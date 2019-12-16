 Будівництво Шулявського моста триває в темпі, який можливий на сьогодні, - гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Майборода

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на пресконференції сказав генеральний директор ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

"Наскільки я знаю, гроші виділяються на казначейські рахунки, і будівництво йде в тих темпах, які можливі на сьогодні".

Як повідомлялося, недобудовані житлові комплекси корпорації "Укрбуд" добудує компанія "Київміськбуд".

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Київміськбуд фактично бере будівельні активи Укрбуду. Йдеться про об'єкти, в які вже вкладені гроші близько 13 тисяч інвесторів.

З приводу термінів здачі будинків Кушнір точно не сказав, бо проблема тільки почала вирішуватися. За його словами, найближчим часом будуть здані перші 5 об'єктів (Харківський, Пектораль, Сонячна Рів'єра, Гармонія, Новомостицька), які вже практично готові.

При цьому йдеться тільки про 25 житлових комплексів. Промислові об'єкти Укрбуду Київміськбуд добудовувати не буде.

Раніше, 5 грудня, інвестори житлових комплексів корпорації "Укрбуд" звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом вплинути на ситуацію з припиненням будівництва їхніх будинків.