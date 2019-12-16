 Правоохоронці нас попередили про можливі напади на нардепів протягом цього тижня, - Арахамія

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, протягом всього часу, поки розглядається питання про продаж землі, в Україні відбуваються різні мітинги, які мають трохи "активовану фазу, трохи деактивовану фазу".

"У нас є інформація, що цього тижня буде активована фаза, дуже агресивна фаза", - сказав Арахамія.

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"Правоохоронні органи нас попередили, що напади можуть тривати на цьому тижні, тобто люди хочуть залякати народних депутатів, щоб вони, фактично, не прийшли в зал, коли буде голосування, змінили свою думку і не голосували", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко заявив, що поблизу його будинку в Сумах на нього напали двоє невідомих у балаклавах.

Як пізніше повідомила прессекретарка прокурора Сумської області Наталія Науменко, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 346 (насильство по відношенню до народного депутата України) КК України.