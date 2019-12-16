 Від початку поточної доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"З початку поточної доби, 16 грудня, станом на 12.00, за наявною інформацією, збройних провокацій на лінії бойового зіткнення з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
для чего эти пустые новости?
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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15 Грудня, 2019
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Бригада швидкого реагування втрати Донбас НГУ ООС