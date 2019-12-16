 Рада планує розглянути законопроєкт про гральний бізнес у першому читанні 17 грудня, - Арахамія

Про це він сказав під час погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо нам пощастить - то у вівторок проголосуємо в першому читанні", - сказав Арахамія.

"Цей бізнес десь на 95% чорний. На 5% - сірий. Білого грального бізнесу взагалі в країні немає. З огляду на те, що там десь крутиться $ 2,5 - 3 млрд доларів на рік, то ви можете собі уявити, яким є опір цього ринку, щоб його легалізувати. Щоб було зрозуміло $2,5 - 3 млрд - це звернення цього ринку, а податки платяться разом близько $ 10 млн на рік", - розповів Арахамія.

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Арахамія розповів, що також казино планують розміщувати виключно в 5-зіркових готелях. Крім того, планується скоротити кількість ігрових автоматів. Зараз є 8 тис. залів і 160 тис. ігрових автоматів.

"Ми скорочуємо це до 40 тис. і робимо стандарт, щоб це були не комп'ютери, а нормальні автомати, такі як використовують по всьому світу - європейських або світових виробників", - сказав Арахамія.

Він також розповів, що також посилюють відповідальність з адміністративної до кримінальної. Тому за створення нелегальних залів буде передбачено позбавлення волі від 3 до 6 років.

"А якщо це правоохоронні органи, які вступають з ними в частку, то у них буде подвійна відповідальність до 10 років", - додав нардеп.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України зареєстрував у парламенті проєкт закону 2285 про регулювання діяльності у сфері організації про проведення азартних ігор. Документ пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів, встановлює вимогу про розміщення залів з ігровими автоматами виключно на території 3-5-зіркових готелів, казино - на території п'ятизіркових. Крім цього, законопроєкт пропонує встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу, яку повинна адмініструвати податкова служба.