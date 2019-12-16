 Фінансовий прорахунок, падіння курсу й удар по репутації, - Майборода про причини кризи "Укрбуду"

Про це сказав на пресконференції генеральний директор ТОВ "Укрбуду Девелопмент" Олег Майборода, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чому так сталося? Перше - це стратегічні прорахунки фінансового планування. Це неготовність до цього важкого року. Відбулося двоє виборів, падіння курсу. Не створена була заздалегідь фінансова подушка. Плюс, репутаційні ризики, починаючи з подій травня, і всі ці скандали з мостами. Тобто, репутація була зіпсована. Відповідно, грошовий потік, на якому будувався фінансовий план цього року, не був виконаний. Все це наклалося, і сьогодні самостійно ми не можемо впоратися з цією ситуацією", - сказав він.

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На питання про те, чи правда, що бенефіціар компанії Максим Микитась вивів велику суму грошей, що і призвело до кризи, Майборода зазначив, що оцінку цьому дадуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося раніше, інвестори житлових комплексів корпорації "Укрбуд" 5 грудня звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом вплинути на ситуацію з припиненням будівництва їхніх будинків.

Пізніше стало відомо, що недобудовані об'єкти "Укрбуду" доведе до кінця "Київміськбуд".