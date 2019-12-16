 Обшук у квартирі шоумена Мухарського не пов'язаний із розслідуванням вбивства Шеремета, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Слідчі Кропивницького відділу поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Встановлено, що група осіб організувала інтернет-магазини в одному із популярних меседжерів, за допомогою яких здійснювала збут вказаних речовин шляхом "закладок". При цьому поліцейські з‘ясували, що до адміністрування цих груп причетні особи, які мешкають у Києві.

На підставі ухвали слідчого судді кропивницькі правоохоронці провели обшук квартири, що розташована на столичному Подолі, яку винаймали фігуранти вказаного провадження (володільцем квартири є Антін Мухарський).

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У результаті із помешкання вилучили комп‘ютерну техніку, сімкартки, банківські картки та телефони, які могли використовуватися у злочинній діяльності. Призначені експертизи.

Нагадаємо, раніше музикант і художник Антін Мухарський повідомив про обшуки в його квартирі в Києві в ніч на п'ятницю.