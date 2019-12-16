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Все про:Київміськбуд (21) будівництво (440) Укрбуд (9)

 Недобудовані об'єкти "Укрбуду" доведе до кінця "Київміськбуд"

Недобудовані житлові комплекси корпорації "Укрбуд" добудує компанія "Київміськбуд".

Про це на спільній пресконференції заявили генеральний директор ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода і глава правління-президент ПАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Київміськбуд фактично бере будівельні активи Укрбуду. Йдеться про об'єкти, в які вже вкладені гроші близько 13 тисяч інвесторів.

З приводу термінів здачі будинків Кушнір точно не сказав, бо проблема тільки почала вирішуватися. За його словами, найближчим часом будуть здані перші 5 об'єктів (Харківський, Пектораль, Сонячна Рів'єра, Гармонія, Новомостицька), які вже практично готові.

При цьому йдеться тільки про 25 житлових комплексів. Промислові об'єкти Укрбуду Київміськбуд добудовувати не буде.

"За останні 10 років в Київміськбуді накопичився нерозподілений прибуток. У той же самий час ми покладаємося на підтримку держави, КМДА, Кабінету міністрів і одночасно почали вести переговори з державними банками про кредитування для завершення даного процесу", - заявив він, додавши, що з державного бюджету гроші виділятися не будуть.

Кушнір зазначив, що можливі судові розгляди будуть вирішуватися в правовому полі.

Коментуючи попередню інформацію про те, що ці будинки будуть добудовані "Інтергал Будом", Кушнір зазначив, що оскільки Київміськбуд на 80% є державною компанією (дана частка належить київській громаді) і має довіру, то за підтримкиКабміну і РНБО було вирішено, що об'єктами займеться саме ця компанія.

"Я сподіваюся, що інвестори нас почують і будуть дотримуватися спокою", - сказав Кушнір.

"Я дуже вдячний Ігорю Миколайовичу та його компанії за те, що вони підставили нам в цей складний кризовий час плече. З їхньою допомогою в результаті тримісячних непростих переговорів, за допомогою Кабміну і членів РНБО був знайдений вихід з Київміськбудом. На мій погляд, це найкращий варіант, тому що Київміськбуд користується колосальним рівнем довіри у всіх інвесторів і має всю матеріальну базу. Наше завдання - добудувати всі об'єкти", - підкреслив Майборода.

Як повідомлялося раніше, інвестори житлових комплексів корпорації "Укрбуд" 5 грудня звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом вплинути на ситуацію з припиненням будівництва їхніх будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165536
 
 
 Топ коментарі
 
Та за счьот інвесторів,канєшна...Тих самих киян,що зібрали бабло для Укрбуду...Вони заплатять ще раз,щоб гроші не пропали...Потім і Київміськбуд шляк трафить і появиться черговий "буд",який "візьме зобов"язання закінчити недобудовані об"єкти"...Практика показує,що так можна тричі збирати бабло з "інвесторів",поки ті не перетворяться в бомжів,не зійдуть з розуму чи просто виздихають...
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*новым киевлянам* так не терпится получить прописку киевскую, что с радостью еще раз станут инвесторами еще одного разводняка...
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Шо за мовна еквілібристика ? "Укрбуд" і "КИЕВГОРСТРОЙ" ? Перша фірма українська а друга мокшанська ?
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А як тоді писати, "вазелін" чи "вазелин" ?
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Та за счьот інвесторів,канєшна...Тих самих киян,що зібрали бабло для Укрбуду...Вони заплатять ще раз,щоб гроші не пропали...Потім і Київміськбуд шляк трафить і появиться черговий "буд",який "візьме зобов"язання закінчити недобудовані об"єкти"...Практика показує,що так можна тричі збирати бабло з "інвесторів",поки ті не перетворяться в бомжів,не зійдуть з розуму чи просто виздихають...
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Всё это ЧАСТНЫЕ фирмы!
И Укрбуд, и Киевгорстрой, и Укрреставрация... С совецких времён названия маскируются под "государственные"....
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А хто доведёт до конца объекты Войцеховского?
Или хрен с ними!)
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Київміськбуд свої обєкти ще в гарні часи по чотири роки будував. Місяцями простої були.
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Теж інвестори петиції писали і мітингували під КМДА. Знаю не з чуток.
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*новым киевлянам* так не терпится получить прописку киевскую, что с радостью еще раз станут инвесторами еще одного разводняка...
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Мдя! Не государство, а ОПГ! Одно большое ОПГ!!
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