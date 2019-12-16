EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, Події
  6855  163
Матеріали за темою:
Все про:земля (472) напад (693) Арахамія (177) Слуга народу (566) Ананченко (3)

 Правоохоронці нас попередили про можливі напади на нардепів протягом цього тижня, - Арахамія

Правоохоронні органи попередили, що цього тижня на "слуг народу" можуть здійснюватися напади.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, протягом всього часу, поки розглядається питання про продаж землі, в Україні відбуваються різні мітинги, які мають трохи "активовану фазу, трохи деактивовану фазу".

"У нас є інформація, що цього тижня буде активована фаза, дуже агресивна фаза", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труна, похоронний вінок, КамАЗ землі, - Корнієнко заявив про залякування нардепів від "Слуги народу"

"Правоохоронні органи нас попередили, що напади можуть тривати на цьому тижні, тобто люди хочуть залякати народних депутатів, щоб вони, фактично, не прийшли в зал, коли буде голосування, змінили свою думку і не голосували", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко заявив, що поблизу його будинку в Сумах на нього напали двоє невідомих у балаклавах.

Як пізніше повідомила прессекретарка прокурора Сумської області Наталія Науменко, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 346 (насильство по відношенню до народного депутата України) КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165579
 
 
 Топ коментарі
 
И, конечно же, это будут праворадикалы и АТО-шники...
 показати весь коментар
 
А ви шо курва собі думали , здавати Украіну та спокійно ходити по вулицях ??
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Я оце млів, коли Гордон розповідав у Шустера, як йому дали альфівців з собакою для охорони під час шоу з "вбивством" отого кацапчега. Шоб ще й Гордона не "вбили"
 показати весь коментар
 
 
Мене теж шляк траляв,коли він розповідав як його охороняють...Купа людей на державній роботі,тобто нашим коштом його охороняє,а той лисий аферист ще й жаліється,"как єво ето тяготіт і дєлаєт жізнь несносной"...
 показати весь коментар
 
 
Воно могло і не брехати. То ж документальне підтвердження осіб при виконанні, де, коли , з ким він має зустрічі.
 показати весь коментар
 
А у Арахамии лицо-находка для гопников,согласны?А в городе Сочи тёмные ночи тёмные тёмные темные...как там родня в Сочи,не болеет?А,Арахамия?Алё-ё-ё-ё гараж...
 показати весь коментар
 
Ви даремно нападаєте на цего гандона, воно, як і будь-який жид -vulgaris, з3.14зділо лише наполовину. Пропоную ознайомитись з тим про що це чмо від журрналістики каламиї вєщало тоді :
https://www.youtube.com/watch?v=nWq4rgZHbZc

https://www.youtube.com/watch?v=lcfxi4ZEKSo

Тоді воно всралося , бо йому погрожувала "радікальная свободовка Фаріон" і Степура, а тепер, виявляється його пасло ФСБ.....
 показати весь коментар
 
Вы не могли бы указать точное время начала? Чтоб сразу и по всей стране.
 показати весь коментар
 
 
так они и без сортира тебе зеленой ссут в твои телячьи очі, держи росу
 показати весь коментар
 
 
А что будет, когда доллар отскочит, а вместе с ним и цены.
 показати весь коментар
 
 
Отскочит до 20 , а цены от сегодняшних еще повысятся ты это имел веду ?
 показати весь коментар
 
 
У нас любое колебание вверх или вниз вызывает рост цен.
Опять Президент с главой НБУ устроили качели, грабят страну
 показати весь коментар
 
Народ накупил по 27 и тут народ опять кинули,а народ думал какой он умный-запасься долларами...
 показати весь коментар
 
Ну ладно на цьому тижні. А як далі то будете? Весь час ховаючись від людей?
 показати весь коментар
 
Да там подземелья,под Радой есть,ещё с совка остались,говорят их охраняют...
 показати весь коментар
 
До речі Якубовіча теж так лякали поки він не злякався остаточно і не почав плясати під дудку кремля нероздумуючи.
Тут щось таке теж прослідковується
 показати весь коментар
 
 
Правоохранительные органы предупредили, что на этой неделе на "слуг народа" могут осуществляться нападения. - они вас, єти предохранители и попередили , шо будут бить, больно но аккуратно и шо самое цікавое слугі народаа в кавичках
 показати весь коментар
 
 
видно народ очень доволен Законами что слуги урода понапринимали? Таки да, а что Вы там трындели про поддержку от всего народа?
 показати весь коментар
 
 
Арахамия ведь тоже волонтёром был. Интересно а он не в каких убийствах не замешан?
 показати весь коментар
 
 
Она наволонтёрил на 20 млн долларов по его словам Правоохоронці нас попередили про можливі напади на нардепів протягом цього тижня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6534
 показати весь коментар
 
 
У серпні 2014 був призначений радником голови Миколаївської облдержадміністрації з питань волонтерської діяльності[16][17], в вересні - уповноваженим міністра оборони з питань закупівель. От оці закупівлі і принесли йому 25 млн.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
 показати весь коментар
 
 
А ты хотел чтобы тебя целовали? Когда 65% не поддерживают такую зе-"рехворму"? Вы не понимаете что народ через колено перегнуть хотите? Не понимаете что решили спи*дить у украинцев их майно? Мне кажется что майдан недалеко...
 показати весь коментар
 
 
гнида объявила что будут проводить провокации и валить что якобы это АТО-ки сделали...
 показати весь коментар
 
 
Уж если АТОшники захотят кого вальнуть,то и десять снайперов не уследят одиннадцатого(была поговорка у снайперов ещё с совка вроде)
 показати весь коментар
 
Как говорил Витя Овощ - "это ментовский разводняк"!
Кошмарят зелебобиков оборотни в погонах! Правоохоронці нас попередили про можливі напади на нардепів протягом цього тижня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3773
 показати весь коментар
 
 
Аваков себе цену набивает) Хотя все эти "папереджування" ложатся в одну и ту же канавку, как и якобы нападения и преследования бедных "слуг"... шо надо закручивать гайки
 показати весь коментар
 
 
Добре хоч дома не підриває, тактика що у пуйла.
 показати весь коментар
 
 
Результаты биометрических исследований походки привлеченного МВД эксперта, прямо противоречат данным таких же исследований проведенных ранее группой экспертов Киевского института судебных экспертиз.
"Версия" следствия об установленной под днищем автомобиля бомбе не подтверждается результатами экспертиз. Днище машины не имеет повреждения характерных для взрыва. Рулевая и колесная система цела. Скорее всего бомба была установлена под сидением водителя и имела тротиловый эквивалент около 50-79 г без оболочного пакования. Но подозреваемые доступа к салону машины, защищенной двухуровневой системой сигнализации не имели.
 показати весь коментар
 
 








tZE inform

@tZEinform

Арахамия официально заявил, что их официально предупредили, что их будут бить. В фейеричной истории Украины последних лет это первый случай
 показати весь коментар
 
 
Следователи по делу Шеремета каким то непостижимым образом полностью игнорируют бытовую версию произошедшего. Убийство из-за денег, достаточно состоятельного Шеремета, выглядит более правдоподобно, чем убийство " ... з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні..." почти никому не известного гражданина трех стран. Еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета 1 116 890 евро.
Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.

Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны.
Шеремет ехал не на работу. Шеремет ехал фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда. Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура записанная в уставе фонда.
 показати весь коментар
 
 
Арахамия ******, закрыть бы уже ему *****. То у него митинги проплаченые, то депутатка взятки раздавала его же слугам, теперь этот чёс. Почему эти падлы не несут ответственности за свой *******? Это крайне несправедливо. Этому арахамии лучше бы арбузами торговать, там талант *********** очень нужен, его брат там ******-нена******ся
 показати весь коментар
 
 
Бить будут обязательно и даже ногами. Правоохоронці нас попередили про можливі напади на нардепів протягом цього тижня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8991
 показати весь коментар
 
 
В странє наростаєт любов друг до друга. Бачив на днях у соціальному автобусі,як пенсіонерки та пенсіонери мочать друг друга з любовію...за сидяче місце. Джентельменство по кварталам розходиться з великою швидкістю і все з моргаючою посмішкою Орлєкіна на весь ріт чи рот. Вперед, Абармоти!
 показати весь коментар
 
В странє наростаєт любов друг до друга. Бачив на днях у соціальному автобусі,як пенсіонерки та пенсіонери мочать друг друга з любовію...за сидяче місце. Джентельменство по кварталам розходиться з великою швидкістю і все з моргаючою посмішкою Орлєкіна на весь ріт чи рот. Вперед, Абармоти!
 показати весь коментар
 
ЗЕленский не подходит по комплекции, да и...

сцыкливый ! Правоохоронці нас попередили про можливі напади на нардепів протягом цього тижня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 377
 показати весь коментар
 
 
Ой ли неделя... Боюсь пока все идет по неблагоприятному сценарию...
 показати весь коментар
 
Да, а ты не знал что бьют по физиономии а не по фотографии в посвидченни депутата. Привыкайте!
 показати весь коментар
 
 
Поджег Рейстага? Охота на ведьм?
Или аналог работы тех, с кем у слуг непонятного народа потепление - типа взрывов в жилых домах? Что Беня задумал, чтобы отличиться перед стомильярдными новыми корешами?
 показати весь коментар
 
 
...должны таки пи*дить за такое и больно и в турборежиме, еще и землей накормить могут шалопаев-марионеток неотесанных... Правоохоронці нас попередили про можливі напади на нардепів протягом цього тижня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 353...
 показати весь коментар
 
 
Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні читаю маячню від Арахамії
 показати весь коментар
 
 
А ви не приймайте антинародні закони. Тоді ніхто на вас нападати не буде.
 показати весь коментар
 
Он хату покінул
Пошєл в Раду, млять
Чтоб зємлю в Украйнє
Оліґархам атдать.
 показати весь коментар
 
 
Що значить попередили?
Отсєчь гражданскіх і дєло с концом.
 показати весь коментар
 
Тіки надія на МВC!!! АВАКОВ - ДОПОМОЖІ.....Смішно???
 показати весь коментар
 
Почти 3 млн украинцев будет заправляться на 5 грн/л дороже с нового года. Автогаз (пропан-бутан) - наиболее массовое среди частных автовладельцев и социальное топливо с большой вероятностью подорожает. Это произойдет, если завтра Слуги народа проголосуют за законопроект номер 2317 с правкой депутатки, экс-журналиста телеканала "1+1" Ольги Василевской-Смаглюк, публично поддержанной главой комитета по ТЭК Андреем Герусом. Зачем поднимать цену топлива, на которое перешло так много украинцев за продолжительную "эпоху бедности"? Ответ прост - это выгодно Кременчугскому нефтеперабатывающему заводу (ПАО "Укртатнафта") одного олигарха.
 показати весь коментар
 
Первый - Руслан Ляпка, заместитель председателя правления "Укртатнафты". Он вопрошает на одном из профильных форумов: "Почему те, кто ездит на газу, должны платить за дороги намного меньше?!". Казалось бы, какое отношение НПЗ к дорожному фонду? Но, таков темник.

Через некоторое время, в обсуждение правки в Facebook появляется Андрей Герус, глава комитета Рады по ТЭК? Он повторяет слово в слово тот же темник: "А есть какие-то серьезные аргументы, чтобы автомобилисты на бензине/дизеле и на газу платили такие разные налоги на дороги?".
уроды мистера Бина
 показати весь коментар
 
 
У грузинів злодійська чуйка таки є. Вже повтікали майже всі. Або зачаїлись і хомячать натирене тишком нишком, як Жванія та Васадзе. Скоро, дуже скоро ми назавжди забудемо цю самовдоволену дебільну пику Арахамії. Якщо вбємо, то взагалі викреслимо, як травмуючий спогад із памяті... Хатія підставилась, але злупила з Авакова декілька мільйонів доларів і втекла до Франції "хомячити"...
 показати весь коментар
 
 
Вони ще не зрозуміли,що під Авака лягли разом із поросяками та жопами?Зеленеє жито,зелене!
 показати весь коментар
 
А ведь ее платежки за газ январские не пришли, с тарифами, которые поднимают на 28%.
Что же тогда сделают ЗЕбобики со своими народными избранниками, даже страшно себе представить. Правоохоронці нас попередили про можливі напади на нардепів протягом цього тижня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5458

P.S. Арахамия, даже не пытайся состряпать дела, что вас, Слуг Народа, "бьют порохоботы".
Вы для порохоботов ничего нового не представляете, про вас все было известно заранее.
Бить вас будет вас же лохторат, которые вы "сексуально использовали", пообещав низкие тарифы ЖКХ и зарплаты по 4000 денег в месяц. Правоохоронці нас попередили про можливі напади на нардепів протягом цього тижня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5458
 показати весь коментар
 
Развод лохов. Чиновничьи морды набивают себе цену. Пафос повышают.

 показати весь коментар
 
Настоящий украинец должен не только вырастить сына, посадить дерево и построить дом, но и при случае дать в пыку подвернувшемуся под руку слуге народа. Правоохоронці нас попередили про можливі напади на нардепів протягом цього тижня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9281
 показати весь коментар
 
Цікаво, чому в ЗЄкоманди так вузько поставлені "глаза"? Вони койоти?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору