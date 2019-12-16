 Від початку поточної доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"З початку поточної доби, 16 грудня, станом на 12.00, за наявною інформацією, збройних провокацій на лінії бойового зіткнення з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку грудня втрати найманців РФ на Донбасі становлять 44 людини: 22 окупанти ліквідували, 22 - санітарні втрати, - розвідка ОС