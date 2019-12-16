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 Політика України, Київські новини
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Все про:Укрбуд (9) Майборода Олег (4)

 Фінансовий прорахунок, падіння курсу й удар по репутації, - Майборода про причини кризи "Укрбуду"

Фінансовий план "Укрбуду" на цей рік не був виконаний.

Про це сказав на пресконференції генеральний директор ТОВ "Укрбуду Девелопмент" Олег Майборода, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чому так сталося? Перше - це стратегічні прорахунки фінансового планування. Це неготовність до цього важкого року. Відбулося двоє виборів, падіння курсу. Не створена була заздалегідь фінансова подушка. Плюс, репутаційні ризики, починаючи з подій травня, і всі ці скандали з мостами. Тобто, репутація була зіпсована. Відповідно, грошовий потік, на якому будувався фінансовий план цього року, не був виконаний. Все це наклалося, і сьогодні самостійно ми не можемо впоратися з цією ситуацією", - сказав він.

Також читайте: Недобудовані об'єкти "Укрбуду" доведе до кінця "Київміськбуд"

На питання про те, чи правда, що бенефіціар компанії Максим Микитась вивів велику суму грошей, що і призвело до кризи, Майборода зазначив, що оцінку цьому дадуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося раніше, інвестори житлових комплексів корпорації "Укрбуд" 5 грудня звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом вплинути на ситуацію з припиненням будівництва їхніх будинків.

Пізніше стало відомо, що недобудовані об'єкти "Укрбуду" доведе до кінця "Київміськбуд".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165543
 
 
 Топ коментарі
 
КІДАЛОВО - основна причина. Цікаво хтось сяде чи як завжди винних не буде...
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10.12.2019 г.

"Укрбуд девелопмент" краткая информация. С приходом к власти Зеленского, резко возросло влияние связанных с Богданом строительных структур Вавриша. как и положено в конкурентной среде эта группа весьма активно начала теснить Микитася в сфере бизнеса. Основой для этого было отсутствие у "Укрбуда" всех предусмотренных законодательством разрешительных документов по строительным площадкам. Цена за лояльность выставленная Богданом\Вавришем для Микитася была просто неподъемной. 16830 пайщиков из которых около 12 тысяч уже внесли платежи превышающие 25% оказались под угрозой. Но умные люди выход нашли. Микитась передал права на участки застройки другому лицу, которое направило в Кабмин письмо, что готово предотвратить "строительный майдан" если правительство выдаст ей все необходимые документы на строительство.
У Гончарука есть два выбора один другого краше - начать СтройМайдан или помочь противнику Богдана. 11.12.2019 г.

ДБР провело обыск у Микитася (тема "Укрбуд") Богдан решил начать СтройМайдан при посильной поддержке полууволенного ТРубы. В добрый путь господа ! "Улыбаемся и машем..." https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
чекаємо на критичну масу зебілів)))
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потратились то как, думали доллар 50 будет, а в пол цены не выгодно продавать, подождите немножко, Германия с нового года должна ввести рабочие визы, тогда доллар будет по 10 грн. и у вас всё сразу наладица.
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потратились то как, думали доллар 50 будет, а в пол цены не выгодно продавать, подождите немножко, Германия с нового года должна ввести рабочие визы, тогда доллар будет по 10 грн. и у вас всё сразу наладица.
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КІДАЛОВО - основна причина. Цікаво хтось сяде чи як завжди винних не буде...
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Киевгорстрой за наши налоги достраивать будет.
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Вони заявили що добудують лише житлові будинки і то...
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Дохозяйнувались ЗЕленые депутаты.
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т.е Киевгорстрой и Интергалбуд смогли посчитать, а Укрбуд нет!
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10.12.2019 г.

"Укрбуд девелопмент" краткая информация. С приходом к власти Зеленского, резко возросло влияние связанных с Богданом строительных структур Вавриша. как и положено в конкурентной среде эта группа весьма активно начала теснить Микитася в сфере бизнеса. Основой для этого было отсутствие у "Укрбуда" всех предусмотренных законодательством разрешительных документов по строительным площадкам. Цена за лояльность выставленная Богданом\Вавришем для Микитася была просто неподъемной. 16830 пайщиков из которых около 12 тысяч уже внесли платежи превышающие 25% оказались под угрозой. Но умные люди выход нашли. Микитась передал права на участки застройки другому лицу, которое направило в Кабмин письмо, что готово предотвратить "строительный майдан" если правительство выдаст ей все необходимые документы на строительство.
У Гончарука есть два выбора один другого краше - начать СтройМайдан или помочь противнику Богдана. 11.12.2019 г.

ДБР провело обыск у Микитася (тема "Укрбуд") Богдан решил начать СтройМайдан при посильной поддержке полууволенного ТРубы. В добрый путь господа ! "Улыбаемся и машем..." https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
чекаємо на критичну масу зебілів)))
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Придется нас своими налогами достраивать.
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не готовий платити жодною копійкою за цих хитрожопих будівельників
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Так наоборот радуйтесь что доллар упал, как нам каждый день говорят по телевизору. Что то мне подсказывает что кое кто приближенный к власти хочет за счет налогоплательщиков хорошо поживиться.
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доллар никуда не падает, уже фиг знает сколько лет.
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Конечно доллар должен быть не ниже 40, тогда и пойдет процветание и никаких скандалов. Они сами знают, как строить. Понабирали детворы и не знают, что делать.
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Молодец тов. Майборода - такими умными, красивыми словами назвал обыкновенный тупой ГРАБЕЖ ***** Микитасем денег инвесторов.
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інвестувати в нашій країні будь-що - марна трата ресурсів
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