конституції України, запропоновані презентом Зеленським.
«Цю «децентралізацію» із закріпленням прямої одноосібної президентської вертикалі ще будуть аналізувати», - наголосив він.
Депутат підкреслив, що в президентській ініціативі є один реальний очевидний сигнал тривоги.
«На прямолінійну зміну статусу ОРДЛО у Зеленського не наважились. Вирішили заховати», - підкреслив депутат фракції.
Володимир Ар'єв зазначив, що в чинній редакції Конституції України статтею 92 встановлено, що виключно законами України визначаються, зокрема, статус столиці України; спеціальний статус інших міст.
Президент Зеленський пропонує, щоб в Конституції було передбачено також встановлення законами України адміністративно-територіального устрою, правового статусу адміністративно-територіальних одиниць, правового статусу міста Києва як столиці України.
Депутат пояснив, що такі зміни до Основного закону дозволять змінювати адміністративно-територіальній устрій держави простою більшістю голосів - 226, а не конституційною у 300 голосів, як це діє зараз.
«Привіт узаконене ОРДЛО простою більшістю ВРУ. 226 голосів замість 300. У статусі, який визначать потім. А далі можна і фактичну федералізацію під таке формулювання, якщо домовляться. Кількаходовочка», - зазначив член «Європейської Солідарності».
Парламентар нагадав, що після Нормандського саміту він прогнозував подібні дії команди Зеленського.
«Я казав, всі основні дії зі злиття України під вимоги Путіна будуть не в Парижі. Треба стежити за руками потім. Ось, будь ласка, фокус номер раз», - додав він.
«Владі треба показати, що Конституція не може стати розмінною монетою в небезпечних іграх з Кремлем. Бо на кону не самопіар Зеленського, а безпека України», - заявив Володимир Ар'єв
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