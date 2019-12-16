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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
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Все про:розслідування (1596) Шеремет (289) Разумков Дмитро (326)

 "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що захисники України не мусять мати якихось преференцій перед відповідальністю за злочини.

Про це він заявив, відкриваючи Погоджувальну раду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Перш за все я хотів би подякувати представникам правоохоронних відомств, нарешті ми почули інформацію про ті трагічні події, які були пов'язані з вбивством Шеремета. Я сподіваюся, що розслідування йтиме досить швидко, ефективно, неупереджено. Я хотів би закликати всіх - і представників парламенту, і представників інших відомств, які, на мій погляд, займають не завжди ефективну позицію, кажучи про те, що, захищаючи батьківщину, люди можуть отримувати індульгенцію за вбивства. Так в демократичній державі бути не може. Перед законом повинні бути всі рівні, незалежно від того, чоловік захищав на фронті, чи він займався якимись іншими справами. Однак героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - сказав Разумков.

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Разумков також висловив надію, що знайдуть не лише виконавців, а й замовників вбивства Шеремета. Також він сподівається, що ніхто не буде тиснути на правоохоронні органи.

"Я сподіваюся, що слідство допрацює, і ми побачимо не тільки виконавців, а й замовників (убивства Шеремета. - Ред.). І сподіваюся, що ніхто не буде тиснути на представників правоохоронних органів", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165533
 
   
 Топ коментарі
 
Так ви навмисне чіпляєте вбивства на людей, які захищали країну.
А це вже інша річ. Вам точно ніяких преференцій не буде.
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подождем когда разумков отрастит себе бороду и посадим за это
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зелена дрисня обісралася, і замість того, щоб випрати штанці, продовжує робити вигляд, шо всьо правільна
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Предатели судят патриотов и приписывают им преступления, которые они в следствие своего тибилизма не могут раскрыть.
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"Героизм, даже при защите Родины, не может давать преференций перед уголовным законодательством", - с одной стороны это так, а с другой стороны участие в защите отечества в качестве добровольцев, само по себе характеризует граждан с положительной стороны и должно давать им некий кредит доверия к ним, несколько больший, чем для тех, кто на фронте не был. Ну в самом деле, участники АТО подставляют под пули и снаряды свои головы. У них высок риск быть убитыми или раненными, остаться инвалидами. Я к тому, что если есть подозрения в отношении таких граждан, то факты и выводы должны быть безукоризненными, такими, которые ни у кого не вызывают сомнений. К сожалению, в данном случае, озвученные факты и экспертизы вызывают слишком много сомнений в их истинности у очень большого количества людей. Тот властный демарш на пресс-конференции из верхушки руководителей, для меня лично говорит о том, что собранные доказательства слишком слабые и неубедительные и Аваков с подчиненными, хорошо это понимая, поддержали обвинение лично, даже вовлекли в это зачем-то президента, чтобы надавить на всех своим авторитетом, как бы заранее подменяя истину своим "высоким" мнением. Со стороны президента это был неразумный и неосмотрительный шаг, непонятно зачем ему нужный, который будет ему не на пользу. Можно было ограничится сообщением секретариата, но такая вовлеченность в такой сырой процесс не может не вызывать массу вопросов. С появлением новых фактов наши сомнения только нарастают, а дело начинает разваливаться на глазах. Желание засекретить процесс тоже говорит не в пользу следствия.
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Плохо высказался. Надо проще и яснее - героизм на фронте не может оправдать уголовщину в тылу.
Может какое-то смягчение, но не оправдание.
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Разумков, ничего еще не доказано. так что не пи*ди. Аваковская прихлебалка.
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Тссс, не спугните. "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6230
За донецких всегда другие отсиживают, посмотрите на Юлию Владимировну.
Теперь, значит, за Авакова будет отсиживать Разумков.
Не будем мешать... "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6230
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Не давать преференций безграмотной власти даже когда они привлекают своих апоненнтов и
обличителей.Это высказывание выдает всю безграмотность разумкова.ЕСПЧ после этого может ствить крест на этом деле не расматривая его.Это превышение власти и должен за это ответить.
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хитроразумная зекомандА подтверждает тот факт, что у уклонистов, дезертиров, коллаборационистов и предателей мозг (если он есть и работает) заточен по-другому, когда все людские слабости расцветают, как бурьян на навозе
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Как же всех этих уклонистов (маменькиных сынков), дорвавшихся к власти, плющит от реального ГЕРОИЗМА по защите Родины волонтёрами, АТОшниками, военнослужащими!
П.С. Кто-то может назвать фамилии служивших в армии министров, спикеров и вице-спикеров, глав офисов преЗедента и т.п. ???
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Почитай декларации Разумкова и Зеленского!
По логике мусоров - они должны быть лидерами ОПГ "СНГ"....
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Не забудьте додати пруфи, про квартири і машини. Вчора таке ж з Білорусі, про те ж самісіньке брехало, та доказів не надало. Послалося, з дуру, на "пресконференція" -шоу. Це не ви, під іншим ніком?
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А, то ти той же брехун, що і вчора. Тільки нік змінив
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Я стесняюсь спросить, а какой героизм проявил т.н. "Буча", 6 раз судимый, в т.ч. за мошенничество?
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Что, Разумков, "бубочка" за деньгами в Азербайджан уехал, тебе на хозяйство оставил?
А за Авакова тоже будешь отвечать?
За его дело что еврей "взорвал белоруса, чтобы показать арийское расовое превосходство"?
"Это хорошо."(С)
Видишь ли, Разумков, за донецких всегда отсиживают другие, теперь, значит, настал твой черед.
Не веришь, что отсиживают другие?
А спроси Юлию Владимировну.
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З Вами разумков все зрозуміло. Ваша церква московська, Ваші погляди московські і Ваші дії московські. Але чому Ви сидите в українському парламенті? Чому Ви дурили людей? А наші герої вам вороги.
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Чмошнік ригівський вдає із себе батька нації
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Вот всегда удивляюсь, когда читаю здесь подобные репортажи. "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 8201
Кто их пишет? "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 2473

"Разумков также выразил надежду, что найдут не только исполнителей, но и заказчиков убийства Шеремета. Также он надеется, что никто не будет давить на правоохранительные органы.

"Я надеюсь, что следствие доработает, и мы увидим не только исполнителей, но и заказчиков (убийства Шеремета. - Ред.). И надеюсь, что никто не будет давить на представителей правоохранительных органов", - сказал Разумков."

Источник:https://censor.net.ua/n3165533
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Еще не прошел суд, не поданы апелляции, не рассмотрены все доказательства, а Разумков уже говорит о посадках. Как насчет Насирова или Гладковского? Что-то тут говорит о том, что людей выбрали заранее и разыгрывают спектакль на рашкинскую публику. Быдлу приятно видеть униженных атошников, как было приятно видеть униженную интеллигенцию в 20-е годы прошлого века быдлом по прозвищу "пролетариат". Тогда тоже не учитывали "преференции", выкосили цвет страны так, что не в состоянии были литейный цех сами построить. Каждый должен нести ответственность согласно закону, и получать "преференции" согласно заслугам. У нас в стране АТОшников садят, а Богуслаевым Героев Украины дают и за измену Родины дел не открывают, нету будущего у такой страны.
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Кацапська методичка. Ця мразота, регулярно, внушає народонасєлєнію брехню про звірства ветеранів АТО і волонтерів. І про "безневинно постраждале" ордло, яке ці ультранаціоналісти не дають приєднати до України і обдарувати турботою
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ЗЕ не может поднять свой рейтинг ничем.

Поєтому он просто стал паскудить рейтинг доверия к ВСУ, добробатам и врлонтерам.
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Занадто ще багато довіри до державних органів. Наче й не було 2013-2014 років.
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ДА! Как и не отменяет необходимости доказать вину и предоставить вменяемый мотив. Да и хватит называть людей виновными до решения даже продажного суда!
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Шановні форумчани, гілка кишить кацапськими тролями!

На "пекельних борошнах" спалилися:
Alex Rozhenko
go go go a14ea332
Maks Kolorto

І, що характерно, всі боти топлять проти затриманих ветеранів і за зелених! Думай-те!))) І пишіть тут українською з підй...ами - кацапам важче буде!
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Alex Rozhenko
Maks Kolorto

известные ватные ушлепки. Либо местные, либо переехали из донбабве.

А вот третий явно запоребриковый, но очень, как для тайожной чурки, информированный.
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Ну хіба з дуже глибокого домбабве, бо я просту перевірку робив... Навіть російськомовний українець, який 2 слова українською не скаже, на таке не повівся б!
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Ось тут я ще перевірив пацієнта Yourij Ukolov - чи він "Юрій Заштриків", чи ніт.
Як з'ясувалося, не Заштриків - таки дійсно Уколов.

Welt Schmerz

Ви точно з України? Якщо так, то скажіть: РФ пробачить нам 6 років опору? Коли почнуться страшні борошна життя в резервації (як мінімум), коли не буде що є і пити, зникне харчування в розетці, а російський газ в сурмах так і не з'явиться - сприймете усе оце "без надрыва, ненависти и провокации"?

Yourij Ukolov

Я точно з України!
Це по-перше.
По-друге.
Тебе не нравиться, когда без надрыва, ненависти и провокации?
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Пора робити реєстр їх, бо чомусь на Цензорі ці акаунти банять не пожиттєво(
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Вони ніякі не кацапи, доморощені зебіли. Колорто живе в Києві.
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Разумков повинен бути ліквідований одразу після Коломойського, ЗЕ, та Богдана.
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Питання не в ліквідації. Нікого не потрібно ліквідовувати. Потрібні, правильне слідство та чесний суд з вироками.
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ТЁМНЫЕ ДЕЛА
То, что сейчас происходит в связи с убийством Шеремета, не имеет к гибели журналиста Павла Шеремета никакого отношения.
В Украине происходит передел власти. Одни уходят, другие приходят. Те, что приходят, приводят своих. Им также нужна помощь силовых структур, чтобы укрепиться.
Итак, на основе «дела Шеремета» идет война, которая затрагивает не только политиков и их темные дела, но и, в который уже раз, делит народ на "одних" и "других".
Речь пойдет об Авакове и Порошенко, а также о "конторах" - МВД и СБУ. Порошенко схлестнулся с Аваковым еще в 2016 году. Он хотел Арсена убрать. Не получилось, тогда появилось дело о рюкзаках. Прослушку в кабинет Чеботаря поставили эсбэушники. Вот там и зафиксировали, как сын Авакова приторговывал рюкзачками для Нацгвардии. Порошенко арестовал сына Авакова. Такое не прощают. За такое мстят. И вот подошло время выборов и Аваков встал на сторону Зеленского. Сейчас, через восемь месяцев после выборов, можно с уверенностью сказать, что Зеленский выбрал себе регента. Аваков не будет премьером. Зеленский получил от Авакова защиту от майданов и теперь советуется с ним по многим вопросам. Арсен Аваков умеет разруливать вопросы, учитывая интересы олигархов. Регент с прошлым Авакова - это для нас с вами страшнее, чем Аваков-премьер. А вот для Зеленского премьер Аваков страшен, потому что может легко оставить президента без власти.
Поэтому и начнем с Авакова и с версии о том, что министр МВД уничтожает добровольческое движение под предлогом раскрытия убийства Павла Шеремета.
Аваков созывает пресс-конференцию через несколько дней после возвращения из Парижа, куда он ездил на встречу четырех лидеров в составе команды Зеленского. Удивляет то, что "дело Шеремета" еще достаточно сырое и не до конца расследованное, но журналистов все же зовут. На этой пресс-конференции присутствуют также президент собственной персоной и генпрокурор Рябошапка. Аваков говорит об «арийских идеях» рокера Антоненко и о мотиве - дестабилизировать обстановку в Украине. Путина всегда раздражали украинские патриоты, добровольцы и националисты. Он их всех называл радикалами и нацистами. Кто сказал, что Путин изменил свое отношение к тем, кто до сих хочет защищать Украину и не хочет примирения с Россией? Кто знает о концлагере для украинцев в центре Европы? Кто не хочет и не может простить? Разве не для этого Аваков решил дискредитировать добровольцев и волонтеров, используя дело Шеремета? Так, чтобы вытравить не только уважение к ним, но и сам дух войны? Пришло время примиряться, пришло время спасать Путину лицо, которое он потерял на Донбассе, потерпев с самого начала поражение от украинских добровольцев в кроссовках.
Украинцы не хотели ни убивать, ни умирать, но научились делать и то, и другое..... "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 5585 .
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Авакову просто нема куди діватися, як тільки він втратить владу, знайдеться не мало охочих нагадати йому про старі грішки. Тому і продовжує давити націоналістів та патріотів.
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Вот так вот, прямо на наших глазах, разворачивается сценарий будущих событий, который был известен заранее, и сами сейчас поймете почему известен заранее
"Бубочка" улетит, Аваков висчезнет, а Разумков останется "крайним" (это я так приблизительно перевела carry the can).
А как же иначе? "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 8783
Хоть и поганый "бубочка" с его шуточкой о Бабьем Яре, но все же еврей, и принять его Израиль будет обязан (какая там будет судьба "бубочки" - я ХЗ, может, подавится баклавой, может, на арбузной корке поскользнется).
Аваков - армянин, у него бизнес-партнеры в Rостове, Сочи, Краснодаре, Нагорном Карабахе, и, конечо, в Иране. чем все обернется - то другой вопрос, но варианты имеются.
А Разумков - кто?
А Разумков - русский. "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 8783
А русские, как известно своих не бросают, они своих "кидают". "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 8783
Не верите? А прочтите историю компартии Западной Украины.
Сдается мне, что Разумкова уже "кинули".
А учится было надо на примере Юлии Владимировны, что за донецких всегда другие отсиживают! "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 8783
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(какая там будет судьба "бубочки" - я ХЗ, может, подавится баклавой, может, на арбузной корке поскользнется).

...
Так вже ж існує (зокрема популярний на lurkmore) вислів "подавиться мацой" "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 1901
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Чем не вариант.
К слову, нынешний вояж "бубочки" в Азербайджан как бЭ намекает, что "бубочка" срочно присматривает себе "запасной аэродром", потому что в Израиле "бубочка" не вэлкам.
Да и денюжки "бубочке" нужны срочно.
Правда, "бубочка" опять же забыл, что тогда ему придется сдать Азербайджану Авакова, как бизнесмена, бизнес которого завязан на транзит "товара" иранского через Нагорный Карабах.

А после того, как censor написал, что "бубочка" нанял лоббистов наводить мосты к Дональдум Фредовичум, Дональд Фредович прислал эсминец "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 8889 .
"Бубочка" забыл (кокс плохо влияет на память), что зять Дональда Фредовича - из белорусских евреев!

Остается для "бубочки" направление - на Ростов, но там уже есть президент-ПроФФесор, зачем им дубель?
Так что косточка, хрящик, маца, корочка арбузная только и остаются "бубочке"...
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то, что ты президент, не дает право нарушать конституционные права граждан, в частности принципы презумпции невиновности....
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Чим більше високопосадовців висловлять звинувачення в сторону затриманих, тим більше аргументів у адвокатури говорити про упереджене слідство та вплив на слідчі та судові органи.
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О чем оно блеет?! При чем здесь патриотизм? У трех из пяти "обвиняемых" железобетонное АЛИБИ!!!
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так вони гади проти лінії президента, міністра та генпрокурора, які вже відзвітувалися, не бажають визнавати вину. А тут ще й голова ВРУ вирішив на слідство та суд вплинути.
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Ви думаєте, Зе-лохторат звертатиме увагу на ці "залізобетонні алібі"?
"Ой, та шо вьі нам тута рассказуете? Та купили они то алиби! Ой все! не делайте нам беременную голову - главное, шо они сами признались! Говорите, признания вьібили? Пальцьі ломали? Ну а как по-другому, ментьі они на то и ментьі, шоб бить и пьітать, так им и надо, бендерам недобитьім! Зелик и портнов сказали вьібить - и поделом!"
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Разумков не розуміє, що лохотрат, який проголосував за Зеленського, є пасивна сіра маса. Активних там годі шукати. Злена банда оголосила війну активістам. Наплювавши на те, що погоду серед народу вирішують активні громадяни. Не влада, не ЗМІ, не олігархи, не електорат, а активісти. Олігархи можуть розкошелитися на вибори. Але вони не будуть утримувати рейтинг влади всі 5 років.
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Ну, перед законом мають бути рівними всі. Тому чекаємо висновків стосовно фальсифікації справи про мінометну баржу Савченко та інших справ, які були роздуті та не отримали підтвердження факту.
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Разумков!Чього ти ще не на нарах, га?Треба вам всім шити різні уголовні справи,як це робите ви,Лохи,наглядово,без доказів,з повним безпределом.Для вашої шайки закони не роблять,а тільки повний,совковий беспредел.Не лох же обіцяв,заджати усіх підряд,а Заказник всього вашого фейкового беспределу зелемойско-коломойський анклав."Винний в усьому "Порошенко", це вже усім зрозуміло,окрім Зе-бобіків.Фууууу))))))) брудні зелені криси-капітулянти!
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Даун-Богдан,його дружок риговський портнов,Падли кончені,і їх головний Херой-розбійник,не лох,мутять таку падлючу схему,за яку прийдеться відповідати не Лоху.Яке ж бидло все це зеклованське лайно!
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Як ви, продажні порохоботи, задоvбали...
Дам тобі гривню, Емусік. Купиш собі на неї відпочинок на Мальдівах. Мало Одної гривні? Ну вибач, більше нема. Попитай у мародера Порошенка, він додасть. Якщо не вистачить то звернись до зеленого ренегата, в нього зараз "збір врожаю", бо зараз він на потоках Мародера сидить
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А ця говоряча дупа бородатої бабусі в курсі що у нас діє презумпція невинуватості і те що "защитники Украины не должны иметь никаких преференций перед ответственностью за преступления. Источник: https://censor.net.ua/n3165533" то перед тим як подібне казати треба довести що сами захисники України в чомусь винні.
Чи він на себе вже взяв права царя і вирішує сам хто винен, а хто ні?
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Не заважайте високопосадовцям розвалювати справу.
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"Ні капітуляції!" - так називався протестний Майдан, який мав зібратися під час нормандських зустрічей. Вереск в соцмережах і на форумах був такий, що мабуть мільйон участників мало би бути. Скілки було? 6 -8-15 тис? При такій кількості, виявилось, що це не Майдан протестний, а народне віче в підтримку президента на зустрічі в Парижі, "Червоні лінії", так звані (з голосу бувшого президента). Якось непомітно проскочила інформація про те, що СБУ накрило чиюсь ботоферму, а ФБ на прохання України встановлює програмне забезпечення для фільтрації фейкових новин і ботів. Інформаційна війна - вона така. Мінімум зусиль - максимум ефекта. Засирати людям мозги - дешевше, ніж вести бойові дії чи купляти політиків. А ці завивання і верески навколо справи Шеремета - приклад інформаційної війни. Щодо підозрюваних, то світлі того розголосу, що отримала справа Шеремета, ніякі фальсифікації не пройдуть, не той час вже і рішення суду буде справедливим. Зачекаємо.
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Як уміло відводять в сторону від трагедії всього Українсьуого Народу, яка покривається владою - вбивство Артема Миірошниченка . Який вбитий за те що він українець і розмовляв рідною мовою . Це знакова смерть , бо без цькування владою захисників України і українців і всього українського , такі трагедії не були б можливі. Артем Миірошниченко , має стати символом України.
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20000 Героев 2 Мировой Войны сели по тюрьмам за -изнасилования . убийства и др тяжкие преступления . Одно другому не противоречит .
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Разумков не умничай,а давайте железо-бетонные докази.Бо якось все забыли версию,що Шеремета грохнули,щоб запугать беглых Ганапольских,Бабченко,Киселёва,опереточную диву Максакову с её покойным мужем Вороненковым.Хто там ще беглец из Рашки?Депутат Пономарёв також в копилку и других желающих найти убежище в Украине и распустить язычок "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 5147
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Эти все "беглые" никому задаром не надо. Одни евреи, которые спокойно могли и в Израиль уехать. И в Украину они приехали с одной целью - заработать, как вы выразились язычек распустить. Они и работали язычком вылизывая хряку одно место
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Вони дадуть "железо-бетонні" докази. Команду отрима ліпувати, то і ліпують, а ні, то на віхід. Матеріал для "всунення" в речові докази давно взяли. Там цілі управління і звичайно було проникнення до місці перебування "підозрюваних", чи навіть підняли їх викинуті окурки,стаканчики, чи серветки... Це так, називаємі "літера".А далі, хоч головою об стінку бийся, що є алібі, чи ще щось. Експертиза ДНК і крапка. Хоча насправді, я не знаю материаліи справи, але точно знаю, що зліпувати так, як я написав можна і ніякий адвокат, чи міжнародні ескперти не знайдуть правди.
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Разумков очень умный парень. Если Зе действительно пришел только на 1 срок то похоже что Разумков будет следующим президентом
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- отсутствует харизма, вынужден работать вторым номером...
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Украинское зелёное быдло, посадило в РАДУ москальское дерьмо. Теперь, это дерьмо начало вонять и говорит, что защищать свою страну неправильно, и нужно было застрелиться самому при виде агрессора. А они в это время развлекали врага на его территории и отдыхали в Турции. Зебилы - вы, своим выбором, предали Украину и своих детей. К предателям, во всём мире отношение одно... их презирают, как минимум.
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тільки новий Майдан змиє всю цю кремлівську зешоблу!
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А відсутність героїзму, навіть у захисті Батьківщини, дало преференції СН перед кримінальним законодавством. Та знущання над справжніми патріотами закінчиться для них печально.
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Пане Розумков,що ви знаєте про героїзм при захисті Батьківщини?
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Разумков, ты хоть не суй свое хлебало в ту клоаку. Что будешь вякать если оправдательный те "преступники" получат?
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Разумков, ты хоть не суй свое хлебало в ту клоаку. Что будешь вякать если оправдательный те "преступники" получат?
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всё правильно сказал. в идеале фемида слепа. а сое-зебильные зебобиковые какао шмаркли пусть не вякают.
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Хто дозволив покидьку патякати про речі,що перевищують,його розуміння "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 3632
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