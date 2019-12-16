EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, Події
  3679  8
Все про:МЗС (1972) футбол (661) Зозуля (28) Зеленко (47)

 Образи на адресу Зозулі схожі зі штампами російської пропаганди, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандал з образами на адресу українського футболіста Романа Зозулі, який стався напередодні в Іспанії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", відповідний коментар надала прессекретарка МЗС України Катерина Зеленко.

"Рішуче засуджуємо прояви нетерпимості та словесні напади на адресу українського футболіста Романа Зозулі під час матчу між командами "Райо Вальєкано" і "Альбасете". Ганебні образи з боку т.зв. вболівальників є не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди. Любити свою країну та перейматися її долею – природня риса свідомого громадянина в цивілізованому світі", - сказано у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уболівальники зірвали матч другого дивізіону Іспанії, обзиваючи українського нападника Зозулю. Ла Ліга підтримала рішення судді зупинити матч у зв'язку з образами і погрозами на адресу футболіста. ВIДЕО

У МЗС висловили щиру підтримку Роману Зозулі.

"Віримо, що футбол, як універсальна мова для фанатів по всьому світу, залишатиметься важливим інструментом зі зміцнення миру, терпимості та взаєморозуміння, об’єднуючи людей крізь кордони, культури і політичні системи", - зазначили у МЗС.

Також МЗС закликало офіційну владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент з Романом Зозулею задля запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вболівальники зірвали матч другого дивізіону Іспанії, обзиваючи українського нападника Зозулю. Ла Ліга підтримала рішення судді зупинити матч у зв'язку з образами і погрозами на адресу футболіста. Фанати господарів наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця різні образи, основною тематикою яких стало гасло "Зозуля - нацист"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165567
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Срать на испанское быдло. Зозулю в сборную.
 показати весь коментар
 
 
Российские граждане уже который год лидируют по скупке испанской недвижимости. То же самое - по всему миру. Это ж-ж-ж неспроста. "Из искры разгорится пламя"?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
испанцы - это кацапы? Вот это поворот! Оскорбления в адрес Зозули схожи со штампами российской пропаганды, - МИД - Цензор.НЕТ 4944
 показати весь коментар
 
Арабы с берберами, но подкацапники Оскорбления в адрес Зозули схожи со штампами российской пропаганды, - МИД - Цензор.НЕТ 9206
 показати весь коментар
 
 
Схожи??? Да они вот такую фигню постят!!!




Jolualfe

@Jolualfe


В ответ
@bukaneros92

Una pena que Putin no arrase a todos los putos nazis ucros, mercenarios de la CIA.

Перевести твит

1:49 AM · 16 дек. 2019 г.·Twitter Web App
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору