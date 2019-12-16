EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  13583  216
Все про:залякування (13) земельна реформа (110) Слуга народу (566) Корнієнко (94) Ананченко (3)

 Труна, похоронний вінок, КамАЗ землі, - Корнієнко заявив про залякування нардепів від "Слуги народу"

Політична сила "Слуга народу" має намір звернутися до правоохоронних органів з проханням ретельно розслідувати напади на народних депутатів з їхньої фракції.

Про це повідомив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це вже входить у систему. І ми хочемо звернутися до правоохоронних органів з проханням ретельніше ці всі випадки розслідувати і, можливо, є якийсь зв'язок між усіма цими нападами - і в стінах Верховної Ради, на жаль, і просто на територіях областей , там, де перебувають наші депутати", - сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що "поширюється негативна кампанія тиску на депутатів щодо земельної реформи".

Читайте також: Корпоратив на мільйон: "Слуга народу" влаштує свято в КВЦ "Парковий"

"Я не думаю, що комусь із депутатів було б приємно у свою громадську приймальню отримати труну, похоронний вінок або КамАЗ землі ... Зрозуміло, що мета цієї кампанії - залякати депутатів, щоб вони навіть не думали робити ті реформи, які ми запланували, і які ми обов'язково зробимо", - сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що побитий напередодні Ананченко "це не просто депутат, а один з керівників нашої партії" в Сумській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165548
 
   
 Топ коментарі
 
А изменить свое поведение не пробовали ?
 показати весь коментар
 
Слуги народа жалуются на народ.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
******* лінчувателі можуть розраховувати на повну допомогу і підтримку народу. Ніколи і ні за яких обставин допомагати "аваковцяям" їх ловити я, наприклад, не стану. Чому? У мене особисто є величезні (huge) "рахунки до сплати" на адресу правоохоронців. А якщо до цього додати роль аваковців в так званій "боротьбі" з корупцією та злочинністю, то ... я, прагнучи елементарної справедливості, схвалюю і вітаю кожну "розбиту пику" депутата, кожне "сурове попередження" тим зеленим покидькам які сприяють розростанню корупції.
 показати весь коментар
 
 
А вы слуги еврейского народа своим хозяевам соросу и бене пожалуйтесь, они вас может пожалеют. Хотя зачем вы им нужны будете после того как нажмете на кнопку отрывающую дерибан украинской земли? Отработанный материал и не больше.
 показати весь коментар
 
 
У запэдрота уже все методы иссякли. Гангтерством занимается, как последний бандюга. Отвернутый народом, он его ненавидит.
 показати весь коментар
 
Почти 3 млн украинцев будет заправляться на 5 грн/л дороже с нового года. Автогаз (пропан-бутан) - наиболее массовое среди частных автовладельцев и социальное топливо с большой вероятностью подорожает. Это произойдет, если завтра Слуги народа проголосуют за законопроект номер 2317 с правкой депутатки, экс-журналиста телеканала "1+1" Ольги Василевской-Смаглюк, публично поддержанной главой комитета по ТЭК Андреем Герусом. Зачем поднимать цену топлива, на которое перешло так много украинцев за продолжительную "эпоху бедности"? Ответ прост - это выгодно Кременчугскому нефтеперабатывающему заводу (ПАО "Укртатнафта") одного олигарха.

Первый - Руслан Ляпка, заместитель председателя правления "Укртатнафты". Он вопрошает на одном из профильных форумов: "Почему те, кто ездит на газу, должны платить за дороги намного меньше?!". Казалось бы, какое отношение НПЗ к дорожному фонду? Но, таков темник.
Через некоторое время, в обсуждение правки в Facebook появляется Андрей Герус, глава комитета Рады по ТЭК? Он повторяет слово в слово тот же темник: "А есть какие-то серьезные аргументы, чтобы автомобилисты на бензине/дизеле и на газу платили такие разные налоги на дороги?".

уроды мистера Бина
 показати весь коментар
 
Хохли вибрали хохла президентом тому що вони всі не вміють або зневажають українську мову а любов до Батькищини вимірюється більш зручнішим місцем біля корита.І поки хохлів стане менше ніж українців добра не буде. Воїни АТО ОДин в одного стріляти не будуть а ростов не резиновий. Брехлива гидота пам ятай про це.
 показати весь коментар
 
 
Отара 73...ну что с нее взять, кучи этих баранов стриженых и овец недоенных.....
 показати весь коментар
 
 
73% процента это кредит доверия выборцив который был обманут политиком таким же как и петя только другой масти. Если электорат зели поменял свое мнение то петин нет а это значит что они идиоты.
 показати весь коментар
 
...круто ты завернул, дохтур))...сам то давно голову проверял?..разве сразу не видно было, или непонятно, что из трехколесного велика за руль мерса садиться нельзя, далеко не уедешь, даже под гы-гы 95 кв.....отара тупая... Труна, похоронний вінок, КамАЗ землі, - Корнієнко заявив про залякування нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9327...
 показати весь коментар
 
Да, что он жалуется, мы хохлы с ними как с родными возимся.
В любой другой цивилизованной стране таких ЗЕленых сук как эти, за то, что так цинично на#бали избирателей уже давно на колбасу пустили, без всяких венков и похоронных Камазов.
 показати весь коментар
 
 
Это он Украинской земли испугался, или кацапского грузовика?
 показати весь коментар
 
 
Ну от,а скільки смороду поросячого було:"Землі награбованої народові не віддамо!!!","Вінків схематозних до слуг не відпустимо!!!","Власних централізованих гробів не відкопаємо!!!" А тут бумеранг прилетів-і свинота сама розпростерлась на соломі перед Різдвом.Напевно мізки жиром запливли-час настав колоти.
 показати весь коментар
 
Справа защищать землю это долг народа. А продовать это махинации шахраив.
 показати весь коментар
 
Да кому вы нужны, чиновничьи морды. Уберёшь одного, на его месте тут же из ларца точно такой же появится. Значимость себе набивают, малохольные.
Труна, похоронний вінок, КамАЗ землі, - Корнієнко заявив про залякування нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2114
 показати весь коментар
 
Пороховата, вы просто твари и моральные уроды!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору