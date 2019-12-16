 Від початку грудня втрати найманців РФ на Донбасі становлять 44 людини: 22 окупанти ліквідували, 22 - санітарні втрати, - розвідка ОС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, з 1 по 15 грудня 2019 року, втрати збройних формувань Російської Федерації становлять 44 людини. 22 окупанти були ліквідовані, ще 22 становлять санітарні втрати ворога", - йдеться в повідомленні.

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