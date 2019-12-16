 "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета

Про це він заявив, відкриваючи Погоджувальну раду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Перш за все я хотів би подякувати представникам правоохоронних відомств, нарешті ми почули інформацію про ті трагічні події, які були пов'язані з вбивством Шеремета. Я сподіваюся, що розслідування йтиме досить швидко, ефективно, неупереджено. Я хотів би закликати всіх - і представників парламенту, і представників інших відомств, які, на мій погляд, займають не завжди ефективну позицію, кажучи про те, що, захищаючи батьківщину, люди можуть отримувати індульгенцію за вбивства. Так в демократичній державі бути не може. Перед законом повинні бути всі рівні, незалежно від того, чоловік захищав на фронті, чи він займався якимись іншими справами. Однак героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - сказав Разумков.
Разумков також висловив надію, що знайдуть не лише виконавців, а й замовників вбивства Шеремета. Також він сподівається, що ніхто не буде тиснути на правоохоронні органи.
"Я сподіваюся, що слідство допрацює, і ми побачимо не тільки виконавців, а й замовників (убивства Шеремета. - Ред.). І сподіваюся, що ніхто не буде тиснути на представників правоохоронних органів", - сказав Разумков.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Может какое-то смягчение, но не оправдание.
За донецких всегда другие отсиживают, посмотрите на Юлию Владимировну.
Теперь, значит, за Авакова будет отсиживать Разумков.
Не будем мешать...
обличителей.Это высказывание выдает всю безграмотность разумкова.ЕСПЧ после этого может ствить крест на этом деле не расматривая его.Это превышение власти и должен за это ответить.
П.С. Кто-то может назвать фамилии служивших в армии министров, спикеров и вице-спикеров, глав офисов преЗедента и т.п. ???
По логике мусоров - они должны быть лидерами ОПГ "СНГ"....
А за Авакова тоже будешь отвечать?
За его дело что еврей "взорвал белоруса, чтобы показать арийское расовое превосходство"?
"Это хорошо."(С)
Видишь ли, Разумков, за донецких всегда отсиживают другие, теперь, значит, настал твой черед.
Не веришь, что отсиживают другие?
А спроси Юлию Владимировну.
Кто их пишет?
"Разумков также выразил надежду, что найдут не только исполнителей, но и заказчиков убийства Шеремета. Также он надеется, что никто не будет давить на правоохранительные органы.
"Я надеюсь, что следствие доработает, и мы увидим не только исполнителей, но и заказчиков (убийства Шеремета. - Ред.). И надеюсь, что никто не будет давить на представителей правоохранительных органов", - сказал Разумков."
Источник:https://censor.net.ua/n3165533
Поєтому он просто стал паскудить рейтинг доверия к ВСУ, добробатам и врлонтерам.
На "пекельних борошнах" спалилися:
Alex Rozhenko
go go go a14ea332
Maks Kolorto
І, що характерно, всі боти топлять проти затриманих ветеранів і за зелених! Думай-те!))) І пишіть тут українською з підй...ами - кацапам важче буде!
Maks Kolorto
известные ватные ушлепки. Либо местные, либо переехали из донбабве.
А вот третий явно запоребриковый, но очень, как для тайожной чурки, информированный.
Як з'ясувалося, не Заштриків - таки дійсно Уколов.
Welt Schmerz
Ви точно з України? Якщо так, то скажіть: РФ пробачить нам 6 років опору? Коли почнуться страшні борошна життя в резервації (як мінімум), коли не буде що є і пити, зникне харчування в розетці, а російський газ в сурмах так і не з'явиться - сприймете усе оце "без надрыва, ненависти и провокации"?
Yourij Ukolov
Я точно з України!
Це по-перше.
По-друге.
Тебе не нравиться, когда без надрыва, ненависти и провокации?
То, что сейчас происходит в связи с убийством Шеремета, не имеет к гибели журналиста Павла Шеремета никакого отношения.
В Украине происходит передел власти. Одни уходят, другие приходят. Те, что приходят, приводят своих. Им также нужна помощь силовых структур, чтобы укрепиться.
Итак, на основе «дела Шеремета» идет война, которая затрагивает не только политиков и их темные дела, но и, в который уже раз, делит народ на "одних" и "других".
Речь пойдет об Авакове и Порошенко, а также о "конторах" - МВД и СБУ. Порошенко схлестнулся с Аваковым еще в 2016 году. Он хотел Арсена убрать. Не получилось, тогда появилось дело о рюкзаках. Прослушку в кабинет Чеботаря поставили эсбэушники. Вот там и зафиксировали, как сын Авакова приторговывал рюкзачками для Нацгвардии. Порошенко арестовал сына Авакова. Такое не прощают. За такое мстят. И вот подошло время выборов и Аваков встал на сторону Зеленского. Сейчас, через восемь месяцев после выборов, можно с уверенностью сказать, что Зеленский выбрал себе регента. Аваков не будет премьером. Зеленский получил от Авакова защиту от майданов и теперь советуется с ним по многим вопросам. Арсен Аваков умеет разруливать вопросы, учитывая интересы олигархов. Регент с прошлым Авакова - это для нас с вами страшнее, чем Аваков-премьер. А вот для Зеленского премьер Аваков страшен, потому что может легко оставить президента без власти.
Поэтому и начнем с Авакова и с версии о том, что министр МВД уничтожает добровольческое движение под предлогом раскрытия убийства Павла Шеремета.
Аваков созывает пресс-конференцию через несколько дней после возвращения из Парижа, куда он ездил на встречу четырех лидеров в составе команды Зеленского. Удивляет то, что "дело Шеремета" еще достаточно сырое и не до конца расследованное, но журналистов все же зовут. На этой пресс-конференции присутствуют также президент собственной персоной и генпрокурор Рябошапка. Аваков говорит об «арийских идеях» рокера Антоненко и о мотиве - дестабилизировать обстановку в Украине. Путина всегда раздражали украинские патриоты, добровольцы и националисты. Он их всех называл радикалами и нацистами. Кто сказал, что Путин изменил свое отношение к тем, кто до сих хочет защищать Украину и не хочет примирения с Россией? Кто знает о концлагере для украинцев в центре Европы? Кто не хочет и не может простить? Разве не для этого Аваков решил дискредитировать добровольцев и волонтеров, используя дело Шеремета? Так, чтобы вытравить не только уважение к ним, но и сам дух войны? Пришло время примиряться, пришло время спасать Путину лицо, которое он потерял на Донбассе, потерпев с самого начала поражение от украинских добровольцев в кроссовках.
Украинцы не хотели ни убивать, ни умирать, но научились делать и то, и другое..... .
"Бубочка" улетит, Аваков висчезнет, а Разумков останется "крайним" (это я так приблизительно перевела carry the can).
А как же иначе?
Хоть и поганый "бубочка" с его шуточкой о Бабьем Яре, но все же еврей, и принять его Израиль будет обязан (какая там будет судьба "бубочки" - я ХЗ, может, подавится баклавой, может, на арбузной корке поскользнется).
Аваков - армянин, у него бизнес-партнеры в Rостове, Сочи, Краснодаре, Нагорном Карабахе, и, конечо, в Иране. чем все обернется - то другой вопрос, но варианты имеются.
А Разумков - кто?
А Разумков - русский.
А русские, как известно своих не бросают, они своих "кидают".
Не верите? А прочтите историю компартии Западной Украины.
Сдается мне, что Разумкова уже "кинули".
А учится было надо на примере Юлии Владимировны, что за донецких всегда другие отсиживают!
...
Так вже ж існує (зокрема популярний на lurkmore) вислів "подавиться мацой"
К слову, нынешний вояж "бубочки" в Азербайджан как бЭ намекает, что "бубочка" срочно присматривает себе "запасной аэродром", потому что в Израиле "бубочка" не вэлкам.
Да и денюжки "бубочке" нужны срочно.
Правда, "бубочка" опять же забыл, что тогда ему придется сдать Азербайджану Авакова, как бизнесмена, бизнес которого завязан на транзит "товара" иранского через Нагорный Карабах.
А после того, как censor написал, что "бубочка" нанял лоббистов наводить мосты к Дональдум Фредовичум, Дональд Фредович прислал эсминец .
"Бубочка" забыл (кокс плохо влияет на память), что зять Дональда Фредовича - из белорусских евреев!
Остается для "бубочки" направление - на Ростов, но там уже есть президент-ПроФФесор, зачем им дубель?
Так что косточка, хрящик, маца, корочка арбузная только и остаются "бубочке"...
"Ой, та шо вьі нам тута рассказуете? Та купили они то алиби! Ой все! не делайте нам беременную голову - главное, шо они сами признались! Говорите, признания вьібили? Пальцьі ломали? Ну а как по-другому, ментьі они на то и ментьі, шоб бить и пьітать, так им и надо, бендерам недобитьім! Зелик и портнов сказали вьібить - и поделом!"
Дам тобі гривню, Емусік. Купиш собі на неї відпочинок на Мальдівах. Мало Одної гривні? Ну вибач, більше нема. Попитай у мародера Порошенка, він додасть. Якщо не вистачить то звернись до зеленого ренегата, в нього зараз "збір врожаю", бо зараз він на потоках Мародера сидить
Чи він на себе вже взяв права царя і вирішує сам хто винен, а хто ні?