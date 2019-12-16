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Все про:реєстр (89) будівництво (440) махінації (290) Федоров Михайло (26) Мінцифри (9)

 В електронному реєстрі послуг у сфері будівництва виявили скрипт під назвою "Не світити", що дозволяє тимчасово приховувати документи від користувачів, - Федоров

В електронному реєстрі послуг у сфері будівництва виявили дивний скрипт, який дозволяє тимчасово приховувати документи від користувачів.

Про це в Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Винахідливість корупціонерів необмежена. Їхню би кмітливість та на користь громадян. У минулу п'ятницю ми запустили перші 9 електронних послуг у сфері будівництва без чиновника. Лише за вихідні почато 19 будівництв та 6 об’єктів введено в експлуатацію онлайн. Уважно стежачи за першими послугами, ми виявили дивний факт — документи після автоматизованої перевірки реєструються в реєстрі автоматично, втім, вони не відображаються в публічній частині реєстру. Тобто публічно перевірити, що, наприклад, декларація зареєстрована, неможливо. Наші фахівці швидко перевірили цю ситуацію і знайшли в реєстрі будівництва дуже дивний скрипт з не менш дивною назвою "не світить", який приховував документи на строк до 10 днів залежно від різних параметрів, які вносилися явно не адміністратором системи. Такий собі "привіт-закладка" від попередників. І це повністю пояснює схему, коли раніше після подачі людьми документів з ними зв’язувалися сторонні особи і пропонували прискорити реєстрацію документів. Скрипт видалено!" - заявив міністр.

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"На цьому тижні ми оприлюднимо реєстр будівництва у формі відкритих даних, щоб раз і назавжди зняти всі можливі маніпуляції і приховування даних. Це дозволить ЗМІ, бізнесу, громадськості легко перевіряти легітимність будь-якого будівництва, аналізувати забудовника, чи багато у нього довгобудів і порушень в минулому".

В електронному реєстрі послуг у сфері будівництва виявили скрипт під назвою Не світити, що дозволяє тимчасово приховувати документи від користувачів, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165572
 
   
 Топ коментарі
 
Держава в смартфоні, а Ви як хотіли ? В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили скрипт под названием "Не светить", позволяющий временно скрывать документы от пользователей, - Федоров - Цензор.НЕТ 4331
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Руки зламати треба тому хто відкрив базу ФОП, з домашніми адресами.
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Понабрали фрілансерів по оголошеннях, а гроші - вкрали!
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шо, так и написано было "не светить.php" или что там, "не светить.aspx"
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Понабрали фрілансерів по оголошеннях, а гроші - вкрали!
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Руки зламати треба тому хто відкрив базу ФОП, з домашніми адресами.
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А що хорошого... на Порошенко не завантажується.
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Я спросил, почему это так плохо в общем, а вы мне ответили в частности за Порошенко....
Так чем это плохо, не пойму?
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Нашо публікувати персональну інформацію, це службова інфа, не всі люди порядні... Я зараз можу дізнатися де зареєстрований будь який ФОП, а це його житло, що тут не зрозумілого, давайте вже всіх реєстрацію розкриємо, чому тільки ФОП? Суддів, прокурорів, держслужбовців...
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ФОП - це суб'єкт підприємницької діяльності, як і МП, ТОВ, ПАТ і т.д. Його юридична адреса повинна бути доступна усім іншим суб'єктам підприємницької діяльності. До того ж усі ФОПи на всіх накладних, чеках, актах самі вказують свою юридичну адресу. Тобто вона ними особисто свідомо оприлюднюється для усіх бажаючих. Cудді, прокурори і т.д. - це приватні особи, і їх адреса - це особиста інформація. До того ж юридична адреса ФОПа і фактична адреса проживання - це дуже часто зовсім різні адреси. Тому усе вище написане - безглузда маячня.
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Якщо не співпадає адреса реєстрації, то там вже є якась фіктивна адреса проживання. Фіктивна оренда, бо всі ФОП реєструють за місцем проживання, розберіться спочатку в тому що пишите... Доречі оті Ваші "приватні особи" - державні службовці.
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у слуг за чтобы они не взялись - зашквар на зашкваре !!!
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А сколько и каких скриптов запустит в ту или иную систему зеленое стадо... одному богу известно...
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В это бред.. особенно о названии скрипта может поверить только очень тупой зебил..
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Сколько с этого имели грося - управленец персоналом и петька -барыга?
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пря так і називався скрєпно "не светить"? В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили скрипт под названием "Не светить", позволяющий временно скрывать документы от пользователей, - Федоров - Цензор.НЕТ 2569
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а самое главное, что было написано кириллицей и азировкой (сейчас официальный язык зелёной власти)!
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//главное писать понятные комментарии к коду В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили скрипт под названием "Не светить", позволяющий временно скрывать документы от пользователей, - Федоров - Цензор.НЕТ 8892
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и это рассказывает предводитель ботоферм...

Как велась эта работа, какой была стратегия в соцсетях и сколько она стоила, как работали ботофермы и что такое концепция «государства в смартфоне» - в интервью Михаила Федорова Громадскому.
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