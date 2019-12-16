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Все про:ВР (5457) гральний бізнес (104) Арахамія (177)

 Рада планує розглянути законопроєкт про гральний бізнес у першому читанні 17 грудня, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про гральний бізнес у вівторок, 17 грудня.

Про це він сказав під час погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо нам пощастить - то у вівторок проголосуємо в першому читанні", - сказав Арахамія.

"Цей бізнес десь на 95% чорний. На 5% - сірий. Білого грального бізнесу взагалі в країні немає. З огляду на те, що там десь крутиться $ 2,5 - 3 млрд доларів на рік, то ви можете собі уявити, яким є опір цього ринку, щоб його легалізувати. Щоб було зрозуміло $2,5 - 3 млрд - це звернення цього ринку, а податки платяться разом близько $ 10 млн на рік", - розповів Арахамія.

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Арахамія розповів, що також казино планують розміщувати виключно в 5-зіркових готелях. Крім того, планується скоротити кількість ігрових автоматів. Зараз є 8 тис. залів і 160 тис. ігрових автоматів.

"Ми скорочуємо це до 40 тис. і робимо стандарт, щоб це були не комп'ютери, а нормальні автомати, такі як використовують по всьому світу - європейських або світових виробників", - сказав Арахамія.

Він також розповів, що також посилюють відповідальність з адміністративної до кримінальної. Тому за створення нелегальних залів буде передбачено позбавлення волі від 3 до 6 років.

"А якщо це правоохоронні органи, які вступають з ними в частку, то у них буде подвійна відповідальність до 10 років", - додав нардеп.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України зареєстрував у парламенті проєкт закону 2285 про регулювання діяльності у сфері організації про проведення азартних ігор. Документ пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів, встановлює вимогу про розміщення залів з ігровими автоматами виключно на території 3-5-зіркових готелів, казино - на території п'ятизіркових. Крім цього, законопроєкт пропонує встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу, яку повинна адмініструвати податкова служба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165551
 
 
 Топ коментарі
 
и публичные дома легализовать.... - там тоже все в тени...
можно развивать секс-туризм.... - реализовывать бренд украинских жинок как сказал один еврейчик по имени Вова.....
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Число игорных заведения в г. Киеве с каждым днём постоянно растёт. По моему, количество всевозможных казино уже превысило количество аптек и сигаретных киосков. В связи с этим, предлагаю присвоить Киеву статус пятизвёздочного города, и открывать казино в медицинских заведениях, на кладбищах, а также, в школьных учебных заведениях.
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Тот Вова просто сбрендил.
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и публичные дома легализовать.... - там тоже все в тени...
можно развивать секс-туризм.... - реализовывать бренд украинских жинок как сказал один еврейчик по имени Вова.....
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Самый большой и престижный в Европе, бордель расположен по адресу Грушевского 5. Там всё продаётся и покупается.
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Число игорных заведения в г. Киеве с каждым днём постоянно растёт. По моему, количество всевозможных казино уже превысило количество аптек и сигаретных киосков. В связи с этим, предлагаю присвоить Киеву статус пятизвёздочного города, и открывать казино в медицинских заведениях, на кладбищах, а также, в школьных учебных заведениях.
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👍👏На кладбищах больше всего понравилось.
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Давно пора все легализовать. В том числе марихуану и оружие. Потому что там где запреты там только черный рынок и коррупция.
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Пусть Государство получает прибыль в виде налогов, чем порохоботы набивают свои карманы.
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2 мільйярда гривень, це аж близько 85 міліонів доларів. І ради цього Україну перетворять в кримінальний смітник. Вітаю. Ви зробили це разом
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зебилы - вот все делают для вас - вы довольны - еще один зебильный закон для зебилов - радуйся и машем ,машем и радуемся - дебилы
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Какое ваше собачье дело, как я хочу проиграть свои пять копеек?
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та всем пох,мы тебе еще и денёг на отыграться ссудим..
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кто не игроман (ну как я)))) тому по-фиг... но и до сих пор есть люди страдающие такой зависимостью (это не азарт или адреналин... это тупое желание срубить куш (халяву)...поэтому ими выносится из дома все что можно продать за фишку и потом оно влазит в долги, которые выбивает криминал, но уже из его семьи... ...и это реальность!
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ты можешь себе представить арахамию,сидящего ночами над таблицами с кривыми уголовных преступлений,самоубийств,гуманитарных потерь общества,совершенных на почве игромании ? Рада планує розглянути законопроєкт про гральний бізнес у першому читанні 17 грудня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9965
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ну а фейс у него такой, как будто он сам из казино только что выпал
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Нельзя открывать игорный бизнес....Это лохотрон и горе для людей....
Если хотите, тогда давайте разрешим наркоту, оружие, наперстки и т.п. , уберем статью мошшенничесво.....
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А давай запретим пиво и кефир - академик Углов установил, что в кефире есть алкоголь!
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Скажи это тем, кто миллионы выиграл в реальных лотереях. Лично знаю двоих людей которые выигрывали в лото-забава. Один 200к, а второй 1млн грн. Один отдал кредиты многолетние, а второй купил себе квартиру.
Ничего плохого в лотереях не вижу.
Еще пример. Если скажем я знаю кто выиграет в том или ином спортивном матче, почему я не могу сделать ставку? Что тут плохого?
Ну а вот разные рулетки, автоматы и пр. херня это реально для лохов.
Если играть с умом, то все норм будет. Всегда должна быть мера, это не только к играм на деньги относится.
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Зе дятлам нужно, для начала, определиться кто как и каким ресурсом будут контролироваться эти "бешенные налоговые приходы" от игорного бизнеса. Сейчас не могут порядок навести, во время запрета, можно только догадываться, что будет потом. Очередная команда "проффесионалов" от своей неспособности изменить к лучшему экономику, погрузилась в нервные поиски легких денег, то рашистский газ, то кассовые аппараты, игорный бизнес и т.д.
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Гральний бізнес - це грабунок народу. Гральний бізнес має бути заборонений. Має бути запроваджена кримінальна відповідальність за організацію грального бізнесу.
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Игорный бизнес нужно легализовать. Давайте говорить правду в глаза. Сейчас и так полно разных космолотов и спортлото, а вот если игорку легализуют, то они через год, два сами пропадут. Люди начнут играть в легальных казино, где государство им гарантирует полные выплаты и самое главное - появится пункт про самоисключение. Это когда человек который считает себя зависимым или его семья так считает, в любой момент может использовать эту функцию. После этого, зависимого человека не пустит играть ни одно легальное заведение. Поверьте, это лучше будет нежели сейчас, где рядом ломбарды и игральные автоматы.
Деньги будут идти на хорошие вещи. Весь цивилизованный мир разрешил азартные игры. Даже некоторые мусульманские страны разрешили лотереи.
А мы тут до сих пор боимся 1990-2009 годов.
Единственный бред который есть в этом законопроекте - это то, что теперь чтобы купить лотерейку за 10 грн, нужно будет предоставить свой паспорт и ИНН.
Нигде в Европе нет такой фигни. В казино - да, а вот лотерею...
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