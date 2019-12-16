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 Від початку поточної доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - Міноборони

З початку поточної доби, станом на 12:00, в районі проведення ООС на сході України не зафіксовано випадків порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"З початку поточної доби, 16 грудня, станом на 12.00, за наявною інформацією, збройних провокацій на лінії бойового зіткнення з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку грудня втрати найманців РФ на Донбасі становлять 44 людини: 22 окупанти ліквідували, 22 - санітарні втрати, - розвідка ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165553
 
 
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Позавчера аналогичная новость была... а вечером один украинский воин погиб...
для чего эти пустые новости?
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Кроме того... за последние 20 минут я услышал несколько взрывов... ориентировочно в направлении Авдеевка.. Красногоровка.. и это еще не вечер..
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потому что дождь был..вот подсохнет и начнут
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РосЦякию МЕЛЬДОНИЕВССКУЮ из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Угу. Так каждый день так. А вечером уже про убитых и раненных рассказываете.
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Я вот подумал, козломордия хочет для донбасса особого статуса закрепленного в конституции...а что если прописать им такой особый статус, но с правками которые превращают територии в резервацию-гетто? Никакого права голоса, никакого влияния на вектор украинской политики итп.
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Смерть клятим масковським окупантам та путін-*****!!!!
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Альо, ЗЕбіли !!! А звідки беруться вбиті і поранені ?
15 Грудня, 2019
Від обстрілу окупантів загинув 21-річний гвардієць
Бригада швидкого реагування втрати Донбас НГУ ООС
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