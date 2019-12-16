 Нардеп "Слуги народу" Холодов лобіює націнку на тютюнові вироби, - Hubs

Про це повідомляє Hubs.

Згідно з проєктом правки, пропонується тимчасово, в 2020-2025 рр., наділити торговців правом "... перевищувати при реалізації тютюнових виробів максимальні роздрібні ціни, встановлені на ці вироби відповідно до законодавства, не більше ніж на 15%". Розмір націнки запропоновано розраховувати без урахування акцизного податку. Тобто, з урахуванням податку перевищення кінцевої ціни сигарет від "максимальної роздрібної" може бути ще вище, пише Апостроф.

Правку депутат вирішив провести через проєкт №1209-1 про зміни до деяких законів про удосконалення адміністрування податків, усунення неузгодженостей в податковому законодавстві. Проєкт проходить друге читання. Нову норму запропоновано внести до статті 18 Закону України "Про держрегулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива".

Якщо правка Холодова буде схвалена профільним Комітетом ВРУ, і прийнята парламентом, з 2020 сигарети можуть подорожчати більш ніж на 15%.

Раніше "Схеми: корупція в деталях" з'ясували, що нардеп "Слуги народу" Холодов може мати стосунок до торгівлі сигаретами і лобіював правки про правила їх продажу. Сам нардеп цю причетність заперечував. Проте, на підставі розслідування і факту законодавчих ініціатив щодо збільшення прибутковості тютюнового бізнесу, НАБУ.

Hubs звернувся до членів Комітету з питанням, які мотиви у ініціативи Холодова, і чи буде вона підтримана парламентаріями. Член фінкомітету Олексій Устенко з "Слуги народу" розповів, що текст правок обговорювалося, але він навряд чи буде зареєстрований до законопроєкту.

"Андрій Холодов запропонував цю правку виробникам тютюнових виробів, і вони повинні дати фідбек і сказати, влаштовує вона їх чи ні. Наскільки я розумію, був підписаний Меморандум з чотирма компаніями (між виробниками тютюнових виробів і Кабміном), і, наскільки мені відомо, ця правка не буде зареєстрована", - зазначив Устенко.

Він пояснив, що проєкт поправки Холодов повинен був подати до Мінфіну, в Державну податкову службу і до виробників "щоб отримати коментар, нормальна це модель, чи ненормальна".

"Я так розумію, вона трохи не підходить виробникам, думаю, що навряд чи буде зареєстрована. Я буду голосувати за неї тільки якщо Мінфін, виробники і податкова скажуть, що це нормальна історія", - сказав нардеп, додавши, що ініціатива з'явилася тільки на засіданні робочої групи, "і чіткої позиції щодо неї немає".

Помічник голови Комітету Данила Гетманцева (СН), сказав, що коментарів не буде, тому що "правка Холодова - телефонуйте йому". Сам Холодов не відповідав на питання журналістів.

Як пояснив мотиви подачі "правки" Олексій Устенко, "Холодов пропонує ввести підвищення без штрафу на 15% (від максимальної роздрібної ціни). Торговці у роздріб самі можуть вибирати, з якою націнкою продавати ... плюс 3%, 10% або 15%. Є магазини в сільській місцевості, райцентрах, які торгують контрафактними сигаретами - їм невигідно продавати легальні сигарети, оскільки там встановлюється дрібна націнка". Устенко додав, що не вважає Холодова лобістом власного бізнесу: "навряд чи він лобіював власний бізнес, бо сказав, що вийшов з нього 2 або 3 роки тому".

12 грудня був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між представниками тютюнової індустрії (компаніями-членами Європейської Бізнес Асоціації) і Кабінетом Міністрів України. У документі передбачено низку заходів зі створення прозорої конкуренції в індустрії, посилення боротьби з незаконною торгівлею та ухиленням від сплати податків, забезпечення прозорості в роботі гравців тютюнового ринку. В ЄБА позитивно оцінюють домовленості між курцями і КМУ.

Раніше найбільші виробники сигарет в Україні (Філіп Морріс, BAT, JTI та ImperialTobacco) закликали владу скасувати збільшення торговельних націнок на їхню продукцію в Україні через прийняття ВРУ проєкту №1049, яким встановлюється торгова націнка на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7 % і 13% від максимальної роздрібної ціни.