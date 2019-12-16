 Турчинов закликав ВР не підтримувати законопроєкт, що обмежує конституційні права громадян

Турчинов закликав парламентаріїв не підтримувати законопроєкт №0931
Про це йдеться в листі Олександра Турчинова до Голови Верховної ради України Дмитра Разумкова.
За словами Координатора "Всеукраїнського Собору", проєкт Закону №0931, який, відповідно до календарного плану, має розглянути Верховна Рада України у вівторок, 17 грудня, грубо обмежує конституційні права громадян України.
"Боротьба з "дискримінацією" у даному законопроєкті нівелює основоположні права людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання", - йдеться у листі.
Окрім того, Олександр Турчинов наголосив, що профільний комітет при підготовці цього законопроєкту повністю знехтував пропозиціями Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, що об’єднує 95% релігійної спільноти нашої держави.
"Внесені до законопроєкту №0931 норми доводять ситуацію до абсурду, позбавляючи релігійні організації права відмовляти у працевлаштуванні представникам ЛГБТ чи іншим людям, які ведуть спосіб життя, що протирічить загальним моральним та церковним канонам. У разі відмови, на церкви чекають серйозні штрафи та покарання", - підкреслив координатор "Всеукраїнського Собору".
Також, він зазначив, що, за публічну позицію віруючих громадян та батьків, які дбають про виховання своїх дітей, в цьому законопроєкті передбачено адміністративну та навіть кримінальну відповідальність.
"Тобто будь-яка критика діяльності ЛГБТ-спільноти та аморальної поведінки прирівнюватиметься до злочину", - пояснив Олександр Турчинов, закликавши Голову ВРУ, сприяючи неухильному дотриманню Конституції України та зняти з розгляду зазначений законопроєкт.
ну вот...
а кто то писал здесь что ********* это безобидные извращенцы ... - ходят себе и пускай ходят маршами...
в тюрьмы они нас собираются уже сажать....
как быстро то развиваются события...
І ,той...зради нема !
Стаття 35...
"Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави"
безбожники сейчас: "ешь, пей веселись, ибо завтра умрем"
На работе не рекомендуется говорить на конфликтные темы: политика, религия,... итд. Разговор на сексуальные темы в цивилизованных странах крайне редко приводит к конфликтам. Как правило такое лучается если одна из сторон гомофобная.
Есть разные интервью: профессиональные(тесты на навыки), кадровые (есть определённые критерии, а есть и общая оценка соответствие будущей должности).
А традиції рівняти з правами людини не можна - програєте. Краще доведіть, що не існує права на пропаганду шкідливих звичок. В тому числі сексуальних.
З безумовною повагою до ЛГБТ особисто.
Доречи тут банять лише за нік "Наука проти гомосексуалізму". Таку Україну ми хочемо?
традиция
ж.
1) То, что сложилось исторически и передается из поколения в поколение путем преданий, устно или письменно (идеи, знания, взгляды, образ действий и т.п.).
2) Укоренившийся порядок в чем-л.; обычай.
Ефремова. Толковый словарь Ефремовой. 2012
Зачатие ребёнка у женщины в чреве это - традиция?
fnln6050 ., у тебя не одна, а две лишние хромосомы..
Дивно, Що зеленський не включив це в свою перевиборчу програму.
"Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
Здійснення цього права може бути ОБМЕЖЕНЕ ЗАКОНОМ лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і МОРАЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ або захисту прав і свобод інших людей."
Стаття 35...
"Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави"
Відокремлена від держави не означає відокремлена від суспільства
І не означає, що тільки світські люди мають право впливати на роботу державних інституцій
щою не плодили собі подібних
Тогда каждый гомик пусть поставит его раком да еще и обзовёт питерасом,поскольку виктемизация и есть взаимодействие между преступником и жертвой в процессе совершения преступления.Что касается церкви-она отделена от государства-пусть там говорит,что хочет,но шельмовать других на улице похлеще питераса приравнивает его к извращенцу.
Поэтому,если хочет кто в ЕС с защитой по Закону-пусть не опускается до безбожника-извращенца,забрасывая других кондомами с дерьмом на европейских улицах,прикрывая себя мнимым богом,а обращается к Закону,в том числе и к Божьему,если конечно знает,что Бог есть Любовь!
Современные ЛГБТ-активисты, которые пропихивают этот закон, откровенно говорят, что законы могут а в их случае должны ходить отдельно от науки:
сексуальность изменчива, да только они не хотят менять себя, несмотря на все тяготы и травмы пардон задних проходов;
законы делают жизнь удобнее (им), а не отображают объективную реальность;
когда указываешь на очевидные аномалии их образа жизни они тыкают под нос печатную версию МКБ10 где написана им индульгенция, что их сексуальная ориентация не может считаться аномалией. И всё,
Я ни к чему плохому не призываю, но если вы (ЛГБТ) нас научных натуралов будете щимить, начнете запрещать нам воспитывать наших детей, то мы воспользуемся третьим абзацем всеобщей декларации прав человека - вооруженное сопротивление гнету и насилию.
Всем уважение.
Не хочешь гомика принимать на работу - скажи "извините, место уже занято!"
К чему законодательство впутывать?
С Европой посраться?