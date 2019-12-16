EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  10423  103
Все про:обшук (831) Нацполіція (8666) Шеремет (289) Мухарський (5)

 Обшук у квартирі шоумена Мухарського не пов'язаний із розслідуванням вбивства Шеремета, - Нацполіція

Обшук у приміщенні, яке актор здавав в оренду, відбувся в рамках розслідування кримінального провадження за фактом збуту наркотичних засобів і психотропних речовин через інтернет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Слідчі Кропивницького відділу поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Встановлено, що група осіб організувала інтернет-магазини в одному із популярних меседжерів, за допомогою яких здійснювала збут вказаних речовин шляхом "закладок". При цьому поліцейські з‘ясували, що до адміністрування цих груп причетні особи, які мешкають у Києві.

На підставі ухвали слідчого судді кропивницькі правоохоронці провели обшук квартири, що розташована на столичному Подолі, яку винаймали фігуранти вказаного провадження (володільцем квартири є Антін Мухарський).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 19-річну студентку затримали з наркотиками в Деснянському районі Києва, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У результаті із помешкання вилучили комп‘ютерну техніку, сімкартки, банківські картки та телефони, які могли використовуватися у злочинній діяльності. Призначені експертизи.

Нагадаємо, раніше музикант і художник Антін Мухарський повідомив про обшуки в його квартирі в Києві в ніч на п'ятницю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165530
 
   
 Топ коментарі
 
Ага... він підозрюється у збуті наркотиків.
Не Зеля - а Антін.
 показати весь коментар
 
Ну тебе ж Порох в трусы срет до сих пор, кацапик.
 показати весь коментар
 
Обыск в квартире шоумена Мухарского не связан с расследованием убийства Шеремета, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1976 уже и не знают что выдумать....

написали бы прямо... - "Обижал Бубочку в своих постах"


 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
а чого тоді правоохоронці були на одеських номерах та без рішення суду?
 показати весь коментар
 
 
А когда к этим, которые ребёнка застрелили возле Марио, пришли в их номер в хостеле - это не была провокация против хозяина оного?
 показати весь коментар
 
Ну що, зелепузіки, це Порох переслідував патріотів, а ваші тільки окупантів переслідують, так?
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору