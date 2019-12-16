 Турчинов закликав ВР не підтримувати законопроєкт, що обмежує конституційні права громадян

Турчинов закликав парламентаріїв не підтримувати законопроєкт №0931

Про це йдеться в листі Олександра Турчинова до Голови Верховної ради України Дмитра Разумкова.

За словами Координатора "Всеукраїнського Собору", проєкт Закону №0931, який, відповідно до календарного плану, має розглянути Верховна Рада України у вівторок, 17 грудня, грубо обмежує конституційні права громадян України.

"Боротьба з "дискримінацією" у даному законопроєкті нівелює основоположні права людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання", - йдеться у листі.

Окрім того, Олександр Турчинов наголосив, що профільний комітет при підготовці цього законопроєкту повністю знехтував пропозиціями Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, що об’єднує 95% релігійної спільноти нашої держави.

"Внесені до законопроєкту №0931 норми доводять ситуацію до абсурду, позбавляючи релігійні організації права відмовляти у працевлаштуванні представникам ЛГБТ чи іншим людям, які ведуть спосіб життя, що протирічить загальним моральним та церковним канонам. У разі відмови, на церкви чекають серйозні штрафи та покарання", - підкреслив координатор "Всеукраїнського Собору".

Також, він зазначив, що, за публічну позицію віруючих громадян та батьків, які дбають про виховання своїх дітей, в цьому законопроєкті передбачено адміністративну та навіть кримінальну відповідальність.

"Тобто будь-яка критика діяльності ЛГБТ-спільноти та аморальної поведінки прирівнюватиметься до злочину", - пояснив Олександр Турчинов, закликавши Голову ВРУ, сприяючи неухильному дотриманню Конституції України та зняти з розгляду зазначений законопроєкт.