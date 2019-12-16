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Все про:Київ (6693) Укрбуд (9) Майборода Олег (4)

 Будівництво Шулявського моста триває в темпі, який можливий на сьогодні, - гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Майборода

Будівництво Шулявського моста триває в тих темпах, які на сьогодні можливі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на пресконференції сказав генеральний директор ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

"Наскільки я знаю, гроші виділяються на казначейські рахунки, і будівництво йде в тих темпах, які можливі на сьогодні".

Як повідомлялося, недобудовані житлові комплекси корпорації "Укрбуд" добудує компанія "Київміськбуд".

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Київміськбуд фактично бере будівельні активи Укрбуду. Йдеться про об'єкти, в які вже вкладені гроші близько 13 тисяч інвесторів.

З приводу термінів здачі будинків Кушнір точно не сказав, бо проблема тільки почала вирішуватися. За його словами, найближчим часом будуть здані перші 5 об'єктів (Харківський, Пектораль, Сонячна Рів'єра, Гармонія, Новомостицька), які вже практично готові.

При цьому йдеться тільки про 25 житлових комплексів. Промислові об'єкти Укрбуду Київміськбуд добудовувати не буде.

Раніше, 5 грудня, інвестори житлових комплексів корпорації "Укрбуд" звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом вплинути на ситуацію з припиненням будівництва їхніх будинків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165568
 
 
 Топ коментарі
 
Кляча обещала в этом году открыть мост. Еще есть 2 недели.
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За 2 недели можно еще парочку лярдов сфисдить.
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А когда вдруг Киев стал чистым ??? Поезжай на м. Черниговская и смотри на жёсткий срач и убитые в хлам переходы.
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Кляча обещала в этом году открыть мост. Еще есть 2 недели.
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За 2 недели можно еще парочку лярдов сфисдить.
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.. даже не верится, что Боксер еще во власти. Хотя, не только он, а и Кернес, Труханов, огромное количество мэров, депутатов гор и райсоветов - регионалы/пЕСовцы. Но по версии порохоботов вся власть в стране принадлежит Зеленскому Строительство Шулявского моста продолжается в темпе, который возможен на сегодняшний день, - гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Майборода - Цензор.НЕТ 5168
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Москалику, ану брись у спам!

Народ, він на "пекельних борошнах" спалився!
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А,негритосик! Хто на iншого яму копле, - сам до неi лопне!
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Народ, він на "пекельних борошнах" спалився!

Что за бред, о чем ты? Скрины есть, как я якобы спалился?
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Строительство идет такими темпами на сколько можно разворовывать выделенные на строительство деньги.
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У Виталика был бы хороший дует с Черновецким . Два говнюка .
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Жители грязных и нищих городов вообще любят посмеяться над тупым Кличко, и посочувствовать несчатным киевлянам, у которых пидалик вор.
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А когда вдруг Киев стал чистым ??? Поезжай на м. Черниговская и смотри на жёсткий срач и убитые в хлам переходы.
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Не понял, был жеж кипиш, шо Укрбуду перечислили предоплату 99,5% денег за мостик ещё в сентябре, как раз когда Микитась оттуда выпрыгнул.
Шо там у них выделяется на казначейские счета, предоплата уже закончилась, чи шо?
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Строительство моста стоит на месте,временами чуть чуть что то сделают-и снова все замерло.А деньги на строительство недавно увеличили вдвое-пол миллиарда накрутили на пустом месте,без обоснованных причин(зарплаты рабочим не увеличены,металл-подешевел)Вот так,средь бела дня,грабят страну,нас,наши налоги.
А кто то сейчас сидит в сырых окопах,гибнет за Украину.
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Там уже доделывают. Если умеешь пользоваться ютубом - можешь посмотреть.
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Доделывать еще много.Съезды не готовы.Каждый день мимо езжу.
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Так запустят сразу вродебто без съездов, с Гетьмана на Довженко.
Я так понимаю, шо для того шоб съезды доделать надо цех Большевика сносить.
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А шо ви хотіли? - метал возять з Ніколаєва через всю країну. А до того роздеребанили як Ленінську Кузню так і сам Більшовик - обидва могли ті конструкції зварити прямо в Києві, а один так прямо через стіну.
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Главное мосты в Лугандоне отстроить , а в Киеве это херня, потерпят...
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