 Аграрії почали всеукраїнську акцію протесту проти продажу землі, завтра прийдуть під Раду, - Тимошенко

Про це вона сказала на брифінгу після погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Аграрії, а також профспілки України, розуміючи, що зараз вже дуже важко в парламенті зупинити процес розпродажу землі, вони вийшли й оголосили про початок всеукраїнського протесту проти продажу сільськогосподарської землі. Строго відповідно з 39 статтею Конституції України, сьогодні вранці аграрії заблокували майже 14 загальнонаціональних доріг, вони сьогодні закрили їх сільськогосподарською технікою і завтра вранці в Києві починається акція протесту, яка буде вимагати від президента і Верховної Ради певних кроків", - розповіла Тимошенко.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року.
Юлю можно не любить за многое, но даже если она так и не станет президентом, в историю Украины она уже плотно вошла.
Отнюдь. Лично я за Юльку топил.
Вы сами на свой вопрос ответили: Но Украинский народ в очередной раз приподнес сюрприз, от которого мягко говоря»все оченьудивились». От себя добавлю, что электорат в своей массе в политике не шарит от слова совсем. И по этой причине считаю, что ее не выберут
Бо куди ти дінешся
От у кого ще є ягоди в ягодицях.
Зєлю Геть. Дострокові. Негайно.
Теперь они хотят провернуть то же самое с землей.
ВСЕ ДАВНО ПОДЕЛЕНО.
Слуги Народа, широко известные как гопники с хватательным рефлексом, решили отжать "давно отжатое".
Украинские ценные земли делятся (в основном, это две главные категории, есть и иные, перечислять не буду) на две категории: черноземы и земли Западной Украины, где в недрах нефть, а на поверхности - вышки, что ее качают.
Для "удобства" отжатия последних был наезд на Садового.
Для "удобства" отжатия первых готовился наезд на Юлию Владимировну (но она Квартал опередила, получив "крышу").
По какой-то загадочной причине (самой странно ), людям очень не нравится, когда у них отжимают "нажитое непосильным трудом"(С), даже если то "нажитое" - государственные земли, которые просто сдаются в аренду по договорной цене.
"Так дела не делаются" (Корейко, "Золотой теленок")
Сейчас Квартал огребет по крупному, огребет за нарушение "'сухаревского соглашения", за попытку в очередной раз посадить бабу-Юлю (для нее это рецидив), за то, что слугам народным Милованов будет раздавать землю бесплатно, потому что он предлагал давать для покупки земли КРЕДИТЫ и РАССРОЧКУ из гос. средств.
Наверное, те кредиты дадут Тимошенко и Садовому, кому, как не им.
P.S. Повезло Слугам Народа, что пока трактора, а не вилы.
Куди легше набрати паїв виїхати за кордон та здавати селянам за величезну ренту.
Оце заробіток значно легший!
Если гражданин не имеет права распоряжаться своим имуществом, то и налоги он имеет право не платить!!!
Также необходимо запретить продажу и вывозить за рубеж зерновые и другое непереработанное агросырье, ведь именно агробароны интенсивно используя сельхозземли варваски уничтожают плодородие почвы и за копейки продают эту ценность вывозя ее агросырьем...
Также ни один собственник пая не обьязан защищать теперь Украину от агрессора, ведь по сути у него нету "своей земли"!!!
farmer.co.ua/ua/presa/item/603-vidkrytyi-lyst-holovam-svitovoho-banku-mizhnarodnoho-valiutnoho-fondu-ta-yevropeiskoho-banku-rekonstruktsii-ta-rozvytku-6-hrudnia-2019r-m-kyiv-ukraina
За Вашого посередництва в Україні швидко розгортаються процеси скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та запровадження практично нерегульованого ринку землі. Це збурює українське суспільство і зумовлює активні протестні дії громадян, в тому числі у формі пікетів, багатолюдних мітингів, демонстрацій, маршів тощо.