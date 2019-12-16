 "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета

Про це він заявив, відкриваючи Погоджувальну раду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Перш за все я хотів би подякувати представникам правоохоронних відомств, нарешті ми почули інформацію про ті трагічні події, які були пов'язані з вбивством Шеремета. Я сподіваюся, що розслідування йтиме досить швидко, ефективно, неупереджено. Я хотів би закликати всіх - і представників парламенту, і представників інших відомств, які, на мій погляд, займають не завжди ефективну позицію, кажучи про те, що, захищаючи батьківщину, люди можуть отримувати індульгенцію за вбивства. Так в демократичній державі бути не може. Перед законом повинні бути всі рівні, незалежно від того, чоловік захищав на фронті, чи він займався якимись іншими справами. Однак героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - сказав Разумков.

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Разумков також висловив надію, що знайдуть не лише виконавців, а й замовників вбивства Шеремета. Також він сподівається, що ніхто не буде тиснути на правоохоронні органи.

"Я сподіваюся, що слідство допрацює, і ми побачимо не тільки виконавців, а й замовників (убивства Шеремета. - Ред.). І сподіваюся, що ніхто не буде тиснути на представників правоохоронних органів", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".