 Недобудовані об'єкти "Укрбуду" доведе до кінця "Київміськбуд"

Про це на спільній пресконференції заявили генеральний директор ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода і глава правління-президент ПАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Київміськбуд фактично бере будівельні активи Укрбуду. Йдеться про об'єкти, в які вже вкладені гроші близько 13 тисяч інвесторів.

З приводу термінів здачі будинків Кушнір точно не сказав, бо проблема тільки почала вирішуватися. За його словами, найближчим часом будуть здані перші 5 об'єктів (Харківський, Пектораль, Сонячна Рів'єра, Гармонія, Новомостицька), які вже практично готові.

При цьому йдеться тільки про 25 житлових комплексів. Промислові об'єкти Укрбуду Київміськбуд добудовувати не буде.

"За останні 10 років в Київміськбуді накопичився нерозподілений прибуток. У той же самий час ми покладаємося на підтримку держави, КМДА, Кабінету міністрів і одночасно почали вести переговори з державними банками про кредитування для завершення даного процесу", - заявив він, додавши, що з державного бюджету гроші виділятися не будуть.

Кушнір зазначив, що можливі судові розгляди будуть вирішуватися в правовому полі.

Коментуючи попередню інформацію про те, що ці будинки будуть добудовані "Інтергал Будом", Кушнір зазначив, що оскільки Київміськбуд на 80% є державною компанією (дана частка належить київській громаді) і має довіру, то за підтримкиКабміну і РНБО було вирішено, що об'єктами займеться саме ця компанія.

"Я сподіваюся, що інвестори нас почують і будуть дотримуватися спокою", - сказав Кушнір.

"Я дуже вдячний Ігорю Миколайовичу та його компанії за те, що вони підставили нам в цей складний кризовий час плече. З їхньою допомогою в результаті тримісячних непростих переговорів, за допомогою Кабміну і членів РНБО був знайдений вихід з Київміськбудом. На мій погляд, це найкращий варіант, тому що Київміськбуд користується колосальним рівнем довіри у всіх інвесторів і має всю матеріальну базу. Наше завдання - добудувати всі об'єкти", - підкреслив Майборода.

Як повідомлялося раніше, інвестори житлових комплексів корпорації "Укрбуд" 5 грудня звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом вплинути на ситуацію з припиненням будівництва їхніх будинків.

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