 Труна, похоронний вінок, КамАЗ землі, - Корнієнко заявив про залякування нардепів від "Слуги народу"

Про це повідомив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це вже входить у систему. І ми хочемо звернутися до правоохоронних органів з проханням ретельніше ці всі випадки розслідувати і, можливо, є якийсь зв'язок між усіма цими нападами - і в стінах Верховної Ради, на жаль, і просто на територіях областей , там, де перебувають наші депутати", - сказав Корнієнко.
Він також зазначив, що "поширюється негативна кампанія тиску на депутатів щодо земельної реформи".
"Я не думаю, що комусь із депутатів було б приємно у свою громадську приймальню отримати труну, похоронний вінок або КамАЗ землі ... Зрозуміло, що мета цієї кампанії - залякати депутатів, щоб вони навіть не думали робити ті реформи, які ми запланували, і які ми обов'язково зробимо", - сказав Корнієнко.
Він також зазначив, що побитий напередодні Ананченко "це не просто депутат, а один з керівників нашої партії" в Сумській області.
Первый - Руслан Ляпка, заместитель председателя правления "Укртатнафты". Он вопрошает на одном из профильных форумов: "Почему те, кто ездит на газу, должны платить за дороги намного меньше?!". Казалось бы, какое отношение НПЗ к дорожному фонду? Но, таков темник.
Через некоторое время, в обсуждение правки в Facebook появляется Андрей Герус, глава комитета Рады по ТЭК? Он повторяет слово в слово тот же темник: "А есть какие-то серьезные аргументы, чтобы автомобилисты на бензине/дизеле и на газу платили такие разные налоги на дороги?".
уроды мистера Бина
В любой другой цивилизованной стране таких ЗЕленых сук как эти, за то, что так цинично на#бали избирателей уже давно на колбасу пустили, без всяких венков и похоронных Камазов.
Шо, злякалися, служки ?