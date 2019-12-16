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 "Немов остаточно виліз із болота, яке погано пахне": нардеп від СН Поляков подав заяву про вихід із партії. ДОКУМЕНТ

Нардеп від "Слуги народу" Антон Поляков подав заяву про вихід з партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram.

"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити.

Я не можу бути в партії, де є кнопкодави, порохоботи, любителі рішалова і керівники, які в цьому замішані і все це покривають. Я йшов у політику як раз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Немов остаточно виліз із болота, яке погано пахне", - йдеться в повідомленні.

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До повідомлення Поляков прикріпив фото заяви на ім'я голови партії Олександра Корнієнка. Його датовано 16 грудня.

Нагадаємо раніше фракція "Слуга Народу" виключила Полякова зі своїх лав. Сам депутат заявив про те, що це пов'язано з його ініціативою зі збору підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, яка не увінчалася успіхом.

Немов остаточно виліз із болота, яке погано пахне: нардеп від СН Поляков подав заяву про вихід із партії 01

Немов остаточно виліз із болота, яке погано пахне: нардеп від СН Поляков подав заяву про вихід із партії 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165582
 
   
 Топ коментарі
 
Порохоботы в СН - вот это поворот! "Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота": нардеп от "СН" Поляков подал заявление о выходе из партии - Цензор.НЕТ 3381
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Диалог пацаков о Порошенко под новостью о зеленой плесени "Немов остаточно виліз із болота, яке погано пахне": нардеп від СН Поляков подав заяву про вихід із партії - Цензор.НЕТ 7003
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Раз пошла такая "пьянка"..... . Хотелось бы еще раз напомнить этим "забывчивым" Бениным слугам еще один должок. А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах СН, свидетели дачи взятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились? И как там поживают изъятые СБУ видеозаписи с камер наблюдения в Раде, где записаны все приходившие к депутатам "взятконосители"? Ведь даже СБУ к этому делу типа подключалось и людей задерживало. И САП по горячим следам даже два дела завели. И под телекамеры привселюдно к полиграфологам "слуг" водили. Ну и?

Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Пришлось срочно увольнять всех замов из СБУ. Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
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Еще интереснее будешь пахнуть когда в другое болото переберешься, посмотрим в какое.
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ага, як смаженим завоняло, так він здристнув...
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На волне этого дурнопахнущего болота пролез в депутаты, а теперь стоит из себя белого и пушистого.
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Цирк на дроте. Зебилоид обвиняет своих бывших коллег в порохоботстве.
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