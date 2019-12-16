 Реформа децентралізації Зеленського повертає Україну до авторитаризму, - Сюмар

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Вікторія Сюмар.
"З’явився текст змін до Конституції в частині децентралізації. Федералізації нема. Зате є повернення в СРСР – "мережа смотрящіх" від Президента на всіх рівнях в регіонів – префектів, які можуть зупинити дію будь-якого акту місцевого самоврядування. А президент може скасувати як акт, так і зупинити повноваження обраного голови громади, складу ради громади, ради і т.д. За їх скаргою", – написала Сюмар.
Політик зазначила, що право парламенту визначати статус та устрій окремих регіонів несе значну загрозу унітарності України.
"І хоч федералізації немає, то є ось це: право Верховної Ради визначати устрій і правовий статус окремих адміністративно-територіальних одиниць, а це можливість наділяти їх ознаками автономій", – наголосила парламентар.
За її словами, після впровадження наглядача президента з такими повноваженнями, громади, фактично, можна ліквідовувати.
"Вони будуть повністю залежними від президентської вертикалі. Це остаточно повертає Україну в президентську модель правління. Ще й доволі авторитарну", – підкреслила депутатка.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.
Сейчас от этого стремятся уйти
Префекты это необходимость, на данном этапе. Опять же - запрет префектов на инициативы дрлжен иметь серьозные причины, просто так указывать что делать префекты права не имеют.
согласно действующей редакции Конституции Украины, в 92 статье говорится, что исключительно законами Украины определяются статус столицы Украины и специальный статус других городов.
Зеленский, предлагается, чтобы исключительно законы Украины определяли административно-территориальное устройство, правовой статус административно-территориальных единиц и правовой статус города Киева как столицы Украины.
"Привет узаконенным ОРДЛО простым большинством Верховной Рады (226 голосов вместо 300) в статусе, который определят потом. А дальше можно и фактическую федерализацию под такую формулировку, если договорятся. Многоходовочка. Я говорил, все основные действия по сливанию Украины под требования Путина будут не в Париже. Надо следить за руками потом. Вот, пожалуйста, фокус номер раз" ©
То как команда пороха пытается 9агнать страну в федеративную, все больше доказывает что он подкуйловник.
РФ приветствует шаги ЗеУблюдка:
Пряма мова Пєскова: "Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності мінським домовленостям і" формулою Штайнмайера".
а что и как в твоем восполненном мозгу это мало кого интересует!
Статья 2. Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Украина является унитарным государством.
Тогда до Киева дойдёт
Процедура назначения диктатора заключалась в следующем: сенат выносил так называемый «чрезвычайный сенатусконсульт (постановление)», выражавшийся в формуле: «Пусть консулы примут меры, чтобы государство не претерпело ущерба». После этого консулы называли имя диктатора и тотчас распускали своих ликторов, которые все переходили к диктатору (диктатору полагалось 24 ликтора, тогда как консулам - по 12); таким образом они оказывались перед диктатором рядовыми гражданами, и он имел над ними право жизни и смерти, как и над всеми гражданами, кроме народных трибунов. По назначении, диктатор выбирал себе помощника - «начальника конницы» (лат. magister equitum).
Диктатор обладал всей полнотой государственной власти. При назначении диктатора к его титулу всегда прибавлялась причина его избрания (например, диктатор, избиравшийся на случай военной опасности, - Dictator rei gerundae causa, т. e. диктатор для ведения войны). Диктатор не мог быть привлечен к ответственности после окончания срока своих полномочий, за любые совершенные им действия.
На приговор диктатора до IV века до н. э. нельзя было подать апелляцию народному собранию (комиции).
Обычно диктатору повиновались все должностные лица, включая консулов.
Не осенью или позже, а уже этой весной, через 90 дней после принятия закона.
Закон ведь примут быстро, в турборежиме?
"Перші вибори в громадах проводитимуться протягом 90 днів після набуття чинності закону про адміністративно-територіальний устрій.
Про це йдеться у президентському законопроєкті в частині "Перехідні положення" Конституції, розділ XV.
"Після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)": одне або декілька поселень (сіл, селищ, міст) з прилеглими територіями набувають статусу громади на підставі та в порядку, визначеному законом.
Перші місцеві вибори голів громад, до рад громад, окружних, обласних рад проводяться протягом 90 днів після набрання чинності законом, яким встановлюється адміністративно-територіальний устрій", - йдеться у законопроєкті.
1. Верховная Рада простым большинством наделяется правом предоставлять особый статус любому региону. Другими словами - 300 голосов нужно только один раз - когда будет в целом голосоваться конституция (февраль 2020 года).
2. Президент получает право увольнять любого руководителя общины, округа и области по представлению префекта. После этого выборы автоматически не назначаются.
Теперь относительно ближайших перспектив. Если будут проголосованы эти изменения, то местные выборы могут пройти в мае-июне (по закону должны пройти через три месяца после принятия нового админтерустройства) и главный вопрос будут ли они проведены на Донбассе. Правда, этот план будет зависеть от скорости работы Конституционного суда.
Но безотносительно к Донбассу и срокам проведения выборов, мы должны понимать, что план россиян очень простой и играют они вдлинную. Их план следующий: на предстоящих выборах завести максимальное количество депутатов в местные советы, начать качать историю с языком и 9 мая. А уже после парламентских выборов попробовать качнуть историю с особым статусом для всех регионов и федерализацией или даже конфедерализацией.
Одним словом, главная угроза - это не полномочия снимать председателей облсоветов, а именно возможность изменять полномочия регионов простым большинством.
Вадим Денисенко, - журналіст, бізнесмен, народний депутат України VІІІ скликання
https://newsua.one/news/izmeneniya-v-konstituciyu_-usilenie-prezidenta-i-osobyi-status-prostym-bolshinstvom.html
Зміни до Конституції України, запропоновані президентом Зеленським, реалізують путінський сценарій федералізації та злиття України під вимоги Кремля.
«Війна - це мир. Свобода - це рабство. Неуцтво - це сила». Орвелл втілюється у змінах до Конституції», - так прокоментував Володимир Ар'єв зміни до Конституції України, запропоновані презентом Зеленським.
«Цю «децентралізацію» із закріпленням прямої одноосібної президентської вертикалі ще будуть аналізувати», - наголосив він.
Депутат підкреслив, що в президентській ініціативі є один реальний очевидний сигнал тривоги. «На прямолінійну зміну статусу ОРДЛО у Зеленського не наважились. Вирішили заховати», - підкреслив депутат фракції.
Депутат пояснив, що такі зміни до Основного закону дозволять змінювати адміністративно-територіальній устрій держави простою більшістю голосів - 226, а не конституційною у 300 голосів, як це діє зараз. «Привіт узаконене ОРДЛО простою більшістю ВРУ. 226 голосів замість 300. У статусі, який визначать потім. А далі можна і фактичну федералізацію під таке формулювання, якщо домовляться. Кількаходовочка», - зазначив член «Європейської Солідарності». «Я казав, всі основні дії зі злиття України під вимоги Путіна будуть не в Парижі. Треба стежити за руками потім. Ось, будь ласка, фокус номер раз», - додав він.
«Владі треба показати, що Конституція не може стати розмінною монетою в небезпечних іграх з Кремлем. Бо на кону не самопіар Зеленського, а безпека України», - заявив Володимир Ар'єв.
Тим часом український політолог Андрій Смолій повідомляє у Telegram, що 17 грудня Законопроєкт 2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), внесений президентом Володимиром Зеленським, виноситься на голосування. "Зміни до Конституції виносяться на голосування вже завтра. Без обговорень. Без дискусії з суспільством. Турборежим по ліквідації місцевого самоврядування увімкнений", - заявив Смолій.
https://newsua.one/news/zmini-do-konstitucii-progolosuyut-zavtra-bez-obgovoren-smolii.html
Запропоновані президентом Зеленським зміни до Конституції в частині децентралізації є спробою перетворити Україну на авторитарну і поліцейську державу.
Про це заявив народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький статті для видання Еспресо.
Він наголосив, що Зеленський у законі про адміністративно -територіальний устрій забирає собі функції прокуратури, скасовує децентралізацію і дозволяє одноосібно федералізувати країну.
«Схоже на дії Путіна після обрання, але цинічніше і жорсткіше», - зазначив Княжицький.
За його словами, після внесення змін до Конституції щодо децентралізації призначений президентом префект буде здійснювати «адміністративний нагляд за додержанням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування».
«Цікаво, що термін «адміністративний нагляд» тлумачиться лише в законі «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі». І там сказано, що «адміністративний нагляд - це система профілактичних і примусових заходів для контролю поліцією за особами, звільненими з місць позбавлення волі». Тобто суто поліцейська функція. Отже, зміни до Конституції фактично вперше офіційно підтвердили, що ми будуємо саме поліцейську державу. Державу, у якій «адміністративний нагляд» здійснюється не лише за колишніми засудженими, але й за органами місцевого самоврядування. Віктор Федорович, маючи відповідний досвід на таке не наважувався», - наголосив депутат.
Крім того, Княжицький зауважив, що під децентралізацією пропонується запровадити суцільний контроль президента за всіма питанням, які існують на місцях - тобто все, що в підручниках називають «авторитаризм».
«Ну і вишенька на торті: достатньо 226 голосів народних депутатів, щоб ліквідувати, наприклад, Львівську область (як і будь-яку іншу). А відсутність у Конституції переліку областей з одночасним наділенням Верховної Ради повноваженнями встановлювати межі областей фактично дозволить Верховній Раді тими самими 226 голосами виключити Львівську або Луганську області зі складу України. Жодних запобіжників цьому немає.
Важливо, що відповідно до пропозицій до пункту 16 статті 92 Конституції Верховна Рада може надати особливий статус будь-якій адміністративно-територіальній одиниці»,- зазначив депутат.
Про це повідомляє ТАСС.
"Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності Мінським домовленостям і "формулі Штайнмаєра".
Пєсков також прокоментував відсутність згадок про особливий статус Донбасу.
"Тут немає нічого, що може дискутуватися - є Мінські домовленості. Сторони підтвердили свою прихильність мінським домовленостями. У свою чергу, в мінському комплексі заходів вся послідовність дій викладена досить доступною мовою", - заявив представник Кремля.
https://espreso.tv/news/2019/12/16/u_kremli_vidreaguvaly_na_zakonoproyekt_zelenskogo_pro_decentralizaciyu