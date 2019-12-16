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 Політика України, Суспільство
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 Аграрії почали всеукраїнську акцію протесту проти продажу землі, завтра прийдуть під Раду, - Тимошенко

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що аграрії почали всеукраїнську акцію протесту проти продажу землі.

Про це вона сказала на брифінгу після погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Аграрії, а також профспілки України, розуміючи, що зараз вже дуже важко в парламенті зупинити процес розпродажу землі, вони вийшли й оголосили про початок всеукраїнського протесту проти продажу сільськогосподарської землі. Строго відповідно з 39 статтею Конституції України, сьогодні вранці аграрії заблокували майже 14 загальнонаціональних доріг, вони сьогодні закрили їх сільськогосподарською технікою і завтра вранці в Києві починається акція протесту, яка буде вимагати від президента і Верховної Ради певних кроків", - розповіла Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аграрний комітет вирішив обмежити участь громадськості в засіданнях щодо земельної реформи, - Сольський

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165559
 
   
 Топ коментарі
 
Этого мало.Должна выйти вся Украина.Юля,давай импичмент.Это саранча на теле Украины.
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Знаєте, Юлька може подобатися чи не подобатися, але реальність така, що проти продажу землі за останнім переписом виступає 73% населення. Знакова цифра, я б сказав...
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Пусть сразу в ростов из азербайджана.Обойдемся без зеленых дебилов.
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Ищи бананы на пальме, а не на Крещатике.
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Если бы Зеленский читал мои комментарии на цензоре, то он бы знал что я ещё до избрания этого недоразумения преЗЕдентом писал что не дай бог ему поссорится с Юлей или не дать ей кресло премьера

Юлю можно не любить за многое, но даже если она так и не станет президентом, в историю Украины она уже плотно вошла.
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Юля с петром уже все, сбитые летчики в политике. Даже если зебобик уйдет, за них никто голосовать не будет. Равно как и за вакрчука прихлебалу.
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Я не слова не сказал будет ли за неё кто то голосовать. Но Юля в оппозиции это кошмар для власти.
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На мой взгляд, это один и людей, способных вытащить Украину из той помойной ямы, в которую она ( страна) потихоньку сползает. Не даром ни один из Украинских олигархов ее не поддерживает, они ее боятся, как огня.
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Юля сильная политическая фигура. так просто со счетов ее не выкинешь.За нее голосовать не будут - а вот выдвинуть в тихую она может кого-нить
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Ответь пожалуйста, почему за нее голосовать не будут? В чем причина? То, что она является непримиримым врагом олигархов - этот так. Если бы не она, ФОП ы закрыли бы еще несколько лет назад. Что плохого для страны она сделала????. Подписала контракт на якобы завышенную цену нагаз? Так в мире такая цена и была. Взяла под это дело взятку? Нет. И это достоверно всем известно. Скажу больше: она успела у нас в S-F закончить курсы управления и так далее. То есть - ее ГОТОВИЛИ. Но Украинский народ в очередной раз приподнес сюрприз, от которого мягко говоря»все оченьудивились», а мариканцы, которые по этому направлению работали «очень-очень удивились» я юрист с огромным стажем - можете выслать мне документы [копии, разумеется) почему Вы считаете, что она недостойна быть президентом Украины.
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почему Вы считаете, что она недостойна быть президентом Украины.

Отнюдь. Лично я за Юльку топил.
Вы сами на свой вопрос ответили: Но Украинский народ в очередной раз приподнес сюрприз, от которого мягко говоря»все оченьудивились». От себя добавлю, что электорат в своей массе в политике не шарит от слова совсем. И по этой причине считаю, что ее не выберут


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Не вошла, а вляпалась. Вместе с лазаренко и благодаря "газовым контрактам" Аграрії почали всеукраїнську акцію протесту проти продажу землі, завтра прийдуть під Раду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5811
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Хитродупе ти російське лайно! Давай укладай Юліни контракти ще на 10 років і не крути дупою! Аграрії почали всеукраїнську акцію протесту проти продажу землі, завтра прийдуть під Раду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8265
Бо куди ти дінешся Аграрії почали всеукраїнську акцію протесту проти продажу землі, завтра прийдуть під Раду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1286
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Твоя Юля дуже корисна. ...Якщо її відвезти, як харч, в звіринець.
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Этого мало. Где экономический паспорт( земля,надра,лес, вода, референдумы как основа народовладдя, нам надаело теневое государство барыг, где новый суспильный договор ) Вот за что надо выходить и обговаривать. А не за феодальную междуусобицу.Выходят только за свое, но нас так ограбила влада что своего не осталось. Наша задача сформулировать и отвоевать это свое. И тогда формула свой -чужой будет работать бездагано. Как у Манаргейма в финскую войну 39 года.
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Люля на лабутенах вам зараз зробить Зюзькіну мать.
От у кого ще є ягоди в ягодицях.
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Хоч я далеко не аграрій, але підтримую заборону продажі землі руками і ногами. Право купити землю треба заслужити безаперечною діяльністю на користь тих грунтів, які у тебе років з 10 в оренді. І це право мають видавати місцеві тергромади. Сьогодні більша частина с/г земель в оренді, а фактично у власності, двох десятків агрохолдінгів. Які висмоктують з землі все, що тільки можна, вивозять прибутки за кордон разом з сировиною, яку виростили, а місцеве населення замість сінокосів бачить тільки паркани. Тобто Україна за сьогоднішніх умов зелених хрущів ніколи не стане "францією". Зелена наволоч тягне Україну в бананову "аргентину", або злиденний "мадагаскар", де в аграрних країнах відбувається безробіття, социальна криза і навіть голод. Не потрібні люди в країнах, де всю землю скупили ТНК(транс національні компанії).
Зєлю Геть. Дострокові. Негайно.
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Я вот честно говоря тут не шарю. Это плохо или хорошо? Вроде как МВФ топил за этот закон? А Украина МВФ должна. Вкратце может кто пояснить?
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Ну, це як до тебе прийшли кредитори і кажуть: Хоч почку свою продай, а борг поверни.
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Я тоже ПРОТИВ рынка земли....только АРЕНДА !!!!!!!!
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В свое время олигархи и вороватые чиновники сделали все возможное, чтобы в Украине так и не появился нормальный свободный и развитый фондовый рынок. В результате все заводы оказались в руках двух-трех десятков олигархов-феодалов. На фондовой бирже им пришлось бы платить рыночную цену при покупке акций украинских компаний. И они не смогли бы захватить такие огромные активы. А нерыночными методами (за откаты) они захватили все заводы по очень смешным номинальным ценам, а иногда и, вообще, почти бесплатно.

Теперь они хотят провернуть то же самое с землей.
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Поясняю ситуацию.
ВСЕ ДАВНО ПОДЕЛЕНО.
Слуги Народа, широко известные как гопники с хватательным рефлексом, решили отжать "давно отжатое".
Украинские ценные земли делятся (в основном, это две главные категории, есть и иные, перечислять не буду) на две категории: черноземы и земли Западной Украины, где в недрах нефть, а на поверхности - вышки, что ее качают.
Для "удобства" отжатия последних был наезд на Садового.
Для "удобства" отжатия первых готовился наезд на Юлию Владимировну (но она Квартал опередила, получив "крышу").
По какой-то загадочной причине (самой странно Аграрії почали всеукраїнську акцію протесту проти продажу землі, завтра прийдуть під Раду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9806 ), людям очень не нравится, когда у них отжимают "нажитое непосильным трудом"(С), даже если то "нажитое" - государственные земли, которые просто сдаются в аренду по договорной цене.
"Так дела не делаются" (Корейко, "Золотой теленок")
Сейчас Квартал огребет по крупному, огребет за нарушение "'сухаревского соглашения", за попытку в очередной раз посадить бабу-Юлю (для нее это рецидив), за то, что слугам народным Милованов будет раздавать землю бесплатно, потому что он предлагал давать для покупки земли КРЕДИТЫ и РАССРОЧКУ из гос. средств.
Наверное, те кредиты дадут Тимошенко и Садовому, кому, как не им. Аграрії почали всеукраїнську акцію протесту проти продажу землі, завтра прийдуть під Раду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9806

P.S. Повезло Слугам Народа, что пока трактора, а не вилы.
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"Поделено" ще не означає у власності. Вони землі накрали, а продати крадене не можуть. Як тільки продадуть так більшості відомих осіб тут не стане.
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на поділеній землі треба працювати - а це нелегкі гроші.
Куди легше набрати паїв виїхати за кордон та здавати селянам за величезну ренту.
Оце заробіток значно легший!
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В третє просрали шанс для України,абинеЮльки на чолі з баригами і свинарчуками.
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Юлька с Голосом навіть не прийшли на майдан під час Нормандського самміту. З ними все давно ясно
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А причем здесь Юля и порохоботы? Порох ее ненавидит лютой ненавистью, просто потому, что при ее допустимом президентстве он и вся его шобла уже сидела бы за гратами. А Прох, сволочь, наживавшийся на войне, спокойно ходит в ВР, ДА ЕЩЕ СМЕЕТ ЧТО-ТО ГОВОРИТЬ...
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Агрооллигархам очень выгоден КОЛХОЗ И ПОЛИТИКИ КОМСОМОЛЬЦЫ-ПОПУЛИСТЫ!!!

Если гражданин не имеет права распоряжаться своим имуществом, то и налоги он имеет право не платить!!!
Также необходимо запретить продажу и вывозить за рубеж зерновые и другое непереработанное агросырье, ведь именно агробароны интенсивно используя сельхозземли варваски уничтожают плодородие почвы и за копейки продают эту ценность вывозя ее агросырьем...
Также ни один собственник пая не обьязан защищать теперь Украину от агрессора, ведь по сути у него нету "своей земли"!!!
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Відкритий лист Головам Світового Банку, Міжнародного Валютного Фонду та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку 6 грудня 2019р., м. Київ, Україна
farmer.co.ua/ua/presa/item/603-vidkrytyi-lyst-holovam-svitovoho-banku-mizhnarodnoho-valiutnoho-fondu-ta-yevropeiskoho-banku-rekonstruktsii-ta-rozvytku-6-hrudnia-2019r-m-kyiv-ukraina

За Вашого посередництва в Україні швидко розгортаються процеси скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та запровадження практично нерегульованого ринку землі. Це збурює українське суспільство і зумовлює активні протестні дії громадян, в тому числі у формі пікетів, багатолюдних мітингів, демонстрацій, маршів тощо.
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Нащо ці телепні звертаються до МВФ коли їх продав власний кабмін?
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Ти шо, пресу не читаєш? Сороса вже відкрито визнали найвпливовішою людиною в Україні.
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От ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь маху дал - надо ж было Юлу куда-нибудь пристроить, да так, шоб довольна была. А то в отличие от БлаЗЕня Юла ж рейтинги не теряет. Юла закалённая рэволюцьіонэрка - ЗЕлёносопельный ещё одноклассниц за сиськи дёргал, когда Юла уже пилила и осваивала бюджеты всех уровней.
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Могу поспорить: дали бы Тимохе хлебное место - была бы двумя руками "за", а так - держись, Зеленский!
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Всіх бажаючих продавати землю,закопати в землю.
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нормальним людям похер , якщо продають те, чого у них немає, також похер, якщо не продають те, чого у них немає
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Ну, це якраз позиція, яку нав'язують українцям- тут ніщо не ваше. Тож, заводи і пароходи вже не ваші, і земля не ваша, і держава не ваша, ви тут не зрозуміло хто.
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Психологія холуя, що НІКОЛИ не мав своєї держави і не боровсь за неї, і байдуже йому її назва і все, що в середині. Аби ковбаса хоч гнила була, та барин не сильно поров. Треба позбавляти таких права голосу довічно, таких "нормальних людей"...
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нічого собі вас там в Донецьку узький мір припік Аграрії почали всеукраїнську акцію протесту проти продажу землі, завтра прийдуть під Раду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 510
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тких як ти треба каструвати, щоб не розмножувались, бо придурки країні непотрібні
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Тимошенка вирішила осідлати аграрну тему
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Юля за мокшанські гроші вам на мітингує Аграрії почали всеукраїнську акцію протесту проти продажу землі, завтра прийдуть під Раду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6865
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