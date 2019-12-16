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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:розслідування (1596) суд (5677) Арахамія (177) Шеремет (289)

 Арахамія про справу Шеремета: Я чекаю, коли буде суд, знаю, що не всі докази були представлені під час брифінгу

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що поки оприлюднені не всі докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це Арахамія розповів журналістам після погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я чекаю, коли буде суд і у рамках судового процесу буде належним чином представлені всі докази. Мені відомо, що під час брифінгу далеко не всі докази були представлені. Тому, не маючи повної картини, важко просто зробити якісь висновки", - сказав Арахамія.

Він також вважає, що цей судовий процес має бути відкритим через резонансність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165561
 
   
 Топ коментарі
 
прикольно. а он кто вообще такой что "знает что были предоставлені не все". вазелина ознакомили с делом - это нарушение и очень серьезное. оказывается все верхушку ознакомили? с каких делов?
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Боснийские СМИ обвинили Гиркина в причастности к убийству трех тысяч человек в участии в этнических чистках в Боснии
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Вот это "тайна следствия" так "тайна следствия"!
Ай да Арахамия, ай да молодец, еще раз нам всем показал, что это за судилище!
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Не понимаю зачем было такой базар, шум создавать. Или надо было людям мозги замылить, чтоб рынок Земли проголосовать
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А помните 2014 год с каким апломбом представлял дело Бочковского тогда главы МЧС господин Аваков ? Чем дело закончилось ? Великим пшиком !!! Вот и тут этим закончится,давно вам великий делец и ******* Аваков в Отставку
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Вважаєте, Аваков не розуміє, що підстава Зеленського у цій справі не світить йому негайну відставку? Щось не складаються ваші пазли. Саме тому, прошу всіх хто може мислити головою, а не, як порохоботи - шлунком-дупою-банкоматом, заспокойтесь і дочекайтесь хоч перших двох засідань суду по цій справі. Невже, так важко подружитися з власними мізками?
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Литвин тоже пионером, комсомольцем, коммунистом, афганцем, шахтером и как оказалось чернобыльцем был! Арахамія про справу Шеремета: Я чекаю, коли буде суд, знаю, що не всі докази були представлені під час брифінгу - Цензор.НЕТ 6155 Интересно, космонавтом не был? Надо Пенсионный фонд спросить.
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Я теж чекаю, коли буде суд над Арахамією та іншими слугами народу.
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Арахамія це син сім"ї, яка повністю присвятила себе боротьбі з Путіним. Ви чекаєте над ними суду? Якого? Путінського?
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А може він ще волонтерів? Але ж ми вже знаємо, спасибі Зєлєнскому, що всі волонтери мають, як і сам Зєлєнскій, вілли в Італії, незлічені офшори та квартири в Західній Європі і є звичайними крадіями.
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До минулої діяльності Давида немає жодних суперечливих питань. Статки Зеленського до його президентства досить прозорі і дуже легко перевіряються. Офшорів досі не виявлено, незліченних квартир в Європі не оподатковано, а неофіційних не зафіксовано. Звичайним і незвичайним крадієм Зеленський не оголошений і навіть не підозрюється в цьому. Правда, заробив не малі гроші в Україні на досить легальному бізнесі. Але сплачував всі податки і з Законом не має жодних проблем. В чому полягає ваша проблема, вибачайте, Дубіна?
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Усе, що ви написали - брехня. Дані про офшори Зєлєнскава, зокрема, в Італії та Кіпрі, давно відомі. Жодних податків він в Україні не платив, бо всі його компанії в Україні є збитковими або виказують прибуток в пару тисяч гривень, справжній прибуток іде в офшори. Хоча всі його українські фірми є збитковими, він деклярує квартиру в Льондоні та віллу в Італії. Його жінка подавала на субсидії як зубожіла особа на декілька квартир в Києві.
Прошу більше до мене не писати, мені тупа брехня нецікава.
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Дуже вас прошу з усіма вашими доказами, сумнівами і здогадками, відправляйтеся до найближчої до вас української прокуратури. Буду вам дуже вдячний за співпрацю з Україною. Хай живе Біларусь!
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Жыве вечна! А вам раджу поцікавитись офіційною деклярацією гр. Зеленського, як теж податковими звітами його фірм. Це публічна та загальнодоступна інформація, навіть до прокуратури нема потреби йти. Раджу теж поцікавитись, що італійська преса писала про офшор гр. Зеленського в Італії. Ґуґл допоможе вам довідатись і про інші офшори гр. Зеленського в Європі та Росії.
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Давид не вірмен, він етнічний грузин. Хоча, яка різниця? Проживає в Україні з 1992 року. Громадянство України отримав у 2014-му і законно балатувався в парламент України. До того займав цілий ряд посад, на яких потрібна була підвищена довіра до особи, яка її займає. Жодного разу до Давида запитань щодо довіри не було. У вас є? Будьте так ласкаві, надайте свої зауваження у відкритій формі з доведенням аргументації і фактів. Все інше - від лукавого ху"ла.
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Де я написав, що він вірменин? Ви завжди відповідаєте, не читаючи?
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Про вірмена написали не ви. Хіба я звертався з цього привода до вас?
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Доказів ніяких небуло. Суцільне видавання вологих хвантазій задійсність.Бездарі з технікою,це нездари з технікою
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Докази надаються не на брифінгах, а в суді. У вас інший розклад встановлених правил?
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Читайте хоча,б заголовки - Арахамия о деле Шеремета: Не все доказательства были представлены во время брифинга
Мої співчуття Арахамія про справу Шеремета: Я чекаю, коли буде суд, знаю, що не всі докази були представлені під час брифінгу - Цензор.НЕТ 5570
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Ну так і я це вам можу сказати з усім моїм співчуттям до вас))
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Можу,лише, константувати - жодного доказу наведено небуло!!! вОЛОГІ МАРЕННЯ ДУРНИКІВ, були Арахамія про справу Шеремета: Я чекаю, коли буде суд, знаю, що не всі докази були представлені під час брифінгу - Цензор.НЕТ 4502
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В котре повторюю для... Докази надаються не на брифінгах, а в суді. Брифінги з карних питань надають деякі загальні пояснення з питань резонансного рівня. М"яко кажучі, щоб у декого мізки не закипіли від перенапруги. От і все, шановний.
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Скажу вперше в ,цій,країні не існує системи правопорядку Співчуваю несповнарозумним Арахамія про справу Шеремета: Я чекаю, коли буде суд, знаю, що не всі докази були представлені під час брифінгу - Цензор.НЕТ 3116
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