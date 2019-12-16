 Правоохоронці нас попередили про можливі напади на нардепів протягом цього тижня, - Арахамія

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами нардепа, протягом всього часу, поки розглядається питання про продаж землі, в Україні відбуваються різні мітинги, які мають трохи "активовану фазу, трохи деактивовану фазу".
"У нас є інформація, що цього тижня буде активована фаза, дуже агресивна фаза", - сказав Арахамія.
"Правоохоронні органи нас попередили, що напади можуть тривати на цьому тижні, тобто люди хочуть залякати народних депутатів, щоб вони, фактично, не прийшли в зал, коли буде голосування, змінили свою думку і не голосували", - додав нардеп.
Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко заявив, що поблизу його будинку в Сумах на нього напали двоє невідомих у балаклавах.
Як пізніше повідомила прессекретарка прокурора Сумської області Наталія Науменко, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 346 (насильство по відношенню до народного депутата України) КК України.
https://www.youtube.com/watch?v=nWq4rgZHbZc
https://www.youtube.com/watch?v=lcfxi4ZEKSo
Тоді воно всралося , бо йому погрожувала "радікальная свободовка Фаріон" і Степура, а тепер, виявляється його пасло ФСБ.....
Опять Президент с главой НБУ устроили качели, грабят страну
Тут щось таке теж прослідковується
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Кошмарят зелебобиков оборотни в погонах!
"Версия" следствия об установленной под днищем автомобиля бомбе не подтверждается результатами экспертиз. Днище машины не имеет повреждения характерных для взрыва. Рулевая и колесная система цела. Скорее всего бомба была установлена под сидением водителя и имела тротиловый эквивалент около 50-79 г без оболочного пакования. Но подозреваемые доступа к салону машины, защищенной двухуровневой системой сигнализации не имели.
tZE inform
@tZEinform
Арахамия официально заявил, что их официально предупредили, что их будут бить. В фейеричной истории Украины последних лет это первый случай
Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.
Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны.
Шеремет ехал не на работу. Шеремет ехал фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда. Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура записанная в уставе фонда.
сцыкливый !
Или аналог работы тех, с кем у слуг непонятного народа потепление - типа взрывов в жилых домах? Что Беня задумал, чтобы отличиться перед стомильярдными новыми корешами?
Пошєл в Раду, млять
Чтоб зємлю в Украйнє
Оліґархам атдать.
Отсєчь гражданскіх і дєло с концом.
Через некоторое время, в обсуждение правки в Facebook появляется Андрей Герус, глава комитета Рады по ТЭК? Он повторяет слово в слово тот же темник: "А есть какие-то серьезные аргументы, чтобы автомобилисты на бензине/дизеле и на газу платили такие разные налоги на дороги?".
уроды мистера Бина
Что же тогда сделают ЗЕбобики со своими народными избранниками, даже страшно себе представить.
P.S. Арахамия, даже не пытайся состряпать дела, что вас, Слуг Народа, "бьют порохоботы".
Вы для порохоботов ничего нового не представляете, про вас все было известно заранее.
Бить вас будет вас же лохторат, которые вы "сексуально использовали", пообещав низкие тарифы ЖКХ и зарплаты по 4000 денег в месяц.