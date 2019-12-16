 Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик, - Філатов про запропоновані Зеленським зміни до Конституції

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи внесений президентом України Володимиром Зеленським проєкт змін до Конституції щодо децентралізації, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик. Щоб було зрозуміло, після таких змін до Конституції можна простою парламентською більшістю приєднати до Дніпра, наприклад селище Горького з однієї вулиці, і оголосити нові вибори в "новій територіальній громаді". А можна з Дніпра виключити, наприклад Таромське, зробити його новою громадою і знову ж оголосити нові вибори у новостворених громадах: Таромській і Дніпрі (без Таромського). А можна з Дніпра зробити 8 громад. Або 16. Або 32. Знову ж у турборежимі 226-ма голосами. А можна без змін до Конституції об'єднати Харківську та Львівську області, тільки тому, що в першій в облраду потрапили багато депутатів із "За життя", а в другій - з "Голосу". Або приєднати до Запоріжжя Місяць. Просто тому, що хочеться. ... Пекло", - заявив Філатов.
Раніше був опублікований текст законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації: Префекти, округу та місцеві референдуми.
Милые юноши из ОП, хочу вам сказать извините, но засуньте себе это в табу. И вот против этого изменения в Конституцию многие уже будут готовы выходить на Майдан. Или внесете правку, которой запретите Майдан?"(с)Береза
Районы ликвидируются, вместо них округа. Вместо государственных администраций вводится должность префекта. Президент может приостановить полномочия любого органа местного самоуправления с одновременным назначением временного государственного уполномоченного.
Админтер устройство, включая список и границы областей утверждается Верховной Радой законом. Напомню, сейчас это прописано в Конституции. Это шаг к полному перекраиванию административной Карты Украины, с укрупнением районов-округов и областей.
Глава областной и окружной Рады ротируется ежегодно.
Предлагается дать возможность ВР законом определять правовой статус отдельных админ-территориальных единиц. Ну например, специальный правовой статус Донецкой и Луганской области безо всяких изменений Конституции, просто законом через 226 голосов
Красиво делает нас разом.
- Если ты, порохобот, бесишься, значит правильно все делает Владимир Александрович.
на жаль . ще довго мабуть матимемо бо бариги-ПРойдисвіти , свинарчуки і абинеюльки нікуди не поділись. змінять в чергове маски, назви і знову до корита.
//// Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины - Петра Порошено и Владимира Зеленского - отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
«Один президент начинал войну, новый президент - собственно, краеугольным камнем [его обещаний] было завершение войны», - сказал Песков, добавив, что в целом «констатировать разницу» в подходах двух президентов «не дело Москвы».Он добавил, что в Кремле надеются, что план Зеленского будет реализован и что Украина выполнит минские договоренности. ////
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Ты своим волдырём между ушей даже не в состоянии понять, что ключи от "мира", которого так хочет "пан зеленский" , находятся в руках у путина.
И их можно только КУПИТЬ.
И твой "пан зеленский" так хочет этого "русского мира", так хочет, что готов отдать за него
всю страну, со всей её государственностью, независимостью, землёй, людьми, промышленностью и т.д.
"Оно ОЧЕНЬ ХОЧЕТ МИР".
И собирается заплатить за него.
Дорого.
По максимуму.
И "грамотные люди" возлагают на него надежды.
ОНО-то свалит, ему есть куда.
Что будут делать "грамотные люди"?
Израиль всех не примет.
И виллы в Италиях есть, видимо, не у всех "грамотных людей".
ИЛИ У ВСЕХ ?
Єто ж сказка. Именно его ***** и не хватало в 2014.
Земні здається що вони будуть схожі на 95 процентів!
Всього 1% і яка різниця! Чи ти різниці не бачиш?
На сколько здесь процентов отличается:
"Казнить, нельзя помиловать" и "Казнить нельзя, помиловать"
?
В первом случае импичмент можно было обьявить в течении года... в случае с законом от зеленого стада импичмент можно будет обьявлять от начала и до китайской пасхи...
Порядок импичмента, причем достаточно подробно выписан в Конституции и никаким законом его изменить невозможно. Тот закон был написан под лохов, которым бы красиво рассказали про новый и хороший закон, а в случае реальной угрозы импичмента просто через КС отменяли его как неконституционный и вуаля. Никакого импичмента уже нет, так как нет закона.
Бубочка наведет порядок в стране железной рукой
Жаль, что до сих пор не в тюрьме, вместе со своей Лысой Машкой, ой, Мишкой!
На наших глазах малоросы разваливают Украину
Он же резидент фсб
Насчет Зеленского. Плохо не тогда, когда человек невысокого роста. Плохо, когда человек низок.
Прошу не записывать меня в порохоботы, т.к. о Мародере я еще худшего мнения.
Читати вмієш? Не усі мізки засрав дебільними серіалами? ну то гугли!
Почни із Конституції на яку ти послався і якою твій Зебіл щодня підтерається:
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
надо в конституции прописать право порохоботов переходить улицу на красный свет, исправить несправедливость, бо Ылита, чо
Зешобла так захотела, а вернее она гробит Украину по заказу пуйла и кремляди.
https://dp.informator.ua/2019/12/12/rejderskij-zahapt-kp-ritualnaya-sluzhba-sotrudnikov-ne-puskayut-na-rabochie-mesta/
таков заказ Москвы
Зміни до Конституції України, запропоновані президентом Зеленським, реалізують путінський сценарій федералізації та злиття України під вимоги Кремля.
Про це написав депутат фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар'єв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Війна - це мир. Свобода - це рабство. Неуцтво - це сила». Орвелл втілюється у змінах до Конституції», - так прокоментував Володимир Ар'єв зміни до Конституції України, запропоновані презентом Зеленським.
«Цю «децентралізацію» із закріпленням прямої одноосібної президентської вертикалі ще будуть аналізувати», - наголосив він.
Депутат підкреслив, що в президентській ініціативі є один реальний очевидний сигнал тривоги.
«На прямолінійну зміну статусу ОРДЛО у Зеленського не наважились. Вирішили заховати», - підкреслив депутат фракції.
Володимир Ар'єв зазначив, що в чинній редакції Конституції України статтею 92 встановлено, що виключно законами України визначаються, зокрема, статус столиці України; спеціальний статус інших міст.
Президент Зеленський пропонує, щоб в Конституції було передбачено також встановлення законами України адміністративно-територіального устрою, правового статусу адміністративно-територіальних одиниць, правового статусу міста Києва як столиці України.
Депутат пояснив, що такі зміни до Основного закону дозволять змінювати адміністративно-територіальній устрій держави простою більшістю голосів - 226, а не конституційною у 300 голосів, як це діє зараз.
«Привіт узаконене ОРДЛО простою більшістю ВРУ. 226 голосів замість 300. У статусі, який визначать потім. А далі можна і фактичну федералізацію під таке формулювання, якщо домовляться. Кількаходовочка», - зазначив член «Європейської Солідарності».
Парламентар нагадав, що після Нормандського саміту він прогнозував подібні дії команди Зеленського.
«Я казав, всі основні дії зі злиття України під вимоги Путіна будуть не в Парижі. Треба стежити за руками потім. Ось, будь ласка, фокус номер раз», - додав він.
«Владі треба показати, що Конституція не може стати розмінною монетою в небезпечних іграх з Кремлем. Бо на кону не самопіар Зеленського, а безпека України», - заявив Володимир Ар'єв