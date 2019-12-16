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Все про:найманці РФ (925) операція Об'єднаних сил (1873)

 Від початку грудня втрати найманців РФ на Донбасі становлять 44 людини: 22 окупанти ліквідували, 22 - санітарні втрати, - розвідка ОС

З початку грудня 2019 року втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі становлять 44 людини, з яких 22 були ліквідовані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, з 1 по 15 грудня 2019 року, втрати збройних формувань Російської Федерації становлять 44 людини. 22 окупанти були ліквідовані, ще 22 становлять санітарні втрати ворога", - йдеться в повідомленні.

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Від початку грудня втрати найманців РФ на Донбасі становлять 44 людини: 22 окупанти ліквідували, 22 - санітарні втрати, - розвідка ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165541
 
   
 Топ коментарі
 
Мы порохоботы знать не знаем что такое "путин"... мы знаем что в паРаше есть хуйло... и зебилы ему верят точно так же как верят зеленому стаду...
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Ну вы же порохоботы только путину верите.
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Мы порохоботы знать не знаем что такое "путин"... мы знаем что в паРаше есть *****... и зебилы ему верят точно так же как верят зеленому стаду...
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Не думал, что у тебя все так безнадежно, вешайся.
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И тебе зебилу болезному не хворать..
Что до думал ты или нет... это без разницы... сей процесс зебилам не доступен...
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Ты с полным приветом, порохоботина. Тебе твоим умишком не понять, что кроме вас, порохоботов и зебилов есто много нормальных людей, которым вы противны.
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Это не ЗЕбил... ЗЕбилам уже давно плевать на Порошенка,
они сейчас впаривают, своему стаду что: "епоха бідності закінчилась"...
это 100% козломордый лахтобот - для которых Порошенко по прежнему главный враг *****... видишь как он ласково называет ***** - "путин"...)))
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Вот бы еще к этим цифрам парочку нолей добавить.
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Фейк однієї, або й обох ціфірь! історія ВСІХ війн, битв, баталій засвідчує, що санітарні втрати ЗАВЖДИ мінімум втроє більші від кількості загиблих !!!
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VPYL,дебилушка, брысь в спам,не порть людям праздник!
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Якщо взяти за кілька років війни, по всім бойовим діям, то воно так і буде. А в одному конкретному випадку - наприклад пряме влучання снаряда в камаз з бойовиками, 11 трупів, 2 чудом вижили, статистика ваша не працює, і що, це значить фейк? Або снайпер застрелив двох бойовиків. По-вашому, обов'язково при цьому має бути мінімум 6 поранених, і де ж вони? Не плутайте загальну статистику з конкретною подією.
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а це означає що вони далекі від правди
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Третья сила свирепствует, а что делать...
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16 дней декабря, по 1-2 человек ежедневно.. Если б такое было, на сайтах лднр это было бы все видно и слышно.. а так то только некрологи на Цензоре. Сказочники....
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Верно, к тому что не имеет конкретного подтверждения надо относится скептически. А то учатся у Зе-команды созданию виртуальных успехов
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Я вже не вірю ні одній "сводці". Кажуть одне, а на самому ділі, там все по- іншому. Як можна знищити, як не стріляти і відходити в поле?
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Перепили орки от радости, что ВСУ ради пустопорожнего "формата" нормандского "перестали стрелять?
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Гей гук, мати гук де козаки бьють.
И веселая та доріженька куда ж вони йдуть.
Куда вони йдуть там бори гудуть,
поперед себе ворогів лихих облавою пруть!

Україна або смерть!
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итак вот вам доказательство, что обе стороны стреляют симметрично. у ВСУ ещё и потерь меньше.
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