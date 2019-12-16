 Фінансовий прорахунок, падіння курсу й удар по репутації, - Майборода про причини кризи "Укрбуду"

Про це сказав на пресконференції генеральний директор ТОВ "Укрбуду Девелопмент" Олег Майборода, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Чому так сталося? Перше - це стратегічні прорахунки фінансового планування. Це неготовність до цього важкого року. Відбулося двоє виборів, падіння курсу. Не створена була заздалегідь фінансова подушка. Плюс, репутаційні ризики, починаючи з подій травня, і всі ці скандали з мостами. Тобто, репутація була зіпсована. Відповідно, грошовий потік, на якому будувався фінансовий план цього року, не був виконаний. Все це наклалося, і сьогодні самостійно ми не можемо впоратися з цією ситуацією", - сказав він.
На питання про те, чи правда, що бенефіціар компанії Максим Микитась вивів велику суму грошей, що і призвело до кризи, Майборода зазначив, що оцінку цьому дадуть правоохоронні органи.
Як повідомлялося раніше, інвестори житлових комплексів корпорації "Укрбуд" 5 грудня звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом вплинути на ситуацію з припиненням будівництва їхніх будинків.
Пізніше стало відомо, що недобудовані об'єкти "Укрбуду" доведе до кінця "Київміськбуд".
"Укрбуд девелопмент" краткая информация. С приходом к власти Зеленского, резко возросло влияние связанных с Богданом строительных структур Вавриша. как и положено в конкурентной среде эта группа весьма активно начала теснить Микитася в сфере бизнеса. Основой для этого было отсутствие у "Укрбуда" всех предусмотренных законодательством разрешительных документов по строительным площадкам. Цена за лояльность выставленная Богданом\Вавришем для Микитася была просто неподъемной. 16830 пайщиков из которых около 12 тысяч уже внесли платежи превышающие 25% оказались под угрозой. Но умные люди выход нашли. Микитась передал права на участки застройки другому лицу, которое направило в Кабмин письмо, что готово предотвратить "строительный майдан" если правительство выдаст ей все необходимые документы на строительство.
У Гончарука есть два выбора один другого краше - начать СтройМайдан или помочь противнику Богдана. 11.12.2019 г.
ДБР провело обыск у Микитася (тема "Укрбуд") Богдан решил начать СтройМайдан при посильной поддержке полууволенного ТРубы. В добрый путь господа ! "Улыбаемся и машем..." https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
чекаємо на критичну масу зебілів)))