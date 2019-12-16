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Все про:дискримінація (27) законопроект (882) Турчинов (802)

 Турчинов закликав ВР не підтримувати законопроєкт, що обмежує конституційні права громадян

Координатор об’єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор" Олександр Турчинов закликав парламентарів не підтримувати в запропонованій редакції законопроєкт №0931 (про гармонізацію законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації).

Турчинов закликав парламентаріїв не підтримувати законопроєкт №0931

Про це йдеться в листі Олександра Турчинова до Голови Верховної ради України Дмитра Разумкова.

За словами Координатора "Всеукраїнського Собору", проєкт Закону №0931, який, відповідно до календарного плану, має розглянути Верховна Рада України у вівторок, 17 грудня, грубо обмежує конституційні права громадян України.

"Боротьба з "дискримінацією" у даному законопроєкті нівелює основоположні права людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання", - йдеться у листі.

Окрім того, Олександр Турчинов наголосив, що профільний комітет при підготовці цього законопроєкту повністю знехтував пропозиціями Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, що об’єднує 95% релігійної спільноти нашої держави.

"Внесені до законопроєкту №0931 норми доводять ситуацію до абсурду, позбавляючи релігійні організації права відмовляти у працевлаштуванні представникам ЛГБТ чи іншим людям, які ведуть спосіб життя, що протирічить загальним моральним та церковним канонам. У разі відмови, на церкви чекають серйозні штрафи та покарання", - підкреслив координатор "Всеукраїнського Собору".

Також, він зазначив, що, за публічну позицію віруючих громадян та батьків, які дбають про виховання своїх дітей, в цьому законопроєкті передбачено адміністративну та навіть кримінальну відповідальність.

"Тобто будь-яка критика діяльності ЛГБТ-спільноти та аморальної поведінки прирівнюватиметься до злочину", - пояснив Олександр Турчинов, закликавши Голову ВРУ, сприяючи неухильному дотриманню Конституції України та зняти з розгляду зазначений законопроєкт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165566
 
   
 Топ коментарі
 
думки розділились. Одні вважають, що не можуть зелені бути настільки тупими. Інші вважають, що можуть.
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Баригу Беню привели Ви, і такі як Ви пане.
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думки розділились. Одні вважають, що не можуть зелені бути настільки тупими. Інші вважають, що можуть.
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Также он отметил, что за публичную позицию верующих граждан и родителей, заботящихся о воспитании своих детей, в этом законопроекте предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. "То есть любая критика деятельности ЛГБТ-сообщества и аморального поведения будет приравниваться к преступлению", - пояснил Александр ТурчиновИсточник: https://censor.net.ua/n3165566

ну вот...
а кто то писал здесь что ********* это безобидные извращенцы ... - ходят себе и пускай ходят маршами... Турчинов призвал ВР не поддерживать законопроект, ограничивающий конституционные права граждан - Цензор.НЕТ 4680
в тюрьмы они нас собираются уже сажать....
как быстро то развиваются события...
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+9 !!! Будемо ходити на демонстрацію з плакатами "Слава підарасам !" .
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Клаван же сказав, що йому заважають крики під вікнами, типу "ЗЕдерасти!", от і хоче ввести кримінал.
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Возникает резонный вопрос, если можно критиковать образ жизни ЛГБТ, то можно ли сделать тоже самое в отношении религий, и при этом не попасть под статью о разжигании религиозной вражды?
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Турчинов завжди був поважним для мене, але баригу привів саме він, і тепер лише розчарування.
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Забуть ти про того комсомольського пристосуванця, якому виписали направлення на роботу по релігійній лінії.
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Звичайний для раскі фєдєраскі законопроект.
І ,той...зради нема !
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Блин, слов нет! Все демократические страны согласны, а Баба-Яга (типа Турчинова) против! Самый насущный вопрос оказывается такой: кто и с кем. Рики Мартин воспитывает 4-х детей, и они счастливы, и таких примеров валом. Не надо рыться грязными руками в чужом белье.
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Все демократические страны произносится с интонацией Левитана.
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Правильно, яке право мають церковні мракобіси забороняти геям любити один другого в церкві?!
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В церкви, как и на любой другой работе, могут быть свои ограничительные правила, но за пределами места работы человек может любить кого захочет.
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Любить животных платонически закон не запрещает.
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порушення Конституції України в частині статті:
Стаття 35...
"Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави"
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Ну и как вы понимаете эту статью? неужели а ла законы страны не обязательны для церкви?
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Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
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Так пусть Держава это делает, а работодатели здесь причём?
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Це що за демократія, коли заборонена свобода слова? Коли збоченця забороняють назвати збоченцем? Це диктатура збоченців.
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Нельзя публично осуждать образ жизни представителей ЛГБТ. Можно публично осуждать образ жизни верующих?
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А он из тех, кто одним полужопием хочет сидеть в Западной Европе, а другим на церковно-религиозных ценностях.
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От і нехай підерасти не лізуть своїми клішнями в мою чисту білизну
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Та не лізь ти туди з своїми порадами. Хай множать дурь в турборежимі. Потім легше буде все анулювати одним рішенням, як в історії з Євнуховичем.
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Хрен ти потім анулюєш. Вони в це вкладають великі кошти. Тільки но Україна заїкнеться про скасування т.з. закону "проти" дискримінації, весь т.з. цивілізований світ не на жарт почне волати про фашистів!
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А я считаю, что спор вообще "ни о чем": все "религиозные" организации уровнять с ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ (коими они по факту и ро сути являются), а у ЛЮБОГО РАБОТОДАТЕЛЯ должно быть неотъемлемое право примимать и увольнять кого угодно, без гбъяснения причин и мотивации саоего решения!
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Не приняли вас на работу или уволили, не нравится ищите другую работу (где вас оценят как работника) или открывайте свое дело и будьте независимвм от мнения других людей!
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не являются, цели разные: верующие живут для вечности, а
безбожники сейчас: "ешь, пей веселись, ибо завтра умрем"
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у любой "религиозной организации" есть свои ПОЛИТИЧЕСКИЕ /идеологические/ ЦЕЛИ и уж поверте у общества "защиты хомячков" и филателистов тоже цели разные, однако и те и другие являются общественными организациям, поэтому равны перед законом
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Не совсем так! Вы не можете дискриминировать человека про приёме на работу ни по каким качествам/характеристикам, кроме профессиональных. Если представитель ЛГБТ имеет нужные навыки для выполнения работы, то его жизненные предпочтения не есть забота работодателя.
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вот, именно так как я пишу и должно быть, я бывавл со "всех" сторон /и наемником и работодателем/. Оценка "профкачеств" тоже очень сомнительный и необъективный критерий, люди работают вместе /в коллективе/ и порой личностные качества куда важнее "профессиональных", от этого зависит и производительность и безконфликность /то есть прибыль/!
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Личностные качества во взаимоотношениях по работе, а не сексуальная ориентация.

На работе не рекомендуется говорить на конфликтные темы: политика, религия,... итд. Разговор на сексуальные темы в цивилизованных странах крайне редко приводит к конфликтам. Как правило такое лучается если одна из сторон гомофобная.
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решение о приеме на работу чаще всего принимаются на уровне интуиции от общего впечатления о человеке в целом.
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Работодатель не имеет права задавать личностные вопросы, типа "какова ваша сексуальная ориентация?"

Есть разные интервью: профессиональные(тесты на навыки), кадровые (есть определённые критерии, а есть и общая оценка соответствие будущей должности).
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А хтось десь питав при прийомі на роботу про орієнтацію? Ну якщо гомік сам не кричав про це
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Панове традиціоналісти! У захисті природних сімейних цінностей апелюйте лише до науки та самих ЛГБТ коли вони так чи інакше самі про себе, або про всіх ЛГБТ, говорять, що ведуть аномальний спосіб життя. Майло Яннопулос про це говорить відкрито, Ліза Даймонд - шукайте.
А традиції рівняти з правами людини не можна - програєте. Краще доведіть, що не існує права на пропаганду шкідливих звичок. В тому числі сексуальних.
З безумовною повагою до ЛГБТ особисто.
Доречи тут банять лише за нік "Наука проти гомосексуалізму". Таку Україну ми хочемо?
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ТРАДИЦИЯ
традиция
ж.
1) То, что сложилось исторически и передается из поколения в поколение путем преданий, устно или письменно (идеи, знания, взгляды, образ действий и т.п.).
2) Укоренившийся порядок в чем-л.; обычай.
Ефремова. Толковый словарь Ефремовой. 2012
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Если бы традиции не менялись, мы бы жили моралью первобытно-общинного строя, и не было бы никаких демократических свобод, равно как и многого другого.
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:D
Зачатие ребёнка у женщины в чреве это - традиция?

fnln6050 ., у тебя не одна, а две лишние хромосомы..
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Дебил, где я говорил, что рожать - традиция? Дурень, ты сам запостил сюда определение слова традиция. Спроси у родителей почему ты такой тупой.
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Скоро Україна буде пишатись не економічним ростом та рівнем життя громадян, а КІЛЬКІСТЮ П#ДАРІВ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ.

Дивно, Що зеленський не включив це в свою перевиборчу програму.
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Це є порушеняя Конституції, а отже антиконституціно, бо :

"Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
Здійснення цього права може бути ОБМЕЖЕНЕ ЗАКОНОМ лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і МОРАЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ або захисту прав і свобод інших людей."
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Вы можете сказать, что с позиции христианства тот или иной поступок - грех, но вы не можете проповедовать, что гомосексуализм - зло, преступление, разврат... итд.
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порушення Конституції України в частині статті:
Стаття 35...
"Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави"
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І що? Це означає, що церква не може висловлювати свою думку?
Відокремлена від держави не означає відокремлена від суспільства
І не означає, що тільки світські люди мають право впливати на роботу державних інституцій
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Медицинский и юридический факт: среди попов количество гомо- и педофилов выше, чем в среднем в популяции. Так чего он протестует?
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чтобы твои дети не выросли разноцветными
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Медицинский и юридический факт: среди попов количество гомо- и педофилов выше, чем в среднем в популяции. Так чего он протестует?
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во всех конфессиях примерно одинаково.
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а откуда опыт про попов МП? появление гомо- и педофилии в этой среде возникает из-за самой природы отношений внутри церковного сообщества. Поэтому, католики, православные, разные патриархаты да метрополии - везде одинаково.
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Видел интервью одного бывшего в МП попа. По такой логике можно судить, что в любом закрытом однополом сообществе, уровень гомо и педо выше, чем в естественной среде. От части так оно и есть.
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Неправда, только, где полный или ограниченный целибат, или как его там
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Магдалєна, ти де живеш? Який целібат? У попів по 10 дітей, а ти про целібат ліпиш. Carl Pew, Old Pew, Magdalena Zurbiene, Docent Moriarty. Всі твої логіни перерахував?
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Так ти ж спец по попам і збоченням. І не я тут розповідаю про педофілів. Звідки у тебе пізнання? Ти або поп, або у тебе спогади з дитинства)
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факт? це де таке прописано, як нормовано, для кого це фак?
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В Україні створюють диктатуру збоченців. Вже забороняють називати збоченця збоченцям. Треба покласти цьому край. Пропаганда статевих збочень має бути заборонена. Місце збоченців в психлікарнях, а не в суспільстві.
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А можно принять такой закон, чтобы при встрече православного ПЦУ с баптистским диаконом ему можно было бы в плешку влупашить лычку, а он в ответ был бы обязан трижды возблагодарить?
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Не депутаты, а орочье племя какое-то. Это что же теперь, родителей, объясняющих детям, что любить надо противоположный пол, а однополые отношения - это отступление от природных канонов теперь еще и в преступники определят. Я абсолютно толерантный человек по отношению к ЛГБТ, у меня даже их марши не вызывают негативных эмоций, это их дело и право, но........ это уже ни в какие рамки не влезает.
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Турчинова смущает перспектива расширения полномочий уполномоченного Верховной Рады по правам человека, которому будет предоставляться право выдавать по результатам рассмотрения обращений лиц(верующих) или групп лиц(религиозного сообщества) обязательные для выполнения требования (предписания) об устранении нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации,путём наложения штрафов или уголовной ответственности?

Тогда каждый гомик пусть поставит его раком да еще и обзовёт питерасом,поскольку виктемизация и есть взаимодействие между преступником и жертвой в процессе совершения преступления.Что касается церкви-она отделена от государства-пусть там говорит,что хочет,но шельмовать других на улице похлеще питераса приравнивает его к извращенцу.

Поэтому,если хочет кто в ЕС с защитой по Закону-пусть не опускается до безбожника-извращенца,забрасывая других кондомами с дерьмом на европейских улицах,прикрывая себя мнимым богом,а обращается к Закону,в том числе и к Божьему,если конечно знает,что Бог есть Любовь!
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Таки - да. Имел разговор с ихним рулевым.
Современные ЛГБТ-активисты, которые пропихивают этот закон, откровенно говорят, что законы могут а в их случае должны ходить отдельно от науки:
сексуальность изменчива, да только они не хотят менять себя, несмотря на все тяготы и травмы пардон задних проходов;
законы делают жизнь удобнее (им), а не отображают объективную реальность;
когда указываешь на очевидные аномалии их образа жизни они тыкают под нос печатную версию МКБ10 где написана им индульгенция, что их сексуальная ориентация не может считаться аномалией. И всё,
Я ни к чему плохому не призываю, но если вы (ЛГБТ) нас научных натуралов будете щимить, начнете запрещать нам воспитывать наших детей, то мы воспользуемся третьим абзацем всеобщей декларации прав человека - вооруженное сопротивление гнету и насилию.
Всем уважение.
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То я вже не зможу сказати таке слово, як "кацап" чи *****? Це ж вже дискримінація ...
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А я знал что Турчинов наберет сто тыщ просмотров. Всегда набирает.)
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Нехрен блин Пастору больше чем заняться.
Не хочешь гомика принимать на работу - скажи "извините, место уже занято!"
К чему законодательство впутывать?
С Европой посраться?
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А звідки роботодавець дізнається, що здобувач вакансії - гомік?
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А если не дизнаеться в чём проблема Турчинова?
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