 Від початку грудня втрати найманців РФ на Донбасі становлять 44 людини: 22 окупанти ліквідували, 22 - санітарні втрати, - розвідка ОС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.
"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, з 1 по 15 грудня 2019 року, втрати збройних формувань Російської Федерації становлять 44 людини. 22 окупанти були ліквідовані, ще 22 становлять санітарні втрати ворога", - йдеться в повідомленні.
Что до думал ты или нет... это без разницы... сей процесс зебилам не доступен...
они сейчас впаривают, своему стаду что: "епоха бідності закінчилась"...
это 100% козломордый лахтобот - для которых Порошенко по прежнему главный враг *****... видишь как он ласково называет ***** - "путин"...)))
И веселая та доріженька куда ж вони йдуть.
Куда вони йдуть там бори гудуть,
поперед себе ворогів лихих облавою пруть!
Україна або смерть!