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Все про:тютюн (95) Слуга народу (566)

 Нардеп "Слуги народу" Холодов лобіює націнку на тютюнові вироби, - Hubs

На засіданні робочої групи при комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 10 грудня народний депутат фракції "Слуга народу" Андрій Холодов запропонував дозволити оптовим і роздрібним продавцям встановлювати без штрафу додаткову націнку на тютюнові вироби в розмірі 15% від максимальної роздрібної.

Про це повідомляє Hubs.

Згідно з проєктом правки, пропонується тимчасово, в 2020-2025 рр., наділити торговців правом "... перевищувати при реалізації тютюнових виробів максимальні роздрібні ціни, встановлені на ці вироби відповідно до законодавства, не більше ніж на 15%". Розмір націнки запропоновано розраховувати без урахування акцизного податку. Тобто, з урахуванням податку перевищення кінцевої ціни сигарет від "максимальної роздрібної" може бути ще вище, пише Апостроф.

Правку депутат вирішив провести через проєкт №1209-1 про зміни до деяких законів про удосконалення адміністрування податків, усунення неузгодженостей в податковому законодавстві. Проєкт проходить друге читання. Нову норму запропоновано внести до статті 18 Закону України "Про держрегулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива".

Якщо правка Холодова буде схвалена профільним Комітетом ВРУ, і прийнята парламентом, з 2020 сигарети можуть подорожчати більш ніж на 15%.

Раніше "Схеми: корупція в деталях" з'ясували, що нардеп "Слуги народу" Холодов може мати стосунок до торгівлі сигаретами і лобіював правки про правила їх продажу. Сам нардеп цю причетність заперечував. Проте, на підставі розслідування і факту законодавчих ініціатив щодо збільшення прибутковості тютюнового бізнесу, НАБУ.

Hubs звернувся до членів Комітету з питанням, які мотиви у ініціативи Холодова, і чи буде вона підтримана парламентаріями. Член фінкомітету Олексій Устенко з "Слуги народу" розповів, що текст правок обговорювалося, але він навряд чи буде зареєстрований до законопроєкту.

"Андрій Холодов запропонував цю правку виробникам тютюнових виробів, і вони повинні дати фідбек і сказати, влаштовує вона їх чи ні. Наскільки я розумію, був підписаний Меморандум з чотирма компаніями (між виробниками тютюнових виробів і Кабміном), і, наскільки мені відомо, ця правка не буде зареєстрована", - зазначив Устенко.

Він пояснив, що проєкт поправки Холодов повинен був подати до Мінфіну, в Державну податкову службу і до виробників "щоб отримати коментар, нормальна це модель, чи ненормальна".

"Я так розумію, вона трохи не підходить виробникам, думаю, що навряд чи буде зареєстрована. Я буду голосувати за неї тільки якщо Мінфін, виробники і податкова скажуть, що це нормальна історія", - сказав нардеп, додавши, що ініціатива з'явилася тільки на засіданні робочої групи, "і чіткої позиції щодо неї немає".

Помічник голови Комітету Данила Гетманцева (СН), сказав, що коментарів не буде, тому що "правка Холодова - телефонуйте йому". Сам Холодов не відповідав на питання журналістів.

Як пояснив мотиви подачі "правки" Олексій Устенко, "Холодов пропонує ввести підвищення без штрафу на 15% (від максимальної роздрібної ціни). Торговці у роздріб самі можуть вибирати, з якою націнкою продавати ... плюс 3%, 10% або 15%. Є магазини в сільській місцевості, райцентрах, які торгують контрафактними сигаретами - їм невигідно продавати легальні сигарети, оскільки там встановлюється дрібна націнка". Устенко додав, що не вважає Холодова лобістом власного бізнесу: "навряд чи він лобіював власний бізнес, бо сказав, що вийшов з нього 2 або 3 роки тому".

12 грудня був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між представниками тютюнової індустрії (компаніями-членами Європейської Бізнес Асоціації) і Кабінетом Міністрів України. У документі передбачено низку заходів зі створення прозорої конкуренції в індустрії, посилення боротьби з незаконною торгівлею та ухиленням від сплати податків, забезпечення прозорості в роботі гравців тютюнового ринку. В ЄБА позитивно оцінюють домовленості між курцями і КМУ.

Раніше найбільші виробники сигарет в Україні (Філіп Морріс, BAT, JTI та ImperialTobacco) закликали владу скасувати збільшення торговельних націнок на їхню продукцію в Україні через прийняття ВРУ проєкту №1049, яким встановлюється торгова націнка на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7 % і 13% від максимальної роздрібної ціни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165557
 
   
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АНДРІЙ ГЕРУС ОТРИМАВ 400 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ ЗА ПОПРАВКУ ПРО ІМПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З РОСІЇ - СКОРОХОД

Нардеп "Слуги народа" Холодов лоббирует наценку на табачные изделия, - Hubs - Цензор.НЕТ 475

Колишній представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус отримав хабара за внесення поправки щодо імпорту російської електроенергії.
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так подскажите ему...что кое-где кое-кто из слуг начинает отгребать
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разговаривал с продавцом магазина куда часто захожу , покупать сигареты стали раз в 5 меньше,зато возле магазина заместо 1 бабки,стало 3...... и менты ихнему бизнесу не мешают . процветает контробас выращенный в Беловежкой Пуще, верной дорогой идете таваричи.....
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так подскажите ему...что кое-где кое-кто из слуг начинает отгребать
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Не, ну всьо пучьком же! Как сказал Мыловаров : с падением курса доллара нарид стал богаче. А раз нарид богат, то почему бы ему не увеличить слугам жалование?
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АНДРІЙ ГЕРУС ОТРИМАВ 400 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ ЗА ПОПРАВКУ ПРО ІМПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З РОСІЇ - СКОРОХОД

Нардеп "Слуги народа" Холодов лоббирует наценку на табачные изделия, - Hubs - Цензор.НЕТ 475

Колишній представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус отримав хабара за внесення поправки щодо імпорту російської електроенергії.
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Ага, а тєпєрь он етот строгальний станок положил в аккурат на плєчі мудрого наріда...
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І чому так всі ненавидять слуг урода і погрожують їм?! Вони ж святі, *****.
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Билядь. Ток крылья в химчистку сдали и нимбы на подзарядку. А так да. Чи не?
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А как этот парень???? Никто ему не угрожает?
Или охрана не помешает???????
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Камаз окурків на голову цьому слузі урода.
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разговаривал с продавцом магазина куда часто захожу , покупать сигареты стали раз в 5 меньше,зато возле магазина заместо 1 бабки,стало 3...... и менты ихнему бизнесу не мешают . процветает контробас выращенный в Беловежкой Пуще, верной дорогой идете таваричи.....
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По роялю и не лбом - это называется партийная дисциплина
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Да и фиг с ним.
Во-первых, "курить вредно." (С Шерлок Холмс)
Во-вторых, если вы курите, ведь в Украине же растет табак? Климат же подходит?
Так пуркуа бы и не па? Не самое простое дело правильно сушить листья табака, если мне не изменяет память, зато натуральный продукт.
"...размножение пшеницы, зерно которой дает при первом урожае восемьсот зерен, - ничто по сравнению с маком, у которого в одной коробочке тридцать две тысячи зерен, и с табаком, у которого один корень дает триста шестьдесят тысяч семечек. Если б не многочисленные причины, мешающие их размножению, два этих растения заполонили бы в несколько лет весь шар земной." (Жюль Верн, "Таинственный остров", выделено мной)
Табак же не мак, разве за него сажают?
Ну скажите, что от моли Нардеп "Слуги народа" Холодов лоббирует наценку на табачные изделия, - Hubs - Цензор.НЕТ 972 (чистая правда, к слову).
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Не транди, один корень дает 347 тысяч 573 семечки.
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Все верно говорите, проверил растет Гемморно с ним возится. Готовый проще купить у фермеров
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Ну, вот фермеры и будут выращивать, а Вы - покупать (как сырье, без акциза)
А в Раде пусть себе "накручивают" что хотят и куда хотят.
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Да уже попробовал полкило взял на пробу - комплектик:
- табачек Вирджинию 0.5 кг за 150грн
- набивочная машинка ручная 80грн
- гильзы 500 шт - 50грн
Итого 280грн.
При средней забивке гильзы уходит примерно около 1 грамма табака (табака, а не того муссора, что пихают в фабричные сигареты)
Считаем: 500/20=25 пачек сигарет
280грн/25пачек=11.20 грн за пачку качественных сигарет - без муссора и добавок !!!!!
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Вот видите!
А в Раде блохеры и визажисты-бровисты не знают ни арифметики, ни того, что в Украине растет табак (и пусть попробуют запретить его выращивать, табак можно использовать от моли Нардеп "Слуги народу" Холодов лобіює націнку на тютюнові вироби, - Hubs - Цензор.НЕТ 8850 )
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Эти уроды уже лоббируют акциз на вейпы и табак
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твой Шерлок Холмс постоянно гонял Ватсона в аптеку за героином , так шо сигаретки то так детский лепет и Холодову к харчам прибавка))
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не знаю что это такое. но вот мыролюбно отреформить его, и всю остальную шоблу неприменно нужно.
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Сначала выделите землю под самосад, хотя бы по сотке, а потом делайте, что хотите.
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самосад сейчас у участковых покруче самогона Нардеп "Слуги народу" Холодов лобіює націнку на тютюнові вироби, - Hubs - Цензор.НЕТ 8726, ********* мусорята это дело.
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Уявляю, як зрадіють курці, які голосували за обрання цього непорозуміння у Раду Нардеп "Слуги народа" Холодов лоббирует наценку на табачные изделия, - Hubs - Цензор.НЕТ 8357
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- Водка подорожала, сынок.
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть. Нардеп "Слуги народу" Холодов лобіює націнку на тютюнові вироби, - Hubs - Цензор.НЕТ 9076
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Пока еще не систематически. Это у них от страха глаза увеличились. Но все к этому идет.
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Жги, холодов. По статистике, в Украине 73% курящих!
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і вони ще дивуються. чому зелених депутан почали лупцювати.
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Для холодова "ера благополуччя" наступила. Должна же она наступить для кого-то.
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щнаете чего не понял? Чего взбеленились табачники. В рашке вообще жесткое МРЦ на сигареты хрен пойми с какого года (10 или 9 не помню), а с года так 14-го, жрузья рассказывают, что даже табачных киосков нет (вернее есть - только типо внутрь щаходишь, как раньше не купишь с улицы в окошко) - продажа только внутри магазина. но ведь нихрена! не ушли! ни Джи-тиай, ни Бритиш-американ Тобакко, ни империал. Как мне кажется трабл даже не в законе - а в долбанном контрабасе и "мануфактурах" в лесу.
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Доля контрабаса и "мануфактур" в Украине по моим данным более 20 процентов. это офигенный ущерб табачной промышленности. и пока власть с этим что-то не сделает - табачники рельно просто уйдут, на кой ляд им производство без прибыли?
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Кстати, я тут рашку приводил в пример выше - так вот почему не ушли, хотя бугуртили - массовость и куча народу. несмотря на антитабачную компанию, выкрутили акциз так, что мама не горюй. обычный лачочник даже по МРЦ имеет максимум 12 процентов от закупочной цены. Потому что производитель поднял закупочную стоимость изза акциза. и знаете что произошло? Ни хрена - торговля табаком так и идет. Лавочник может даже в ноль торговать ни черта не наценивая, потому что допусти тот же БАТ дает контракт на точку с оплатой ежеквартально за свой шкаф и возможностью размещать свое промо в торговой точке. А джи тиай вообще сигаретами оплачивает - несколько блоков Винстона в месяц
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Слуги барижнічають і барижнічали, але барига у них Порох.
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а хоть одна тварь из 450 а 28лет не могла додуматься внести правку про уголовное наказание за лобизм? ведь по сути, лоббизм приводит к обогащению конкретных людей или фирм и к потере денег в народом Украины. вот где самая настоящая ЗРАДА!!!!!!!!!!!!
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Вот интересно есть ли предел ненажерливости? Потому что предела наглости у особей при власти точно нет, как и совести и здравого смысла.
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